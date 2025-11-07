Мораторій на публічний російськомовний контент запровадили у Дніпрі

У Дніпрі заборонили публічно використовувати контент російською мовою

У Дніпрі запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Про це повідомили на сторінці Уповноваженої із захисту державної мови, інформує Цензор.НЕТ.

Мета заборони

Рішення про мораторій ухвалив виконком міськради Дніпра.

Документ має на меті захист українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої русифікації.

"До моменту повного припинення окупації території України публічне використання будь-яких культурних продуктів, створених або відтворюваних російською мовою, на території Дніпровської громади забороняється", - зазначено в рішенні.

Пояснення мовної омбудсменки

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, яка зверталася до Дніпровської міськради з відповідним проханням, підтримала нововведення.

"Дніпро – це місто-форпост України, воно показало свій характер і приклад громадянської відповідальності. Таке рішення давно на часі, адже публічне використання російської мови у культурному просторі сприймається громадянами як неповага до пам’яті загиблих захисників України та морально неприйнятне в умовах повномасштабної війни. Це питання національної безпеки, гідності та пам’яті про жертв російської агресії", - наголосила мовна омбудсменка.

Топ коментарі
+13
Підтримую. Це потрібно було зробити ще у 2022 році.
07.11.2025 16:30 Відповісти
+5
Усе кацапське - з пляжу!
07.11.2025 17:01 Відповісти
+5
Хто собі може уявити ,- що у війну 41- 45 року бігали і співали німецькі пісні на території ссср. А тепер бігають і співають і конституція гарантує розвиток. У нас що депутатів немає на рішення чи мозгів.
07.11.2025 18:07 Відповісти
Ну що, перекличка у коментарях?
07.11.2025 16:25 Відповісти
світитися не будуть - запісяют....
07.11.2025 16:29 Відповісти
А от і подивимось.
07.11.2025 16:30 Відповісти
Ну от, дивіться нижче: ви помилились.
07.11.2025 18:29 Відповісти
отакої!!!
а, як же пісні цоя?
07.11.2025 16:29 Відповісти
В нас Брати Гадюкіни є - а в потім Скрябін ( тіко пісні Скрябіна 90 - наприклад альбом Казки ).
07.11.2025 16:37 Відповісти
Усе кацапське - з пляжу!
07.11.2025 17:01 Відповісти
нєнє.
пляж, то в одесі!
але одеса дуже дрочить на катьку австріячку та сашку онука арапа.
07.11.2025 17:04 Відповісти
Цой насправді співав попсу.
07.11.2025 17:05 Відповісти
ну, ви ж знаєте!
достатньо додати до всього: рускій і відразу набувається величний сенс.
- рускій рок
- рускій балєт
- руская літєратура
- рускіє первооткриватєлі.
- руская зємля, нарешті.
07.11.2025 17:10 Відповісти
Щось вєлікіє русскіє рок і літєратура нікому в світі особливо в прутень не вперлись.
На балет, так, іноді ходять, бо кацапи вміють своїх вимуштрувати до автоматизму.
07.11.2025 17:14 Відповісти
у свій час слухав з розумінням ( у совкові часи,як вихованець совка, і іншу кац попсу )... Але тепер, тим паче молодь, що народилась в незалежній Україні!!! Агов, народе!!!мви впевнені на чиєму боці він був би зараз, з огляду на 99% відсотків ваших совкових кумирів?
07.11.2025 17:27 Відповісти
Та й пісні його зараз не сильно зрозумілі молоді. Хіба що понти, вінтаж, "он жив!".
На руснявій частині wplace зустрічав графіті "Цой жид".
07.11.2025 17:36 Відповісти
Підтримую. Це потрібно було зробити ще у 2022 році.
07.11.2025 16:30 Відповісти
А як легіону свобода Росії розмовляти?
07.11.2025 18:39 Відповісти
Так як розмовляли до цього. Це стосується українців.
07.11.2025 20:43 Відповісти
у 2014
07.11.2025 18:58 Відповісти
Йде четвертий рік війни. А для декого це " нововведення"...
07.11.2025 16:31 Відповісти
Creyda Gibson #585205 , АУ!
07.11.2025 16:31 Відповісти
И что ау? Я за Конституцию. Державна мова одна-украинская.
07.11.2025 16:53 Відповісти
Дніпровські Ждуни
07.11.2025 16:33 Відповісти
Щоб зробити щось популярним-треба це заборонити . Кажуть колись німецький королт так поивчив підданих до картоплі.
07.11.2025 16:38 Відповісти
Вітаю, пєрвонах.
07.11.2025 16:40 Відповісти
Думаю що це дуже половинчасте рішення. За вживання російської мови треба одразу забирати громадянство України.
07.11.2025 17:17 Відповісти
Погано думаєте, треба краще думати.
07.11.2025 17:19 Відповісти
Чим поганий варіант, що конкретно не подобається ?
07.11.2025 17:26 Відповісти
Якщо вважаєте, що хороший варіант, створіть петицію. Подивимось, скільки підпише.
07.11.2025 17:29 Відповісти
Я підкидую ідею борцям за мову, а то у них щось слабенько з фантазією
07.11.2025 17:43 Відповісти
Отакі ваші ідеї тільки на вентилятор кидати.
07.11.2025 17:45 Відповісти
Так а шо вам не подобається, це ж і є тернистий шлях боротьби, а не оте що заборонити пісеньки та вивіски . Хто захоче- вивчить і мову зарадииє громадянства, а хтось відповідно не захоче. Але всі громадяни будуть українономовні, це ж харашо.
07.11.2025 17:48 Відповісти
Не боротьби це шлях. Навіть у русні такого немає.
07.11.2025 17:53 Відповісти
Як нема, всі ж знають що українська там суворо заборонена, принаймні тут таке часто кажуть.
07.11.2025 18:05 Відповісти
Немає формальної заборони.
А те, що будь-який "патрєот" почувши мову пикою об асфальт вивозить, а мєнти зроблять вигляд, що так і треба - то таке.
07.11.2025 18:08 Відповісти
А якщо після такого рішення значна частина українців принципово перейде на російську і почне вимагати позбавити їх громадянства щоб, наприклад, їх не мобілізували?
Що тоді будете робити?
07.11.2025 18:09 Відповісти
Не знаю, борці за мову хай думають , готові вони на такі жертви ради мови, чи ні
07.11.2025 18:22 Відповісти
А що робити на територіях, де украйонським діалектом, чи суржиком розмовляють? На палю???
07.11.2025 18:32 Відповісти
Шо не зробиш заради чистоти мови.
07.11.2025 18:37 Відповісти
Половина українців суржиком розмовл чують: білоруським, угорським, западенським, східняцьким...
Рішення не од великого розуму прийняли
07.11.2025 18:37 Відповісти
І виганяти з окопів а патріотів з Польщі на їхнє місце.
07.11.2025 19:08 Відповісти
Другий півник заспівав.
07.11.2025 16:54 Відповісти
Притомні - це ті, кому какаяразніца?
07.11.2025 17:12 Відповісти
Нарешті!!!
07.11.2025 17:04 Відповісти
А порушників, як каратимуть?
07.11.2025 17:06 Відповісти
Ще треба заборонити дітям матюкатися на вулиці. Ввести покарання розгами як це було при царату.
07.11.2025 17:35 Відповісти
Третій вскукарєк.
Не оригінальний ви, таваріщ.
Кравченку амплуа перебиваєте.
07.11.2025 18:12 Відповісти
Які претензії до мене? Тобі подобається що діти матюкаються на вулиці? Чи ти сам такий?
07.11.2025 18:19 Відповісти
Які ж ви не оригінальні всі.
07.11.2025 18:23 Відповісти
В тебе словесний понос? Он наклав дві кучі беззмістовні під моїм дописом. А ще в одній і другій кучі використав слово "оригінальний". Це в тебе пунктік такий? Не гарно - твоє персональне слово паразит. Викорінюй.
07.11.2025 18:42 Відповісти
Та й вам слід зав'язувати з туалетним гумором. Або взагалі зав'язувати, якщо на інше не вистачає.
07.11.2025 18:45 Відповісти
Або проігнорять , або скасують через суд
07.11.2025 17:35 Відповісти
Можна послатись на статтю 64:
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4239 статтями 24, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4242 25, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4247 27, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4250 28, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4253 29, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4291 40, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4320 47, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4331 51, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4334 52, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4348 55, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4355 56, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4356 57, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4359 58, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4363 59, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4369 60, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4371 61, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4373 62, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4378 63 цієї Конституції.
07.11.2025 17:38 Відповісти
Хто собі може уявити ,- що у війну 41- 45 року бігали і співали німецькі пісні на території ссср. А тепер бігають і співають і конституція гарантує розвиток. У нас що депутатів немає на рішення чи мозгів.
07.11.2025 18:07 Відповісти
Не так страшні кацапські воші, як українські гниди (с)
Колаборанти добре знають мову, і що?
07.11.2025 18:28 Відповісти
Ага, это русские соловьи сейчас подхватят, для мобилизации электората.
Не надо вестись и давать повод ищущим повода. Язык средство общения в не политических манипуляций. Украинцы знают и свой и русский, и ещё иностранный. За поребриком только русский, это их проблемы
07.11.2025 18:26 Відповісти
І путін тепер точно-точно нападьот.
І вообщє, какая разніца, правда?
07.11.2025 18:28 Відповісти
Правда
Далі що ?
07.11.2025 18:54 Відповісти
Якщо какая разніца, то нехай буде українська.
07.11.2025 18:55 Відповісти
нехай . але все повинно бути виключно по закону !
07.11.2025 18:58 Відповісти
Вище написав, але ви не відповіли.
07.11.2025 18:59 Відповісти
із зазначенням строку дії цих обмежень.
- навряд чи хтось буде щось зазначати , а головне - ніхто не буде нічого пояснювати .
07.11.2025 19:02 Відповісти
Не проблема зазначити "до кінця дії ВС".
07.11.2025 19:03 Відповісти
Про це ж і мова - нехай роблять все , що вважають за потрібним , але виключно по закону !
Бо інакше буде протилежний результат
07.11.2025 19:06 Відповісти
Так і буде за законом.
Якщо не за законом, то не хвилюйтесь, знайдуться ще пламєнниє защітнікі узького йазьіга.
07.11.2025 19:09 Відповісти
А як після цього жити в Дніпрі бужанському? Геть знущаються бандьори над російськими щелепами.
07.11.2025 20:45 Відповісти
Чесно кажучи, з російськомовного продукту, що мені досі подобається, лишилися лише три виконавці, яких і так немає в публічному просторі. Решта і без того мені стала не цікава, може тому, що я вже старий. Зате на Україні цікавих виконавців ставало все більше, шкода що війна це все пригальмувала. Тому з публічним простором проблем нема, а от на ютубі Шейтельман, Накі та Яковина все ще є у моїх підписках, можливо лише до кінця війни.
10.11.2025 12:32 Відповісти
 
 