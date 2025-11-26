Сейчас ощущается постепенный откат украинского языка - некоторые возвращаются к комфортному "языковому пузырю", - омбудсмен Ивановская

После начала полномасштабного российского вторжения украинцы начали массово переходить на государственный язык в быту, но в последнее время эта тенденция замедлилась.

Об этом в интервью для Эспрессо рассказала Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передает Цензор.НЕТ.

Почему происходит "языковой откат"

Омбудсмен отметила, что рост количества людей, переходящих на украинский язык в повседневной жизни, очень заметен и подтверждается социологическими данными после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Это одна из самых ярких и устойчивых тенденций в изменении украинской идентичности за последние годы. Переход на украинский язык стал ценностным выбором и маркером гражданской позиции, противопоставлением российской агрессии. Однако сейчас ощущается постепенный откат - некоторые возвращаются к комфортному языковому пузырю", - рассказала языковой омбудсмен.

Языковое законодательство требует адаптации

Елена Ивановская добавила, что среди первоочередных задач Уполномоченного, и это определено языковым законом, прежде всего:

контроль за соблюдением языкового закона и защита права граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

Кроме того, сейчас работают над обновлением языкового законодательства, чтобы адаптировать его к новым вызовам военного времени.

"В условиях войны, когда враг продолжает политику "денацификации", направленную на уничтожение украинской идентичности, языковое законодательство требует адаптации к современным реалиям и ответов на вызовы, которые возникли в процессе его реализации. Шесть лет назад – это был компромиссный вариант и его принятие было большим шагом вперед. Но уже сейчас очевидно, что в законе не хватает некоторых положений, необходимых для обеспечения его эффективности. Именно над совершенствованием отдельных его норм сейчас работает рабочая группа при Комитете гуманитарной и информационной политики ВРУ. Речь идет не о пересмотре принципов, а об уточнении некоторых механизмов", - резюмировала она.

