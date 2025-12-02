Назвала учня "скотиною" після прохання перейти на українську: у Чернівцях звільнено вчительку.

У Чернівцях звільнили вчительку географії ліцею №5 "Оріяна", яка назвала учня "скотиною" після його прохання перейти на українську мову.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила директорка закладу Галина Абрам’юк, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні комісія зі службового розслідування завершила роботу і складено відповідний акт. Вчителька написала заяву і мною видано наказ про її звільнення", - сказала Абрам’юк. За її словами, звільнення відбулося 1 грудня із дотриманням чинних норм законодавства.

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Що передувало?

Наприкінці листопада у місцевому Telegram-каналі з’явилося відео, на якому зафіксовано, як педагогиня спілкується з класом російською. Після прохання школяра перейти на державну мову вона назвала його "скотиною" та додала, що він буде "найбільше відповідати на уроках географії".

21 листопада директорка видала наказ про початок службового розслідування. Згодом вчительку відсторонили від класного керівництва та оголосили догану. Учні старших класів повідомили, що подібні інциденти траплялися й раніше та навіть колективно зверталися до адміністрації з проханням вплинути на ситуацію.

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