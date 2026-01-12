3 494 22
Ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника в школе Киева, - полиция
Ученик напал на учительницу и одноклассника с ножом в одной из столичных школ.
Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Сообщение об инциденте поступило на 102 в 8:45.
"По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - отметили правоохранители.
Задержание
В настоящее время нападавший задержан, на месте работает полиция. Дополнительная информация будет предоставлена позже.
Але якщо не вчити дітей, то буде більше нерозумних розбійнків всередині країні які хочуть мати гроші але не навченні азам.
Були проблеми і 10 років тому, і 20 років тому, і 30 років тому і 40 років тому і 50 років тому і 60 років тому:
- були ті хто з шкільних років створював притон
- були ті хто порушували закон щодо забороненних речовин і вживали їх у школі або до неї
- були ті хто народжував у 13
- були ті хто коїв злочини: вбивства, пограбування, крадіжки.
- були ті хто лупцювали інших школярів для задоволення і для того щоб вдібрати щось
- були ті хто бив вчителів
- були ті хто трощив шкільне майно
- були ті хто зривав уроки через психічне здоров'я або нестабільне психіку через справи у сім'ї
- були ті хто нерозумів нащо вчитися і докладав усі зсилля щоб це не робити максимально показово
- були ті хто хизувався спроможностями своєї сім'ї та погрожував вчителям та іншим школярам цим
і .т.д. і т.п.
Чому зараз цього не може статися, що змінілося у суспільстві щоб подолати усі негаразди які виникають поки людина дорослішає: у сім'ї та житті школяра?
Для дітей і батьків немає жодних правил! Жодних! Гратись телефоном на уроці- будь ласка! Не готувати домашні завдання - супер! Ображати вчителя можна ! А батькам ще й треба... І не треба тут розповідати, що це мої вигадки! І не треба писати:"Он колись були вчителі! Як вони навчали!" Бо я із тих "колись"... Тепер буде інше виправдання:"Вона - динозавр, нових підходів до діток не знає, бо наші діти особливі!"
Згодна , що особливі, бо вони не навчені елементарних речей: працювати! Вони не чергують у класі, бо підлогу вимиє техпрацівниця, а дошку- вчитель... Бо ще з перших днів у школі треба постійно гратися з учнями, щоб їм було цікаво!
Але ми маємо запам'ятати : навчання - важка праця, що дисципліна на уроці - основа міцних знань, що повага до старших - це елементарні правила етикету...
Мають бути вироблені Правила або Статут поведінки учнів у школі , за яким за негідну поведінку учень має відповідати разом з батьками( і я не про "посмикані" косички)...
І головне : має діяти "любовний" трикутник: діти, батьки , вчителі, де всі разом!(С)Ніна Кутєпова
Знаєте, ми, вчителі винні. Винні своєю толерантністю, м'ягкістю
1. Чому одна дитина повинна зривати навчальний процес і позбавляти клас учнів права на освіту?
2. Чому діти класу повинні спостерігати агресивну поведінку і зазнавати морального насилля?
3. Чому дозволяється щоб діти чули лайку, навіть ті, які таких слів не чули? (Це я, мама, маю вдома розповісти всі лайливі слова дитині,пояснити їх значення, щоб вона прийшла адаптована до викликів?)
3. Чому ми, вчителі, дозволяємо не чув виконувати Правила закладу, Правила спілкування і ростимо суспільних інвалідів? Бо прийде час і ця дитиночка опиниться в дорослому житті, де за невиконання правил є покарання: штрафи, звільнення, позбавлення волі.
Знаєте, що перше б'є найнахабніших випускників? НМТ! Саме такі запізнюються (їх не пускають після контрольного часу), забувають Сертифікат (сесія втрачена), не здають телефони (металошукач знаходить), блукають маршрутом Аудиторія- туалет(їм не вистачає часу на виконання завдання)
4. Чому дозволяється зневажати вчителя? Я не кажу про статус чи посаду. Це елементарно у будь-якому середовищі культурно ставитися до старшої особи.
5. Чому всі ці служби закривають очі на зухвалість дітей?
Знаєте яка сьогодні 6. найнепотрібніша одиниця в освітньому закладі? Офіцер безпеки.
7. Директори, поясніть мені чому ви це все приховуєте, закриваєте? Чому ви не дозволяєте вчителям писати доповідній? Чому на пускаєте їх у хід? Для чого ви прикриваєте те, що потім вибухне зі страшенною силою? (Luda Listopad)
А спробуйте зараз учня на 2 рік залишити...