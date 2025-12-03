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Російська більше не захищена в Україні: Рада виключила її з тексту Європейської хартії мов

Російська мова більше не захищена в Україні

Верховна Рада виключила російську мову з тексту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Про це йдеться у картці законопроєкту №14 120 на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

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Законопроєкт ухвалили 264 голосами нардепів.

Що це означає

Закон передбачає приведення положень деяких законів України у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов (далі - Хартія).

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, виключення російської мови не порушує зобов’язань України за Хартією і відповідає положенням Преамбули Хартії, згідно з якими охорона і розвиток регіональних або міноритарних мов не повинні зашкоджувати офіційним мовам і необхідності їх вивчення.

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У документі йдеться, що російська мова на сьогодні в Україні внаслідок свого панування упродовж кількох століть залишається найуживанішою мовою національних меншин і немає підстав вважати її загроженою.

Які мови додали

Так, відповідно до оновленого офіційного перекладу, правильна назва Хартії –– Європейська хартія регіональних або міноритарних мов. Також встановлено, що в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов:

  • білоруська;
  • болгарська;
  • гагаузька;
  • кримськотатарська;
  • новогрецька;
  • німецька;
  • польська;
  • румунська;
  • словацька;
  • угорська;
  • чеська;
  • іврит.

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Україна прибрала російську мову з тексту Європейської хартії мов

Автор: 

ВР (15176) закон (2902) мова (743) російська мова (357)
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Топ коментарі
+38
вивчити мову країни проживання релігія не дозволяє?
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03.12.2025 16:52 Відповісти
+32
Відсутність мозкової речовини. Ну і зайва хромосома.
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03.12.2025 16:54 Відповісти
+23
Нарешті!
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03.12.2025 16:54 Відповісти
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Я захищаю свободу вибору. Мови я не захищаю, ніякі.
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03.12.2025 22:31 Відповісти
Тобто ти за те щоб, скажімо, Українська Армія мала право вибирати на чиїй стороні воювати - України, чи росіі.
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03.12.2025 22:40 Відповісти
Олежек, как твоя донбасянская тёща поживает?
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03.12.2025 22:30 Відповісти
Можливо тут є лікарі психіатри? Тоді підкажіть, чому українці за громадянством та етнічним походженням звертаються до інших українців россійською?
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03.12.2025 17:19 Відповісти
ага.а ще в 2019 вибрали какая разніца.от і все.
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03.12.2025 17:22 Відповісти
какая ВАМ(українцям) разніца!
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03.12.2025 19:47 Відповісти
головне шо івріт залишили
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03.12.2025 17:20 Відповісти
Стаття 10 Конституція України

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
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03.12.2025 17:20 Відповісти
і що?
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03.12.2025 17:25 Відповісти
Ти особисто підтримуєш захист державної мови російської федерації в Україні? Так, чи ні.
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03.12.2025 17:45 Відповісти
в телеграмканалах,типу Труха,Україна Онлайн,ІнсайдерЮА тощо...на цій темі кацапи волають,як біснуваті...
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03.12.2025 17:21 Відповісти
Московитам боляче 😁
Час падати у маргінез, свинюшки 🐷
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03.12.2025 17:27 Відповісти
Давно пора!
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03.12.2025 17:28 Відповісти
смачный харчок 13 млн русскоязычных граждан Украины которые в том числе в это время защищают это ценой своей жизни
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03.12.2025 17:30 Відповісти
Ти теж підтримуєш путінську денацифікацію України?
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03.12.2025 17:48 Відповісти
******.
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03.12.2025 18:31 Відповісти
13 мільйонів захищають Україну. Ти ідіот.
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03.12.2025 20:31 Відповісти
пусть переходят на сторону кацапов! в Украине нечего защищать узки изыком
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03.12.2025 22:32 Відповісти
Як це переживе українофоб бужанський ,я вже не кажу за кацапів які будуть біситися ,при тому що ворог заборонив українську і все українське на окупованих територіях.
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03.12.2025 17:30 Відповісти
Судячи з коментарів, російськомовні між Україною та російською мовою вибрали російську мову, тобто росію - це називається державна зрада: За державну зраду в Україні передбачено позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна, якщо злочин вчинено в умовах воєнного стану. У мирний час покарання становить від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.
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03.12.2025 17:34 Відповісти
Ці зрадники ще й про головнокомандувача погано відгукувалися, Віктор Федорович.
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03.12.2025 17:51 Відповісти
...і сруть, де попало.
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03.12.2025 20:54 Відповісти
Ну, і навіщо зараз це розпалювання, я не прихильних російської мови, але вважаю, що ці питання треба залишити у спокої і нікого зайвий раз не збурювати. А якщо навмисно провокувати ворожнечу, то стає незрозуміло, чи хочуть ці депутати наближати настання миру, чи навпаки.
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03.12.2025 17:44 Відповісти
Хочуть все життя бути депутатами без виборів.
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03.12.2025 17:49 Відповісти
Зараз війна йде за те, чия мова буде звучати в Україні. І не роби круглі очі.
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03.12.2025 17:50 Відповісти
Що-що? А я думав, щоб жити в своїй незалежній цивілізованій справедливій і вільній країні, де панує верховенство закону, прав і свобод людини і т.д... Он в Швейцарії скільки мов звучить? Вони дурні? А тепер спитай у скалічених, десятки разів контужених змучених людей в окопах, яких ще й притягли туди силою (а останнім часом це відбувається все частіше, навіть відомий полтавський тцкшник це визнає), чи хочуть вони і далі там конати і сконати заради того, щоб десь серед якогось закинутого стосу паперу було написано, чи буде застосовуватись російська мова до якоїсь хартії, про яку ніхто і не чув, тільки російська пропаганда рознесе по всьому світу..
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03.12.2025 17:56 Відповісти
Таки зробив круглі очі. Запхай свій русскій язик собі в сраку, щоб не смерділо кремлівською пропагандою. Денацифікатор бл...
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03.12.2025 18:00 Відповісти
Зробив, бо я іншої думки. Воюємо, взагалі, бо на нас напали і вбивають, щоб відбитись, якби не нападали, ніхто б не воював, а ця хартія нехай би застосовувалась і до мови, на якій все ще говорить велика частина населення, не дивлячись на те, що це мова агресора, нічого від цього б не змінилось, тільки зайва ворожнеча на рівному місці, ще й під час війни. Я взагалі, зазвичай думав, що всі ці мовні провокатори і є агентами ФСБ, завдання яких, он як нижче вже хтось написав.
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03.12.2025 18:31 Відповісти
А що сталося? Вам хтось щось заборонив? Скасуфали фінансування? Завели карну справу?
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03.12.2025 18:36 Відповісти
Та ні, просто вистачає набагато більш потрібних справ зараз, коли тисячі гинуть. Аніж давати зайвій привід пропаганді.
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03.12.2025 18:46 Відповісти
Майже згоден. Але жити зараз, керуючиь у своїх діях застереженням "а то путлер нападе" всеж не треба. Вже напав... Тому крім негайних рішень щодо війни, треба щось робити і так би мовити "навперед"... Тому на мою думку це рішення більше позитивне, ніж негативне ....
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03.12.2025 18:51 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що українцям в Україні потрібна не українська, а російська мова. Тим більше в такий час. Це вже було у 2014, коли Кравчук, Садовий та інші за для миру в Україні пропонували перейти на російську мову і самі стали говорити російською. Холуйство ще ніхто не відміняв, як видно з деяких коментів.
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03.12.2025 19:56 Відповісти
А обов'язково якщо не одна, то інша, , а якщо інша, то першої не треба? Це у вас мова ворожнечі, від якої програє і перша, і друга.
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03.12.2025 21:50 Відповісти
Кожний російськомовний це кацап. Чи хто? хоча пам'ятаю, що колись всіх російськомовних євреями вважали. Хоча, яка різниця...
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03.12.2025 21:59 Відповісти
Якщо ***** захищає російську у вигляді вимог , чому ви намагаєтесь надати мові ворога статусу. Може ви з уйлом за одне ? Не може а точно
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03.12.2025 22:29 Відповісти
Зрозуміло. Українську мову придумало ФСБ.
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03.12.2025 19:50 Відповісти
Укр.- держ.мова і ії розуміють всі громадяни України, але ж нихто не забороняє, хоч на мигах поміж собой спілкуватися.
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03.12.2025 18:31 Відповісти
Зараз по всім кацапським каналам будуть верещати, що забороняють.
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03.12.2025 18:32 Відповісти
А чи зрозуміють тебе в Швейцарії, якщо ти приїдеш з франкомовного кантону, до німецькомовного чи італомовного?😁
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03.12.2025 21:02 Відповісти
Как обычно, отвлекаем внимание народа. Плебсу кинули немного хлеба. Кацапская пропаганда по защите русского языка сработала великолепно, она была нацелена не на кацапов, а для самых ярых украинских патриотов. "Разделяй и властвуй". Схема старая. Вместо того, чтобы объединиться против врага( невзирая на веру, язык, цвет кожи и.т.п), общество будет расколото на украиномовных( 1 сорт) и узкоязыких( 2 сорт). Но плебс рад, правда плебс не думает на перспективу, он вообще не думает( судя по выбору хрипатого в президенты). Ладно, если бы это чем-то помогло и зажили хорошо, но увы. На заседаниях ВР, кстати, когда не идёт прямая трансляция, шпрехают на русском, аж гай шумит, но к ним претензий никаких, ибо могут и по шапке настучать за глупые вопросы.
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03.12.2025 18:01 Відповісти
Ти хто по національності?
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03.12.2025 18:05 Відповісти
А я вам когда-то писал за свою национальность.
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03.12.2025 18:38 Відповісти
А що сталося? По факту - що сталося?
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03.12.2025 18:33 Відповісти
Лично для меня ничего не случилось.
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03.12.2025 18:36 Відповісти
Насправді?
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03.12.2025 18:38 Відповісти
А что должно случится?
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03.12.2025 18:48 Відповісти
І я про теж: внесли зміни в документ - і все, світ не "рухнув" Я як размовляв в побуті матом, так і размовляю...
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03.12.2025 18:55 Відповісти
Якою мовою було сказано - путін ввєді вайска?
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03.12.2025 20:57 Відповісти
Чудовий (нажаль) приклад.
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03.12.2025 21:14 Відповісти
Тебя, кацап под гугл-транслейтом, надо вешать, а не "разжигать" с тобой ворожнечу
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03.12.2025 22:19 Відповісти
А обожгювачів Толстоєвського та Пушкінда на тему набігло, як бліх на собаку.

Чим тільки вони свою срамоту не прикривають:
- путєн нападьот;
- путєн не нападьот;
- кацапомовні патріоти України перестануть воювати;
- кацапомовні патріоти Укураїни стануть не патріотами;
- це розпалюють агенти кремля...

І жодне гугл-перекладне падло не згадало, що вивчити Українську для нормальної людини абсолютно не проблема.
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03.12.2025 18:25 Відповісти
Маскваязичниє вазбуділісь. То ж не іх захищати прийшли
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03.12.2025 18:28 Відповісти
Офіцери-втікачі, що наплювали на присягу, тут теж збудились, хочуть вічної війни, щоб не скасували соціалку.
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03.12.2025 18:33 Відповісти
Послухати про що кричать із боліт і зробити навпаки. Це і є рецепт виживання українців.
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03.12.2025 18:34 Відповісти
І куди цей рецепт заводить? Кожен день здаємо території. Треба хоча б не давати приводів пропаганді, ще й на рівному місці. І думати головою, щось навпаки, якщо це шкодить, а щось і ні, якщо від цього нікому не стає гірше.
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03.12.2025 18:50 Відповісти
"...Треба хоча б не давати приводів пропаганді..." - спосіб тільки один - всім українцям зникнути назавжди, тоді москалі переключатся на інших "винних". ПаРаша - країна Іуд та Каїнів...
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03.12.2025 21:18 Відповісти
А чому всіх етнічних росіян не пустили слідом за цим законом!?
Україна - для Українців!
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03.12.2025 18:55 Відповісти
Захист національних меншин в УНР закінчився геноцидом української нації.
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03.12.2025 18:56 Відповісти
...тими ж національними меншинами, яких вони захищали.
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03.12.2025 23:58 Відповісти
Взагалі-то хартія створювалася для захисту мов що зникають! А ті 'нацменшини'' мають цілі країни носіїв своєї мови. Для чого їх вносити в хартію? Їхні мови не зникають!
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03.12.2025 19:07 Відповісти
Бо метою є зникнення української мови через підтримку інших мов і насамперед російської.
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03.12.2025 20:06 Відповісти
Особливо білоруси мають свою "державу". Там білоруська так "захищена" шо піздєц.
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03.12.2025 20:32 Відповісти
73% російської армії - це українці, які стали російськомовними.
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03.12.2025 20:04 Відповісти
Чому не 100%.
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03.12.2025 20:41 Відповісти
27% вимираючі народи.
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03.12.2025 21:17 Відповісти
❤️🖤💙💛👋
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03.12.2025 20:14 Відповісти
Заборонити ***** цей блювотний язик.
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03.12.2025 20:30 Відповісти
Згідно 10 статті Конституції України, в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Крім того зміни до Конституції України під час воєнного стану заборонені згідно зі статтею 157 Конституції.
То й заголовок "Російська більше не захищена в Україні" є брехнею.
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03.12.2025 20:57 Відповісти
баранам плевать на Конституцию, они на паузе)
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03.12.2025 21:08 Відповісти
Мова пр Хартію, до чого тут Конституція? Хартія в жодному випадку не суперечить Конституції
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03.12.2025 21:25 Відповісти
накінець........Справедливо
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03.12.2025 22:41 Відповісти
Колишній посадовець ДНР визнав, що Донецьк деградував, бо тут оселилися росіяни, в Донецьку залишилося тільки 25% корінного населення. Решта виїхали з «міста троянд», і їх замінили росіяни. А господарюють нові мешканці украй погано. У Донецьку ніколи такого не було, навіть у 90-ті роки. Усе через росіян, котрі перебралися сюди жити.
Джерело: фрагмент інтерв'ю із Пургіним https://t.me/ButusovPlus/22351?fbclid=IwY2xjawMW4wlleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFRbEpleXZtbWZ4eVVJUGZmAR6f843Kx9eeyk0Ju7HXVej-S0NJL9ehR8uvVDQgo7ZE6dDUTa5jY7m4-HpsZA_aem_BHMcGb5jZC_bH9OT7jV6BA оприлюднив журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов.
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03.12.2025 23:28 Відповісти
мололці. якраз під час переговорів. це все від великого розуму.
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04.12.2025 04:33 Відповісти
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