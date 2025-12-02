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Назвала учня "скотиною" після прохання перейти на українську: у Чернівцях звільнено вчительку

школа

У Чернівцях звільнили вчительку географії ліцею №5 "Оріяна", яка назвала учня "скотиною" після його прохання перейти на українську мову.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила директорка закладу Галина Абрам’юк, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні комісія зі службового розслідування завершила роботу і складено відповідний акт. Вчителька написала заяву і мною видано наказ про її звільнення", - сказала Абрам’юк. За її словами, звільнення відбулося 1 грудня із дотриманням чинних норм законодавства.

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Що передувало?

Наприкінці листопада у місцевому Telegram-каналі з’явилося відео, на якому зафіксовано, як педагогиня спілкується з класом російською. Після прохання школяра перейти на державну мову вона назвала його "скотиною" та додала, що він буде "найбільше відповідати на уроках географії".

21 листопада директорка видала наказ про початок службового розслідування. Згодом вчительку відсторонили від класного керівництва та оголосили догану. Учні старших класів повідомили, що подібні інциденти траплялися й раніше та навіть колективно зверталися до адміністрації з проханням вплинути на ситуацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учителька обізвала учня "скотиною" після прохання перейти на українську мову: у Чернівцях триває розслідування

Автор: 

звільнення (2768) українська мова (842) Чернівці (575) російська мова (357) вчитель (410) Чернівецька область (151) Чернівецький район (44)
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Топ коментарі
+27
звільнено. це їй як подарунок долі. Рукавиці суку шити на фронт! Кошти виділяти на баланду і отоплення кімнати! Лярви завезені.
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02.12.2025 11:21 Відповісти
+20
Як до цього часу в школах можуть працювати вчителі, які нав'язують учням мову ворога? А де міністр освіти? А де цілі відділи освіти в областях, містах та районах?
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02.12.2025 11:28 Відповісти
+19
А моральну шкоду виплатила? Якщо ні то батькам варто звернутися до суду.
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02.12.2025 11:24 Відповісти
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звільнено. це їй як подарунок долі. Рукавиці суку шити на фронт! Кошти виділяти на баланду і отоплення кімнати! Лярви завезені.
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02.12.2025 11:21 Відповісти
Твій дід не в НКВД служив, дурік?
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02.12.2025 12:31 Відповісти
Що значить написала заяву?
Без заяви звільнення по статті!
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02.12.2025 14:18 Відповісти
А моральну шкоду виплатила? Якщо ні то батькам варто звернутися до суду.
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02.12.2025 11:24 Відповісти
ЦЕ ПРОСТО НЕМА СЛІВ. Нас вбиває РФ сотнями тисяч, сотнями щодня, і ніби так і треба зихищають мову тої самої РФ.

.....український етнос зникне бо занадто мʼякий щоб надавати по голові кретинам
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02.12.2025 11:24 Відповісти
Подивись на якій мові написана перша Конституція України.
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02.12.2025 12:32 Відповісти
звичайно Ірина Фаріон була фашисткою коли казала що мова це зброя та кордон, скількі ці метастази русскага міра ще будуть проявлятись. Головне побільше захищати московський язик - сайти двомовні тримати, інструкції московською мовою робити, жоріних побільше в армії і все буде добре нах
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02.12.2025 11:26 Відповісти
Сьогодні дивився відео Ющенка, він розповідав, як Людочка Путіна організовувала колись форум росіянського язика, яка розказувала де закінчується росязик , то там закінчується росія. Тому росязик- це зброя росіян.
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02.12.2025 11:32 Відповісти
Як до цього часу в школах можуть працювати вчителі, які нав'язують учням мову ворога? А де міністр освіти? А де цілі відділи освіти в областях, містах та районах?
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02.12.2025 11:28 Відповісти
Мова ворога- мова мокші і ерзя. Руська мова- мова Київської Русі і першої Конституції України. Те що її привласнили кацапи як і історію- ні про що не говорить.
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02.12.2025 12:35 Відповісти
подивись на каналі Ірини Фаріон відео "пять запитань новому міністру освіти" і тобв все стане зрозуміло, єрмаки, татарови з друзями повсюди роблять саботаж
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02.12.2025 13:23 Відповісти
звільнили - це мабуть правильно, вчителів вистачає, просто оштрафувати і зобов'язати викладати українською - це не наш метод.
але ж учень таки теж скотина. не через те що вимагав перейти на українську мову, а через те що він це робив по скотинячому.
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02.12.2025 11:29 Відповісти
З людьми - по людськи, с русскімі - па русскі.
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02.12.2025 11:32 Відповісти
Максимка, а ти заброньований? З хати виходиш?
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02.12.2025 11:32 Відповісти
виходжу, а ти екселька? виходиш? чи з пропердженого дивана вже не відриваєшся через старість і вагітність?
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02.12.2025 11:35 Відповісти
каремат з спальником проперджені, так.
Так, старість і вагітність.
Приїжджай в гості. зустрінемо в Барвінково, привеземо в Дружківку. А ти зі мною потім сходиш в Констаху.
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02.12.2025 11:44 Відповісти
та щось не хочеться просто так їздити, як завжди нікого там не знайду.
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02.12.2025 11:48 Відповісти
І дійсно. давай через ТЦК. Тоді тебе вже сюди й самі привезуть.
Чи переконай мене, що ти не повний дятел, тоді замовлю словечко, мобілізуємо напряму. ВЛК пройдеш в Крамі.
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02.12.2025 13:44 Відповісти
все добре, але навіщо мені йти до повного дятла в підпорядкування?
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02.12.2025 13:54 Відповісти
Ги, бо ти дятел
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02.12.2025 14:04 Відповісти
Дивлячись на те, скільки страждає народу від росіянців , то козлу буде зрозуміло, що росязичним не має пощади. Нормальні люди переходять на українську без проблем і тільки упороті принципово не переходять, в основному- вата.
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02.12.2025 11:36 Відповісти
а з англійською мовою що робити? трамп і все таке?
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02.12.2025 11:37 Відповісти
А що не так. З нею все добре; шелтер, шатл, кейс і оце ось все.
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02.12.2025 11:40 Відповісти
з мовою все добре. з трампом не дуже добре. він лиха нам приніс вже більше чим кацапи, навіть без фізичного нападу.
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02.12.2025 11:43 Відповісти
та шо ви гаварітє????
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02.12.2025 11:48 Відповісти
ви трамполюбка?
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02.12.2025 12:08 Відповісти
Нічого, поки англійськомовні допомагають Україні і не вбивають українців, а росіянці звільняють росязичних від України!
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02.12.2025 11:42 Відповісти
А ти особисто багато вбив російськомовних громадян України?
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02.12.2025 11:38 Відповісти
про таке на форумах не пишуть
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02.12.2025 11:42 Відповісти
Товаришу, пояснюю для тугодумів, росія прийшла захищати росязичних від України. Там де росязик , то там присутня росія! Так заявила колись Людочка путіна.
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02.12.2025 11:44 Відповісти
Мої діти вже зовсім дорослі, а я в лютому буде 4 роки як на фронті.
Хай та ***** сходить в русскую церковь та помолиться іконі гундяєва, що так їй легко все обійшлося. Могло б бути набагато гірше. Якби нарвалася на батька того, кого за українську назвала "скатіной"..
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02.12.2025 11:31 Відповісти
Що в трудовій книжці записали - за власним бажанням?
Завтра влаштується в інший ліцей....
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02.12.2025 11:33 Відповісти
повісити
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02.12.2025 11:36 Відповісти
В трудові повинно написано
- Скатіна ! На роботу не брать !
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02.12.2025 11:41 Відповісти
Не вчительку , а московитку переселенку , вже толерувати їх і соромитись як колись не можна
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02.12.2025 11:44 Відповісти
Цікаво, з яким формулюванням її звільнили?
За дискредитацію? За порушення законів України?
Чи, що найімовірніше, за власним бажанням чи згодою сторін?
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02.12.2025 11:46 Відповісти
Фаріон ні "фашисткою", ні "нацисткою" не була... Вона ВВАЖАЛАСЯ "українською націоналісткою" - хоча , по суті, була кар"єристкою, яка просто "вчасно зорієнтувалася"... Коли було зручно - була "прорадянською"... Коли потрібно - "нейтральною"... Україна стала незалежною і українство стало "домінуючою течією" - вона стала "націоналісткою"...
Мислячі люди ставлять їй в вину не "політичні погляди" (яких, по суті, у неї не було), а МЕТОДИ, якими вона просувала ті ідеї, які в той чи інший момент, домінували в суспільстві... Вона, по суті, "більшовичка з маузером, в жовто-блакитній косинці"...
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02.12.2025 11:46 Відповісти
Тобі не соромно отаке на людях молоти? Хто ти проти пані Фаріон?!
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02.12.2025 12:26 Відповісти
Мені не соромно... Я ж не питаю, чи не соромно тобі за твою обмеженість в інтелекті... Мелеш дурниці, з розумним виглядом, і не стидаєшся...
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02.12.2025 12:39 Відповісти
Ага, несвятий, хамовитий "інтіліктуал" вимагає святості від розумної жінки, котру убили.
Праці пані Фаріон українці зрозуміють років через 200. Ну, такі вже українські народні традиції.
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02.12.2025 12:52 Відповісти
Була в історії сім"я... Чоловік, дружина, і маленький син. Гримнула революція. Батька розстріляли, як заложника. Мати взяла сина, і відвезла далеким родичам чоговіка, і там залишила. А сама поїхала в столицю. Там жила богемним життям, пишучи вірші. Пройшли роки. Хлопець виріс, і приїхав у столицю. Мати його на поріг не пустила. Син став жить власним життям. Потрапив за "*********" в тюрму. Мати написала "виспрєнну" поєму, де описала, як вона, нібито, "брасалась в ноги палачу"... Почалася війна. Син пішов на фронт. Відвоював до перемоги. Потім, власними силами, закінчив університет. Став ученим-істориком, професором. З матір"ю не контактував. Коли люди довідувалися, ХТО його мати - захоплювалися її творами, і заздрили його "родству". А він скрипів зубами. На похороні її, син сказав товаришеві: "Пройдуть роки. Умруть всі, хто знав її. Залишаться тільки її твори... І ніхто не знатиме, якою черствої та безсердечною вона була. Вони закликала до любові до всього людства, але у неї не вистачило любові до власного сина...".
Я виклав життєпис Анни Ахматової та її сина, Льва Гумільова...
Твори Фаріон, може, і "оцінять" через 200 років... Але вже не пам"ятатимуть, як вона ділила українських громадян, за мовною ознакою, наприклад...
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02.12.2025 13:14 Відповісти
"...вона ділила українських громадян, за мовною ознакою,..."
І більше тобі нічого писати не треба. Чувак, це цитата з Путіна...
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02.12.2025 14:19 Відповісти
"Я категорично цього не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні й дуже розумні, виконувати статтю 29 Закону про Збройні сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд. (...) Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть «рускімі». Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка".
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02.12.2025 14:37 Відповісти
Нічого. Скоро Милованов завезе 10 млн. бангладешців і вони нам допоможуть.
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02.12.2025 11:57 Відповісти
Назвала учня "скотиною" після прохання перейти на українську: у Чернівцях звільнено вчительку.

Інформація подана провокативно...

Це вже НАСЛІДОК. ЩО було до того...?

Ми ж нічого про ту вчительку, як і про того учня не знаємо конкретно. Діти бувають провокативні і жорстокі. Які відносини були у вчительки і того учня?
Подібне було в Китаї, в період культурної революції - "епоха хунвейбінів" школярі переслідували, лінчували своїх вчителів.. ППрехід на українську мову - ПРОЦЕС, тривалий процес, без елементів партизанщини, громадянської війни...

Мені близька точка зору Рибчинського "Щоб завершити питання МОВИ і ЗСУ.



Ірина Фаріон - типова галичанка, яка виросла, живе і тішиться в україномовному середовищі. Говорити українською у Львові це норма, а не вчинок, звичка, а не подвиг, банальність, а не дещо оригінальне.

Інша справа бути україномовною в Донецьку, Луганську, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Києві… Інша справа, коли всі навколо з дитинства говорять російською.

Інша справа, коли ти біла ворона, а не частина зграї. Коли ти Чубинський, Йогансен, Філіпович, Симоненко, Костенко, Стус. Коли тебе поза очі називають селюком і жлобом.

У Львові, Тернополі, Франківську, Луцьку це незрозуміло. Інші умови життя, інше мовне середовище, інші культурні обставини.

Тому закиди Фаріон на адресу наших захисників зрозумілі. Мовляв, російська - мова агресора і говорити нею, особливо під час війни, неприпустимо.

Але є але. Вони не сиділи за львівською партою, не ходили з гуцулами у Карпати по гриби і не освідчувалися у коханні солов'їною.

Але це не говорить про те, що вони ******* Україну менше. А судячи з їх ратного подвигу, ******* вони її значно більше!

Тому підведу риску у цій невдячній темі.

Не слід вішати відповідальність за просрану національну політику на кращих із кращих синів України, які кладуть своє життя за те, щоб ми могли називатись українцями. Вони кровʼю своєю довели право бути зрозумілими.

Треба вимагати не від бійців ЗСУ, а від влади рішучих кроків з українізації зросійщених регіонів. Треба самим їхати і читати в окопах лекції про нашу величну історію, мову і традиції.

Треба робити мову модною, а не навʼязливою.

Треба, щоб не жебраки, а багатії і олігархи говорили державною.

Треба бути не суддями!!!, а мудрими проповідниками!
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02.12.2025 12:00 Відповісти
поки ви зав'язуватиме людям роти з вимогою чекати, поки зроблять українську мову модною, вони вам і вашим дітям-онукам НАВ'ЯЖУТЬ російське громадянство бо ви російськомовний. Або вб'ють, бо не хочете бути російськомовним. ...Або по любому вб'ють. Дозволяти дітям говорити російською - все одно що примушувати їх говорити матюками - ашотакоє? всє же панімают
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02.12.2025 18:38 Відповісти
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02.12.2025 19:52 Відповісти
Ви самі ж і написали "Дозволяти дітям говорити російською", а не ПРИМУШУВАТИ!
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02.12.2025 21:09 Відповісти
Чим далі в тил - тим жирніші ждуняри.
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02.12.2025 12:09 Відповісти
Хто і яким чином прийняв оце на роботу? Відслідкувати веесь ланцюжок і покарати!!!
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02.12.2025 12:19 Відповісти
Педагогічний колектив не забув її "засудити"?
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02.12.2025 12:28 Відповісти
А до цього в школі звичайно не знали,що вона веде уроки російською
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02.12.2025 12:55 Відповісти
 
 