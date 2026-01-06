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Новости Фото Подпольная школа УПЦ МП в Киеве
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Подпольная школа при УПЦ МП в Киеве обучает детей основам "русского мира", - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

С февраля 2025 года при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь" в Киеве работает нелегальная школа, где детям преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и обучают русскому языку.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Журналистам стало известно о существовании образовательного учреждения, в которое отдают своих детей прихожане одного из киевских храмов Украинской православной церкви Московского патриархата.

В Киеве при УПЦ МП функционирует подпольная школа
В Киеве при УПЦ МП функционирует подпольная школа

Журналистка узнала о существовании образовательного учреждения "Перспектива", в которое с февраля 2025 года отдают своих детей прихожане храма. Она смогла пообщаться с работниками и родителями учеников, притворившись, что хочет устроить в эту школу ребенка родственницы.

  • Директор школы Анна Болгова называет его "семейным клубом", хотя он работает как обычная школа — дети учатся пять дней в неделю с 9:00 до 14:00, есть и группа продленного дня.

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В Киеве при УПЦ МП функционирует подпольная школа

  • Как удалось выяснить, сейчас в школе при храме учатся более 60 детей — это ученики с 1 по 9 класс. По словам руководительницы заведения, там работают 16 учителей.

Советское образование и основы "русского мира"

В школе придерживаются советской системы образования. Например, четыре класса начальной школы сократили до трех. Среди учебников журналисты обнаружили арифметику 1966 года издания, по которой до сих пор учат детей.

Также в расписании занятий для первого класса есть предмет "славянский язык". На самом деле это — русский язык, но родители учеников говорят, что "пятьдесят на пятьдесят".

В Киеве при УПЦ МП функционирует подпольная школа

"Здесь есть большой плюс изучения русского языка, чтения и обучения, потому что, я говорю, ну должен же человек, у которого, по факту, родной русский язык, писать грамотно на этом языке", — рассказала журналистке мать одной из учениц школы.

Директор школы при монастыре также сказала, что в ее школе есть такие предметы, как "Фильм" и "Музыка". В частности, дети смотрели российский фильм "Пять секретов настоящего мужчины" и пели советские песни.

"Конечно, там были чудесные песни. Сейчас еще старшая школа учит: "Под небом голубым есть город золотой" (песня "Под небом голубым есть город золотой" российской группы "Аквариум". - Ред.)", - рассказала журналистке Болгова.

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В Киеве при УПЦ МП функционирует подпольная школа

Кто помог обустроить

Директор утверждает, что школа работает в формате "семейного клуба", где родители и ученики сами решают, какое образование получить. Хотя школа имеет все признаки обычного учебного заведения, она не имеет лицензии, говорится в расследовании.

Один из родителей подтвердил изданию, что документы детей находятся в другой лицензированной школе, а реальное обучение проходит в монастыре. Эти ученики числятся в легальных учебных заведениях, таких как частный лицей "Ранчо Скул" в Хотяновке под Киевом.

В беседе директор учреждения поделилась, что с помещением для школы помог настоятель мужского монастыря "Свято-Покровская Голосеевская пустынь" архиепископ Исаакий Ворзельский (Федор Андроник).

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В Киеве при УПЦ МП функционирует подпольная школа

Обновлено

Впоследствии в Службе безопасности Украины заявили "Суспільному", что исследуют "возможную противоправную деятельность" "в рамках уголовного производства". Продолжается досудебное расследование.

Также изложенные в расследовании факты будет проверять Государственная служба качества образования. Там отметили, что совместно с правоохранителями будут принимать все предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных к ответственности.

"Отмечаем: в четвертый год полномасштабной войны вопрос соблюдения законодательства в образовательной сфере, защиты прав детей и недопущения каких-либо проявлений антигосударственной идеологии в образовательной среде является вопросом национальной безопасности", - добавили там.

Автор: 

Киев (26701) УПЦ МП (1573) школа (3045) русский мир (661) Слідство.Інфо (65)
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Топ комментарии
+54
А ви щось інакшого від Кацапської церкви очікували? Тим паче, що їх Зельоні оберігають, як можуть.
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06.01.2026 21:21 Ответить
+40
Немає слів, просто чемодан, вокзал -3,14дорашка!
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06.01.2026 21:21 Ответить
+33
''Какая разніца'' в дії. А що ви хотіли від людини, яка сама виросла на ''русском мирє'', використовувала його і розповсюджувала.
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06.01.2026 21:23 Ответить

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