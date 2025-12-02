РУС
1 651 30

Назвала ученика "скотиной" после просьбы перейти на украинский: в Черновцах уволена учительница

школа

В Черновцах уволили учительницу географии лицея №5 "Оріяна", которая назвала ученика "скотиной" после его просьбы перейти на украинский язык.

Об этом в комментарии "Укрінформ" сообщила директор учреждения Галина Абрамюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня комиссия по служебному расследованию завершила работу и составлен соответствующий акт. Учительница написала заявление и мной издан приказ о ее увольнении", - сказала Абрамьюк. По ее словам, увольнение произошло 1 декабря с соблюдением действующих норм законодательства.

Также читайте: Сейчас ощущается постепенный откат украинского языка - некоторые возвращаются к комфортному "языковому пузырю", - омбудсмен Ивановская

Что предшествовало?

В конце ноября в местном Telegram-канале появилось видео, на котором зафиксировано, как педагог общается с классом на русском языке. После просьбы школьника перейти на государственный язык она назвала его "скотиной" и добавила, что он будет "больше всего отвечать на уроках географии".

21 ноября директор издала приказ о начале служебного расследования. Впоследствии учительницу отстранили от классного руководства и объявили выговор. Ученики старших классов сообщили, что подобные инциденты случались и раньше, и даже коллективно обращались к администрации с просьбой повлиять на ситуацию.

Читайте также: Женщина набросилась с оскорблениями на водителя такси в Днепре из-за отказа говорить с ней на русском языке. Языковой омбудсмен отреагировала

увольнение (2740) украинский язык (1218) Черновцы (694) русский язык (607) учитель (502) Черновицкая область (83) Черновицкий район (25)
Топ комментарии
+6
звільнено. це їй як подарунок долі. Рукавиці суку шити на фронт! Кошти виділяти на баланду і отоплення кімнати! Лярви завезені.
02.12.2025 11:21 Ответить
+3
звичайно Ірина Фаріон була фашисткою коли казала що мова це зброя та кордон, скількі ці метастази русскага міра ще будуть проявлятись. Головне побільше захищати московський язик - сайти двомовні тримати, інструкції московською мовою робити, жоріних побільше в армії і все буде добре нах
02.12.2025 11:26 Ответить
+3
Мої діти вже зовсім дорослі, а я в лютому буде 4 роки як на фронті.
Хай та ***** сходить в русскую церковь та помолиться іконі гундяєва, що так їй легко все обійшлося. Могло б бути набагато гірше. Якби нарвалася на батька того, кого за українську назвала "скатіной"..
02.12.2025 11:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
звільнено. це їй як подарунок долі. Рукавиці суку шити на фронт! Кошти виділяти на баланду і отоплення кімнати! Лярви завезені.
02.12.2025 11:21 Ответить
А моральну шкоду виплатила? Якщо ні то батькам варто звернутися до суду.
показать весь комментарий
02.12.2025 11:24 Ответить
ЦЕ ПРОСТО НЕМА СЛІВ. Нас вбиває РФ сотнями тисяч, сотнями щодня, і ніби так і треба зихищають мову тої самої РФ.

.....український етнос зникне бо занадто мʼякий щоб надавати по голові кретинам
02.12.2025 11:24 Ответить
звичайно Ірина Фаріон була фашисткою коли казала що мова це зброя та кордон, скількі ці метастази русскага міра ще будуть проявлятись. Головне побільше захищати московський язик - сайти двомовні тримати, інструкції московською мовою робити, жоріних побільше в армії і все буде добре нах
02.12.2025 11:26 Ответить
Сьогодні дивився відео Ющенка, він розповідав, як Людочка Путіна організовувала колись форум росіянського язика, яка розказувала де закінчується росязик , то там закінчується росія. Тому росязик- це зброя росіян.
02.12.2025 11:32 Ответить
Як до цього часу в школах можуть працювати вчителі, які нав'язують учням мову ворога? А де міністр освіти? А де цілі відділи освіти в областях, містах та районах?
02.12.2025 11:28 Ответить
звільнили - це мабуть правильно, вчителів вистачає, просто оштрафувати і зобов'язати викладати українською - це не наш метод.
але ж учень таки теж скотина. не через те що вимагав перейти на українську мову, а через те що він це робив по скотинячому.
02.12.2025 11:29 Ответить
З людьми - по людськи, с русскімі - па русскі.
02.12.2025 11:32 Ответить
Максимка, а ти заброньований? З хати виходиш?
02.12.2025 11:32 Ответить
виходжу, а ти екселька? виходиш? чи з пропердженого дивана вже не відриваєшся через старість і вагітність?
02.12.2025 11:35 Ответить
каремат з спальником проперджені, так.
Так, старість і вагітність.
Приїжджай в гості. зустрінемо в Барвінково, привеземо в Дружківку. А ти зі мною потім сходиш в Констаху.
02.12.2025 11:44 Ответить
та щось не хочеться просто так їздити, як завжди нікого там не знайду.
02.12.2025 11:48 Ответить
Дивлячись на те, скільки страждає народу від росіянців , то козлу буде зрозуміло, що росязичним не має пощади. Нормальні люди переходять на українську без проблем і тільки упороті принципово не переходять, в основному- вата.
02.12.2025 11:36 Ответить
а з англійською мовою що робити? трамп і все таке?
02.12.2025 11:37 Ответить
А що не так. З нею все добре; шелтер, шатл, кейс і оце ось все.
02.12.2025 11:40 Ответить
з мовою все добре. з трампом не дуже добре. він лиха нам приніс вже більше чим кацапи, навіть без фізичного нападу.
02.12.2025 11:43 Ответить
та шо ви гаварітє????
02.12.2025 11:48 Ответить
Нічого, поки англійськомовні допомагають Україні і не вбивають українців, а росіянці звільняють росязичних від України!
02.12.2025 11:42 Ответить
Іди геть, англійський раб!
02.12.2025 11:54 Ответить
А ти особисто багато вбив російськомовних громадян України?
02.12.2025 11:38 Ответить
про таке на форумах не пишуть
02.12.2025 11:42 Ответить
Товаришу, пояснюю для тугодумів, росія прийшла захищати росязичних від України. Там де росязик , то там присутня росія! Так заявила колись Людочка путіна.
02.12.2025 11:44 Ответить
все ясно. мовний талібан.
02.12.2025 11:52 Ответить
Мої діти вже зовсім дорослі, а я в лютому буде 4 роки як на фронті.
Хай та ***** сходить в русскую церковь та помолиться іконі гундяєва, що так їй легко все обійшлося. Могло б бути набагато гірше. Якби нарвалася на батька того, кого за українську назвала "скатіной"..
02.12.2025 11:31 Ответить
Що в трудовій книжці записали - за власним бажанням?
Завтра влаштується в інший ліцей....
02.12.2025 11:33 Ответить
повісити
02.12.2025 11:36 Ответить
В трудові повинно написано
- Скатіна ! На роботу не брать !
02.12.2025 11:41 Ответить
Не вчительку , а московитку переселенку , вже толерувати їх і соромитись як колись не можна
02.12.2025 11:44 Ответить
Цікаво, з яким формулюванням її звільнили?
За дискредитацію? За порушення законів України?
Чи, що найімовірніше, за власним бажанням чи згодою сторін?
02.12.2025 11:46 Ответить
Фаріон ні "фашисткою", ні "нацисткою" не була... Вона ВВАЖАЛАСЯ "українською націоналісткою" - хоча , по суті, була кар"єристкою, яка просто "вчасно зорієнтувалася"... Коли було зручно - була "прорадянською"... Коли потрібно - "нейтральною"... Україна стала незалежною і українство стало "домінуючою течією" - вона стала "націоналісткою"...
Мислячі люди ставлять їй в вину не "політичні погляди" (яких, по суті, у неї не було), а МЕТОДИ, якими вона просувала ті ідеї, які в той чи інший момент, домінували в суспільстві... Вона, по суті, "більшовичка з маузером, в жовто-блакитній косинці"...
02.12.2025 11:46 Ответить
 
 