Учительница обозвала ученика "скотиной" после просьбы перейти на украинский язык: в Черновцах продолжается расследование

В Черновцах в лицее №5 "Оріяна" учительница географии назвала ученика "скотиной" после того, как он попросил ее говорить на украинском языке во время урока. Проводится служебное расследование.

Об этом сообщила руководительница управления образования Черновицкого городского совета Ирина Ткачук, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали языкового скандала

Ранее в местных Telegram-каналах обнародовали видеозапись из школы, на которой учительница говорит с учениками на русском языке. На просьбу школьника перейти на государственный язык, учительница назвала его "скотиной". После замечания ученика учительница добавила, что теперь он будет "наиболее отвечающим на уроках географии".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщина набросилась с оскорблениями на водителя такси в Днепре из-за отказа говорить с ней на русском. Языковой омбудсмен отреагировала

Руководитель управления образования Черновицкого городского совета Ирина Ткачук считает, что учительница должна уйти из заведения по собственному желанию, не дожидаясь увольнения администрацией.

"Двенадцатый год войны... Учительница, педагог, та, кто должна нести детям свет и правду... На просьбу ученика говорить на украинском языке называет его "скотиной"! Я не знаю, как отреагировали на это родители, но убеждена, что такие "педагоги" не могут работать в украинской школе", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель такси в Харькове грубо отказался обслуживать пассажирку на украинском языке. Его оштрафовали

Реакция лицея

Директор лицея Галина Абрамюк в комментарии "Укрінформ" сообщила, что в учебном заведении начали служебное расследование. Директор говорит, что не снимает с себя ответственности за эту ситуацию. И если в лицее произошло нарушение законодательства, то должна быть соответствующая реакция.

"У учительницы географии взяли письменное объяснение по этой ситуации. Еще в пятницу (21 ноября - ред.) я издала соответствующий приказ о проведении служебного расследования. Сейчас оно еще продолжается", - добавила Абрамюк.

Напомним, ранее в секретариате языкового омбудсмена предупреждали, что в школах Киева "угрожающая ситуация" с соблюдением языкового закона. По данным исследования, 24% учителей во время уроков и 40% во время перерывов не говорят на украинском языке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель языковой школы в Киеве назвала "нацистами" родителей из-за просьбы говорить с детьми на украинском: реакция омбудсменки