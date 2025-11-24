Стрілянина на території львівської школи: спалахнув конфлікт між батьками, поранено чоловіка, - поліція. ВIДЕО
Поліція Львівщини працює на місці стрілянини на території школи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Все почалося зі сварки
Попередньо відомо, що між двома батьками учнів сталась сварка у приміщенні однієї зі шкіл, яка згодом на вулиці переросла у бійку. У ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. Потерпілого госпіталізовано.
"Подія сталась сьогодні вранці у Сихівському районі міста. Унаслідок бійки між двома чоловіками, які є батьками учнів, один із них здійснив постріли із травматичної зброї у бік іншого", - пояснили в поліції.
Інспектор СОБ одразу втрутився у бійку, відібрав зброю та викликав швидку.
У результаті обоє чоловіків звернулись за медичною допомогою.
Кримінальне провадження
Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини події.
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На подвір'ї львівської школи №13 на Сихові сталася стрілянина, - директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк
Конфлікт виник після інциденту між дітьми в класі. Заради врегулювання ситуації батьків запросили на зустріч до директора та соціального працівника. Однак порозуміння досягти не вдалося, суперечка між батьками переросла у стрілянину просто на шкільному подвір'ї.
Під час суперечки один із чоловіків дістав пневматичний пістолет і, за попередньою інформацією, здійснив чотири постріли. Інший батько отримав поранення в живіт та ногу. Потерпілого забрала швидка, на місці працює поліція.
У школі ніхто з учнів чи педагогів не постраждав.
«Заброньовані інваліди», на 4році повномасштабки московської, ошиваються якась сіра маса осіб по Україні, а зеленський про них, ні бельмеса не знає!!?? Отак і сидить пересидентом при єрмаку Урядовому кварталі!! Тільки відосики час від часу випускає, з воланням, на кшалт, браття і сєстри… єднаймося, навколо кабміндічів….
То може хай він працює вашим лікарем? Чи піде працювати вчителем? Чому ви вирішили, що ЗСУ це виправна колонія?
я б забрав, ******** та сдав поліції , там "********* зі зброею", від 3 років
навіть зараз майдану не видно
усі відоси ваяють який поганий зе
в мене дві судимості за самозахист
повір я б того підора там положив
а... про ніж до речі мови не було
ніж небезпечніший ніж вогнепал, ну в смислі видібрати...
я коли відчуваю небезпеку дуже нервую , внаслідок негативного досвіду (3 ножевих у спину)
ну й бикуючі понторези не чекають такої реакції
😁
так мене вчили
😇
коли на твоїх очах бьють жінку ти будеш дзвонити чи вступишся?
бо я так поняв ти потім всеж заступишся?
а там все може пійти не так ... тобто може придеться труп ховати а не поліцію викликати...
життя непредсказуеме 😁
кажу як людина яка провела дві карні справи
якщо людина у людному місці витягує зброю чи ніж то кваліфікуеться як 296 ч 4
свідків десь так 20 ?
сяде або заманаеться пилок ковтати
сбу зараз не панацея, самі бояться чим усе закінчиться
- Пане, Ви невігла!
Це я до того, що "тикати" незнайомій людині в пристойному товаристві, яким є "Цензор" не прийнято.
Це по-перше, а по-друге, підручник з української мови Ви , "замочили в сортире", тому що згідно норм українського правопису нове речення починається з великої літери.
то дурня, привід шоб тебе застрелили з переляку