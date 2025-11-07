Мораторій на публічний російськомовний контент запровадили у Дніпрі
У Дніпрі запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.
Про це повідомили на сторінці Уповноваженої із захисту державної мови, інформує Цензор.НЕТ.
Мета заборони
Рішення про мораторій ухвалив виконком міськради Дніпра.
Документ має на меті захист українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора та подолання наслідків тривалої русифікації.
"До моменту повного припинення окупації території України публічне використання будь-яких культурних продуктів, створених або відтворюваних російською мовою, на території Дніпровської громади забороняється", - зазначено в рішенні.
Пояснення мовної омбудсменки
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, яка зверталася до Дніпровської міськради з відповідним проханням, підтримала нововведення.
"Дніпро – це місто-форпост України, воно показало свій характер і приклад громадянської відповідальності. Таке рішення давно на часі, адже публічне використання російської мови у культурному просторі сприймається громадянами як неповага до пам’яті загиблих захисників України та морально неприйнятне в умовах повномасштабної війни. Це питання національної безпеки, гідності та пам’яті про жертв російської агресії", - наголосила мовна омбудсменка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а, як же пісні цоя?
пляж, то в одесі!
але одеса дуже дрочить на катьку австріячку та сашку онука арапа.
достатньо додати до всього: рускій і відразу набувається величний сенс.
- рускій рок
- рускій балєт
- руская літєратура
- рускіє первооткриватєлі.
- руская зємля, нарешті.
На балет, так, іноді ходять, бо кацапи вміють своїх вимуштрувати до автоматизму.
На руснявій частині wplace зустрічав графіті "Цой жид".
А те, що будь-який "патрєот" почувши мову пикою об асфальт вивозить, а мєнти зроблять вигляд, що так і треба - то таке.
Що тоді будете робити?
Рішення не од великого розуму прийняли
Не оригінальний ви, таваріщ.
Кравченку амплуа перебиваєте.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4239 статтями 24, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4242 25, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4247 27, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4250 28, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4253 29, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4291 40, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4320 47, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4331 51, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4334 52, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4348 55, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4355 56, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4356 57, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4359 58, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4363 59, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4369 60, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4371 61, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4373 62, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4378 63 цієї Конституції.
Колаборанти добре знають мову, і що?
Не надо вестись и давать повод ищущим повода. Язык средство общения в не политических манипуляций. Украинцы знают и свой и русский, и ещё иностранный. За поребриком только русский, это их проблемы
І вообщє, какая разніца, правда?
Далі що ?
нехай . але все повинно бути виключно по закону !
- навряд чи хтось буде щось зазначати , а головне - ніхто не буде нічого пояснювати .
Бо інакше буде протилежний результат
Якщо не за законом, то не хвилюйтесь, знайдуться ще пламєнниє защітнікі узького йазьіга.