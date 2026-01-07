Директорка ліцею на Київщині, де офіційно навчалися учні підпільної школи УПЦ, дала пояснення
Директорка Хотянівського ліцею "Ранчо Скул" на Київщині Яна Кожема, у якому перебувають документи учнів підпільної школи при київському монастирі, прокоментувала розслідування журналістів і заявила, що звернеться до суду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пані Кожема повідомила у фейсбуці.
Що передувало
"Слідство.Інфо" дізналося про існування школи "Перспектива", яка з лютого 2025 року працює при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь" у Києві, де дітям викладають за радянськими підручниками, показують російські фільми та навчають російської мови.
Оскільки відповідної ліцензії "Перспектива" не має, документи школярів для формальності перебувають у справжніх навчальних закладах, серед них — Хотянівський ліцей "Ранчо Скул" та одна зі шкіл у Костянтинівці.
Як повідомляється, журналісти під легендою поспілкувалися з його директоркою Яною Кожемою, чиїм номером поділилася директорка православної школи.
"У мене вони не навчаються взагалі ніяк, вони просто числяться. А все навчання відбувається в школі при монастирі, по дружбі з Анною Анатоліївною (Болговою, - ред.) школа нам дає оцінки і все. І ми тут проставляємо повністю все оцінювання, все йде з тієї школи. Вони світяться як "очники"", - сказала Яна Кожема.
Після виходу розслідування директорка ліцею розповіла, що рік тому до неї звернулися знайомі із проханням допомогти їхній знайомій влаштувати учнів у школу, поки вони самі не отримали ліцензії.
За словами директорки, "це абсолютно нормальна практика для шкіл, які тільки починають"
"Перші 2 роки я працювала так само і мені так само допомогли тимчасово прилаштувати моїх учнів. Тому, з відкритим серцем я допомогла цій людині. У мене не було жодної підозри, що відбувається насправді і чим це все для мене може скінчитись!", - наголосила Кожема.
Директорка "Ранчо Скул" наголосила, що для неї дуже важливе чисте ім'я і репутація школи, тому вона готує позов до суду.
Підпільна школа при монастирі в Києві
- Раніше повідомлялося, що підпільна школа при УПЦ МП у Києві навчає дітей основ "русского мира".
- Згодом у Службі безпеки України заявили "Суспільному", що досліджують "можливу протиправну діяльність" "у рамках кримінального провадження". Триває досудове розслідування.
- Також, викладені у розслідуванні факти перевірятиме Державна служба якості освіти. Там зазначили, що спільно із правоохоронцями вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів для притягнення винних до відповідальності.
- Після журналістського розслідування "Слідство.Інфо" щодо діяльності нелегальної школи при храмі "Голосіївська пустинь" у Києві розпочато перевірку можливих порушень законодавства, зокрема прав дітей на освіту, вимог ліцензування та державної політики національної пам’яті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Перші 2 роки я працювала так само і мені так само допомогли тимчасово прилаштувати моїх учнів.
нагадайте мені, який зелений холуй дегрод у нас вважається міністром освіти?
це, просто ******* на *******!
розвалено абсолютно все! починаючи с народження і закінчуючи: нас об'єднав цвинтар!!!!!