Стрельба на территории львовской школы: вспыхнул конфликт между родителями, ранен мужчина, - полиция. ВИДЕО
Полиция Львовской области работает на месте стрельбы на территории школы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Все началось со ссоры
Предварительно известно, что между двумя родителями учеников произошла ссора в помещении одной из школ, которая впоследствии на улице переросла в драку. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил из травматического оружия в оппонента. Пострадавший госпитализирован.
"Инцидент произошел сегодня утром в Сыховском районе города. В результате драки между двумя мужчинами, которые являются родителями учеников, один из них произвел выстрелы из травматического оружия в сторону другого", - пояснили в полиции.
Инспектор СОБ сразу вмешался в драку, отобрал оружие и вызвал скорую.
В результате оба мужчины обратились за медицинской помощью.
Уголовное производство
Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия.
На подвір'ї львівської школи №13 на Сихові сталася стрілянина, - директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк
Конфлікт виник після інциденту між дітьми в класі. Заради врегулювання ситуації батьків запросили на зустріч до директора та соціального працівника. Однак порозуміння досягти не вдалося, суперечка між батьками переросла у стрілянину просто на шкільному подвір'ї.
Під час суперечки один із чоловіків дістав пневматичний пістолет і, за попередньою інформацією, здійснив чотири постріли. Інший батько отримав поранення в живіт та ногу. Потерпілого забрала швидка, на місці працює поліція.
У школі ніхто з учнів чи педагогів не постраждав.
