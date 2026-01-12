Учень із ножем напав на вчительку та однокласника у школі Києва, - поліція. ФОТО

Учень напав із ножем на вчительку та однокласника в одній зі столичних шкіл.

Про це повідомили у поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Повідомлення про інцидент надійшло на 102 о 8:45.

"За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника. Потерпілим надається медична допомога", - зазначили правоохоронці.

Затримання

Наразі нападника затримано, на місці працює поліція. Додаткову інформацію нададуть згодом.

Заступника голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що інцидент трапився в Оболонському районі Києва.

Напад вчинив учень 2011 р.н. Під час інциденту школяр завдав шкоди також і собі.

ЗМІ оприлюднили ймовірне фото школяра.

