Директор лицея на Киевщине, где официально учились ученики подпольной школы УПЦ, дала объяснения
Директор Хотяновского лицея "Ранчо Скул" в Киевской области Яна Кожема, в котором хранятся документы учеников подпольной школы при киевском монастыре, прокомментировала расследование журналистов и заявила, что обратится в суд.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кожема сообщила в Facebook.
Что предшествовало
"Слідство.Інфо" узнало о существовании школы "Перспектива", которая с февраля 2025 года работает при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь" в Киеве, где детям преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и обучают русскому языку.
Поскольку соответствующей лицензии у "Перспективы" нет, документы школьников для формальности находятся в настоящих учебных заведениях, среди них - Хотяновский лицей "Ранчо Скул" и одна из школ в Константиновке.
Как сообщается, журналисты под легендой пообщались с его директором Яной Кожемой, чьим номером поделилась директор православной школы.
"У меня они не учатся вообще никак, они просто числятся. А все обучение проходит в школе при монастыре, по дружбе с Анной Анатольевной (Болговой, - ред.) школа нам ставит оценки, и все. И мы здесь проставляем полностью все оценки, все идет из той школы. Они светятся как "очники"", - сказала Яна Кожема.
После выхода расследования директор лицея рассказала, что год назад к ней обратились знакомые с просьбой помочь их знакомой устроить учеников в школу, пока они сами не получили лицензии.
По словам директора, "это абсолютно нормальная практика для школ, которые только начинают"
"Первые 2 года я работала так же, и мне так же помогли временно пристроить моих учеников. Поэтому с открытым сердцем я помогла этому человеку. У меня не было ни малейшего подозрения, что происходит на самом деле и чем это все для меня может закончиться!" - подчеркнула Кожема.
Директор "Ранчо Скул" подчеркнула, что для нее очень важны чистое имя и репутация школы, поэтому она готовит иск в суд.
Подпольная школа при монастыре в Киеве
- Ранее сообщалось, что подпольная школа при УПЦ МП в Киеве обучает детей основам "русского мира".
- Впоследствии в Службе безопасности Украины заявили "Суспільному", что исследуют "возможную противоправную деятельность" "в рамках уголовного производства". Продолжается досудебное расследование.
- Также, изложенные в расследовании факты будет проверять Государственная служба качества образования. Там отметили, что совместно с правоохранителями будут принимать все предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных к ответственности.
- После журналистского расследования "Слідство.Інфо" о деятельности нелегальной школы при храме "Голосеевская пустынь" в Киеве начата проверка возможных нарушений законодательства, в частности прав детей на образование, требований лицензирования и государственной политики национальной памяти.
оні тоже учілісь по кніжкам сересера!
виросли ж както. дєтєй наражалі.
может жилі і не богато, но дружно!
такую страну развалілі!
проклятиє англосакси с жидобєндєровцамі!
Перші 2 роки я працювала так само і мені так само допомогли тимчасово прилаштувати моїх учнів.
нагадайте мені, який зелений холуй дегрод у нас вважається міністром освіти?
це, просто ******* на *******!
розвалено абсолютно все! починаючи с народження і закінчуючи: нас об'єднав цвинтар!!!!!
я не шарю у церковній ієрархії.
діякон, це потужно, чи так собі?
Глава набсовета Нацбанка Украины Петр Порошенко на праздник Троицы был рукоположен в диаконы. Источник: https://censor.net/ru/p93228
щодо дьякона, то це джинса рівня вбивства брата, яку розкручувале коло портнова, а саме його сестра - https://glavcom.ua/scotch/live/chi-je-poroshenko-sluzhitelem-moskovskoji-tserkvi-vidpovid-upts-mp-dokument-1016931.html#google_vignette олена ісаєвська оце і є ті, чиїми прибічниками ви є: портнов, деркач та інша антиукраїнська наволоч.
Тут у Британії є одна українська школа. Неформальна, де по суботам вчаться діти українських біженців. І попри те, що вони мать офіційний статут організації в ЮК, по при те, що вони співають гімн , мають акредитованих викладачів-українців і навіть ******* українські підручники, вони МУСИЛИ рік десь добиватися через міністерство освіти українське освітньої легалізації, щоб отримати дійсні дипломи, при тому подавали всі документи учнів, вчителів, тощо в МОН. Купа перевірок була і так далі.
А тут, бляха, ой як просто - якась чарівна історія - ніхто нікуя не знає - і працює ліва шарага без ЖОДНИХ **** перевірок легально у центрі столиці!!!
в хейт до України.
у кожного перевірити телефони
до чого тут україна?
тобі ж сказали: це абсолютно нормальна практика для шкіл, які тільки починають
За словами директорки, "це абсолютно нормальна практика для шкіл, які тільки починають"
Я не юрист, але це ж здається порушення законодавста і за це мабуть є якась стаття?
P.s. Згадався суддя, який заявив що не бачив нічого поганого у корупції, бо вважав що це норма...