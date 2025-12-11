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Новини Російська мова в Україні
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Підхід до статусу російської мови і УПЦ МП визначатиме законодавство ЄС, - Зеленський

Зеленський про російську мову та УПЦ МП

Відповідно до того, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу, підхід до статусу російської мови та діяльності УПЦ МП, чого вимагає РФ у мирній угоді, визначатиметься європейським законодавством та міжнародним правом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав президент Володимир Зеленський під час розмови із журналістами.

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Так, на запитання, чи підтримують американці позицію Росії щодо статусу російської мови та УПЦ МП, Зеленський відповів, що такі питання вирішуватимуться відповідно до європейського законодавства.

"У нас у проєкті рамкової угоди, це ті 20 пунктів, все написано згідно з міжнародним правом. Є міжнародне право - це факт, який всі повинні визнавати, і це те єдине, що може всіх обʼєднати. Ми формували підхід до деяких пунктів згідно з тим, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу. Тому ставлення до таких питань буде відповідним до європейського законодавства - до тих норм, які є базовими для Євросоюзу", - зазначив президент.

Також читайте: Російська більше не захищена в Україні: Рада виключила її з тексту Європейської хартії мов

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (28157) УПЦ МП (1229) російська мова (357)
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Топ коментарі
+34
Феесбешна секта кірюші гундяєва, ці сталінські самосвяти, має бути не просто заборонена, а переслідуватись як ворожа терористична організація. Бийте кацапських попів! Паліть їх майно! Не продавайте їм нічого. Женіть звідусіль. Це вороги! Кати українського народу. ********** і холуї кацапської помийки. Геть!
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11.12.2025 20:13 Відповісти
+26
Зрадник, у якого немає українських коренів, буде щось розповідати про статус рашистської мови і сатанинської секти?
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11.12.2025 20:18 Відповісти
+20
яке відношення ма/ють якісь капітуляційні угоди до україни, ЄС і т.д., Україна сама розбиреться як їй жити, а не якісь там представниу-ухилянт вибраний на 5 років !
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11.12.2025 20:15 Відповісти

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