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Новини Відео Стрілянина на Львівщині
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Стрілянина на території львівської школи: спалахнув конфлікт між батьками, поранено чоловіка, - поліція. ВIДЕО

Поліція Львівщини працює на місці стрілянини на території школи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Все почалося зі сварки

Попередньо відомо, що між двома батьками учнів сталась сварка у приміщенні однієї зі шкіл, яка згодом на вулиці переросла у бійку. У ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. Потерпілого госпіталізовано.

"Подія сталась сьогодні вранці у Сихівському районі міста. Унаслідок бійки між двома чоловіками, які є батьками учнів, один із них здійснив постріли із травматичної зброї у бік іншого", - пояснили в поліції.

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Інспектор СОБ одразу втрутився у бійку, відібрав зброю та викликав швидку.

У результаті обоє чоловіків звернулись за медичною допомогою.

Кримінальне провадження

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини події.

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Автор: 

бійка (750) Львів (3287) стрілянина (1927) школа (2312) Львівська область (2797) Львівський район (276)
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Топ коментарі
+10
Цікаво, що то за такі рембо і чому не вооть на фронті!
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24.11.2025 12:04 Відповісти
+7
результат переїзду кацапоїдів
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24.11.2025 13:23 Відповісти
+6
вже й стріляти треноване..упєрьод
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24.11.2025 12:04 Відповісти
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Не дав списати синочку?
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24.11.2025 11:39 Відповісти
На западных кордонах державы неспокойно,нужно отправить туда несколько дивизий отборных правоохоронцив.
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24.11.2025 11:47 Відповісти
результат переїзду кацапоїдів
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24.11.2025 13:23 Відповісти
100%
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24.11.2025 16:23 Відповісти
https://t.me/channel5UA/143192 5 канал:
На подвір'ї львівської школи №13 на Сихові сталася стрілянина, - директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк
Конфлікт виник після інциденту між дітьми в класі. Заради врегулювання ситуації батьків запросили на зустріч до директора та соціального працівника. Однак порозуміння досягти не вдалося, суперечка між батьками переросла у стрілянину просто на шкільному подвір'ї.
Під час суперечки один із чоловіків дістав пневматичний пістолет і, за попередньою інформацією, здійснив чотири постріли. Інший батько отримав поранення в живіт та ногу. Потерпілого забрала швидка, на місці працює поліція.

У школі ніхто з учнів чи педагогів не постраждав.
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24.11.2025 11:50 Відповісти
вже й стріляти треноване..упєрьод
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24.11.2025 12:04 Відповісти
Цікаво, що то за такі рембо і чому не вооть на фронті!
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24.11.2025 12:04 Відповісти
Вони просто не стримали емоцій під час оповіщення.
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24.11.2025 12:38 Відповісти
Зеленський про них теж, і «не знає», як і про міндіча+цукерманів+цілої групи своїх призначенців в Будинку Уряду, ДБР, НАЦБАНКУ, митниці….
«Заброньовані інваліди», на 4році повномасштабки московської, ошиваються якась сіра маса осіб по Україні, а зеленський про них, ні бельмеса не знає!!?? Отак і сидить пересидентом при єрмаку Урядовому кварталі!! Тільки відосики час від часу випускає, з воланням, на кшалт, браття і сєстри… єднаймося, навколо кабміндічів….
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24.11.2025 17:22 Відповісти
,, Панаєхелі" ?
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24.11.2025 12:17 Відповісти
Це пиз...ець, яким треба бути неадекватом, що б вчинити стрілянину у школі! Стрільця в окопи на нуль, хай там стріляє досхочу! 🤬
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24.11.2025 12:22 Відповісти
Тобто, порушника закону не покарати, а надаьти честь служити в ЗСУ?

То може хай він працює вашим лікарем? Чи піде працювати вчителем? Чому ви вирішили, що ЗСУ це виправна колонія?
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24.11.2025 12:48 Відповісти
Це ж публіка "Цензора" - вже треба давно звикнути
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24.11.2025 12:51 Відповісти
То якого ти тут товчесся?
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24.11.2025 13:25 Відповісти
Шоб було
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24.11.2025 14:17 Відповісти
А бусифікатори зеленського, відловлюють і відправляють у військо тільки добровольців і патріотів?
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24.11.2025 13:29 Відповісти
А як варіант - інший батько здоровіший та неадекватніший поліз у бійку, а той його таким чином намагався стримати???
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24.11.2025 13:47 Відповісти
Бггг... нашо далеко ходити.. знайомі розказували в одній київській школі під час батьківських зборів вчителька почала розказувати шо такий-то погано себе поводить на уроках. То його батя встав, витягнув пєндєля і сказав шо "якшо якась **** ще хоч слово киздане про його дитину, то він її пристрелить накуй". Заникав пєстєля і сів на місце. Більше питання про поведінку малого недоноска не піднімалося.
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24.11.2025 12:26 Відповісти
мушку той козел спилив? бо зброю відібрати легко особливо у кретина
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24.11.2025 13:23 Відповісти
Наскільки я знаю, бажаючих відбирати не знайшлося... та і взагалі... в мене було не дуже багато випадків, коли хтось в полі зору махав пєндєлєм, і жодного разу жодного героя відбирати пєстік не було.
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24.11.2025 13:36 Відповісти
ну в нас терпіли 90% чоловіків, так мами виховують
я б забрав, ******** та сдав поліції , там "********* зі зброею", від 3 років
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24.11.2025 13:40 Відповісти
а в чому не терпильність полягає? лізти на ствол без зброї?) Це ідіотизм називаються. А ідіоти помирають рано. Вангую, шо того дибіла будуть відмазувати через ТЦК
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24.11.2025 13:46 Відповісти
а якщо він скаже - дай но твою бабу пограю?
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24.11.2025 14:34 Відповісти
Не тільки мамки. Совок зробив із багатьох "РАБІВ" ментально.
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24.11.2025 13:49 Відповісти
тому й маемо це лайно 30 років
навіть зараз майдану не видно
усі відоси ваяють який поганий зе
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24.11.2025 14:35 Відповісти
Я не хочу розводити безпідставний срач і переходити на особистості, але чи багато пєндєлєй чи ножів ви вже відібрали? За моїм особистим досвідом навіть резиновий ніж на спарингу відібрати досить складно. Може я просто недостатньо тренувався...
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24.11.2025 14:04 Відповісти
я боксую з 17 років, можу вирубити раніше ніж ти дістанеш ствол
в мене дві судимості за самозахист
повір я б того підора там положив

а... про ніж до речі мови не було
ніж небезпечніший ніж вогнепал, ну в смислі видібрати...
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24.11.2025 14:33 Відповісти
Тоді питань нема. Але ж ви маєте розуміти шо далеко не всі боксують з 17 років. Це скоріше виключення ніж правило.
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24.11.2025 15:04 Відповісти
справа не в боксі
я коли відчуваю небезпеку дуже нервую , внаслідок негативного досвіду (3 ножевих у спину)
ну й бикуючі понторези не чекають такої реакції
😁
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24.11.2025 15:06 Відповісти
чоловік повинен зупинити зло
так мене вчили
😇
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24.11.2025 15:07 Відповісти
На мою думку зло повинні зупиняти спеціально обучені і екіпіровані чоловіки, які отримують за це заробітну плату . Бо якшо самому ганятися за поганцями і відбирати в них валини, то нафіга тоді піліція?
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24.11.2025 15:10 Відповісти
це абстрактно, друже...
коли на твоїх очах бьють жінку ти будеш дзвонити чи вступишся?
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24.11.2025 15:20 Відповісти
Персонально я мабудь спочатку подзвоню. Бо коли вступлюся і замість жінки будуть бити вже мене, то викликати допомогу буде незручно. Руки будуть зайняті. А так є шанс, шо хтось таки приїде поки туди-сюди.
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24.11.2025 15:49 Відповісти
спочатку чи ні то справа складна...
бо я так поняв ти потім всеж заступишся?
а там все може пійти не так ... тобто може придеться труп ховати а не поліцію викликати...
життя непредсказуеме 😁
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24.11.2025 17:12 Відповісти
поллюція у нас корумпована на 99%
кажу як людина яка провела дві карні справи
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24.11.2025 15:21 Відповісти
Просто я зовсім не впевнений, шо той чувак - поганий хлопець, бандит чи шось таке. З вірогідністю відсотків 90, шо це якраз в тій чи іншій мірі захисник правопорядку. І ось картина маслом - спортсмен боксер напав в школі на "рицаря без страха і упрьока" майора СБУ Проніна, керівника відділу по протидії економічним злочинам серед бабульок біля метро з двадцятирічним бездоганним послужним списком. Наніс тяжкі гематоми під ліве око і заволодів табельною зброєю з метою вчинення теракту на території школи. Перевіряються звʼязки нападника з ФСБ.
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24.11.2025 15:44 Відповісти
так це не працює
якщо людина у людному місці витягує зброю чи ніж то кваліфікуеться як 296 ч 4
свідків десь так 20 ?

сяде або заманаеться пилок ковтати
сбу зараз не панацея, самі бояться чим усе закінчиться
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24.11.2025 15:47 Відповісти
Я не знаю чим історія скінчилася. Пропоную вірити в людство і сподіватися, шо тіпу стало соромно, він вибачився і більше так не робив.
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24.11.2025 15:51 Відповісти
така мразь може випадково навіть застрелити твою жінку там у класі, ти б чекав?
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24.11.2025 13:42 Відповісти
це бабське бла-бла: (від довіреної особи,з неназваних джерел, таємного видання): якийсь батько, якась вчителька, в якийсь "пєндєль"... це для чого?
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24.11.2025 13:57 Відповісти
Ні для чого. ворожа пропаганда. листайте далі.
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24.11.2025 14:01 Відповісти
Не хотел сдавать на шторы, вот и стрельба получилась.
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24.11.2025 12:42 Відповісти
дикуни, яке ЄС ?
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24.11.2025 12:45 Відповісти
сам ти звідки, "нерогуль"? щось кацапоїдним акцентом тхне.
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24.11.2025 13:25 Відповісти
тобто для тебе це нормально коли починають стріляти у школі, або коли водій достає гранату та кідає у поліцію ?
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24.11.2025 13:32 Відповісти
ну камон, всім відомо, ким з 80-х заселили Сихів))) не сміши А в переіод дешевих однушок - то тим більше
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24.11.2025 13:44 Відповісти
Як казав Атос:
- Пане, Ви невігла!
Це я до того, що "тикати" незнайомій людині в пристойному товаристві, яким є "Цензор" не прийнято.
Це по-перше, а по-друге, підручник з української мови Ви , "замочили в сортире", тому що згідно норм українського правопису нове речення починається з великої літери.
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24.11.2025 17:46 Відповісти
Для прибічників повального дозволу на носіння короткоствольної зброї.
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24.11.2025 13:35 Відповісти
такої ж думки і тєрпіли-какаразніци, кацапи, озброєні бандюки, мусора-чиновники-судді-профуратура і, загалом, влада, яка сциться озброєного ураїнця..
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24.11.2025 14:17 Відповісти
в нього був травмат
то дурня, привід шоб тебе застрелили з переляку
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24.11.2025 17:10 Відповісти
Хто небудь бачів інспектора СОБ на відео який " одразу втрутився в бійку "?
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24.11.2025 13:37 Відповісти
а нашо воно йому, питання? Для того є поліція. Яка до того ж- озброєна. Ти ж певно лізеш голими руками на танк завжди, герой
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24.11.2025 13:43 Відповісти
Перепрошую , а хто такий інспектор СОБ ? Це кваліфікований поліцейський, який працюе в освітних закладах для забезпечення безпеки . Я розумію що для вас важкувато подивитись подивитись посадові інструкціі інспектора СОБ )
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24.11.2025 15:05 Відповісти
Заборонити вхід на територію навчальних закладів стороннім особам.
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24.11.2025 13:39 Відповісти
Шо там, "культурна столиця", хтось не знав різниці між "Бабелем" та "Бебелем"?))))
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24.11.2025 13:42 Відповісти
а між бебелем і балаболом?
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24.11.2025 14:17 Відповісти
Красавчик...як раз на випускний дитини вийде з тюрми.
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24.11.2025 14:38 Відповісти
довбограї...
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24.11.2025 16:31 Відповісти
Наступним разом хай гранатомети беруть.
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24.11.2025 17:13 Відповісти
 
 