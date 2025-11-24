РУС
Учительница обозвала ученика "скотиной" после просьбы перейти на украинский язык: в Черновцах продолжается расследование

В Черновцах учительница обозвала ученика: детали языкового скандала

В Черновцах в лицее №5 "Оріяна" учительница географии назвала ученика "скотиной" после того, как он попросил ее говорить на украинском языке во время урока. Проводится служебное расследование.

Об этом сообщила руководительница управления образования Черновицкого городского совета Ирина Ткачук, передает Цензор.НЕТ.

Детали языкового скандала

Ранее в местных Telegram-каналах обнародовали видеозапись из школы, на которой учительница говорит с учениками на русском языке. На просьбу школьника перейти на государственный язык, учительница назвала его "скотиной". После замечания ученика учительница добавила, что теперь он будет "наиболее отвечающим на уроках географии".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщина набросилась с оскорблениями на водителя такси в Днепре из-за отказа говорить с ней на русском. Языковой омбудсмен отреагировала

Руководитель управления образования Черновицкого городского совета Ирина Ткачук считает, что учительница должна уйти из заведения по собственному желанию, не дожидаясь увольнения администрацией.

"Двенадцатый год войны... Учительница, педагог, та, кто должна нести детям свет и правду... На просьбу ученика говорить на украинском языке называет его "скотиной"! Я не знаю, как отреагировали на это родители, но убеждена, что такие "педагоги" не могут работать в украинской школе", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель такси в Харькове грубо отказался обслуживать пассажирку на украинском языке. Его оштрафовали

Реакция лицея

Директор лицея Галина Абрамюк в комментарии "Укрінформ" сообщила, что в учебном заведении начали служебное расследование. Директор говорит, что не снимает с себя ответственности за эту ситуацию. И если в лицее произошло нарушение законодательства, то должна быть соответствующая реакция.

"У учительницы географии взяли письменное объяснение по этой ситуации. Еще в пятницу (21 ноября - ред.) я издала соответствующий приказ о проведении служебного расследования. Сейчас оно еще продолжается", - добавила Абрамюк.

  • Напомним, ранее в секретариате языкового омбудсмена предупреждали, что в школах Киева "угрожающая ситуация" с соблюдением языкового закона. По данным исследования, 24% учителей во время уроков и 40% во время перерывов не говорят на украинском языке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель языковой школы в Киеве назвала "нацистами" родителей из-за просьбы говорить с детьми на украинском: реакция омбудсменки

украинский язык (1216) Черновцы (692) школа (3067) русский язык (606) учитель (501) Черновицкая область (81)
+7
**** там розслідувати? Ця сволота-переселенка з даунбаського свинарника 100%. І з нею все зрозуміло. Питання...хто брав цю істоту на роботу ПЕДАГОГОМ в Чернівцях?
+3
Ось саме таки вчителькі і повелись на 4000 від zеленого гівна.
+2
Вчителька географії то найде дорогу на парашастан а щоб краще йшлося дать під дупу пару копняків
**** там розслідувати? Ця сволота-переселенка з даунбаського свинарника 100%. І з нею все зрозуміло. Питання...хто брав цю істоту на роботу ПЕДАГОГОМ в Чернівцях?
За совка у Чернівцях було 7 військових частин - як вважаєТЕ, потрібно було завозити додатково ще з бамбасу?
У Чернівцях до великої війни мало було україномовних(
Чернівці не є взірцем щирих Українців. От мадяр і кацапів, так.
За совка в кожному обласному центрі України була купа військових частин. І що тепер? Логічніше цій шльондрі за румунську мову мазу тягнути.
В Луцьку, в районі вокзалу жили родини військовослужбовців, говорили російською. Їхні діти були 50/50, внуки уже не говорять.
скучно людям жить, чи сумно, як що на українській мові, нема різниці
У неї немає ще й паспорта Угорщини іншої країни? Я би перевірив....
Вчителька географії то найде дорогу на парашастан а щоб краще йшлося дать під дупу пару копняків
Ось саме таки вчителькі і повелись на 4000 від zеленого гівна.
На жаль, не тільки такі!
Директора звільнити теж.
Стара ватна мавпа втікла з дамбаза плюнувши на свій коханий "рюзьгій мір" і вважає за потрібне права качати. Це ж далеко не перший випадок. І нажаль не останній.
Малюк...не спи!
час їй вивчати різноманітну географію російськой фьодор-сідорації власними ногами
вчителька - старе совкове гівно, а учень ще той троляка.
Охреніти
Колись давно наш класний керівник казав так - більшість того,що ви тут навчаєтесь забудеться.А що залишиться?Залишиться вміння мислити і вміння підкорятись,виконувати накази...Теперішня школа вмінню підкорятись не вчить,навпаки заохочує показувати характер (який ще ні на чому не грунтується),сперечатись,ображати вчителів...Весь отой "характер" буде зламаний у подальшому житті у 90 відсотків колишніх школярів,зломаний жорстоко і без сантиментів.Що у свою чергу у багатьох відіб"ється на психиці.Просто нагадаю східну поговірку - до шести років відноситись до дитини як до раба,до шістнадцяти як до слуги,а після як до друга...А якщо ні - то сам станеш у власної дитини спочатку слугою,потім рабом...
Нехорошо
Даже совсем нехорошо
Но все - таки слушать
Воровской жаргон
ДРУЗЕЙ ПРЕЗИДЕНТА
Мне не понравилось еще больше
Я могу простить учительницу
Которая в этой ситуации абсолютно неправа
Думаю ,она и сама понимает
Что поступила ужасно
Но эта учительница
Не украла у родителей этих детей деньги
Учительница не украла деньги у переселенцев
Учительница не украла деньги у ЗСУ
Возможно, у нее даже кто - то воюет сейчас за Украину
Жизнь - штука сложная
Но нельзя переводить внимание людей
Со СТРАШНОЙ ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
На проступок обычного учителя
Нельзя позволять ВЛАСТИ манипулировать собой!!!!!
