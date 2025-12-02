Назвала ученика "скотиной" после просьбы перейти на украинский: в Черновцах уволена учительница

В Черновцах уволили учительницу географии лицея №5 "Оріяна", которая назвала ученика "скотиной" после его просьбы перейти на украинский язык.

Об этом в комментарии "Укрінформ" сообщила директор учреждения Галина Абрамюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня комиссия по служебному расследованию завершила работу и составлен соответствующий акт. Учительница написала заявление и мной издан приказ о ее увольнении", - сказала Абрамьюк. По ее словам, увольнение произошло 1 декабря с соблюдением действующих норм законодательства.

Что предшествовало?

В конце ноября в местном Telegram-канале появилось видео, на котором зафиксировано, как педагог общается с классом на русском языке. После просьбы школьника перейти на государственный язык она назвала его "скотиной" и добавила, что он будет "больше всего отвечать на уроках географии".

21 ноября директор издала приказ о начале служебного расследования. Впоследствии учительницу отстранили от классного руководства и объявили выговор. Ученики старших классов сообщили, что подобные инциденты случались и раньше, и даже коллективно обращались к администрации с просьбой повлиять на ситуацию.

