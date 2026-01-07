Директор лицея на Киевщине, где официально учились ученики подпольной школы УПЦ, дала объяснения

Директор Хотяновского лицея "Ранчо Скул" в Киевской области Яна Кожема, в котором хранятся документы учеников подпольной школы при киевском монастыре, прокомментировала расследование журналистов и заявила, что обратится в суд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кожема сообщила в Facebook.

Что предшествовало

"Слідство.Інфо" узнало о существовании школы "Перспектива", которая с февраля 2025 года работает при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь" в Киеве, где детям преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и обучают русскому языку.

Поскольку соответствующей лицензии у "Перспективы" нет, документы школьников для формальности находятся в настоящих учебных заведениях, среди них - Хотяновский лицей "Ранчо Скул" и одна из школ в Константиновке.

Как сообщается, журналисты под легендой пообщались с его директором Яной Кожемой, чьим номером поделилась директор православной школы.

"У меня они не учатся вообще никак, они просто числятся. А все обучение проходит в школе при монастыре, по дружбе с Анной Анатольевной (Болговой, - ред.) школа нам ставит оценки, и все. И мы здесь проставляем полностью все оценки, все идет из той школы. Они светятся как "очники"", - сказала Яна Кожема.

После выхода расследования директор лицея рассказала, что год назад к ней обратились знакомые с просьбой помочь их знакомой устроить учеников в школу, пока они сами не получили лицензии.

По словам директора, "это абсолютно нормальная практика для школ, которые только начинают"

"Первые 2 года я работала так же, и мне так же помогли временно пристроить моих учеников. Поэтому с открытым сердцем я помогла этому человеку. У меня не было ни малейшего подозрения, что происходит на самом деле и чем это все для меня может закончиться!" - подчеркнула Кожема.

Директор "Ранчо Скул" подчеркнула, что для нее очень важны чистое имя и репутация школы, поэтому она готовит иск в суд.

Подпольная школа при монастыре в Киеве