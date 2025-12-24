Майже 8 тис. церков УПЦ МП продовжують працювати в Україні, - OpenDataBot. ІНФОГРАФІКА
В Україні досі працюють понад 7,8 тис. церков Московського патріархату. Найбільше їх на Дніпропетровщині, Вінниччині та Закарпатті.
Про це свідчать дані Опендатабот, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Лише 934 релігійні громади офіційно перейшли до Православної церкви України за майже 4 роки повномасштабної війни.
Найчастіше до української церкви навертались релігійні установи з Хмельницької (205), Київської (196) та Вінницької (105) областях.
Пік переходів припав на 2023 рік: тоді змінили юрисдикцію 386 громад. У 2024 році таких було вже 191, а у 2025-му - 157.
Де найбільше церков УПЦ МП?
Наразі найбільше їх залишається на:
- Донеччині - 625;
- Дніпропетровщині - 522;
- Вінниччині - 495;
- Закарпатті - 487;
- Хмельниччині - 428.
Найменше - на Львівщині (6) та Івано-Франківщині (8).
Наразі лише 18 релігійних установ з майже 8 тисяч відкрито показують свої зв’язки. Торік таких громад було більше, втім 3 з них приєдналися до ПЦУ, а одна, за даними з реєстрів, припинила свою діяльність.
39 громад у держреєстрі позначені як ті, що не вказали свою приналежність до МП. Усі з Чернівецької області.
Ще 22 релігійні громади, які приховували або не декларували зв’язки з МП, припинили діяльність або перебувають у процесі припинення за власним бажанням.
Зазначається, що перехід церкви до однієї митрополії до іншої займає тривалий час, тож дані в ЄДР можуть різнитися від інформації "на місцях" та у ПЦУ.
Будь ласка, зачекайте...
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