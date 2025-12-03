Російська більше не захищена в Україні: Рада виключила її з тексту Європейської хартії мов
Верховна Рада виключила російську мову з тексту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.
Про це йдеться у картці законопроєкту №14 120 на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт ухвалили 264 голосами нардепів.
Що це означає
Закон передбачає приведення положень деяких законів України у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов (далі - Хартія).
Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, виключення російської мови не порушує зобов’язань України за Хартією і відповідає положенням Преамбули Хартії, згідно з якими охорона і розвиток регіональних або міноритарних мов не повинні зашкоджувати офіційним мовам і необхідності їх вивчення.
У документі йдеться, що російська мова на сьогодні в Україні внаслідок свого панування упродовж кількох століть залишається найуживанішою мовою національних меншин і немає підстав вважати її загроженою.
Які мови додали
Так, відповідно до оновленого офіційного перекладу, правильна назва Хартії –– Європейська хартія регіональних або міноритарних мов. Також встановлено, що в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов:
- білоруська;
- болгарська;
- гагаузька;
- кримськотатарська;
- новогрецька;
- німецька;
- польська;
- румунська;
- словацька;
- угорська;
- чеська;
- іврит.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Час падати у маргінез, свинюшки 🐷
Чим тільки вони свою срамоту не прикривають:
- путєн нападьот;
- путєн не нападьот;
- кацапомовні патріоти України перестануть воювати;
- кацапомовні патріоти Укураїни стануть не патріотами;
- це розпалюють агенти кремля...
І жодне гугл-перекладне падло не згадало, що вивчити Українську для нормальної людини абсолютно не проблема.
Україна - для Українців!
Крім того зміни до Конституції України під час воєнного стану заборонені згідно зі статтею 157 Конституції.
То й заголовок "Російська більше не захищена в Україні" є брехнею.
Джерело: фрагмент інтерв'ю із Пургіним https://t.me/ButusovPlus/22351?fbclid=IwY2xjawMW4wlleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFRbEpleXZtbWZ4eVVJUGZmAR6f843Kx9eeyk0Ju7HXVej-S0NJL9ehR8uvVDQgo7ZE6dDUTa5jY7m4-HpsZA_aem_BHMcGb5jZC_bH9OT7jV6BA оприлюднив журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов.