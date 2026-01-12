Ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника в школе Киева, - полиция

Ученик напал на учительницу и одноклассника с ножом в одной из столичных школ.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Сообщение об инциденте поступило на 102 в 8:45.

"По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - отметили правоохранители.

Задержание

В настоящее время нападавший задержан, на месте работает полиция. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

