Підхід до статусу російської мови і УПЦ МП визначатиме законодавство ЄС, - Зеленський
Відповідно до того, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу, підхід до статусу російської мови та діяльності УПЦ МП, чого вимагає РФ у мирній угоді, визначатиметься європейським законодавством та міжнародним правом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав президент Володимир Зеленський під час розмови із журналістами.
Так, на запитання, чи підтримують американці позицію Росії щодо статусу російської мови та УПЦ МП, Зеленський відповів, що такі питання вирішуватимуться відповідно до європейського законодавства.
"У нас у проєкті рамкової угоди, це ті 20 пунктів, все написано згідно з міжнародним правом. Є міжнародне право - це факт, який всі повинні визнавати, і це те єдине, що може всіх обʼєднати. Ми формували підхід до деяких пунктів згідно з тим, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу. Тому ставлення до таких питань буде відповідним до європейського законодавства - до тих норм, які є базовими для Євросоюзу", - зазначив президент.
Що передувало?
- Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор Володимир Путін наполягав, щоб російська мова отримала статус офіційної в Україні, а також просив гарантій "безпеки" для РПЦ.
- Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська назвала неприйнятними вимоги російського диктатора Володимира Путіна надати російській мові статус офіційної та легітимізувати московську патріархію .
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