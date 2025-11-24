РУС
Новости Стрельба на Львовщине
4 424 16

Стрельба на территории львовской школы: вспыхнул конфликт между родителями, ранен мужчина, - полиция. ВИДЕО

Полиция Львовской области работает на месте стрельбы на территории школы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Все началось со ссоры

Предварительно известно, что между двумя родителями учеников произошла ссора в помещении одной из школ, которая впоследствии на улице переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента. Пострадавший госпитализирован.

"Инцидент произошел сегодня утром в Сыховском районе города. В результате драки между двумя мужчинами, которые являются родителями учеников, один из них произвел выстрелы из травматического оружия в сторону другого", - пояснили в полиции.

Читайте также: Устроил драку и выстрелил из автомата знакомому в ногу: депутату из Ивано-Франковской области сообщено о подозрении, - ГБР

Инспектор СОБ сразу вмешался в драку, отобрал оружие и вызвал скорую.

В результате оба мужчины обратились за медицинской помощью.

Уголовное производство

Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Автор: 

драка (2037) Львов (4672) стрельба (3316) школа (3067) Львовская область (3091) Львовский район (139)
Топ комментарии
+4
Цікаво, що то за такі рембо і чому не вооть на фронті!
показать весь комментарий
24.11.2025 12:04 Ответить
+3
Не дав списати синочку?
показать весь комментарий
24.11.2025 11:39 Ответить
+3
вже й стріляти треноване..упєрьод
показать весь комментарий
24.11.2025 12:04 Ответить
На западных кордонах державы неспокойно,нужно отправить туда несколько дивизий отборных правоохоронцив.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:47 Ответить
https://t.me/channel5UA/143192 5 канал:
На подвір'ї львівської школи №13 на Сихові сталася стрілянина, - директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк
Конфлікт виник після інциденту між дітьми в класі. Заради врегулювання ситуації батьків запросили на зустріч до директора та соціального працівника. Однак порозуміння досягти не вдалося, суперечка між батьками переросла у стрілянину просто на шкільному подвір'ї.
Під час суперечки один із чоловіків дістав пневматичний пістолет і, за попередньою інформацією, здійснив чотири постріли. Інший батько отримав поранення в живіт та ногу. Потерпілого забрала швидка, на місці працює поліція.

У школі ніхто з учнів чи педагогів не постраждав.
показать весь комментарий
24.11.2025 11:50 Ответить
Вони просто не стримали емоцій під час оповіщення.
показать весь комментарий
24.11.2025 12:38 Ответить
,, Панаєхелі" ?
показать весь комментарий
24.11.2025 12:17 Ответить
Це пиз...ець, яким треба бути неадекватом, що б вчинити стрілянину у школі! Стрільця в окопи на нуль, хай там стріляє досхочу! 🤬
показать весь комментарий
24.11.2025 12:22 Ответить
Тобто, порушника закону не покарати, а надаьти честь служити в ЗСУ?

То може хай він працює вашим лікарем? Чи піде працювати вчителем? Чому ви вирішили, що ЗСУ це виправна колонія?
показать весь комментарий
24.11.2025 12:48 Ответить
Це ж публіка "Цензора" - вже треба давно звикнути
показать весь комментарий
24.11.2025 12:51 Ответить
Бггг... нашо далеко ходити.. знайомі розказували в одній київській школі під час батьківських зборів вчителька почала розказувати шо такий-то погано себе поводить на уроках. То його батя встав, витягнув пєндєля і сказав шо "якшо якась **** ще хоч слово киздане про його дитину, то він її пристрелить накуй". Заникав пєстєля і сів на місце. Більше питання про поведінку малого недоноска не піднімалося.
показать весь комментарий
24.11.2025 12:26 Ответить
Не хотел сдавать на шторы, вот и стрельба получилась.
показать весь комментарий
24.11.2025 12:42 Ответить
дикуни, яке ЄС ?
показать весь комментарий
24.11.2025 12:45 Ответить
Звичайні "рогульскі" розборки у Сихівській республиці.
показать весь комментарий
24.11.2025 12:53 Ответить
 
 