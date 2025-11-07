РУС
1 265 33

Мораторий на публичный русскоязычный контент ввели в Днепре

Об этом сообщили на странице Уполномоченного по защите государственного языка

Цель запрета

Решение о моратории принял исполком горсовета Днепра.

Документ направлен на защиту украинского информационного пространства от гибридных влияний государства-агрессора и преодоление последствий длительной русификации.

"До момента полного прекращения оккупации территории Украины публичное использование любых культурных продуктов, созданных или воспроизводимых на русском языке, на территории Днепровской громады запрещается", - указано в решении.

Объяснение языкового омбудсмена

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, которая обращалась в Днепровский горсовет с соответствующей просьбой, поддержала нововведение.

"Днепр - это город-форпост Украины, он показал свой характер и пример гражданской ответственности. Такое решение давно назрело, ведь публичное использование русского языка в культурном пространстве воспринимается гражданами как неуважение к памяти погибших защитников Украины и морально неприемлемо в условиях полномасштабной войны. Это вопрос национальной безопасности, достоинства и памяти о жертвах российской агрессии",- подчеркнула языковой омбудсмен.

Днепр (4531) мораторий (172) русский язык (604) Елена Ивановская (10)
+6
Підтримую. Це потрібно було зробити ще у 2022 році.
07.11.2025 16:30 Ответить
+2
В нас Брати Гадюкіни є - а в потім Скрябін ( тіко пісні Скрябіна 90 - наприклад альбом Казки ).
07.11.2025 16:37 Ответить
+2
Щоб зробити щось популярним-треба це заборонити . Кажуть колись німецький королт так поивчив підданих до картоплі.
07.11.2025 16:38 Ответить
Ну що, перекличка у коментарях?
07.11.2025 16:25 Ответить
світитися не будуть - запісяют....
07.11.2025 16:29 Ответить
А от і подивимось.
07.11.2025 16:30 Ответить
отакої!!!
а, як же пісні цоя?
07.11.2025 16:29 Ответить
В нас Брати Гадюкіни є - а в потім Скрябін ( тіко пісні Скрябіна 90 - наприклад альбом Казки ).
07.11.2025 16:37 Ответить
Усе кацапське - з пляжу!
07.11.2025 17:01 Ответить
нєнє.
пляж, то в одесі!
але одеса дуже дрочить на катьку австріячку та сашку онука арапа.
07.11.2025 17:04 Ответить
Цой насправді співав попсу.
07.11.2025 17:05 Ответить
ну, ви ж знаєте!
достатньо додати до всього: рускій і відразу набувається величний сенс.
- рускій рок
- рускій балєт
- руская літєратура
- рускіє первооткриватєлі.
- руская зємля, нарешті.
07.11.2025 17:10 Ответить
Щось вєлікіє русскіє рок і літєратура нікому в світі особливо в прутень не вперлись.
На балет, так, іноді ходять, бо кацапи вміють своїх вимуштрувати до автоматизму.
07.11.2025 17:14 Ответить
у свій час слухав з розумінням ( у совкові часи,як вихованець совка, і іншу кац попсу )... Але тепер, тим паче молодь, що народилась в незалежній Україні!!! Агов, народе!!!мви впевнені на чиєму боці він був би зараз, з огляду на 99% відсотків ваших совкових кумирів?
07.11.2025 17:27 Ответить
Та й пісні його зараз не сильно зрозумілі молоді. Хіба що понти, вінтаж, "он жив!".
На руснявій частині wplace зустрічав графіті "Цой жид".
07.11.2025 17:36 Ответить
Підтримую. Це потрібно було зробити ще у 2022 році.
07.11.2025 16:30 Ответить
Йде четвертий рік війни. А для декого це " нововведення"...
показать весь комментарий
07.11.2025 16:31 Ответить
Creyda Gibson #585205 , АУ!
07.11.2025 16:31 Ответить
И что ау? Я за Конституцию. Державна мова одна-украинская.
07.11.2025 16:53 Ответить
Дніпровські Ждуни
07.11.2025 16:33 Ответить
Єта нє рарядак, защемляют права бужанського висовувати свій мокшанській язік''. Єта вялікая травма для депутата Верховної Ради. Як вам не соромно?
07.11.2025 16:34 Ответить
Щоб зробити щось популярним-треба це заборонити . Кажуть колись німецький королт так поивчив підданих до картоплі.
07.11.2025 16:38 Ответить
Вітаю, пєрвонах.
07.11.2025 16:40 Ответить
Думаю що це дуже половинчасте рішення. За вживання російської мови треба одразу забирати громадянство України.
07.11.2025 17:17 Ответить
Погано думаєте, треба краще думати.
07.11.2025 17:19 Ответить
Чим поганий варіант, що конкретно не подобається ?
07.11.2025 17:26 Ответить
Якщо вважаєте, що хороший варіант, створіть петицію. Подивимось, скільки підпише.
07.11.2025 17:29 Ответить
Другий півник заспівав.
07.11.2025 16:54 Ответить
Притомні - це ті, кому какаяразніца?
07.11.2025 17:12 Ответить
Нарешті!!!
07.11.2025 17:04 Ответить
А порушників, як каратимуть?
07.11.2025 17:06 Ответить
.Це для мудрого наріту новина,думати там нічим і такі питання не виникають
07.11.2025 17:16 Ответить
Ще треба заборонити дітям матюкатися на вулиці. Ввести покарання розгами як це було при царату.
07.11.2025 17:35 Ответить
Або проігнорять , або скасують через суд
07.11.2025 17:35 Ответить
 
 