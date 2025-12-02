Назвала ученика "скотиной" после просьбы перейти на украинский: в Черновцах уволена учительница
В Черновцах уволили учительницу географии лицея №5 "Оріяна", которая назвала ученика "скотиной" после его просьбы перейти на украинский язык.
Об этом в комментарии "Укрінформ" сообщила директор учреждения Галина Абрамюк, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня комиссия по служебному расследованию завершила работу и составлен соответствующий акт. Учительница написала заявление и мной издан приказ о ее увольнении", - сказала Абрамьюк. По ее словам, увольнение произошло 1 декабря с соблюдением действующих норм законодательства.
Что предшествовало?
В конце ноября в местном Telegram-канале появилось видео, на котором зафиксировано, как педагог общается с классом на русском языке. После просьбы школьника перейти на государственный язык она назвала его "скотиной" и добавила, что он будет "больше всего отвечать на уроках географии".
21 ноября директор издала приказ о начале служебного расследования. Впоследствии учительницу отстранили от классного руководства и объявили выговор. Ученики старших классов сообщили, что подобные инциденты случались и раньше, и даже коллективно обращались к администрации с просьбой повлиять на ситуацию.
.....український етнос зникне бо занадто мʼякий щоб надавати по голові кретинам
але ж учень таки теж скотина. не через те що вимагав перейти на українську мову, а через те що він це робив по скотинячому.
Так, старість і вагітність.
Приїжджай в гості. зустрінемо в Барвінково, привеземо в Дружківку. А ти зі мною потім сходиш в Констаху.
Хай та ***** сходить в русскую церковь та помолиться іконі гундяєва, що так їй легко все обійшлося. Могло б бути набагато гірше. Якби нарвалася на батька того, кого за українську назвала "скатіной"..
Завтра влаштується в інший ліцей....
- Скатіна ! На роботу не брать !
За дискредитацію? За порушення законів України?
Чи, що найімовірніше, за власним бажанням чи згодою сторін?
Мислячі люди ставлять їй в вину не "політичні погляди" (яких, по суті, у неї не було), а МЕТОДИ, якими вона просувала ті ідеї, які в той чи інший момент, домінували в суспільстві... Вона, по суті, "більшовичка з маузером, в жовто-блакитній косинці"...