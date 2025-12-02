Назвала учня "скотиною" після прохання перейти на українську: у Чернівцях звільнено вчительку
У Чернівцях звільнили вчительку географії ліцею №5 "Оріяна", яка назвала учня "скотиною" після його прохання перейти на українську мову.
Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила директорка закладу Галина Абрам’юк, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні комісія зі службового розслідування завершила роботу і складено відповідний акт. Вчителька написала заяву і мною видано наказ про її звільнення", - сказала Абрам’юк. За її словами, звільнення відбулося 1 грудня із дотриманням чинних норм законодавства.
Що передувало?
Наприкінці листопада у місцевому Telegram-каналі з’явилося відео, на якому зафіксовано, як педагогиня спілкується з класом російською. Після прохання школяра перейти на державну мову вона назвала його "скотиною" та додала, що він буде "найбільше відповідати на уроках географії".
21 листопада директорка видала наказ про початок службового розслідування. Згодом вчительку відсторонили від класного керівництва та оголосили догану. Учні старших класів повідомили, що подібні інциденти траплялися й раніше та навіть колективно зверталися до адміністрації з проханням вплинути на ситуацію.
Будь ласка, зачекайте...
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Без заяви звільнення по статті!
.....український етнос зникне бо занадто мʼякий щоб надавати по голові кретинам
але ж учень таки теж скотина. не через те що вимагав перейти на українську мову, а через те що він це робив по скотинячому.
Так, старість і вагітність.
Приїжджай в гості. зустрінемо в Барвінково, привеземо в Дружківку. А ти зі мною потім сходиш в Констаху.
Чи переконай мене, що ти не повний дятел, тоді замовлю словечко, мобілізуємо напряму. ВЛК пройдеш в Крамі.
Хай та ***** сходить в русскую церковь та помолиться іконі гундяєва, що так їй легко все обійшлося. Могло б бути набагато гірше. Якби нарвалася на батька того, кого за українську назвала "скатіной"..
Завтра влаштується в інший ліцей....
- Скатіна ! На роботу не брать !
За дискредитацію? За порушення законів України?
Чи, що найімовірніше, за власним бажанням чи згодою сторін?
Мислячі люди ставлять їй в вину не "політичні погляди" (яких, по суті, у неї не було), а МЕТОДИ, якими вона просувала ті ідеї, які в той чи інший момент, домінували в суспільстві... Вона, по суті, "більшовичка з маузером, в жовто-блакитній косинці"...
Праці пані Фаріон українці зрозуміють років через 200. Ну, такі вже українські народні традиції.
Я виклав життєпис Анни Ахматової та її сина, Льва Гумільова...
Твори Фаріон, може, і "оцінять" через 200 років... Але вже не пам"ятатимуть, як вона ділила українських громадян, за мовною ознакою, наприклад...
І більше тобі нічого писати не треба. Чувак, це цитата з Путіна...
Інформація подана провокативно...
Це вже НАСЛІДОК. ЩО було до того...?
Ми ж нічого про ту вчительку, як і про того учня не знаємо конкретно. Діти бувають провокативні і жорстокі. Які відносини були у вчительки і того учня?
Подібне було в Китаї, в період культурної революції - "епоха хунвейбінів" школярі переслідували, лінчували своїх вчителів.. ППрехід на українську мову - ПРОЦЕС, тривалий процес, без елементів партизанщини, громадянської війни...
Мені близька точка зору Рибчинського "Щоб завершити питання МОВИ і ЗСУ.
Ірина Фаріон - типова галичанка, яка виросла, живе і тішиться в україномовному середовищі. Говорити українською у Львові це норма, а не вчинок, звичка, а не подвиг, банальність, а не дещо оригінальне.
Інша справа бути україномовною в Донецьку, Луганську, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Києві… Інша справа, коли всі навколо з дитинства говорять російською.
Інша справа, коли ти біла ворона, а не частина зграї. Коли ти Чубинський, Йогансен, Філіпович, Симоненко, Костенко, Стус. Коли тебе поза очі називають селюком і жлобом.
У Львові, Тернополі, Франківську, Луцьку це незрозуміло. Інші умови життя, інше мовне середовище, інші культурні обставини.
Тому закиди Фаріон на адресу наших захисників зрозумілі. Мовляв, російська - мова агресора і говорити нею, особливо під час війни, неприпустимо.
Але є але. Вони не сиділи за львівською партою, не ходили з гуцулами у Карпати по гриби і не освідчувалися у коханні солов'їною.
Але це не говорить про те, що вони ******* Україну менше. А судячи з їх ратного подвигу, ******* вони її значно більше!
Тому підведу риску у цій невдячній темі.
Не слід вішати відповідальність за просрану національну політику на кращих із кращих синів України, які кладуть своє життя за те, щоб ми могли називатись українцями. Вони кровʼю своєю довели право бути зрозумілими.
Треба вимагати не від бійців ЗСУ, а від влади рішучих кроків з українізації зросійщених регіонів. Треба самим їхати і читати в окопах лекції про нашу величну історію, мову і традиції.
Треба робити мову модною, а не навʼязливою.
Треба, щоб не жебраки, а багатії і олігархи говорили державною.
Треба бути не суддями!!!, а мудрими проповідниками!