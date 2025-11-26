РУС
Сейчас ощущается постепенный откат украинского языка - некоторые возвращаются к комфортному "языковому пузырю", - омбудсмен Ивановская

Ивановская: В Украине ощущается откат украинского языка

После начала полномасштабного российского вторжения украинцы начали массово переходить на государственный язык в быту, но в последнее время эта тенденция замедлилась.

Об этом в интервью для Эспрессо рассказала Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передает Цензор.НЕТ.

Почему происходит "языковой откат"

Омбудсмен отметила, что рост количества людей, переходящих на украинский язык в повседневной жизни, очень заметен и подтверждается социологическими данными после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Это одна из самых ярких и устойчивых тенденций в изменении украинской идентичности за последние годы. Переход на украинский язык стал ценностным выбором и маркером гражданской позиции, противопоставлением российской агрессии. Однако сейчас ощущается постепенный откат - некоторые возвращаются к комфортному языковому пузырю", - рассказала языковой омбудсмен.

Языковое законодательство требует адаптации

Елена Ивановская добавила, что среди первоочередных задач Уполномоченного, и это определено языковым законом, прежде всего:

  • контроль за соблюдением языкового закона и защита права граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

Кроме того, сейчас работают над обновлением языкового законодательства, чтобы адаптировать его к новым вызовам военного времени.

"В условиях войны, когда враг продолжает политику "денацификации", направленную на уничтожение украинской идентичности, языковое законодательство требует адаптации к современным реалиям и ответов на вызовы, которые возникли в процессе его реализации. Шесть лет назад – это был компромиссный вариант и его принятие было большим шагом вперед. Но уже сейчас очевидно, что в законе не хватает некоторых положений, необходимых для обеспечения его эффективности. Именно над совершенствованием отдельных его норм сейчас работает рабочая группа при Комитете гуманитарной и информационной политики ВРУ. Речь идет не о пересмотре принципов, а об уточнении некоторых механизмов", - резюмировала она.

Топ комментарии
+11
мовосрач - касапський наратив. підтримуючи цю точку зору підтримується думка про уютну бульбашку язика міра.
26.11.2025 18:40 Ответить
+8
Треба штрафи за москвороту музику
26.11.2025 18:27 Ответить
+8
Та вона сама каzaпською дома чеше. Я б ніколи не назвала мову ракет «вдобною мовною бульбашкоб». Коли ви навчитесь розвивати ненависть у суспільстві до всього москальського? 24 години має звучати з кожної радіо-теледирки розмова, агітація, просвітницьке слово про українство та мову. Геть з кабінетів виходьте, до людей йдіть, працюйте з дітьми, виганяйте з роботи гнилу вату.
26.11.2025 18:35 Ответить
комфортна мовна бульбашка = весела смерть від асвабадітєлєй у власноручно викопаній ямі. якісь прись їй-Богу дегенерати по життю.
26.11.2025 18:26 Ответить
якось у вас з "мовою" не дуже
26.11.2025 18:37 Ответить
кожне сільце має своє слівце. Українська мова різнобарвна своїми діалектами. Ще питання є?
26.11.2025 18:39 Ответить
Ніт, я просто залишусь в своїй мовній бульбашці
26.11.2025 18:56 Ответить
Треба штрафи за москвороту музику
26.11.2025 18:27 Ответить
такої не існує
26.11.2025 19:24 Ответить
Он в Ірпіні чоловік довийобувався - не хотів переходити на українську - жінка зробила йому харакірі
26.11.2025 18:28 Ответить
Може, кастрацію?
26.11.2025 19:09 Ответить
Коли про це говорить омбудсмен…тьху - відповідальна за мову, буде правильно, то безлад у її городі. Ви там якого х робите разом з бородатим Лісовим?!
26.11.2025 18:30 Ответить
Мовосрач це вічна тема наших недополітиків.
26.11.2025 18:34 Ответить
мовосрач - касапський наратив. підтримуючи цю точку зору підтримується думка про уютну бульбашку язика міра.
26.11.2025 18:40 Ответить
цей персонаж ще й підтримує вимогу русні про без'ядерний статус, тож я не здивований, що він за русняву говірку
26.11.2025 18:42 Ответить
А довбойоби до цих пір вірять в святу Бомбу що порятує від усіх бід.
26.11.2025 19:12 Ответить
Ніхто в це не вірить. ЯЗ, в нашому випадку, може захистити від повторення повномасштабної війни, як це відбувається між індією і китаєм та пакистаном, а ще може зробити окупацію всієї України надзвичайно дорогим, бо ми матимемо можливість знищити москву, спб та інші великі міста.

Але звичайно, що прорусняві вишкребки будуть проти цього, їм потрібна слабка Україна, яку можна буде захопити і знищити, тому вони публічно підтримують російську вимогу без'ядерного статусу України.
26.11.2025 19:18 Ответить
ЯЗ ніяк від цього не захистить. Взагалі. ЯЗ захищаех лише від іншої ЯЗ. І лише тому що всі бояться наслідків, тому в працює система ядерного стримування.

"надзвичайно дорогим, бо ми матимемо можливість знищити москву, спб та інші великі міста."

Ти дебіле не в курсі, що на одну нашу бомбу, полетять вже сотні з москви. Ми спалимо лише одне місто, а московські випалять всю територію України в зроблять як у Фаллауті.
26.11.2025 20:35 Ответить
>ЯЗ ніяк від цього не захистить. Взагалі.

Це лише твій bullshit, бо тобі треба підтримувати російську вимогу про без'ядерний статус України. В реальності, ЯЗ стримує індію, китай та пакистан від повномасштабних війн.

>Ти дебіле не в курсі, що на одну нашу бомбу, полетять вже сотні з москви. Ми спалимо лише одне місто, а московські випалять всю територію України в зроблять як у Фаллауті.

дурнику, перечитай ще раз, в якому випадку і для чого треба використовувати яз, бо ти сперечаєшся з голосами у своїй руснявій голові.
26.11.2025 21:11 Ответить
Це паттерн поведінка деяких наших патріотичних горлопанів-політиків щоб відвернути увагу від корупції.
26.11.2025 19:10 Ответить
А ще міндічсрач, цукермансрач...
26.11.2025 18:47 Ответить
Це мабуть Івановська прослухала плівки Міндіча і зрозуміла,що керівництво держави і їх приближені в побуті не користується українською мовою взагалі...Значить,впровадження української призупинилося.Дійшло до них і призупинилося...
26.11.2025 18:35 Ответить
Та вона сама каzaпською дома чеше. Я б ніколи не назвала мову ракет «вдобною мовною бульбашкоб». Коли ви навчитесь розвивати ненависть у суспільстві до всього москальського? 24 години має звучати з кожної радіо-теледирки розмова, агітація, просвітницьке слово про українство та мову. Геть з кабінетів виходьте, до людей йдіть, працюйте з дітьми, виганяйте з роботи гнилу вату.
26.11.2025 18:35 Ответить
Будь ласка, виженіть мене з роботи, хай далі правильні патріоти воюють.
26.11.2025 18:54 Ответить
Коби ти був Олекса, я би тобі щось казала. Але ж ти Алєксєй...
26.11.2025 20:22 Ответить
Немає державної підтримки і заохочення.
Нам би зробити піар українській мові, як зебілу хоча би. Не який рейтинг має, незламний, зебіли масово пишуть що то Порошенко крав, а обвинуватили Зеленського
26.11.2025 18:48 Ответить
Дивно що і досі треба переконувати людей... Mаєте свою мову так і користуйтесь, дбайте як про свою дитину. Може..., сусідські діти сильні і красиві, але мати дбає про свою дитину, хоч і занедбану колись...
26.11.2025 18:48 Ответить
Слід було б навести лад і в українській мові, адже крім суржика російського додався і англійський. Так, вживання технічної, наукової термінолгіі цілком виправдано, але скрізь чуєш від коментаторів, журналістів назви будь-яких подій "івентами", "булінгами" і "хейтингами" замінюють існуюючі укранські слова, до того ж з різними віднінками. Якесь дикунство, люди не розуміють, що анлійська мова - контекстна, одне слово може мати багато значень, але ні - беруть англійське сленгове слівце і ще модифікують його безліччю відмінків і словоформ. Ці, хто мав би підвищувати культуру мови (науковці-філологи), займаються навпаки її каліченням (ті ж "фемінітиви" для 100% слів - математикині, аналітикині, капітанки, омбудсменки). Заміна існуючого в українській мові звука "х", який фонетично відповідає англійському (і іншим) звуку [h] на звук "г" - взагалі дикунство, адже нині кожен може прослухати аутентичне звучання іншомовних слів в Інтернеті. Мені здається, що під кожним оцим "нововведенням" стоїть чиясь нікчемна докторська дисертація, яка потребує як в совкові часи "впровадження".
26.11.2025 19:09 Ответить
Це дно, після всіх звірств і дикунства вочевидь, а не з переказів чи ЗМІ, вчинених кацапами, вперто доводити свою СПОРІДНЕНІСТЬ і приналежність до зброду андрофагів і кровожер і відмовлятись від індентифікації свого роду з надзвичайною нацією УКРІВ зі стародавньою культурою, мовою і генетичним кодом благородних воїнів-козаків. Це повне дно, але кацапоїдам не збагнути, нажаль!
26.11.2025 19:13 Ответить
Згадую "Цензор" до 2022-ого. Українською лише окремі коментарі.
26.11.2025 19:29 Ответить
Тебе ІВАНОВСЬКА треба гнати під зад . І чого ІВАНОВСЬКА , а не Іванівська ?!
26.11.2025 19:32 Ответить
Слово "відкат" викликає зовсім інші асоціації...
26.11.2025 19:40 Ответить
Скажу неприятное многим
Нельзя насилием , унижением, оскорблением
Добиться положительного результата
Вы хотите ,чтобы все переселенцы с востока Украины в Киеве
Говорили по- украински?
Так создайте условия для этого
В Киев приехали сотни тысяч украинцев
Они уже пострадали от войны
Они потеряли родные города
Дома и квартиры
Автомобили,все нажитое за годы имущество
Они потеряли работу
Коллег и друзей
Они оставили на оккупированной территории часть своих жизней
Иногда они бежали, не успев похоронить близких
Переселенцы - не просто жертвы войны
Они начинают жизнь на новом месте словно с чистого листа
Им всем нужна психологическая помощь
Им дали новые квартиры?
Нет!!!!!
У них есть деньги на то,чтобы снимать такое же жилье
Которое они потеряли ?
Нет!!!
Многие переселенцы сейчас ютятся в маленьких общежитиях и квартирах
Иногда три поколения одновременно
Вы хотите ,чтобы они заговорили на украинском?
Решите для них все проблемы с жильем
С работой и школами
Сделайте для всех них - бесплатные курсы украинского языка
Одним словом - эти люди не должны чувствовать себя брошенными
Никому не нужными
Моя подруга приехала в Америку
Первое ,что ей предоставила Америка
Бесплатное проживание в очень приличной гостинице
Бесплатное питание
И бесплатные курсы английского языка для всей семьи
Это сделала для моей подруги и ее семьи - чужая страна!!!!!
Моя подруга уже разговаривает на английском.......
26.11.2025 19:55 Ответить
У нас переселенцев которые потеряли дома и все приехали голые босые выплаты дают по паре кусков, можно ими подтереться. Поэтому уезжают обратно на ТОТ потому что тут никому не нужны и нет выбора. Зато эти создают 10050 министерств незламной потужности с сотней помощников у каждого министра с загранотрядами, пардон, мовными патрулями прививать будут народу веру к родине. Прям как в рашке, в лучших традициях. Ну, шапито просралось по всем фронтам, начиная от мобилизации заканчивая экономикой. Нужно же создавать вид потужной деятельности. Хотя может это просто очередная сосна которую пристроили на должность, чтобы было чем заняться
26.11.2025 20:21 Ответить
Так стыдно за страну, за эту власть
Которая своих граждан обманула сначала с этими ШАШЛЫКАМИ
А потом бросила напризволяще
Многие переселенцы уже пенсионного возраста
Они и так в своей жизни особо ничего и не видели
Всю жизнь горбатились
По Европам не катались
И я теперь вижу их в Киеве - как эти старые люди работают
Консъержами
Дежурными
Охранниками
Убрщицами в магазине
Просто чтобы выжить
Концы с концами свести
Смотреть на это - нет сил !!!
Особенно когда понимаешь
Что тот ,кто должен был по Конституции
Гарантировать этим людям соблюдение законов и безопасность
Эта тварь ЖИРУЕТ!!!
26.11.2025 20:32 Ответить
Колись-то давно, на ток-шоу, стару комуністку прорвало, і вона вивалила: "Но вєдь прі саюзє русскіє билі главнимі! А січас что?!" Оце ж бо воно, Ґаліна. Хотіли бути гарацкімі і главнимі? Перейшли на рускій? А тепер нічого плакати, Путін сказав конкретно. Він захищає вас, рускоязичних.
26.11.2025 20:38 Ответить
За 11 років війни можна було японську мову вивчити не те, що мову країни, у якій живеш.

Але ж ніт - ви цілеспрямовано продовжуєте поширювати ворожу.
26.11.2025 21:12 Ответить
Так званий "русскій язик" не має жодного стосунку до терористичного угрупування "срассійська *********". Вона не є його монопольною власницею, чи щось таке. Дуже схоже, що якісь дешевки, накидуючи за мовне питання, навмисно відволікають нарід від насправді важливих речей. Ну наприклад: кожен має тренувати власне тіло, вивчати тактичну медицину, добре знати географію хоча б свого району, області, знатися на зброї хоча б теоретично, на рівні відмінностей між проміжним-гвинтівковим-пистолетним набоєм, та ще багато чого. Натомість примушують кинути всі сили на вивчення мови, "аби людям було некомфортно жити в цій країні" (прямо так й написали в заголовку) та "необхідна державна підтримка мови" - а вона що, нежиттєздатна? Чи нема куди подіти державні ресурси?
26.11.2025 20:07 Ответить
Пнх кцпня
26.11.2025 20:19 Ответить
Кацапські пропагандони вже дякують незламним з рузькими язиками, які борються проти мовного деспотизму в Україні.
26.11.2025 20:44 Ответить
не таємниця що вся 0Па спілкується )(уйлоязиком. риба починає смердіти з голови!
26.11.2025 20:52 Ответить
Так це і по форуму добре видно.
У рази побільшало ватної шелупоні.
26.11.2025 21:06 Ответить
 
 