РУС
Подпольная школа УПЦ МП в Киеве
2 753 26

Директор лицея на Киевщине, где официально учились ученики подпольной школы УПЦ, дала объяснения

В Киеве при УПЦ МП функционирует подпольная школа

Директор Хотяновского лицея "Ранчо Скул" в Киевской области Яна Кожема, в котором хранятся документы учеников подпольной школы при киевском монастыре, прокомментировала расследование журналистов и заявила, что обратится в суд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кожема сообщила в Facebook.

Что предшествовало

"Слідство.Інфо" узнало о существовании школы "Перспектива", которая с февраля 2025 года работает при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь" в Киеве, где детям преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и обучают русскому языку.

Поскольку соответствующей лицензии у "Перспективы" нет, документы школьников для формальности находятся в настоящих учебных заведениях, среди них - Хотяновский лицей "Ранчо Скул" и одна из школ в Константиновке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подпольная школа при монастыре в Киеве: образовательный омбудсмен Лещик заявила о ряде нарушений

Как сообщается, журналисты под легендой пообщались с его директором Яной Кожемой, чьим номером поделилась директор православной школы.

"У меня они не учатся вообще никак, они просто числятся. А все обучение проходит в школе при монастыре, по дружбе с Анной Анатольевной (Болговой, - ред.) школа нам ставит оценки, и все. И мы здесь проставляем полностью все оценки, все идет из той школы. Они светятся как "очники"", - сказала Яна Кожема.

После выхода расследования директор лицея рассказала, что год назад к ней обратились знакомые с просьбой помочь их знакомой устроить учеников в школу, пока они сами не получили лицензии.

Читайте также: Начато расследование по фактам, обнародованным СМИ, о подпольной школе на территории монастыря в Киеве, - Офис генпрокурора. ФОТО

По словам директора, "это абсолютно нормальная практика для школ, которые только начинают"

"Первые 2 года я работала так же, и мне так же помогли временно пристроить моих учеников. Поэтому с открытым сердцем я помогла этому человеку. У меня не было ни малейшего подозрения, что происходит на самом деле и чем это все для меня может закончиться!" - подчеркнула Кожема.

Директор "Ранчо Скул" подчеркнула, что для нее очень важны чистое имя и репутация школы, поэтому она готовит иск в суд.

Подпольная школа при монастыре в Киеве

  • Ранее сообщалось, что подпольная школа при УПЦ МП в Киеве обучает детей основам "русского мира".
  • Впоследствии в Службе безопасности Украины заявили "Суспільному", что исследуют "возможную противоправную деятельность" "в рамках уголовного производства". Продолжается досудебное расследование.
  • Также, изложенные в расследовании факты будет проверять Государственная служба качества образования. Там отметили, что совместно с правоохранителями будут принимать все предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных к ответственности.
  • После журналистского расследования "Слідство.Інфо" о деятельности нелегальной школы при храме "Голосеевская пустынь" в Киеве начата проверка возможных нарушений законодательства, в частности прав детей на образование, требований лицензирования и государственной политики национальной памяти.

Автор: 

Киев (26508) УПЦ МП (1597) школа (3087)
Топ комментарии
+14
Батьки - то підарота підкацапська
показать весь комментарий
07.01.2026 22:39 Ответить
+9
Брехліса! Тіпа біла і пушиста і нічого не знає, шо покриває паршиву шарагу московського сатанату! А про що судитися? Що десятки учнів, яких вона типу в очі не бачила - числяться у неї в закладі і на них виділяється фінансування, так? біднесенька така щиросердечно хотіла допомогти не знати сама кому і про що. Не перевіривши ні-чо-гі-сінь-ко.

Тут у Британії є одна українська школа. Неформальна, де по суботам вчаться діти українських біженців. І попри те, що вони мать офіційний статут організації в ЮК, по при те, що вони співають гімн , мають акредитованих викладачів-українців і навіть ******* українські підручники, вони МУСИЛИ рік десь добиватися через міністерство освіти українське освітньої легалізації, щоб отримати дійсні дипломи, при тому подавали всі документи учнів, вчителів, тощо в МОН. Купа перевірок була і так далі.

А тут, бляха, ой як просто - якась чарівна історія - ніхто нікуя не знає - і працює ліва шарага без ЖОДНИХ **** перевірок легально у центрі столиці!!!
показать весь комментарий
07.01.2026 22:38 Ответить
+8
це абсолютно нормальна практика для шкіл, які тільки починають
Перші 2 роки я працювала так само і мені так само допомогли тимчасово прилаштувати моїх учнів.

нагадайте мені, який зелений холуй дегрод у нас вважається міністром освіти?

це, просто ******* на *******!
розвалено абсолютно все! починаючи с народження і закінчуючи: нас об'єднав цвинтар!!!!!
показать весь комментарий
07.01.2026 22:37 Ответить
А що батьки дітей? Не знали що там вивчають їхні діти? Чи то хахли-ждуни фсбешного пархата?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:36 Ответить
Батьки - то підарота підкацапська
показать весь комментарий
07.01.2026 22:39 Ответить
Директрка така сама гундяєвська шанувальниця
показать весь комментарий
07.01.2026 23:00 Ответить
по призвищам батьків на список, з роботи викинути, громадянства і майна відібрати, а всіх "вчетелів" на зону, форму шити. да і подивитись хто давав добро з держслужбовців і нахер з роботи.
показать весь комментарий
07.01.2026 23:06 Ответить
ну і што?
оні тоже учілісь по кніжкам сересера!
виросли ж както. дєтєй наражалі.
может жилі і не богато, но дружно!
такую страну развалілі!
проклятиє англосакси с жидобєндєровцамі!
показать весь комментарий
07.01.2026 22:40 Ответить
Батьки - це паскуди кацапські і окацаплені совком. Тридцять років голосували за рускій мір (який зараз вбиває українців), і так само виховують своїх ********* для руского мірп.
показать весь комментарий
07.01.2026 22:46 Ответить
Звичайно знали. Ви ж читали, що вони навчались по радянських підручниках, підручниках неіснуючої країни яка заперечувала існування самого Бога, та на території православного храму. Шо повинно бути в головах тих батьків?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:50 Ответить
Існує величезний напрямок сатанизму збудований на таких дурниках - то "православні храми" подвійного призначення
показать весь комментарий
07.01.2026 23:03 Ответить
Я дивився відео де були розмови з батьками, там одна мамаша казала " як вона замучилася стояти мінуту мовчання кожного ранку, і потім слухати дурацький гимн, іщовлада скоро поміняється, і буде інший гімн і іший прапор, і діти там співають російський гимн і русняви пісні і що їм це подобається", ну і це криївка ждунів і вати, а з дітей готують мокшанців, такий мій висновок!!!!! І таких там 80 дітей, плюс батьки, вчителі яких 16, і ті хто ховається в цій церкви, центр Київа!!!!!!! Висновки робіть самі !!!!
показать весь комментарий
07.01.2026 22:52 Ответить
це абсолютно нормальна практика для шкіл, які тільки починають
Перші 2 роки я працювала так само і мені так само допомогли тимчасово прилаштувати моїх учнів.

нагадайте мені, який зелений холуй дегрод у нас вважається міністром освіти?

це, просто ******* на *******!
розвалено абсолютно все! починаючи с народження і закінчуючи: нас об'єднав цвинтар!!!!!
показать весь комментарий
07.01.2026 22:37 Ответить
При рошенку інакше було, дебіле? Чи ти не знало, що сивочолий - діякон кацапської церкви?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:41 Ответить
ой.
я не шарю у церковній ієрархії.
діякон, це потужно, чи так собі?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:43 Ответить
Що мелеш ? Докази.
показать весь комментарий
07.01.2026 23:01 Ответить
Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе. ФОТОрепортаж.

Глава набсовета Нацбанка Украины Петр Порошенко на праздник Троицы был рукоположен в диаконы. Источник: https://censor.net/ru/p93228
показать весь комментарий
07.01.2026 23:05 Ответить
ви напевно ще дуже хотіли б розповісти про "жму руку - обнімаю", от тільки деркач, який розповсюдив плівки на яких ці слова, отримав "герояросії" (невдобно вийшло). а з яким захопленням на ці плівки посилався зеленський, ммм.
щодо дьякона, то це джинса рівня вбивства брата, яку розкручувале коло портнова, а саме його сестра - https://glavcom.ua/scotch/live/chi-je-poroshenko-sluzhitelem-moskovskoji-tserkvi-vidpovid-upts-mp-dokument-1016931.html#google_vignette олена ісаєвська оце і є ті, чиїми прибічниками ви є: портнов, деркач та інша антиукраїнська наволоч.
показать весь комментарий
07.01.2026 23:05 Ответить
Брехліса! Тіпа біла і пушиста і нічого не знає, шо покриває паршиву шарагу московського сатанату! А про що судитися? Що десятки учнів, яких вона типу в очі не бачила - числяться у неї в закладі і на них виділяється фінансування, так? біднесенька така щиросердечно хотіла допомогти не знати сама кому і про що. Не перевіривши ні-чо-гі-сінь-ко.

Тут у Британії є одна українська школа. Неформальна, де по суботам вчаться діти українських біженців. І попри те, що вони мать офіційний статут організації в ЮК, по при те, що вони співають гімн , мають акредитованих викладачів-українців і навіть ******* українські підручники, вони МУСИЛИ рік десь добиватися через міністерство освіти українське освітньої легалізації, щоб отримати дійсні дипломи, при тому подавали всі документи учнів, вчителів, тощо в МОН. Купа перевірок була і так далі.

А тут, бляха, ой як просто - якась чарівна історія - ніхто нікуя не знає - і працює ліва шарага без ЖОДНИХ **** перевірок легально у центрі столиці!!!
показать весь комментарий
07.01.2026 22:38 Ответить
вивчяйте любу мову, але не перетворюйте це дійство
в хейт до України.
показать весь комментарий
07.01.2026 22:39 Ответить
там не тільки батьки, але й дідусі та бабусі ВАТА
у кожного перевірити телефони
показать весь комментарий
07.01.2026 22:47 Ответить
Даремне гаяння часу, як перевіряти арифметичні дії за калькулятором.
показать весь комментарий
07.01.2026 22:53 Ответить
да, вам телепням видніше
показать весь комментарий
07.01.2026 22:57 Ответить
Де беруть таку бидлоту в директорки, яка не розуміє, що підробка документів є криміналом?
показать весь комментарий
07.01.2026 23:00 Ответить
це абсолютно нормальна практика для шкіл, які тільки починають
показать весь комментарий
07.01.2026 23:08 Ответить
Може, на болотах, де мешкають бегемоти, це абсолютно нормальна практика, а в цивілізованому світі - кримінал!
показать весь комментарий
07.01.2026 23:14 Ответить
в цивілізованому світі

до чого тут україна?
тобі ж сказали: це абсолютно нормальна практика для шкіл, які тільки починають
показать весь комментарий
07.01.2026 23:21 Ответить
Ну классика - "не виноватая я".Покажите список родителей ученичков этой подпольной школы,большинство будет высокопоставленные держслужбовцы.
показать весь комментарий
07.01.2026 23:07 Ответить
Після виходу розслідування директорка ліцею розповіла, що рік тому до неї звернулися знайомі із проханням допомогти їхній знайомій влаштувати учнів у школу, поки вони самі не отримали ліцензії.

За словами директорки, "це абсолютно нормальна практика для шкіл, які тільки починають"

Я не юрист, але це ж здається порушення законодавста і за це мабуть є якась стаття?

P.s. Згадався суддя, який заявив що не бачив нічого поганого у корупції, бо вважав що це норма...
показать весь комментарий
07.01.2026 23:15 Ответить
 
 