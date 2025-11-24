Учителька обізвала учня "скотиною" після прохання перейти на українську мову: у Чернівцях триває розслідування
У Чернівцях в ліцеї №5 "Оріяна" вчителька географії назвала учня "скотиною" після того, як він попросив її говорити українською мовою під час уроку. Проводиться службове розслідування.
Про це повідомила керівниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук, передає Цензор.НЕТ.
Деталі мовного скандалу
Раніше у місцевих Telegram-каналах оприлюднили відеозапис зі школи, на якому вчителька говорить з учнями російською мовою. На прохання школяра перейти на державну мову, вчителька назвала його "скотиною". Після зауваження учня учителька додала, що тепер він буде "найбільш відповідаючим на уроках географії".
Керівниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук вважає, що вчителька має піти із закладу, за власним бажанням, не чекаючи звільнення адміністрацією.
"Дванадцятий рік війни…Вчителька, педагогиня, та, хто має нести дітям світло і правду… На прохання учня розмовляти українською мовою називає його "скотиною"! Я не знаю, як відреагували на це батьки, але переконана, що такі "педагоги" не можуть працювати в українській школі", - заявила вона.
Реакція ліцею
Директорка ліцею Галина Абрам'юк у коментарі "Укрінформу" повідомила, що у навчальному закладі почали службове розслідування. Директорка каже, що не знімає також із себе відповідальності за цю ситуацію. І якщо у ліцеї відбулося порушення законодавства, то має бути відповідна реакція.
"У вчительки географії взяли письмове пояснення щодо цієї ситуації. Ще у п'ятницю (21 листопада - ред.) я видала відповідний наказ про проведення службового розслідування. Наразі воно ще триває", - додала Абрам'юк.
- Нагадаємо, раніше у секретаріаті мовного омбудсмена застерігали, що у школах Києва "загрозлива ситуація" із дотриманням мовного закону. За даними дослідження, 24% вчителів під час уроків та 40% під час перерв не говорять українською мовою.
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У Чернівцях до великої війни мало було україномовних(
Угорщиниіншої країни? Я би перевірив....
Вчителька скаже " - Да ...битесь вы сами за такую зарплату."
Вы ссылку видео видели? Учень прикалывается на уроке. Учительница легко перешла на рідну мову.
Це аналітичний сайт і свої вислови треба підтверджувати доказами. Будь ласка чи можливо посилання на перше питання *****? Навіть кінь не висував таких умов. Та й в вимогах Дмітріева немае таких вимог.
Але є закон державну мову !
Зараз машиаб проблеми просто величезний особливо по Києву, Дніпру , Полтаві ...
Я вважаю потрібно щось робити негайно це катастрофа просто
Вони не будуть вчити староруську/українську !
тілько депорт