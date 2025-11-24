Стрельба на территории львовской школы: вспыхнул конфликт между родителями, ранен мужчина, - полиция. ВИДЕО

Полиция Львовской области работает на месте стрельбы на территории школы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Все началось со ссоры

Предварительно известно, что между двумя родителями учеников произошла ссора в помещении одной из школ, которая впоследствии на улице переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента. Пострадавший госпитализирован.

"Инцидент произошел сегодня утром в Сыховском районе города. В результате драки между двумя мужчинами, которые являются родителями учеников, один из них произвел выстрелы из травматического оружия в сторону другого", - пояснили в полиции.

Читайте также: Устроил драку и выстрелил из автомата знакомому в ногу: депутату из Ивано-Франковской области сообщено о подозрении, - ГБР

Инспектор СОБ сразу вмешался в драку, отобрал оружие и вызвал скорую.

В результате оба мужчины обратились за медицинской помощью.

Уголовное производство

Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия.