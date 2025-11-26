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Новини Мовне питання Порушення мовного закону
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Зараз відчувається поступовий відкат української – деякі повертаються до комфортної "мовної бульбашки", - омбудсменка Івановська

Івановська: В Україні відчувається відкат української мови

Після початку повномасштабного російського вторгнення українці почали масово переходити на державну мову у побуті, але останнім часом ця тенденція сповільнилася.

Про це в інтерв'ю для Еспресо розповіла Уповноважена із захисту державної мови, Олена Івановська, передає Цензор.НЕТ.

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Чому відбувається "мовний відкат"

Омбудсменка зазначила, що зростання кількості людей, які переходять на українську у повсякденному житті дуже помітне і підтверджується соціологічними даними після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

"Це одна з найбільш виразних і сталих тенденцій у зміні української ідентичності за останні роки. Перехід на українську мову став ціннісним вибором і маркером громадянської позиції, протиставленням російській агресії. Проте зараз відчувається поступовий відкат – деякі повертаються до комфортної мовної бульбашки", - розповіла мовна омбудсманка.

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Мовне законодавство потребує адаптації

Олена Івановська додала, що серед першочергових завдань Уповноваженого, і це визначено мовним законом, насамперед:

  • контроль за дотриманням мовного закону та захист права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.

Крім того, зараз працюють над оновленням мовного законодавства, щоб адаптувати його до нових викликів воєнного часу.

"В умовах війни, коли ворог продовжує політику "денацифікації", спрямовану на знищення української ідентичності, мовне законодавство потребує адаптації до сучасних реалій і відповіді на виклики, які виникли в процесі його реалізації. Шість років тому – це був компромісний варіант і його ухвалення було великим кроком уперед. Але вже зараз, очевидно, що в законі бракує деяких положень, необхідних для забезпечення його дієвості. Саме над удосконаленням окремих його норм зараз працює робоча група при Комітеті гуманітарної та інформаційної політики ВРУ. Йдеться не про перегляд принципів, а про уточнення деяких механізмів", - резюмувала вона.

Також читайте: Водій таксі у Харкові грубо відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою. Його оштрафували

Автор: 

українська мова (842) мова (742) Івановська Олена (20)
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Топ коментарі
+15
мовосрач - касапський наратив. підтримуючи цю точку зору підтримується думка про уютну бульбашку язика міра.
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26.11.2025 18:40 Відповісти
+11
Треба штрафи за москвороту музику
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26.11.2025 18:27 Відповісти
+10
Мовосрач це вічна тема наших недополітиків.
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26.11.2025 18:34 Відповісти
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комфортна мовна бульбашка = весела смерть від асвабадітєлєй у власноручно викопаній ямі. якісь прись їй-Богу дегенерати по життю.
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26.11.2025 18:26 Відповісти
якось у вас з "мовою" не дуже
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26.11.2025 18:37 Відповісти
кожне сільце має своє слівце. Українська мова різнобарвна своїми діалектами. Ще питання є?
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26.11.2025 18:39 Відповісти
Ніт, я просто залишусь в своїй мовній бульбашці
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26.11.2025 18:56 Відповісти
Треба штрафи за москвороту музику
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26.11.2025 18:27 Відповісти
такої не існує
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26.11.2025 19:24 Відповісти
Он в Ірпіні чоловік довийобувався - не хотів переходити на українську - жінка зробила йому харакірі
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26.11.2025 18:28 Відповісти
Може, кастрацію?
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26.11.2025 19:09 Відповісти
Коли про це говорить омбудсмен…тьху - відповідальна за мову, буде правильно, то безлад у її городі. Ви там якого х робите разом з бородатим Лісовим?!
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26.11.2025 18:30 Відповісти
Одна вже допи.дилася,омбудсмен.
Ця наступна???
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28.11.2025 00:19 Відповісти
Мовосрач це вічна тема наших недополітиків.
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26.11.2025 18:34 Відповісти
мовосрач - касапський наратив. підтримуючи цю точку зору підтримується думка про уютну бульбашку язика міра.
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26.11.2025 18:40 Відповісти
цей персонаж ще й підтримує вимогу русні про без'ядерний статус, тож я не здивований, що він за русняву говірку
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26.11.2025 18:42 Відповісти
А довбойоби до цих пір вірять в святу Бомбу що порятує від усіх бід.
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26.11.2025 19:12 Відповісти
Ніхто в це не вірить. ЯЗ, в нашому випадку, може захистити від повторення повномасштабної війни, як це відбувається між індією і китаєм та пакистаном, а ще може зробити окупацію всієї України надзвичайно дорогим, бо ми матимемо можливість знищити москву, спб та інші великі міста.

Але звичайно, що прорусняві вишкребки будуть проти цього, їм потрібна слабка Україна, яку можна буде захопити і знищити, тому вони публічно підтримують російську вимогу без'ядерного статусу України.
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26.11.2025 19:18 Відповісти
ЯЗ ніяк від цього не захистить. Взагалі. ЯЗ захищаех лише від іншої ЯЗ. І лише тому що всі бояться наслідків, тому в працює система ядерного стримування.

"надзвичайно дорогим, бо ми матимемо можливість знищити москву, спб та інші великі міста."

Ти дебіле не в курсі, що на одну нашу бомбу, полетять вже сотні з москви. Ми спалимо лише одне місто, а московські випалять всю територію України в зроблять як у Фаллауті.
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26.11.2025 20:35 Відповісти
>ЯЗ ніяк від цього не захистить. Взагалі.

Це лише твій bullshit, бо тобі треба підтримувати російську вимогу про без'ядерний статус України. В реальності, ЯЗ стримує індію, китай та пакистан від повномасштабних війн.

>Ти дебіле не в курсі, що на одну нашу бомбу, полетять вже сотні з москви. Ми спалимо лише одне місто, а московські випалять всю територію України в зроблять як у Фаллауті.

дурнику, перечитай ще раз, в якому випадку і для чого треба використовувати яз, бо ти сперечаєшся з голосами у своїй руснявій голові.
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26.11.2025 21:11 Відповісти
Вони воюють не через мову а через релігію і територію , Пакистан і Індія взагалі на одній мові розмовляють .
І мова їх не стримує від війни!
Бо там сутички на релігійному грунті!!
Та за територію.

Ти історію взагалі не вчив чи що?!
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28.11.2025 11:34 Відповісти
Це паттерн поведінка деяких наших патріотичних горлопанів-політиків щоб відвернути увагу від корупції.
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26.11.2025 19:10 Відповісти
А ще міндічсрач, цукермансрач...
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26.11.2025 18:47 Відповісти
Це мабуть Івановська прослухала плівки Міндіча і зрозуміла,що керівництво держави і їх приближені в побуті не користується українською мовою взагалі...Значить,впровадження української призупинилося.Дійшло до них і призупинилося...
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26.11.2025 18:35 Відповісти
Та вона сама каzaпською дома чеше. Я б ніколи не назвала мову ракет «вдобною мовною бульбашкоб». Коли ви навчитесь розвивати ненависть у суспільстві до всього москальського? 24 години має звучати з кожної радіо-теледирки розмова, агітація, просвітницьке слово про українство та мову. Геть з кабінетів виходьте, до людей йдіть, працюйте з дітьми, виганяйте з роботи гнилу вату.
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26.11.2025 18:35 Відповісти
Будь ласка, виженіть мене з роботи, хай далі правильні патріоти воюють.
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26.11.2025 18:54 Відповісти
Коби ти був Олекса, я би тобі щось казала. Але ж ти Алєксєй...
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26.11.2025 20:22 Відповісти
В армії нікого не цікавить, як тебе звуть, чи якою мовою спілкуєшся
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27.11.2025 08:21 Відповісти
Ну, https://www.youtube.com/watch?v=gESQjftII9I не скажи.
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27.11.2025 10:48 Відповісти
як є, так і кажу
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27.11.2025 14:18 Відповісти
Синенькі буквочки - це посилання.
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27.11.2025 15:08 Відповісти
чергове медійне сонечко
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27.11.2025 15:37 Відповісти
Хто ти проти нього?
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27.11.2025 15:49 Відповісти
та ніхто, він поет, барбер-шопи регулярно відвідує, а я просто на війні.
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27.11.2025 16:24 Відповісти
Барбершоп у єгерській бригаді?
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27.11.2025 16:37 Відповісти
бачу, що ви не уявляєте що таке армія
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27.11.2025 16:59 Відповісти
Ну та так... Звідки жінці знати про калібр танку...
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27.11.2025 18:11 Відповісти
Не так багато в бригадах виконує бойові завдання, купа штабних, тилових служб.
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27.11.2025 19:44 Відповісти
Немає державної підтримки і заохочення.
Нам би зробити піар українській мові, як зебілу хоча би. Не який рейтинг має, незламний, зебіли масово пишуть що то Порошенко крав, а обвинуватили Зеленського
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26.11.2025 18:48 Відповісти
Дивно що і досі треба переконувати людей... Mаєте свою мову так і користуйтесь, дбайте як про свою дитину. Може..., сусідські діти сильні і красиві, але мати дбає про свою дитину, хоч і занедбану колись...
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26.11.2025 18:48 Відповісти
Слід було б навести лад і в українській мові, адже крім суржика російського додався і англійський. Так, вживання технічної, наукової термінолгіі цілком виправдано, але скрізь чуєш від коментаторів, журналістів назви будь-яких подій "івентами", "булінгами" і "хейтингами" замінюють існуюючі укранські слова, до того ж з різними віднінками. Якесь дикунство, люди не розуміють, що анлійська мова - контекстна, одне слово може мати багато значень, але ні - беруть англійське сленгове слівце і ще модифікують його безліччю відмінків і словоформ. Ці, хто мав би підвищувати культуру мови (науковці-філологи), займаються навпаки її каліченням (ті ж "фемінітиви" для 100% слів - математикині, аналітикині, капітанки, омбудсменки). Заміна існуючого в українській мові звука "х", який фонетично відповідає англійському (і іншим) звуку [h] на звук "г" - взагалі дикунство, адже нині кожен може прослухати аутентичне звучання іншомовних слів в Інтернеті. Мені здається, що під кожним оцим "нововведенням" стоїть чиясь нікчемна докторська дисертація, яка потребує як в совкові часи "впровадження".
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26.11.2025 19:09 Відповісти
Це дно, після всіх звірств і дикунства вочевидь, а не з переказів чи ЗМІ, вчинених кацапами, вперто доводити свою СПОРІДНЕНІСТЬ і приналежність до зброду андрофагів і кровожер і відмовлятись від індентифікації свого роду з надзвичайною нацією УКРІВ зі стародавньою культурою, мовою і генетичним кодом благородних воїнів-козаків. Це повне дно, але кацапоїдам не збагнути, нажаль!
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26.11.2025 19:13 Відповісти
Тебе ІВАНОВСЬКА треба гнати під зад . І чого ІВАНОВСЬКА , а не Іванівська ?!
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26.11.2025 19:32 Відповісти
Слово "відкат" викликає зовсім інші асоціації...
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26.11.2025 19:40 Відповісти
Скажу неприятное многим
Нельзя насилием , унижением, оскорблением
Добиться положительного результата
Вы хотите ,чтобы все переселенцы с востока Украины в Киеве
Говорили по- украински?
Так создайте условия для этого
В Киев приехали сотни тысяч украинцев
Они уже пострадали от войны
Они потеряли родные города
Дома и квартиры
Автомобили,все нажитое за годы имущество
Они потеряли работу
Коллег и друзей
Они оставили на оккупированной территории часть своих жизней
Иногда они бежали, не успев похоронить близких
Переселенцы - не просто жертвы войны
Они начинают жизнь на новом месте словно с чистого листа
Им всем нужна психологическая помощь
Им дали новые квартиры?
Нет!!!!!
У них есть деньги на то,чтобы снимать такое же жилье
Которое они потеряли ?
Нет!!!
Многие переселенцы сейчас ютятся в маленьких общежитиях и квартирах
Иногда три поколения одновременно
Вы хотите ,чтобы они заговорили на украинском?
Решите для них все проблемы с жильем
С работой и школами
Сделайте для всех них - бесплатные курсы украинского языка
Одним словом - эти люди не должны чувствовать себя брошенными
Никому не нужными
Моя подруга приехала в Америку
Первое ,что ей предоставила Америка
Бесплатное проживание в очень приличной гостинице
Бесплатное питание
И бесплатные курсы английского языка для всей семьи
Это сделала для моей подруги и ее семьи - чужая страна!!!!!
Моя подруга уже разговаривает на английском.......
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26.11.2025 19:55 Відповісти
У нас переселенцев которые потеряли дома и все приехали голые босые выплаты дают по паре кусков, можно ими подтереться. Поэтому уезжают обратно на ТОТ потому что тут никому не нужны и нет выбора. Зато эти создают 10050 министерств незламной потужности с сотней помощников у каждого министра с загранотрядами, пардон, мовными патрулями прививать будут народу веру к родине. Прям как в рашке, в лучших традициях. Ну, шапито просралось по всем фронтам, начиная от мобилизации заканчивая экономикой. Нужно же создавать вид потужной деятельности. Хотя может это просто очередная сосна которую пристроили на должность, чтобы было чем заняться
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26.11.2025 20:21 Відповісти
Так стыдно за страну, за эту власть
Которая своих граждан обманула сначала с этими ШАШЛЫКАМИ
А потом бросила напризволяще
Многие переселенцы уже пенсионного возраста
Они и так в своей жизни особо ничего и не видели
Всю жизнь горбатились
По Европам не катались
И я теперь вижу их в Киеве - как эти старые люди работают
Консъержами
Дежурными
Охранниками
Убрщицами в магазине
Просто чтобы выжить
Концы с концами свести
Смотреть на это - нет сил !!!
Особенно когда понимаешь
Что тот ,кто должен был по Конституции
Гарантировать этим людям соблюдение законов и безопасность
Эта тварь ЖИРУЕТ!!!
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26.11.2025 20:32 Відповісти
И я теперь вижу их в Киеве - как эти старые люди работают
Консъержами
Дежурными
Охранниками
Убрщицами в магазине
Просто чтобы выжить
Концы с концами свести

Война. Спрос превышает предложения. Дворник. Киев. 150 грн/час. Ща темнеет рано. 7 часов в охотку помохать метлой, листья собрать = штука в день. Пять дней в неделю - 20 штук + пенсия на сигареты.
И пособие переселенца 2 штуки на мелкие расходы.
Я тока сейчас жировать начал
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26.11.2025 21:26 Відповісти
Видите ,вам повезло почти как президенту
Вы с ним оба во время войны - ЖИРУЕТЕ!!!!!
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26.11.2025 21:29 Відповісти
Вибачте, можна уточнити? Дві штуки - це допомога для ВПО в Києві, які дають живими грошима та можна витрачати куди хочеш? Я чув, що крім цього ще дають десь дві штуки на оренду житла - це правда, не знаєте? Родич в мене поїхав туди, поневіряється, ще не розібрався у виплатах.
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26.11.2025 21:38 Відповісти
Две штуки это все украинская помощь переселенцы пенсионеру. К Киеву она не привязана. Помощь на аренду он будет получать если предоставит от владельца недвижимости оф. договор об аренде помещения. Владельцу прийдется с дохода платить налог, что поднимет стоимость аренды. То на то и выйдет.
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26.11.2025 22:02 Відповісти
Договор якраз є. Дякую, попереджений, отже озброєний)
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26.11.2025 22:45 Відповісти
Переселенцам надо искать в интернете различные
Западные фонды
Они постоянно дают помощь людям с оккупированной части Украины
2000 гривен - это постоянная выплата
Деньги ,которые люди могут тратить на себя
Но на 2000 в Киеве ваш знакомый не сможет даже питаться
Мужчине нужно на самое скромное питание в Киеве - хотя бы 4000
А еще подскажите ему вот что
В каждом районе Киева есть депутатские приемные
Я знаю,что в моем районе есть депутат БАТЬКИВЩИНЫ
Он раздает пенсионерам продуктовые наборы
Я никогда ничего не брала ни от кого,в том числе и от депутатов
Но я никогда так не нуждалась
Как многие ,кто потерял все
Знаю, что эту помощь депутат оказывает не только киевлянам
А недавно людям давали деньги
Я говорила об этом с женщиной из Авдеевки
Подскажите своему знакомому
Ему надо общаться с переселенцами в Киеве активно
И он будет знать всю информацию
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26.11.2025 23:12 Відповісти
Дякую; на щастя, я здатний фінансово підтримувати родича; але якщо є можливість отримувати 2000, чому б ні. Він кілька місяців тому подав якусь заяку, через дію зарегався як ВПО, але грошей щось довго не надходило. Вчора раптом каже, що якісь гроші нарешті надійшли. Але я ще буду уточнювати, що це за гроші, бо він міг й сплутати з зимовою тисячею, він такий. Отже, тепер питання щодо оренди квартири, будемо з'ясовувати як її оплачують, мені людина вже вище відповіла. А ходити по депутатах щось просити, йому не дозволяє виховання, він дещо безголовий) на відміну від мене. Ще раз дякую, пані, дай Боже щоб в Вас все було добре.
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27.11.2025 07:56 Відповісти
Ваш родственник имеет право на все выплаты
Ему государство должно было обеспечить не 2000 6ривен
А хотя бы 8000 гривен
Это сумма,которая в Украине выплачивается по безработице
И это без денег на оплату квартиры
Ведь пособие по безработице предусматривает
Что работы у вас временно нет
А жилье - есть
И надо ,чтобы он собирал информацию по ВПО
Во- первых , это наполнит его жизнь в чужом городе смыслом
Сделает эту жизнь более активной
Он станет знакомиться с людьми
Психологи говорят,что человек встраивается в новую жизнь года два
А потом новая жизнь становится для него привычной
Киевляне ,в большинстве своем - открытые
Так что все постепенно наладится ,я полагаю
Главное - не впадать в уныние...
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27.11.2025 09:22 Відповісти
Щодо киян згоден, був приємно вражений цією рисою ще під час найпершого відвідання цього чудового міста у 1997 році. Та скільки їх ще було, а завжди підтверджувалося. Розмірковую навіть, щоб самому туди перебратися назавжди, поки квартири дешеві, але ж там в цілому все дорожче (харчі, комуналка, одяг), а пенсія потім буде як в селі. То економічно вигідно й жити в селі. Подумаю ще.
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27.11.2025 09:37 Відповісти
Если вы живете в своем доме
Вам нужно обдумать переезд в город очень серьезно
Жизнь человека рядом с природой очень отличается от городской
Вы там себе хозяин
Жизнь в квартире может резко изменить вашу жизнь
Люди во всем мире сейчас стараются не жить в мегаполисах
Они покупают себе жилье в пригороде
Так делают те, кто работает в Лондоне или Нью - Йорке
Прежде чем сделать такую резкую смену жизни
Стоит поэкспериментировать
Снять квартиру в Киеве на месяц хотя бы
И попробовать шумную жизнь большого города
Чтобы потом не сожалеть....
Берегите себя!
Хорошего дня !
Дякую за приятное общение....
Мне
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27.11.2025 09:49 Відповісти
Що, дійсно чоловік може харчуватися в Києві за 4 тисячі?! Бо я йому більше дав((
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27.11.2025 08:50 Відповісти
Можно. Скромно.
Если Ваш родственник готовит себе еду дома
А не питается,допустим , в кафе
Продумывает свои траты
Впрочем,мужчине, это ,вероятно, непросто
Но ему повезло,что есть Вы
Всегда классно,когда кто-то проявляет заботу...
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27.11.2025 09:09 Відповісти
Порекомендуйте вашему родственнику сайт
GoToShop.ua
Там вся информация про акции во всех торговых сетях
Я пользуюсь магазинами Сельпо и Велмарт
Покупаю все по скидкам
Это огромная экономия средств
И можно на сэкономленные деньги покупать то,что доставляет удовольствие
Это очень важно
Ограничение своих желаний в пище
Может привести даже к стрессу
Надо уметь слушать свой организм
Одним словом - искать всегда баланс
Золотую середину
И вашему родственнику надо не стесняться задавать вопросы в Киеве
Всегда найдутся те, кто захочет помочь
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27.11.2025 10:53 Відповісти
Пани Галина, я вас помню. Мы оба донецкие. Мы с вами ещё до войны обсуждали события 14-го года на Мотеле.
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26.11.2025 22:04 Відповісти
Я не из Донецка
Я из Киева
Ни на каком Мотеле я никогда не была
Вы меня перепутали с кем- то
Но это нормально ....
Главное , что вы живы
Смогли наладить свою жизнь в Киеве
Это очень много.....
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26.11.2025 23:15 Відповісти
Сколько стоит снять жилье в Киеве?
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26.11.2025 22:56 Відповісти
Не знаю. У богатых родственников в приймах
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26.11.2025 23:00 Відповісти
Вы все найдете в интернете
Сейчас цены начали падать
Потому что опасно в Киеве
Раз в 4 дня ракетный обстрел - как по расписанию
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26.11.2025 23:16 Відповісти
Двокімнатну знимали на півідень від феофаніі за 16 т грн на місяць плюс комуналка десь 5. Потім однушку на Оболоні, 10 тис. Зараз все дешево там.
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27.11.2025 07:59 Відповісти
Колись-то давно, на ток-шоу, стару комуністку прорвало, і вона вивалила: "Но вєдь прі саюзє русскіє билі главнимі! А січас что?!" Оце ж бо воно, Ґаліна. Хотіли бути гарацкімі і главнимі? Перейшли на рускій? А тепер нічого плакати, Путін сказав конкретно. Він захищає вас, рускоязичних.
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26.11.2025 20:38 Відповісти
За 11 років війни можна було японську мову вивчити не те, що мову країни, у якій живеш.

Але ж ніт - ви цілеспрямовано продовжуєте поширювати ворожу.
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26.11.2025 21:12 Відповісти
Я пишу как хочу
Закон мне этого не запрещает
Язык , на котором я пишу - русский литературный
И кстати - про Японию
Когда американцы воевали с японцами - они всех японцев интернировали
Но не запретили ЯПОНСКИЙ
Обожаю японские трехстишия
Японское кино
И конечно - сакуру
В Вашингтоне огромный сад сакуры.....
И напоследок вопрос - вы мои посты с помошью Гугл переводите?
Бедняжка
Не мучайтесь так
Увидели мое имя - и пропустили
Нервную систему надо беречь
Не мальчик ведь уже..
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26.11.2025 21:26 Відповісти
А я посилаю, кого хочу. Закон мені цього не забороняє.

І при такому становищи речей не скігліть. 😁

******** на росію.
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26.11.2025 21:46 Відповісти
Я русский бы выучил только за то.Ти мову вивчив щоб незнайому жінку посилати?
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26.11.2025 21:54 Відповісти
Її право - балакати ворожою.
Моє право - не сприймати ворогів.

А ти йдеш разом з нею.
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26.11.2025 21:57 Відповісти
Так званий "русскій язик" не має жодного стосунку до терористичного угрупування "срассійська *********". Вона не є його монопольною власницею, чи щось таке. Дуже схоже, що якісь дешевки, накидуючи за мовне питання, навмисно відволікають нарід від насправді важливих речей. Ну наприклад: кожен має тренувати власне тіло, вивчати тактичну медицину, добре знати географію хоча б свого району, області, знатися на зброї хоча б теоретично, на рівні відмінностей між проміжним-гвинтівковим-пистолетним набоєм, та ще багато чого. Натомість примушують кинути всі сили на вивчення мови, "аби людям було некомфортно жити в цій країні" (прямо так й написали в заголовку) та "необхідна державна підтримка мови" - а вона що, нежиттєздатна? Чи нема куди подіти державні ресурси?
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26.11.2025 20:07 Відповісти
Пнх кцпня
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26.11.2025 20:19 Відповісти
Кацапські пропагандони вже дякують незламним з рузькими язиками, які борються проти мовного деспотизму в Україні.
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26.11.2025 20:44 Відповісти
не таємниця що вся 0Па спілкується )(уйлоязиком. риба починає смердіти з голови!
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26.11.2025 20:52 Відповісти
Так це і по форуму добре видно.
У рази побільшало ватної шелупоні.
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26.11.2025 21:06 Відповісти
Давайте звернемося до пана адміністратора щоб заборонити на аналитичному сайті спілкуватися російською мовою.
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26.11.2025 21:57 Відповісти
Давайте ви підете на Лєнта.ру і там знайдете однодумців.
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26.11.2025 21:58 Відповісти
Наташа Ростова в поезде) Вот я ещё одной ногой в Москве, а другой уже в самом Петербурге.
(попутчик Ржевский) Был я в Бологое - дыра беспросветная.

Были мы на Лента Ру. Поверьте - то же самое. В высоко интеллектуальных беседах ищут "хохлов". У них если слово против шерсти значит "хохол".
Один народ разный стиль дисскусий одинаковый
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26.11.2025 22:14 Відповісти
Пан Сергей , меня в этих спорах про язык
Поражает всегда одно
Писать в чате на русском - нельзя
А вот проливать кровь за Украину русскоговорящим бойцам ЗСУ - можно!!!
Проливать кровь за тех ,кто пишет по - украински в чате
Но не собирается пролить за Украину ни капли крови
Нема дурних !!!!
Вот такой он сегодня - патриотический патриотизм!!!!!!!
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26.11.2025 23:36 Відповісти
Но - но. Пани Галина, не путайте Украину с "маленьким болотцем" коротких речевок. Большинство авторитетных спорщиков придерживаются правила Жванецкого:
"Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным."
Когда у меня обнаруживают кацапську щелепу я позорно ретируюсь из высокоинтелектуального спора.
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27.11.2025 01:10 Відповісти
Правду говоришь. Раз на русском говоришь то иди воевать.
А я на украинском так я патриот. Но на фронт не пойду. Зашибись

Это не говоря о том как на Западной Украине ко мне отнеслись два года назад. Я с Юга всегда говорила на русском хотя украинский знаю тоже и довольно хорошо.

И западные "товарищи" меня чуть ли не бить бросались . Говоря что война из-за таких как я началась.

Камон? Серьезно? Что русскоговорящие Украинцы уже не люди?
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28.11.2025 11:45 Відповісти
сонечко патріотичне, досі бігаєш від ТЦК?
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27.11.2025 14:25 Відповісти
Бубочка ватна, а ти пишеш на чоботі убитого товарища?

От подобається мені, як всяка шелудива *******, яка важче чужого *** за щокою нічого не тримала, то патріотизм робить вадою, то на фронт всіх посилає чи фронтом дорікає.
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27.11.2025 16:21 Відповісти
так, і хай роблять аналіз крові, у кого нема генів трипільців, геть з форуму
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27.11.2025 14:21 Відповісти
Розмістити тих, до кого так і не дійшло, окремо і хай русскіє братья їх «асвабаждают
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26.11.2025 23:16 Відповісти
Ну амери з японцями так і робили.

Любиш російську мову, не хочешь розмовляти українською - зачекай кінця війни за колючим дротом.

Бо, якщо навмисне, свідоме надання переваги використання ворожого інструменту впливу не є проявом ворожості, то що це?

П.С. Виключенням можуть бути хибащо старі, яким жити років 5 залишилося.
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27.11.2025 16:26 Відповісти
когда тебя ловят на воровстве начинай кричать про мову, что бы о твоем воровстве быстрее забыли)))
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27.11.2025 12:14 Відповісти
Треба всіх російськомовних випустити з країни - і буде перемога!
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28.11.2025 16:55 Відповісти
Правильно.
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28.03.2026 02:26 Відповісти
 
 