Сейчас ощущается постепенный откат украинского языка - некоторые возвращаются к комфортному "языковому пузырю", - омбудсмен Ивановская
После начала полномасштабного российского вторжения украинцы начали массово переходить на государственный язык в быту, но в последнее время эта тенденция замедлилась.
Об этом в интервью для Эспрессо рассказала Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передает Цензор.НЕТ.
Почему происходит "языковой откат"
Омбудсмен отметила, что рост количества людей, переходящих на украинский язык в повседневной жизни, очень заметен и подтверждается социологическими данными после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
"Это одна из самых ярких и устойчивых тенденций в изменении украинской идентичности за последние годы. Переход на украинский язык стал ценностным выбором и маркером гражданской позиции, противопоставлением российской агрессии. Однако сейчас ощущается постепенный откат - некоторые возвращаются к комфортному языковому пузырю", - рассказала языковой омбудсмен.
Языковое законодательство требует адаптации
Елена Ивановская добавила, что среди первоочередных задач Уполномоченного, и это определено языковым законом, прежде всего:
- контроль за соблюдением языкового закона и защита права граждан на получение информации и услуг на государственном языке.
Кроме того, сейчас работают над обновлением языкового законодательства, чтобы адаптировать его к новым вызовам военного времени.
"В условиях войны, когда враг продолжает политику "денацификации", направленную на уничтожение украинской идентичности, языковое законодательство требует адаптации к современным реалиям и ответов на вызовы, которые возникли в процессе его реализации. Шесть лет назад – это был компромиссный вариант и его принятие было большим шагом вперед. Но уже сейчас очевидно, что в законе не хватает некоторых положений, необходимых для обеспечения его эффективности. Именно над совершенствованием отдельных его норм сейчас работает рабочая группа при Комитете гуманитарной и информационной политики ВРУ. Речь идет не о пересмотре принципов, а об уточнении некоторых механизмов", - резюмировала она.
Але звичайно, що прорусняві вишкребки будуть проти цього, їм потрібна слабка Україна, яку можна буде захопити і знищити, тому вони публічно підтримують російську вимогу без'ядерного статусу України.
"надзвичайно дорогим, бо ми матимемо можливість знищити москву, спб та інші великі міста."
Ти дебіле не в курсі, що на одну нашу бомбу, полетять вже сотні з москви. Ми спалимо лише одне місто, а московські випалять всю територію України в зроблять як у Фаллауті.
Це лише твій bullshit, бо тобі треба підтримувати російську вимогу про без'ядерний статус України. В реальності, ЯЗ стримує індію, китай та пакистан від повномасштабних війн.
>Ти дебіле не в курсі, що на одну нашу бомбу, полетять вже сотні з москви. Ми спалимо лише одне місто, а московські випалять всю територію України в зроблять як у Фаллауті.
дурнику, перечитай ще раз, в якому випадку і для чого треба використовувати яз, бо ти сперечаєшся з голосами у своїй руснявій голові.
Нам би зробити піар українській мові, як зебілу хоча би. Не який рейтинг має, незламний, зебіли масово пишуть що то Порошенко крав, а обвинуватили Зеленського
Нельзя насилием , унижением, оскорблением
Добиться положительного результата
Вы хотите ,чтобы все переселенцы с востока Украины в Киеве
Говорили по- украински?
Так создайте условия для этого
В Киев приехали сотни тысяч украинцев
Они уже пострадали от войны
Они потеряли родные города
Дома и квартиры
Автомобили,все нажитое за годы имущество
Они потеряли работу
Коллег и друзей
Они оставили на оккупированной территории часть своих жизней
Иногда они бежали, не успев похоронить близких
Переселенцы - не просто жертвы войны
Они начинают жизнь на новом месте словно с чистого листа
Им всем нужна психологическая помощь
Им дали новые квартиры?
Нет!!!!!
У них есть деньги на то,чтобы снимать такое же жилье
Которое они потеряли ?
Нет!!!
Многие переселенцы сейчас ютятся в маленьких общежитиях и квартирах
Иногда три поколения одновременно
Вы хотите ,чтобы они заговорили на украинском?
Решите для них все проблемы с жильем
С работой и школами
Сделайте для всех них - бесплатные курсы украинского языка
Одним словом - эти люди не должны чувствовать себя брошенными
Никому не нужными
Моя подруга приехала в Америку
Первое ,что ей предоставила Америка
Бесплатное проживание в очень приличной гостинице
Бесплатное питание
И бесплатные курсы английского языка для всей семьи
Это сделала для моей подруги и ее семьи - чужая страна!!!!!
Моя подруга уже разговаривает на английском.......
Которая своих граждан обманула сначала с этими ШАШЛЫКАМИ
А потом бросила напризволяще
Многие переселенцы уже пенсионного возраста
Они и так в своей жизни особо ничего и не видели
Всю жизнь горбатились
По Европам не катались
И я теперь вижу их в Киеве - как эти старые люди работают
Консъержами
Дежурными
Охранниками
Убрщицами в магазине
Просто чтобы выжить
Концы с концами свести
Смотреть на это - нет сил !!!
Особенно когда понимаешь
Что тот ,кто должен был по Конституции
Гарантировать этим людям соблюдение законов и безопасность
Эта тварь ЖИРУЕТ!!!
Але ж ніт - ви цілеспрямовано продовжуєте поширювати ворожу.
У рази побільшало ватної шелупоні.