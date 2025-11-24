УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4151 відвідувач онлайн
Новини Мовне питання Мовний конфлікт
9 264 58

Учителька обізвала учня "скотиною" після прохання перейти на українську мову: у Чернівцях триває розслідування

У Чернівцях вчителька обізвала учня: деталі мовного скандалу

У Чернівцях в ліцеї №5 "Оріяна" вчителька географії назвала учня "скотиною" після того, як він попросив її говорити українською мовою під час уроку. Проводиться службове розслідування.

Про це повідомила керівниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі мовного скандалу

Раніше у місцевих Telegram-каналах оприлюднили відеозапис зі школи, на якому вчителька говорить з учнями російською мовою. На прохання школяра перейти на державну мову, вчителька назвала його "скотиною". Після зауваження учня учителька додала, що тепер він буде "найбільш відповідаючим на уроках географії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жінка накинулася з образами на водія таксі в Дніпрі через відмову говорити з нею російською. Мовна омбудсменка відреагувала

Керівниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук вважає, що вчителька має піти із закладу, за власним бажанням, не чекаючи звільнення адміністрацією.

"Дванадцятий рік війни…Вчителька, педагогиня, та, хто має нести дітям світло і правду… На прохання учня розмовляти українською мовою називає його "скотиною"! Я не знаю, як відреагували на це батьки, але переконана, що такі "педагоги" не можуть працювати в українській школі", - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водій таксі у Харкові грубо відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою. Його оштрафували

Реакція ліцею

Директорка ліцею Галина Абрам'юк у коментарі "Укрінформу" повідомила, що у навчальному закладі почали службове розслідування. Директорка каже, що не знімає також із себе відповідальності за цю ситуацію. І якщо у ліцеї відбулося порушення законодавства, то має бути відповідна реакція.

"У вчительки географії взяли письмове пояснення щодо цієї ситуації. Ще у п'ятницю (21 листопада - ред.) я видала відповідний наказ про проведення службового розслідування. Наразі воно ще триває", - додала Абрам'юк.

  • Нагадаємо, раніше у секретаріаті мовного омбудсмена застерігали, що у школах Києва "загрозлива ситуація" із дотриманням мовного закону. За даними дослідження, 24% вчителів під час уроків та 40% під час перерв не говорять українською мовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівниця мовної школи в Києві назвала "нацистами" батьків через прохання говорити з дітьми українською: реакція омбудсменки

Автор: 

українська мова (842) Чернівці (575) школа (2312) російська мова (356) вчитель (409) Чернівецька область (147)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
**** там розслідувати? Ця сволота-переселенка з даунбаського свинарника 100%. І з нею все зрозуміло. Питання...хто брав цю істоту на роботу ПЕДАГОГОМ в Чернівцях?
показати весь коментар
24.11.2025 18:29 Відповісти
+23
Ось саме таки вчителькі і повелись на 4000 від zеленого гівна.
показати весь коментар
24.11.2025 18:32 Відповісти
+19
За совка у Чернівцях було 7 військових частин - як вважаєТЕ, потрібно було завозити додатково ще з бамбасу?
У Чернівцях до великої війни мало було україномовних(
показати весь коментар
24.11.2025 18:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
**** там розслідувати? Ця сволота-переселенка з даунбаського свинарника 100%. І з нею все зрозуміло. Питання...хто брав цю істоту на роботу ПЕДАГОГОМ в Чернівцях?
показати весь коментар
24.11.2025 18:29 Відповісти
За совка у Чернівцях було 7 військових частин - як вважаєТЕ, потрібно було завозити додатково ще з бамбасу?
У Чернівцях до великої війни мало було україномовних(
показати весь коментар
24.11.2025 18:35 Відповісти
Чернівці не є взірцем щирих Українців. От мадяр і кацапів, так.
показати весь коментар
24.11.2025 18:39 Відповісти
За совка в кожному обласному центрі України була купа військових частин. І що тепер? Логічніше цій шльондрі за румунську мову мазу тягнути.
показати весь коментар
24.11.2025 18:40 Відповісти
В Луцьку, в районі вокзалу жили родини військовослужбовців, говорили російською. Їхні діти були 50/50, внуки уже не говорять.
показати весь коментар
24.11.2025 18:51 Відповісти
Олена, я сам накродився у Луцьку, сае у привокзальному районі. Школа № 5 - російська з викладанням української мови (спецклас англійської), школа № 15 українська, школа № 9 російська. Всі вільно розмовляли і російською, та українською мовами. Не вивчати українську дозволялось тількитим хто прийшов у 7-му класі. До речі, в мене батько військовий ВПС, я теж.
показати весь коментар
24.11.2025 19:29 Відповісти
В 90-х, в Луцьку, російською залишалася деякий час тільки 5 школа. Я маю на увазі, що на побутовому рівні внуки військових уже перейшли на українську. Жила в 90-х, в гуртожитку, напроти кафе Космос.
показати весь коментар
24.11.2025 20:03 Відповісти
Наскількии я пам"ятаю, кафе "Космос" було у дев"ятиповерхівці біля першого дому по Грушевького. Гуртожиток навпроти був ракетчиків.
показати весь коментар
24.11.2025 20:57 Відповісти
На той час, хто там тільки не жив.
показати весь коментар
25.11.2025 01:34 Відповісти
In Chernivtsi in the 19th century, many different nationalities lived and the "obscheponyantyi" language among them was German. Today, in addition to katsap IDPs from Donbas and children of soviet soldiers, Bucovina has some Romanian separatists, although those are not as bad as Hungarian ones in Transcarpathia.
показати весь коментар
24.11.2025 19:13 Відповісти
не виправдовуй. є закон. неподобається - на мо'скву
показати весь коментар
24.11.2025 20:51 Відповісти
Якщо українською мовою, то сумно. Фраза «на українській мові» є помилковою калькою з російської мови («на українском языке»).
показати весь коментар
24.11.2025 19:12 Відповісти
«на украИнском языке»
показати весь коментар
24.11.2025 19:19 Відповісти
dwt- кацап
показати весь коментар
24.11.2025 20:29 Відповісти
У неї немає ще й паспорта Угорщини іншої країни? Я би перевірив....
показати весь коментар
24.11.2025 18:31 Відповісти
Вчителька географії то найде дорогу на парашастан а щоб краще йшлося дать під дупу пару копняків
показати весь коментар
24.11.2025 18:31 Відповісти
Не пару (копняків) а четыре. Выгнать нах со школы. Под дверью десять справжніх вчителів стоїть в черзі.
Вчителька скаже " - Да ...битесь вы сами за такую зарплату."
показати весь коментар
24.11.2025 19:33 Відповісти
Ось саме таки вчителькі і повелись на 4000 від zеленого гівна.
показати весь коментар
24.11.2025 18:32 Відповісти
На жаль, не тільки такі!
показати весь коментар
24.11.2025 18:39 Відповісти
Директора звільнити теж.
показати весь коментар
24.11.2025 18:32 Відповісти
...ли полумерами отделываться. Лицей расформировать. Лицеистов распустить по домам и перевести на удаленку. Или по ближайшим школам растасовать.
Вы ссылку видео видели? Учень прикалывается на уроке. Учительница легко перешла на рідну мову.
показати весь коментар
24.11.2025 19:36 Відповісти
Стара ватна мавпа втікла з дамбаза плюнувши на свій коханий "рюзьгій мір" і вважає за потрібне права качати. Це ж далеко не перший випадок. І нажаль не останній.
показати весь коментар
24.11.2025 18:35 Відповісти
Кажуть, давно працює в тій школі. В моїй школі в 80-х, лише 2 вчительки говорили"это" і мали російський акцент. Одна вчителька російської мови(дружина військового) говорила виключно російською.
показати весь коментар
24.11.2025 18:57 Відповісти
Малюк...не спи!
показати весь коментар
24.11.2025 18:39 Відповісти
час їй вивчати різноманітну географію російськой фьодор-сідорації власними ногами
показати весь коментар
24.11.2025 18:39 Відповісти
вчителька - старе совкове гівно, а учень ще той троляка.
показати весь коментар
24.11.2025 18:40 Відповісти
Недавня вимога мовного омбудсмена, щоб вчителі говорили виключно українською. Наївні діти повірили.
показати весь коментар
24.11.2025 18:59 Відповісти
Охреніти
показати весь коментар
24.11.2025 18:44 Відповісти
Колись давно наш класний керівник казав так - більшість того,що ви тут навчаєтесь забудеться.А що залишиться?Залишиться вміння мислити і вміння підкорятись,виконувати накази...Теперішня школа вмінню підкорятись не вчить,навпаки заохочує показувати характер (який ще ні на чому не грунтується),сперечатись,ображати вчителів...Весь отой "характер" буде зламаний у подальшому житті у 90 відсотків колишніх школярів,зломаний жорстоко і без сантиментів.Що у свою чергу у багатьох відіб"ється на психиці.Просто нагадаю східну поговірку - до шести років відноситись до дитини як до раба,до шістнадцяти як до слуги,а після як до друга...А якщо ні - то сам станеш у власної дитини спочатку слугою,потім рабом...
показати весь коментар
24.11.2025 18:44 Відповісти
Ви вважаєте, що найголовніше - "вміння підкорятись, виконувати накази"? Саме так вчили за совка, так вчать на росії, мабуть Північній Кореї... Вчителя, який ігнорує, до того ж нахабно, закони країни, в якій працює і є громадянином, не можна "ображати"? Може вас так вчили, але невже досі так чіпляєтесь за старе? Так, є дійсно і неповага до вчителів, і поведінка деяких учнів не свідчить про нормальне виховання, але ж йдеться про зовсім інше, про вчителя, який зневажає країну, в якій йому чомусь дозволили вчити дітей. Чому воно навчить, хіба що "путін пріді!"?
показати весь коментар
24.11.2025 19:10 Відповісти
Совок. Ти.
показати весь коментар
24.11.2025 21:27 Відповісти
чомусь у євреїв дитина до 6 років - це цар...
показати весь коментар
02.12.2025 12:23 Відповісти
А вам не приходила думка, що "друзей президента" вчили саме такі вчителі?
показати весь коментар
24.11.2025 19:15 Відповісти
я не проти щоб українці знали російську, я проти щоб українці не знали української !!!
показати весь коментар
24.11.2025 21:18 Відповісти
Саме так, а найбільший ідіотизм - це коли люди борються і воюють за те, щоб НЕ ЗНАТИ мову країни, в якій живуть.
показати весь коментар
24.11.2025 22:44 Відповісти
Сьогодні ***** поставило першим питанням перемир'я, це "сруський язік" зробити державним. Також ***** прийшло в Україну звіняти " срусько язичєскіх". Українську мову забороняли різними указами та циркулярами 134 рази. Російська мова не є язіком, а є штучним нарєчієм створений пєцюкою сифилітиком в 18 столітті для того, щоб племені завойовані московитами могли розуміти один одного. То яка падла скаже, що мова не має значення?
показати весь коментар
24.11.2025 18:58 Відповісти
Сьогодні ***** поставило першим питанням перемир'я, це "сруський язік"

Це аналітичний сайт і свої вислови треба підтверджувати доказами. Будь ласка чи можливо посилання на перше питання *****? Навіть кінь не висував таких умов. Та й в вимогах Дмітріева немае таких вимог.
показати весь коментар
24.11.2025 19:47 Відповісти
я не уявляю ,шоб у Німеччині чи у Польши ,якась така чувирла "педагох " сказала таке, будь якому учню ,за пропонування вести урок мовою держави !...
показати весь коментар
24.11.2025 19:04 Відповісти
Чому всі корумповані злодії-міндічі , ''урядовці'' і т.п. ''вчителі'' в Україніі під час війни говорять їзиком вбивць-окупантів України і смердять кацапом-окупантом?!...
показати весь коментар
24.11.2025 19:12 Відповісти
Настав час змінити її географічне положення.
показати весь коментар
24.11.2025 19:21 Відповісти
Кацапи завжди і всюди пхають свій їзик, бо ''гдє їзик там всьо майо-русскайо''...
показати весь коментар
24.11.2025 19:24 Відповісти
БЄжЄнка з бАмбасА?
показати весь коментар
24.11.2025 19:32 Відповісти
Мабуть в 2014-му мабуть звала *****, а коли ***** прийшло втікла до бАндЄраФцЄФ?
показати весь коментар
24.11.2025 19:33 Відповісти
... вата є всюди.
Але є закон державну мову !
показати весь коментар
24.11.2025 19:41 Відповісти
Хто знає, для чого в Україні українцями використовувати у спілкуванні з українцями російську мову? Байдуже коли, навіть і до 14 року. Це для того щоб показати що типу я російськомовний шовініст чи типу я російськомовний довбойоб що поширюю російський мир через російську мову?
показати весь коментар
24.11.2025 19:46 Відповісти
А, чого тут дивуватись. Якась там вчителька, яких тисячі. Посада президента - єдина. І, якщо безтолкове чмо, яке називає себе "президентом", заявляло "а, какая разніца на каком язикє разговарівать", то чого тут дивного. Це зараз, обкурений ішак грає роль "патріота", бо сподівається уникнути сухої верби.
показати весь коментар
24.11.2025 20:06 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2025 20:27 Відповісти
це зараз дуже велика проблема робітників немає і беруть вчителів зі сходу півдня , а вони переважно етнічні московити...
Зараз машиаб проблеми просто величезний особливо по Києву, Дніпру , Полтаві ...
Я вважаю потрібно щось робити негайно це катастрофа просто
показати весь коментар
24.11.2025 20:40 Відповісти
відправте цих російськомовних вчителів на курси підвищення кваліфікації для вивчення української мови.
показати весь коментар
02.12.2025 12:25 Відповісти
Не існує російськомовних вчителів, є етнічні московити що отримали паспорти України без процедури натуралізації!
Вони не будуть вчити староруську/українську !
тілько депорт
показати весь коментар
02.12.2025 13:33 Відповісти
 
 