Російська більше не захищена в Україні: Рада виключила її з тексту Європейської хартії мов

Верховна Рада виключила російську мову з тексту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Про це йдеться у картці законопроєкту №14 120 на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

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Законопроєкт ухвалили 264 голосами нардепів.

Що це означає

Закон передбачає приведення положень деяких законів України у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов (далі - Хартія).

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, виключення російської мови не порушує зобов’язань України за Хартією і відповідає положенням Преамбули Хартії, згідно з якими охорона і розвиток регіональних або міноритарних мов не повинні зашкоджувати офіційним мовам і необхідності їх вивчення.

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У документі йдеться, що російська мова на сьогодні в Україні внаслідок свого панування упродовж кількох століть залишається найуживанішою мовою національних меншин і немає підстав вважати її загроженою.

Які мови додали

Так, відповідно до оновленого офіційного перекладу, правильна назва Хартії –– Європейська хартія регіональних або міноритарних мов. Також встановлено, що в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов:

білоруська;

болгарська;

гагаузька;

кримськотатарська;

новогрецька;

німецька;

польська;

румунська;

словацька;

угорська;

чеська;

іврит.

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