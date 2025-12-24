УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12451 відвідувач онлайн
Новини Зв’язок УПЦ з РПЦ
3 148 51

Майже 8 тис. церков УПЦ МП продовжують працювати в Україні, - OpenDataBot. ІНФОГРАФІКА

Скільки церков московського патріархату в Україні?

В Україні досі працюють понад 7,8 тис. церков Московського патріархату. Найбільше їх на  Дніпропетровщині, Вінниччині та Закарпатті.

Про це свідчать дані Опендатабот, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Лише 934 релігійні громади офіційно перейшли до Православної церкви України за майже 4 роки повномасштабної війни.

Найчастіше до української церкви навертались релігійні установи з Хмельницької (205), Київської (196) та Вінницької (105) областях.

Пік переходів припав на 2023 рік: тоді змінили юрисдикцію 386 громад. У 2024 році таких було вже 191, а у 2025-му - 157.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 2022 року за матеріалами СБУ розпочато понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ (МП)

Де найбільше церков УПЦ МП?

Наразі найбільше їх залишається на:

  • Донеччині - 625;
  • Дніпропетровщині - 522;
  • Вінниччині - 495;
  • Закарпатті - 487;
  • Хмельниччині - 428.

Найменше - на Львівщині (6) та Івано-Франківщині (8).

Скільки церков московського патріархату в Україні?

Наразі лише 18 релігійних установ з майже 8 тисяч відкрито показують свої зв’язки. Торік таких громад було більше, втім 3 з них приєдналися до ПЦУ, а одна, за даними з реєстрів, припинила свою діяльність.

39 громад у держреєстрі позначені як ті, що не вказали свою приналежність до МП. Усі з Чернівецької області.

Скільки церков московського патріархату в Україні?

Читайте також: Білий дім прийме пов’язаних з РПЦ лобістів, щоб обговорити "утиски церкви" в Україні, - The Hill

Ще 22 релігійні громади, які приховували або не декларували зв’язки з МП, припинили діяльність або перебувають у процесі припинення за власним бажанням.

Зазначається, що перехід церкви до однієї митрополії до іншої займає тривалий час, тож дані в ЄДР можуть різнитися від інформації "на місцях" та у ПЦУ.

Читайте: Підхід до статусу російської мови і УПЦ МП визначатиме законодавство ЄС, - Зеленський

Автор: 

УПЦ МП (1230) церква (703) ПЦУ (778) OpenDataBot (81)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Це просто якась дикість! Коли ми навчимося не боятися гнати з наших земель ворогів?!
показати весь коментар
24.12.2025 12:18 Відповісти
+22
Кожного московського свинопопа можна обміняти на сотню полонених! Мешканці сіл з церквами свиней ловіть свинопопів та вимінюйте їх через телеграм!
показати весь коментар
24.12.2025 12:18 Відповісти
+19
Ну то куди дивиться влада?? Усі ті кацапські церкви повинні бути ліквідовані!
показати весь коментар
24.12.2025 12:19 Відповісти

Завантаження...

 
 