Майже 8 тис. церков УПЦ МП продовжують працювати в Україні, - OpenDataBot. ІНФОГРАФІКА

В Україні досі працюють понад 7,8 тис. церков Московського патріархату. Найбільше їх на Дніпропетровщині, Вінниччині та Закарпатті.

Про це свідчать дані Опендатабот, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Лише 934 релігійні громади офіційно перейшли до Православної церкви України за майже 4 роки повномасштабної війни.

Найчастіше до української церкви навертались релігійні установи з Хмельницької (205), Київської (196) та Вінницької (105) областях.

Пік переходів припав на 2023 рік: тоді змінили юрисдикцію 386 громад. У 2024 році таких було вже 191, а у 2025-му - 157.

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Де найбільше церков УПЦ МП?

Наразі найбільше їх залишається на:

Донеччині - 625;

Дніпропетровщині - 522;

Вінниччині - 495;

Закарпатті - 487;

Хмельниччині - 428.

Найменше - на Львівщині (6) та Івано-Франківщині (8).

Наразі лише 18 релігійних установ з майже 8 тисяч відкрито показують свої зв’язки. Торік таких громад було більше, втім 3 з них приєдналися до ПЦУ, а одна, за даними з реєстрів, припинила свою діяльність.

39 громад у держреєстрі позначені як ті, що не вказали свою приналежність до МП. Усі з Чернівецької області.

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Ще 22 релігійні громади, які приховували або не декларували зв’язки з МП, припинили діяльність або перебувають у процесі припинення за власним бажанням.

Зазначається, що перехід церкви до однієї митрополії до іншої займає тривалий час, тож дані в ЄДР можуть різнитися від інформації "на місцях" та у ПЦУ.

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