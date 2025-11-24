Стрілянина на території львівської школи: спалахнув конфлікт між батьками, поранено чоловіка, - поліція. ВIДЕО

Поліція Львівщини працює на місці стрілянини на території школи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Все почалося зі сварки

Попередньо відомо, що між двома батьками учнів сталась сварка у приміщенні однієї зі шкіл, яка згодом на вулиці переросла у бійку. У ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. Потерпілого госпіталізовано.

"Подія сталась сьогодні вранці у Сихівському районі міста. Унаслідок бійки між двома чоловіками, які є батьками учнів, один із них здійснив постріли із травматичної зброї у бік іншого", - пояснили в поліції.

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Інспектор СОБ одразу втрутився у бійку, відібрав зброю та викликав швидку.

У результаті обоє чоловіків звернулись за медичною допомогою.

Кримінальне провадження

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини події.

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