Підхід до статусу російської мови і УПЦ МП визначатиме законодавство ЄС, - Зеленський

Відповідно до того, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу, підхід до статусу російської мови та діяльності УПЦ МП, чого вимагає РФ у мирній угоді, визначатиметься європейським законодавством та міжнародним правом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав президент Володимир Зеленський під час розмови із журналістами.

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Так, на запитання, чи підтримують американці позицію Росії щодо статусу російської мови та УПЦ МП, Зеленський відповів, що такі питання вирішуватимуться відповідно до європейського законодавства.

"У нас у проєкті рамкової угоди, це ті 20 пунктів, все написано згідно з міжнародним правом. Є міжнародне право - це факт, який всі повинні визнавати, і це те єдине, що може всіх обʼєднати. Ми формували підхід до деяких пунктів згідно з тим, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу. Тому ставлення до таких питань буде відповідним до європейського законодавства - до тих норм, які є базовими для Євросоюзу", - зазначив президент.

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