Мораторій на публічний російськомовний контент запровадили у Дніпрі

У Дніпрі запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Про це повідомили на сторінці Уповноваженої із захисту державної мови, інформує Цензор.НЕТ.

Мета заборони

Рішення про мораторій ухвалив виконком міськради Дніпра.

Документ має на меті захист українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої русифікації.

"До моменту повного припинення окупації території України публічне використання будь-яких культурних продуктів, створених або відтворюваних російською мовою, на території Дніпровської громади забороняється", - зазначено в рішенні.

Пояснення мовної омбудсменки

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, яка зверталася до Дніпровської міськради з відповідним проханням, підтримала нововведення.

"Дніпро – це місто-форпост України, воно показало свій характер і приклад громадянської відповідальності. Таке рішення давно на часі, адже публічне використання російської мови у культурному просторі сприймається громадянами як неповага до пам’яті загиблих захисників України та морально неприйнятне в умовах повномасштабної війни. Це питання національної безпеки, гідності та пам’яті про жертв російської агресії", - наголосила мовна омбудсменка.

