Підпільна школа при УПЦ МП у Києві навчає дітей основ "русского мира", - ЗМІ. ФОТОрепортаж (доповнено)

Із лютого 2025 року при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь" у Києві працює нелегальна школа, де дітям викладають за радянськими підручниками, показують російські фільми та навчають російської мови.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Журналістам стало відомо про існування освітнього закладу, до якого віддають своїх дітей парафіяни одного з київських храмів Української православної церкви московського патріархату.









Журналістка дізналася про існування освітнього закладу "Перспектива", до якого з лютого 2025 року віддають своїх дітей парафіяни храму. Вона змогла поспілкуватися з працівниками й батьками учнів, вдавши, що хоче влаштувати в цю школу дитину родички.

Директорка школи Анна Болгова називає його "сімейним клубом", хоча він працює як звичайна школа — діти навчаються пʼять днів на тиждень із 9:00 до 14:00, є і група продовженого дня.

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Як вдалося з’ясувати, нині у школі при храмі навчаються понад 60 дітей — це учні з 1 до 9 класу. За словами керівниці закладу, там працюють 16 вчителів.

Радянська освіта та засади "русского мира"

У школі дотримуються радянської системи освіти. Наприклад, чотири класи початкової школи скоротили до трьох. Серед підручників журналісти виявили арифметику 1966 року видання, за якою досі навчають дітей.

Також у розкладі занять для першого класу є предмет "слов’янська мова". Насправді це — російська мова, але батьки учнів кажуть, що "п’ятдесят на п’ятдесят".

"Тут є великий плюс вивчення російської мови, читання й навчання, тому що, я кажу, ну повинна ж людина, у якої, по факту, рідна російська мова, писати грамотно цією мовою", - розповіла журналістці мати однієї з учениць школи.

Директорка школи при монастирі також сказала, що в її школі є такі предмети, як "Фільм" і "Музика". Зокрема, діти дивилися російську стрічку "Пʼять секретів справжнього чоловіка" й співали радянських пісень.

"Звісно, там чудесні пісні були. Зараз іще старша школа вчить: "Под небом голубым есть город золотой" (пісня "Під небом блакитним є місто золоте" російського гурту "Акваріум" - ред.)", - розповіла журналістці Болгова.

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Хто допоміг облаштувати

Директорка стверджує, що школа працює у форматі "сімейного клубу", де батьки та учні самі вирішують, яку освіту отримати. Хоча школа має усі ознаки звичайної навчальної установи, вона не має ліцензії, йдеться в розслідуванні.

Один із батьків підтвердив виданню, що документи дітей перебувають в іншій ліцензованій школі, а реальне навчання відбувається в монастирі. Ці учні числяться в легальних навчальних закладах, таких як приватний ліцей "Ранчо Скул" у Хотянівці під Києвом.

У розмові директорка закладу поділилася, що з приміщенням для школи допоміг настоятель чоловічого монастиря "Свято-Покровська Голосіївська пустинь" архієпископ Ісаакій Ворзельський (Федір Андроник).

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Оновлено

Згодом у Службі безпеки України заявили "Суспільному", що досліджують "можливу протиправну діяльність" "у рамках кримінального провадження". Триває досудове розслідування.

Також, викладені у розслідуванні факти перевірятиме Державна служба якості освіти. Там зазначили, що спільно із правоохоронцями вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів для притягнення винних до відповідальності.

"Наголошуємо: у четвертий рік повномасштабної війни питання дотримання законодавства в освітній сфері, захисту прав дітей та недопущення будь-яких проявів антидержавної ідеології в освітньому середовищі є питанням національної безпеки", - додали там.