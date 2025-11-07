Мораторий на публичный русскоязычный контент ввели в Днепре

В Днепре ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Об этом сообщили на странице Уполномоченного по защите государственного языка, информирует Цензор.НЕТ.

Цель запрета

Решение о моратории принял исполком горсовета Днепра.

Документ направлен на защиту украинского информационного пространства от гибридных влияний государства-агрессора и преодоление последствий длительной русификации.

"До момента полного прекращения оккупации территории Украины публичное использование любых культурных продуктов, созданных или воспроизводимых на русском языке, на территории Днепровской громады запрещается", - указано в решении.

Объяснение языкового омбудсмена

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, которая обращалась в Днепровский горсовет с соответствующей просьбой, поддержала нововведение.

"Днепр - это город-форпост Украины, он показал свой характер и пример гражданской ответственности. Такое решение давно назрело, ведь публичное использование русского языка в культурном пространстве воспринимается гражданами как неуважение к памяти погибших защитников Украины и морально неприемлемо в условиях полномасштабной войны. Это вопрос национальной безопасности, достоинства и памяти о жертвах российской агрессии",- подчеркнула языковой омбудсмен.

