11 695 75

Учень із ножем напав на вчительку та однокласника у школі Києва, - поліція. ФОТО

Школяр напав із ножем на вчительку у Києві: що відомо?

Учень напав із ножем на вчительку та однокласника в одній зі столичних шкіл.

Про це повідомили у поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Повідомлення про інцидент надійшло на 102 о 8:45.

"За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника. Потерпілим надається медична допомога", - зазначили правоохоронці.

Затримання

Наразі нападника затримано, на місці працює поліція. Додаткову інформацію нададуть згодом.

Заступника голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що інцидент трапився в Оболонському районі Києва.

Напад вчинив учень 2011 р.н. Під час інциденту школяр завдав шкоди також і собі.

ЗМІ оприлюднили ймовірне фото школяра.

Школяр напав із ножем на вчительку у Києві: що відомо?

Топ коментарі
+42
На це є декілька причин: перша і основна - анархія в школах. Дітям надали лише права, але забули про відповідальність. Причому з вчителя зробили цапа-відбувайла, який в усьому винен. Повна вседозволеність, дитиноцентризм та вплив батьків на роботу вчителя. Де диференціаця шкіл, де відсторонення від уроків, де виключення зі школи? Тому не дивуйтесь, що молодь зараз без гальм. По-друге, мала заробітна плата. Третя причина - свавілля блатних "агентів змін" в МОН, які вважають, що чим більше недореформ вони проведуть, тим більше грошей партнерів вони можуть засвоїти. Це все звалилось на вчителів, які мають ці хворі фантазія якось втілювати в реалія сьогодення. Ще можна сказати про диктатуру адміністрацію шкіл та громад, які вирішили, що вони боги і можуть карати та дарувати.
12.01.2026 09:33 Відповісти
+23
Згодна з Вашою думкою, що школа 🏫 без правил - це шлях у безодню... Але частково! Бо правила в школі є! Але вони , на жаль, існують ЛИШЕ для вчителів. Я не хочу їх зараз перераховувати: мені не вистачить ні часу, ні місця ...

Для дітей і батьків немає жодних правил! Жодних! Гратись телефоном на уроці- будь ласка! Не готувати домашні завдання - супер! Ображати вчителя можна ! А батькам ще й треба... І не треба тут розповідати, що це мої вигадки! І не треба писати:"Он колись були вчителі! Як вони навчали!" Бо я із тих "колись"... Тепер буде інше виправдання:"Вона - динозавр, нових підходів до діток не знає, бо наші діти особливі!"

Згодна , що особливі, бо вони не навчені елементарних речей: працювати! Вони не чергують у класі, бо підлогу вимиє техпрацівниця, а дошку- вчитель... Бо ще з перших днів у школі треба постійно гратися з учнями, щоб їм було цікаво!

Але ми маємо запам'ятати : навчання - важка праця, що дисципліна на уроці - основа міцних знань, що повага до старших - це елементарні правила етикету...

Мають бути вироблені Правила або Статут поведінки учнів у школі , за яким за негідну поведінку учень має відповідати разом з батьками( і я не про "посмикані" косички)...

І головне : має діяти "любовний" трикутник: діти, батьки , вчителі, де всі разом!(С)Ніна Кутєпова
12.01.2026 09:34 Відповісти
+16
Витирають ноги об учителя всі кому не ліньки. Так вже опустили професію, що далі нема куди. Повна вседозволеність та дитиноцентризм, тому і маємо таку деградацію "здобувачів" - підпали автівок, вандалізм, знущання тапобиття однолітків і не тільки. Школяри не знають такого слова як відповідальність, а потім суспільство дивується, чому молоді люди зовсім без гальм
12.01.2026 09:39 Відповісти
Як же це по-кацапськи.
12.01.2026 09:29 Відповісти
А от була б у вчителя вогнепальна зброя... 😁
12.01.2026 09:32 Відповісти
Тоді б усі у тому класі були б круглими відмінниками.
12.01.2026 09:48 Відповісти
Або мертвими двійочниками.
12.01.2026 09:50 Відповісти
Тоді б на вчительський стілець підкладували не кнопки а петарди
12.01.2026 10:46 Відповісти
Гранати.
12.01.2026 11:03 Відповісти
Ми живемо не у ідеальному світі із ідеальними людьми. У вас підгорає від цього, але виріщити це можливо лише приватними школами, коли батьки платять, але тоді і з/п мають бути більше. Тоді батьки контролюють який результат дають витрати на навчання.
Але якщо не вчити дітей, то буде більше нерозумних розбійнків всередині країні які хочуть мати гроші але не навченні азам.
Були проблеми і 10 років тому, і 20 років тому, і 30 років тому і 40 років тому і 50 років тому і 60 років тому:
- були ті хто з шкільних років створював притон
- були ті хто порушували закон щодо забороненних речовин і вживали їх у школі або до неї
- були ті хто народжував у 13
- були ті хто коїв злочини: вбивства, пограбування, крадіжки.
- були ті хто лупцювали інших школярів для задоволення і для того щоб вдібрати щось
- були ті хто бив вчителів
- були ті хто трощив шкільне майно
- були ті хто зривав уроки через психічне здоров'я або нестабільне психіку через справи у сім'ї
- були ті хто нерозумів нащо вчитися і докладав усі зсилля щоб це не робити максимально показово
- були ті хто хизувався спроможностями своєї сім'ї та погрожував вчителям та іншим школярам цим
і .т.д. і т.п.
Чому зараз цього не може статися, що змінілося у суспільстві щоб подолати усі негаразди які виникають поки людина дорослішає: у сім'ї та житті школяра?
12.01.2026 09:57 Відповісти
Полнейшая херня. Это где и когда ты в школу ходил? Или пиндосовских фильмов насмотрелся?
12.01.2026 10:03 Відповісти
Не розповім, це не автобіографія, в мене в сім'ї є вчителі, серед найрідніших - 97 педагогічного стажу на 3-х у селах і великих містах і це було.
Я наввчався у звичайних школах великого міста де частково описано це було на моїх очах.
Оце все що переррахував було у звичаних школах.
Кількість таких справ на 1 клас залежить від сімей та стану справ у економіці. Чим гірше - тим більше. Вчитель міг повпливати через батьків на деякі зміни, але це не для усіх працювало і частково.
Колиу 1 класі 30+ учнів і багато учнів ушколі, такі різні погані випадки перестають бути незвичайними.
Для того щоб їх не було, треба передбачати нагірше, але робити все так щоб не був вчитель тираном і не працівников тюрми. Тож це важка робота коли вчителі мають працювати із учнями та із батьками і досягати завдяки своєму розуму и психології оптимального результату, коли у школі не стаєтся чогось кримінального таі поменше адміністративного, коли до поліції не доводять, але пожурити максимально можуть. Якщо звертатися до поліції через кожен чих, то поліція має у кожній школі по відділеню відкрити.
12.01.2026 10:18 Відповісти
Щодо приватних закладів теж є питання. Вони обов'язково повинні контролюватися державою.
12.01.2026 10:49 Відповісти
І ще одне питання. Як ви поясните те, що до одного вчителя діти йдуть з усмішкою і хорошим настроєм, виконують всі (майже) вимоги педагога, слухняні та дисципліновані. А до іншого класу заходять, "ногою відчиняючи двері". То може все ж таки чимало залежить від підбору персоналу навчального закладу? А коли набрали вчителів "по об'яві", то маємо цілком очікуваний результат. Багатьом вчителям просто пофігу, хто чим займається на його уроках.
12.01.2026 10:55 Відповісти
Вчитель легко може "перегоріти" на роботі. Успішні вчителя з великим досвідом можуть після навчання замінити генерала армії, бо мають тверду психіку і швидке прийняття рішень.
Вчителю подобається коли хоч мінімальна дисципліна виконується, тож вчитель не буде відпускати повний контроль.
Здебільшого до вчителя з усмішкою та хорошим настроєм ідуть лише ті хто розуміє користь від навчання або має ціль навчитись цьому предмету для успіху у майбутному.
як то кажуть: "хороша людина - це не професія"
Гарні відношення між учителем та учнями може ніяк не впливати на відношення до навчання.
12.01.2026 11:05 Відповісти
Був у мене в СПТУ учитель фізики. Всього на 10 років старший від нас учнів. Ніхто його уроки не прогулював, поведінку не порушував. Запропонував залишитись після пар, сказав, що пояснить правила алгебри потрібні у фізиці, пів групи прийшло. У нього на уроках було ЦІКАВО. Звертався спочатку на Ви, пізніше на ти, але повним ім'ям - Олена, Олександр... Екзамен здали на трійку лише двоє учнів.
12.01.2026 16:53 Відповісти
це ти де вчився? ))
по ходу тобі рочків так 25 од сили
12.01.2026 21:39 Відповісти
Маячня якась..я, моя рідна сестра, двоюрідні сестра та брат, син - навчались в різні роки з 80х по 2016 роки - все було норм, жодних проблем. Ніхто нікого не бив. Дідусь був вчителем, бабуся бібліотекарем. Якусь дичину несете..
12.01.2026 11:37 Відповісти
Якось при мені, класна керівничка зверталась до своїх учнів. Розмову почала з фрази "ви дибіли!" Кров на уроці праці, в класі сина теж лилась. Вчитель давав ляща учню, той відхилився бровою в трубу. Інший учень класну керівничку на**й посилав. Під вікнами директора, багато разів влаштовувались "стрєлки", де лупилися учні бо прийшла чиясь черга. На моє звертання до чергового вчителя чоловіка, прозвучало "ай!" і махнув рукою. Все залежить від директора.
12.01.2026 17:12 Відповісти
Жесть..я реал такого не бачила..

В мене класуха була - диплом за сало купила. ********* казати - ото перстня мого бачиш - то як дам по мордяці, зуби повилітають. Але то був єдиний випадок неадекватності вчителя в моїй школі. Я бабулі відразу розповіла..вона знайомому в районо подзвонила, й класуха стала шовковою. Не по оцінках, по відношенню до учнів.
12.01.2026 17:19 Відповісти
може я в якійсь іншій Україні вчився, але такого не було, зовсім.
12.01.2026 20:21 Відповісти
"Вони не чергують у класі, бо підлогу вимиє техпрацівниця, а дошку- вчитель."
Як це вплине на отримання знань у школі, багато поколінь це робило, і що це дало - нічого. Це просто виконання роботи, яка має оплачуватися. Якщо ж урок де навчають щось робити руками, хоч дрова рубати, це одне, а коли є примус без результату, це смішно.

"елементарні правила етикету" які порушують прямо у ВР
які ще можуть не вивчити

"Бо ще з перших днів у школі треба постійно гратися з учнями, щоб їм було цікаво!"
Є шкільна програма і плани на навчання, які треба виконувати.
Ви нічого не можете зробити, якщо людина не бажає вчитися, нічогісенько.

"Гратись телефоном на уроці- будь ласка!"
це заздрість, що він може,а вчитель повинен працювати.
Якщо людина не бажає вчитися це проблема, і треба залучати батьків.
якщо людина не бажає вчитися і не зриває процесс навчання, ви не зможете вплинути незалежно від того як себе веде учень він може дивитися увесь день у стелю, вікно і це теж буде неучасть у навчанні.
Все що насправді треба це прокомунікувати із учнем, якщо він іде у повний відказ від навчання, треба зв'язуватися із батьками.

Людина має отримувати стимули для навчання, вчителі можуть трохи цьому посприяти, але все визначає сім'я та погляди на світ учні.
Вчитель може розмовами із учнями пропонувати їм виконувати мінімальні речі у процессі навчання, але якщо щось складне трапляєтся вчитель не зможе виришіти навіть якщо у нього будуть повноваження.

У житті є багато питань на яких немає меточки як де описано, що якщо зробиш А отримаєщ Б.
Навчання у школі попри стантарти освіти мають елемент хаосу - і це учні. Цей елемент неможливо подолати через першопричину - відсутність знасть у учнів, до кінця навчання кількість знань збільшується, але молодість та мрії теж впливають на поведінку.

Тож не буде ніколи школа зразком відбірних бійців армії.
12.01.2026 10:56 Відповісти
Цікаво ЩО має трапитися, щоб до освіти та освітян обернулися обличчям? Чи не здається, що всі межі перейдено і починає суспільство котитися в прірву?

Знаєте, ми, вчителі винні. Винні своєю толерантністю, м'ягкістю

1. Чому одна дитина повинна зривати навчальний процес і позбавляти клас учнів права на освіту?

2. Чому діти класу повинні спостерігати агресивну поведінку і зазнавати морального насилля?

3. Чому дозволяється щоб діти чули лайку, навіть ті, які таких слів не чули? (Це я, мама, маю вдома розповісти всі лайливі слова дитині,пояснити їх значення, щоб вона прийшла адаптована до викликів?)

3. Чому ми, вчителі, дозволяємо не чув виконувати Правила закладу, Правила спілкування і ростимо суспільних інвалідів? Бо прийде час і ця дитиночка опиниться в дорослому житті, де за невиконання правил є покарання: штрафи, звільнення, позбавлення волі.

Знаєте, що перше б'є найнахабніших випускників? НМТ! Саме такі запізнюються (їх не пускають після контрольного часу), забувають Сертифікат (сесія втрачена), не здають телефони (металошукач знаходить), блукають маршрутом Аудиторія- туалет(їм не вистачає часу на виконання завдання)

4. Чому дозволяється зневажати вчителя? Я не кажу про статус чи посаду. Це елементарно у будь-якому середовищі культурно ставитися до старшої особи.

5. Чому всі ці служби закривають очі на зухвалість дітей?

Знаєте яка сьогодні 6. найнепотрібніша одиниця в освітньому закладі? Офіцер безпеки.

7. Директори, поясніть мені чому ви це все приховуєте, закриваєте? Чому ви не дозволяєте вчителям писати доповідній? Чому на пускаєте їх у хід? Для чого ви прикриваєте те, що потім вибухне зі страшенною силою? (Luda Listopad)
12.01.2026 09:37 Відповісти
З кожним словом згоден!
12.01.2026 09:41 Відповісти
Тому що людина коли дорослішає коїть помилки через те, що не має знань та досвіду дорослої людини.
По кожному пункту є питання скільки школяру років.
І ще є різниця між тим щоб отримати раба, який виконує накази або отримає покарання і вільною людиною, що вчиться на помилках та робить висновки.
Таке враження що ви зовсім забули власні шкільні роки і думаєте, що школа це конвеєр, де працюють роботи.
Тому школа це поле битви розуму, психології та досвіду із темрявою та дикістю.
Це не місце для приємного проведення часу із приємними бесідами. Це місце де надають знання усім, щоб суспільство у середньому не деградувало. Вчитися важко, і кожна людина перносить навантаження по різному. Ідеального варіанту неіснує, ніхто не любить примус до будь-чого, навіть коли розуміє що це може потенційно принести корисний результат.
12.01.2026 10:35 Відповісти
Мабуть вчителів потрібно забезпечити, навчити використанню та зобовʼязати носити на уроках і за необхідністю застосовувати табельні бодікамери. Бодікамери (нагрудні відеореєстратори) - це портативні пристрої для запису відео з перспективи користувача, що використовуються поліцією, військовими, охороною для фіксації подій, забезпечення доказової бази, підвищення безпеки та прозорості дій.
Грубі порушення поведінки учнями, перераховані у статутах навчальних закладів, необхідно документувати бодікамерами, розглядати на дисциплінарних комісіях та реагувати у відповідності із статутами навчальних закладів, а при певних порушеннях дисципліни - звертатися із заявами до поліції для відповідного реагування і притягнення батьків порушників до адміністративної відповідальності. Батьки для зарахуванні їх дітей до навчального закладу, повинні укладати з навчальним закладом відповідний договір, в якому передбачаються права та зобовʼязання дітей, яких зараховано у навчальний заклад та їх батьків, а також зрозумілу відповідальність сторін договору. Цілком слушні жалоби вчителів свідчать про те, що адміністрування навчального процесу у застарілій пострадянській освіті вже давно потребує глибокого реформування.

12.01.2026 13:15 Відповісти
Ті, учні, які заважають вчитися іншим - мають видалятися з класу. От і все. Для них мають бути спецшколи та спецкласи, або, хай навчаються дістанційно екстерном, ще якось. Бо, коли ви, наприклад, вступаєте до інституту, коледжу або університету - у вас там не беруть всіх поспіль. Але тільки тих, хто відповідає якимось мінімальним вимогам, наприклад, з рівня знань. А якщо не відповідаєш - тебе не беруть, і це логічно. А якщо не можеш, не хочеш вчитися - вилітаєш з навчального закладу. Ось це є найкраща мотивація.
Певні, аналогічні підходи, мають бути і в школах. Не хочеш вчитися, заважаєш вчитися іншим - гудбай. Шукай інше місце, або іншу програму навчання.
Але, якщо, наприклад, не здав базові тести, там з мови, історії, культури України, з Конституції України, математики (а ще, бажано - основ економіки, логіки та психології) - не маєш права голосувати на виборах. Все. Як ти їх здаси - діло твоє, як ти будеш навчатися - дома, в школі, дистанційно, екстерном, свої класи організуєте - діло ваше. Головне - маєш пройти успішно екзамени, показати необхідні навички.
При тому - ніякої примусової нав'язаної "інклюзії" - бо вона не дає вчитися нікому.
Бо, об'єктивно, є діти, є підлітки, які потребують особливих умов навчання, котрі, звичайна школа забезпечити в принципі не може. Є діти-інваліди з особливими потребами, де їм потрібні спеціально навчені спеціалісти. Є важкі підлітки, з кримінальними нахилами, і там теж має бути свій підхід. Є гіперактивні, котрих краще спрямовувати в спортивні школи і т.д. Ну, наприклад, підліток поводиться як павіан, виправляти свою поведінку не бажає - виключаємо його зі школи. Батькам пропонуються інші варіанти навчання. Не справляються батькі, інший заклад, малолітній павіан (незалежно від статі), скоює, наприклад, правопорушення кримінал, наприклад з рецидивом - все, їм вже, залежно від тяжкості (для більш тяжких злочинів є більш спеціальні заклади), займаються не соціальні служби, чи служби з превенції, а, наприклад- спеціальна військова школа з підвищеним рівнем дисципліни, і не вчитель(ка)-ботан, а офіцери-викладачі та інструктори-сержанти. Ну, якщо людину все одно тягне до антисоціальної поведінки, криміналу, тоді, там вже інші виправні заклади.
(*При тому, під криміналом, ми розуміємо саме кримінал, відповідно, саме до українських реалій. Тобто, це відверта уголовщина, і це, наприклад, заперечення існування України, української нації, мови, культури і т.д. А не так, як, наприклад, тій же Великобританії, чи, наприклад, деяких країнах ЄС - коли "кримінал" "шиють" за "політичними" статтями, наприклад, за "недостатню толерантність" - коли ви повідомляєте, наприклад, про злочини різних "мультикультуралів", або як на росії - коли, так само - критикуєте злочинну політику правлячої верхівки/партії, критикуєте "сво" і т.д.- Ми не можемо сліпо наслідувати чужі нам підходи, які, насправді, вже відверто дисркдитували себе, і які руйнуюють суспільство та призводять до його деградації, а не ведуть до його процвітання та захисту. )

Маємо розуміти, що ми не можемо, ні за яких обставин, насилу, змішувати всіх до купи - бо знань, в підсумку, не буде ні в кого. Бо це злочин, натурально, під "маскою" чи то "інклюзивного підходу", чи то "соціалізації", "толєратності", будь-чого. Бо люди, насправді - різні, і різними були завжди. І потребують різного, диференційованого підходу. Ви не можете успішно навчати разом, за однією програмою, людей з IQ 80 та людей з IQ 120, так само ви не можете успішно навчати разом людей з відверто девіантною поведінкою та людей з поведінкою +/- нормальною.

І про "соціалізацію" теж не треба брехати. Бо школа - це не соціалізація, а, для багатьох, взагалі - щось зворотнє. Бо в нормі, молодшими завжди опікувалися, більш старші, які були авторитетом для молодших. Це було природньо. Була певна зв'язність поколінь. А зараз, школа, де учні згруповані в класи з однаковим віком, де такі класи ще й переповнені - це неприроднє, штучне утворення, якого в соціумі більше ніде не існує. Це не нормальна соціалізація, а, радше, якийсь "закритий табір", куди дитину, ще й оприділили насильно. І потім, коли людина піде життям далі - в неї, в багатьох, буде, скоріш, викривлене, "табірне", сприйняття соціуму. Бо, на будь-якій роботі, в будь-якому іншому колективі - всі люди будуть різного віку, з різним розвитком психіки, будуть соціуми зі складнішою соціальною взаємодією. До яких, молода людина виявиться не готовою. Бо зростала й виховувалася - не в живому соціумі, а в штучному, в "стаді", в "таборі", в "школі".

Тому, примус, особливо в різного роду "інклюзії" - буде породжувати, радше викривлення в психіці та провали в навчанні.
Має бути зацікавленість. Але разом з тим й власна відповідальність, до якої й учнів, й батьків, мають привчати з самого початку. Люди мають розуміти, що, якщо вони не хочуть вчитися, заважають робити це іншим - то для них будуть наслідки. Це і втрата права навчання в даній конкретній школі, класі, наприклад, з альтернативою переводу до більш специфічного закладу. Не хочете вчитися й там - вчиться дістанційно, самостійно, ще якось. Мають бути програми, мають бути можливості для цього, психологи. Щоби, і будь-якому разі - забезпечити можливості для навчання. Але, якщо людина, все одно не хоче - ну, зрештою, це її право. Але, без підтверджених елементарних базових знань, така людина, наприклад- не бути мати права обирати та обиратися доти, доки не підтвердить ці базові знання та навички.

Так, зрозуміло, що, якщо ви хочете більш якісну освіту- вам потрібно вкладати в це гроші- саме в якісне навчання викладацького складу, в матеріальну базу, забезпечення, програми. Але, в теперішніх умовах, боюся, навіть за відносно гарного фінансування (якого, насправді, немає, і, невідомо чи буде, і коли), і, особливо, в наших теперішніх умовах, варто застосовувати той підхід, принципи, про які згадав, як про певний, необхідний елемент реформи навчання. Має бути зроблений акцент саме на тому, який базовий рівень знань ми хочемо отримувати, коли людині виповниться, там, 16-18 років, і вона входить вже в доросле життя, отримує паспорт, можливість голосувати на виборах і т.д.
А от як людина цього досягає - тут треба максимально дозволити ініціативу самим громадянам та громадам. В тому сенсі, що має бути доступним максимальна кількість форм та програм навчання, максимальна свобода вибору. Відповідно, громади мають, так само, максимально розпоряджатися своїми коштами, податками, тоді, певно, так само - з'явиться й більше грошей на якесь більш якісне базове навчання (і не лише базове).
13.01.2026 11:26 Відповісти
Йде свідоме знищення освіти (і не лише освіти, так само - тієї ж медицини), а за тим - і суспільства. Оце відповідь на ваше - "чому".
13.01.2026 05:57 Відповісти
Все так - але ж українська школа вчителі прийняли такі правила
12.01.2026 09:41 Відповісти
Вчителя це звичайні бюджетнічки, які чудово знали, куди вони йдуть, і за які гроші. В мене під боком общаги київського педа, тому ілюзій з приводу якості людського матеріалу - нуль.
12.01.2026 10:00 Відповісти
Я так розумію, що ви вже пенсіонер чи пенсіонерка, що так сміливо тут репетуєте? До начальства свого все це писати треба було раніше чи лячно було, щоб з роботи не вигнали? А тепер осміліли, коли знаєте, що вам за це по голові не дадуть? Чому вас не турбує, що багато дітей в класах? 15-20 дітей має бути як у європейських школах - тоді і якість освіти буде кращою! За виховання дітей не кажіть, бо якщо батьки дурні, то такі ж будуть і їх діти! Соціопати були, є і будуть у всіх суспільствах як би влада і такі як ви деспоти не закручували б гайки!
12.01.2026 10:10 Відповісти
15 учнів в класі не вирішать проблему. Потрібно вчити тільки бажаючих і здібних до навчання. Всіх інших умовно навчити ставити хрестик в відомості. Все. Навіщо тягнути 12 років лінивого бездаря ставлячи йому мінімальні оцінки які і не зароблені. Це пусті витрати матеріального та морального ресурсів.
12.01.2026 14:03 Відповісти
бездарь може вирости злодієм, бо нічого невміє, а гроші треба щоб жити. Тож навіть якщо людина буде слухати уроки та хоть щось записувати в неї буде у пам'яті відкладаться мінімум щоб жити як нормальна людина у подальшому.
Якщо порівняти витрати на навчання і витрати на утримання злодієв у тюрмах, краще навчати хоч якось.
12.01.2026 18:18 Відповісти
У нас здуру (социлізм, популізм?) в законодавстві закріплена гарантія держави про загальну середню освіту. Що знаю достеменно: в Португалії держава гарантує лише початкову освіту (4 класи), а далі - твоя (батьків) справа: хочеш - йди вівцям хвости крутити, а хочеш - вчися далі, але ПЛАТНО! І тоді у батьків і їхніх лічинок виникає відповідальність, бо гроші ж то з власної кишені.
Ми зі своїм совковим підходом далеко не зайдемо. Все більше розповсюджується "ви должни научіть!". Ніфіга, можна тільки научитиСЯ, а вчитель мізків не добавить, він їх може лише "прокачати", якщо буде воля і бажання учня. Щоб підняти штангу потрібно самому накачати м'язи, тренер тобі не накачає поки ти будеш юзати в тік-токах. Так і з навчанням.
12.01.2026 10:21 Відповісти
А починалось з:"хочете оцінки, з вас торт. Я люблю Київський"
12.01.2026 17:40 Відповісти
відморозився
12.01.2026 09:55 Відповісти
а предыстории нету? то бишь он же не просто так напал, а видать ему что то сделали и спровоцировали. То бишь у каждого следствия должна быть причина.
12.01.2026 09:56 Відповісти
Панять и прастить!!!
12.01.2026 10:06 Відповісти
Коли я вчився в школі(закінчив в 1969),були хлопці зі мною,які по 2роки навчалися в одному класі.Один аж двіяі і так і не довчився.І ніхто вчителям не дорікав,що погано навчають.І вчителів поважали,навіть ті хто по 2 роки сидів.«От правильно казала мені Н.К.,вчися,а я не слухався...»
А спробуйте зараз учня на 2 рік залишити...
12.01.2026 09:56 Відповісти
зараз стратегія щоб людина сама чомусь навчилася, бо інакще у суспільстві буде багато тих, нічого не знає, і та 2 рік це додаткові витрати які нікому оплачувати. якщо людина хвора, що недає адекватно навчатись -спецшкола має бути, якщо людина просто не хоче вчитись - вона не хоче, і це вже справа батьків.
12.01.2026 10:03 Відповісти
Вірна думка . У учнів є права і у їх батьків . А ті , що дають нам самі головні в житті початкові знання , нажаль безправі .
12.01.2026 10:07 Відповісти
А хто у нас дуже з правами з простих людей? Без блату і грошей проста людина велике Ніщо, особливо в диктатурах типу кацапії і Китаю! Але чомусь в зручному випадку тільки вчителі у нас волають, які вони безправні!
12.01.2026 10:21 Відповісти
а до чого тут орда з косоокими ? ви адресою не помилилися ?
12.01.2026 11:43 Відповісти
А що у косоокої орди з правами простолюдинів все гаразд?
12.01.2026 11:50 Відповісти
хай вони там всі повиздихають в тій кацапії і та частина китайців , які моляться на своїх комуняк .
12.01.2026 11:55 Відповісти
Освітянські ,, рехформи ".
12.01.2026 10:20 Відповісти
А згадайте вибори і фальсифікації,з цього все і починається.В основному в комісіях сиділи вчителі,а тепер пожирають плоди
12.01.2026 10:22 Відповісти
forgive and forget
12.01.2026 10:27 Відповісти
Троя? Ви би нєженки не звизділи, бо це було завжди, просто не так позносилося
12.01.2026 10:35 Відповісти
мені один чувачок в інституті розказував, що до своєї школи він ходив зі скальпелем, якого ховав у черевику. ну бо порядки серед учнів були суворими. моя школа теж не фонтан була, з великою кількістю неадекватів, але до холодної зброї таки не доходило. а от у сусідній школі - легко. підпалити дівчині волосся на уроці - раз плюнути.
12.01.2026 11:24 Відповісти
А ви з якої області України втекли?
12.01.2026 11:53 Відповісти
чим вам це допоможе? чи ви думаєте шо в 90-ті десь було інакше?
12.01.2026 12:20 Відповісти
Цікаво просто...
12.01.2026 15:53 Відповісти
понаехало
12.01.2026 10:55 Відповісти
Покарання має бути показово суворим і не відворотнім, щоб бажання прославитися таким чином було відбито один раз і на довго, всім любителям тік-ток. Після суду показати, як воно сидить на зоні в сльозах, соплях і гімні.
12.01.2026 10:58 Відповісти
З наших шкіл зараз виходить тупувата розбещена біомаса, рівня лохторату, який з гиготінням голосуватиме за блазнів. Порівняйте з порядками в британських школах для дітей еліти. Ще недавно там запросто могли всипати різками по жопі сину міністра. Зараз наче не б'ють, але дисципліна підтримується. Бо в атмосфері анархії неможливо засвоювати складні предмети. А на виході їм потрібні люди, що зможуть мислити і діяти.
12.01.2026 11:09 Відповісти
а от до цього зі школи випускалися самі спінози і паганіні, звісно.
12.01.2026 11:25 Відповісти
Ви навчалися в британській школі для дітей еліти? Щось не чутно було про різки в їхніх школах...
12.01.2026 11:55 Відповісти
Почитайте.
12.01.2026 14:05 Відповісти
В 70-х і в США указкою по руках лупили. У нас теж.
12.01.2026 17:45 Відповісти
Ага і за шию дітей теж хапали у 80-х: учілка була жінка і коханка партійного фукціонєра.
12.01.2026 18:31 Відповісти
Десь в 1980р, в 3-му класі, прийшла мати учня прямо на урок, поцікавитись успіхами сина, трійочника і порушника дисципліни. Вчителька сказала, як є. Далі було криваве місиво. Заробив по мордам прямо в класі, з носа кров. Добре , прямо біля дошки був умивальник(мабуть для таких випадків ). Не було ніякого шоку, ніби так і треба.
13.01.2026 07:46 Відповісти
А в епоху петра першого батько мав право продавати сина три рази в найми, дочок - взагалі треш - віддавали в сексуальне рабство (снохачество). Тобто раби виховували рабів, і ця традиція збереглася і до нині.
13.01.2026 11:43 Відповісти
Якщо не конкретно про цей випадок, а загальний низький рівень зацікавленості дітей в навчанні - однією з основних причин є те, що діти в нашому суспільстві не бачать відповідності рівню матеріального становища і рівня освіти. В нас на жаль здебільшого все навпаки - неуки і крадії краще живуть ніж порядні люди з високим рівнем освіти. Це пов'язано і з економікою - вчені, інженери практично непотрібні, оскільки економіка майже повністю сировинна, високотехнологічних розробок і виробництва немає, тому - "навіщо вчитися"?
12.01.2026 11:38 Відповісти
"We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teacher, leave them kids alone…" (с)
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=HrxX9TBj2zY
12.01.2026 14:18 Відповісти
 
 