Устроил драку и выстрелил из автомата знакомому в ногу: депутату из Ивано-Франковской области сообщено о подозрении, - ГБР

Сообщено о подозрении депутату Верховинского районного совета Ивано-Франковской области, который также работает лесничим Путильского надлесничества филиала "Подольский лесной офис" ГСГП "Леса Украины". Речь идет о хулиганских действиях с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований

Устроил драку и применил автомат

Отмечается, что инцидент произошел в Выжницком районе Черновицкой области. В конце лета чиновник, находясь в гостях у своего знакомого, вступил в словесную перепалку с другим гостем, с которым ранее не пересекался.

Депутат начал громко ругаться, после чего повалил незнакомого мужчину на землю и бил его руками и ногами по туловищу и голове. Знакомый чиновника пытался остановить драку, однако тот не успокоился. Вместо этого достал из собственного автомобиля автомат, ударил им знакомого прикладом и выстрелил ему в ногу. Пуля прошла насквозь через стопу.

После стрельбы депутат покинул место происшествия, а пострадавшие обратились к правоохранителям. По предварительным данным, все участники конфликта были трезвыми.

Что грозит депутату

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия и сопровождаемое особой дерзостью. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

