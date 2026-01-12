РУС
Нападение на школу
Ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника в школе Киева, - полиция

Школьник напал с ножом на учительницу в Киеве: что известно?

Ученик напал на учительницу и одноклассника с ножом в одной из столичных школ.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Сообщение об инциденте поступило на 102 в 8:45.

"По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - отметили правоохранители.

Задержание

В настоящее время нападавший задержан, на месте работает полиция. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

На це є декілька причин: перша і основна - анархія в школах. Дітям надали лише права, але забули про відповідальність. Причому з вчителя зробили цапа-відбувайла, який в усьому винен. Повна вседозволеність, дитиноцентризм та вплив батьків на роботу вчителя. Де диференціаця шкіл, де відсторонення від уроків, де виключення зі школи? Тому не дивуйтесь, що молодь зараз без гальм. По-друге, мала заробітна плата. Третя причина - свавілля блатних "агентів змін" в МОН, які вважають, що чим більше недореформ вони проведуть, тим більше грошей партнерів вони можуть засвоїти. Це все звалилось на вчителів, які мають ці хворі фантазія якось втілювати в реалія сьогодення. Ще можна сказати про диктатуру адміністрацію шкіл та громад, які вирішили, що вони боги і можуть карати та дарувати.
12.01.2026 09:33
Згодна з Вашою думкою, що школа 🏫 без правил - це шлях у безодню... Але частково! Бо правила в школі є! Але вони , на жаль, існують ЛИШЕ для вчителів. Я не хочу їх зараз перераховувати: мені не вистачить ні часу, ні місця ...

Для дітей і батьків немає жодних правил! Жодних! Гратись телефоном на уроці- будь ласка! Не готувати домашні завдання - супер! Ображати вчителя можна ! А батькам ще й треба... І не треба тут розповідати, що це мої вигадки! І не треба писати:"Он колись були вчителі! Як вони навчали!" Бо я із тих "колись"... Тепер буде інше виправдання:"Вона - динозавр, нових підходів до діток не знає, бо наші діти особливі!"

Згодна , що особливі, бо вони не навчені елементарних речей: працювати! Вони не чергують у класі, бо підлогу вимиє техпрацівниця, а дошку- вчитель... Бо ще з перших днів у школі треба постійно гратися з учнями, щоб їм було цікаво!

Але ми маємо запам'ятати : навчання - важка праця, що дисципліна на уроці - основа міцних знань, що повага до старших - це елементарні правила етикету...

Мають бути вироблені Правила або Статут поведінки учнів у школі , за яким за негідну поведінку учень має відповідати разом з батьками( і я не про "посмикані" косички)...

І головне : має діяти "любовний" трикутник: діти, батьки , вчителі, де всі разом!(С)Ніна Кутєпова
12.01.2026 09:34
+5
Цікаво ЩО має трапитися, щоб до освіти та освітян обернулися обличчям? Чи не здається, що всі межі перейдено і починає суспільство котитися в прірву?

Знаєте, ми, вчителі винні. Винні своєю толерантністю, м'ягкістю

1. Чому одна дитина повинна зривати навчальний процес і позбавляти клас учнів права на освіту?

2. Чому діти класу повинні спостерігати агресивну поведінку і зазнавати морального насилля?

3. Чому дозволяється щоб діти чули лайку, навіть ті, які таких слів не чули? (Це я, мама, маю вдома розповісти всі лайливі слова дитині,пояснити їх значення, щоб вона прийшла адаптована до викликів?)

3. Чому ми, вчителі, дозволяємо не чув виконувати Правила закладу, Правила спілкування і ростимо суспільних інвалідів? Бо прийде час і ця дитиночка опиниться в дорослому житті, де за невиконання правил є покарання: штрафи, звільнення, позбавлення волі.

Знаєте, що перше б'є найнахабніших випускників? НМТ! Саме такі запізнюються (їх не пускають після контрольного часу), забувають Сертифікат (сесія втрачена), не здають телефони (металошукач знаходить), блукають маршрутом Аудиторія- туалет(їм не вистачає часу на виконання завдання)

4. Чому дозволяється зневажати вчителя? Я не кажу про статус чи посаду. Це елементарно у будь-якому середовищі культурно ставитися до старшої особи.

5. Чому всі ці служби закривають очі на зухвалість дітей?

Знаєте яка сьогодні 6. найнепотрібніша одиниця в освітньому закладі? Офіцер безпеки.

7. Директори, поясніть мені чому ви це все приховуєте, закриваєте? Чому ви не дозволяєте вчителям писати доповідній? Чому на пускаєте їх у хід? Для чого ви прикриваєте те, що потім вибухне зі страшенною силою? (Luda Listopad)
12.01.2026 09:37
Як же це по-кацапськи.
12.01.2026 09:29
А от була б у вчителя вогнепальна зброя... 😁
12.01.2026 09:32
Тоді б усі у тому класі були б круглими відмінниками.
12.01.2026 09:48
Або мертвими двійочниками.
12.01.2026 09:50
Ми живемо не у ідеальному світі із ідеальними людьми. У вас підгорає від цього, але виріщити це можливо лише приватними школами, коли батьки платять, але тоді і з/п мають бути більше. Тоді батьки контролюють який результат дають витрати на навчання.
Але якщо не вчити дітей, то буде більше нерозумних розбійнків всередині країні які хочуть мати гроші але не навченні азам.
Були проблеми і 10 років тому, і 20 років тому, і 30 років тому і 40 років тому і 50 років тому і 60 років тому:
- були ті хто з шкільних років створював притон
- були ті хто порушували закон щодо забороненних речовин і вживали їх у школі або до неї
- були ті хто народжував у 13
- були ті хто коїв злочини: вбивства, пограбування, крадіжки.
- були ті хто лупцювали інших школярів для задоволення і для того щоб вдібрати щось
- були ті хто бив вчителів
- були ті хто трощив шкільне майно
- були ті хто зривав уроки через психічне здоров'я або нестабільне психіку через справи у сім'ї
- були ті хто нерозумів нащо вчитися і докладав усі зсилля щоб це не робити максимально показово
- були ті хто хизувався спроможностями своєї сім'ї та погрожував вчителям та іншим школярам цим
і .т.д. і т.п.
Чому зараз цього не може статися, що змінілося у суспільстві щоб подолати усі негаразди які виникають поки людина дорослішає: у сім'ї та житті школяра?
12.01.2026 09:57
Полнейшая херня. Это где и когда ты в школу ходил? Или пиндосовских фильмов насмотрелся?
12.01.2026 10:03
Цікаво ЩО має трапитися, щоб до освіти та освітян обернулися обличчям? Чи не здається, що всі межі перейдено і починає суспільство котитися в прірву?

Знаєте, ми, вчителі винні. Винні своєю толерантністю, м'ягкістю

1. Чому одна дитина повинна зривати навчальний процес і позбавляти клас учнів права на освіту?

2. Чому діти класу повинні спостерігати агресивну поведінку і зазнавати морального насилля?

3. Чому дозволяється щоб діти чули лайку, навіть ті, які таких слів не чули? (Це я, мама, маю вдома розповісти всі лайливі слова дитині,пояснити їх значення, щоб вона прийшла адаптована до викликів?)

3. Чому ми, вчителі, дозволяємо не чув виконувати Правила закладу, Правила спілкування і ростимо суспільних інвалідів? Бо прийде час і ця дитиночка опиниться в дорослому житті, де за невиконання правил є покарання: штрафи, звільнення, позбавлення волі.

Знаєте, що перше б'є найнахабніших випускників? НМТ! Саме такі запізнюються (їх не пускають після контрольного часу), забувають Сертифікат (сесія втрачена), не здають телефони (металошукач знаходить), блукають маршрутом Аудиторія- туалет(їм не вистачає часу на виконання завдання)

4. Чому дозволяється зневажати вчителя? Я не кажу про статус чи посаду. Це елементарно у будь-якому середовищі культурно ставитися до старшої особи.

5. Чому всі ці служби закривають очі на зухвалість дітей?

Знаєте яка сьогодні 6. найнепотрібніша одиниця в освітньому закладі? Офіцер безпеки.

7. Директори, поясніть мені чому ви це все приховуєте, закриваєте? Чому ви не дозволяєте вчителям писати доповідній? Чому на пускаєте їх у хід? Для чого ви прикриваєте те, що потім вибухне зі страшенною силою? (Luda Listopad)
12.01.2026 09:37
З кожним словом згоден!
12.01.2026 09:41
Витирають ноги об учителя всі кому не ліньки. Так вже опустили професію, що далі нема куди. Повна вседозволеність та дитиноцентризм, тому і маємо таку деградацію "здобувачів" - підпали автівок, вандалізм, знущання тапобиття однолітків і не тільки. Школяри не знають такого слова як відповідальність, а потім суспільство дивується, чому молоді люди зовсім без гальм
12.01.2026 09:39
Все так - але ж українська школа вчителі прийняли такі правила
12.01.2026 09:41
Вчителя це звичайні бюджетнічки, які чудово знали, куди вони йдуть, і за які гроші. В мене під боком общаги київського педа, тому ілюзій з приводу якості людського матеріалу - нуль.
12.01.2026 10:00
Я так розумію, що ви вже пенсіонер чи пенсіонерка, що так сміливо тут репетуєте? До начальства свого все це писати треба було раніше чи лячно було, щоб з роботи не вигнали? А тепер осміліли, коли знаєте, що вам за це по голові не дадуть? Чому вас не турбує, що багато дітей в класах? 15-20 дітей має бути як у європейських школах - тоді і якість освіти буде кращою! За виховання дітей не кажіть, бо якщо батьки дурні, то такі ж будуть і їх діти! Соціопати були, є і будуть у всіх суспільствах як би влада і такі як ви деспоти не закручували б гайки!
12.01.2026 10:10
відморозився
12.01.2026 09:55
а предыстории нету? то бишь он же не просто так напал, а видать ему что то сделали и спровоцировали. То бишь у каждого следствия должна быть причина.
12.01.2026 09:56
Панять и прастить!!!
12.01.2026 10:06
Коли я вчився в школі(закінчив в 1969),були хлопці зі мною,які по 2роки навчалися в одному класі.Один аж двіяі і так і не довчився.І ніхто вчителям не дорікав,що погано навчають.І вчителів поважали,навіть ті хто по 2 роки сидів.«От правильно казала мені Н.К.,вчися,а я не слухався...»
А спробуйте зараз учня на 2 рік залишити...
12.01.2026 09:56
зараз стратегія щоб людина сама чомусь навчилася, бо інакще у суспільстві буде багато тих, нічого не знає, і та 2 рік це додаткові витрати які нікому оплачувати. якщо людина хвора, що недає адекватно навчатись -спецшкола має бути, якщо людина просто не хоче вчитись - вона не хоче, і це вже справа батьків.
12.01.2026 10:03
Вірна думка . У учнів є права і у їх батьків . А ті , що дають нам самі головні в житті початкові знання , нажаль безправі .
12.01.2026 10:07
 
 