Вчинив бійку і вистрілив з автомата знайомому в ногу: депутату з Івано-Франківщини повідомлено про підозру, - ДБР

Повідомлено про підозру депутату Верховинської районної ради Івано-Франківської області, який також працює лісничим Путильського надлісництва філії "Подільський лісовий офіс" ДСГП "Ліси України". Йдеться про хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Вчинив бійку і застосував автомат

Зазначається, що інцидент стався у Вижницькому районі Чернівецької області. Наприкінці літа посадовець, перебуваючи в гостях у свого знайомого, вступив у словесну суперечку з іншим гостем, з яким раніше не перетинався.

Депутат почав голосно лаятися, після чого повалив незнайомого чоловіка на землю та бив його руками й ногами по тулубу та голові. Знайомий посадовця намагався зупинити бійку, однак той не вгамувався. Натомість дістав із власного автомобіля автомат, ударив ним знайомого прикладом і здійснив постріл йому в ногу. Куля пройшла навиліт через стопу.

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Після стрілянини депутат залишив місце події, а потерпілі звернулися до правоохоронців. За попередніми даними, усі учасники конфлікту були тверезими.

Що загрожує депутату

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї та супроводжене особливою зухвалістю. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

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