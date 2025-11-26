Зараз відчувається поступовий відкат української – деякі повертаються до комфортної "мовної бульбашки", - омбудсменка Івановська

Після початку повномасштабного російського вторгнення українці почали масово переходити на державну мову у побуті, але останнім часом ця тенденція сповільнилася.

Про це в інтерв'ю для Еспресо розповіла Уповноважена із захисту державної мови, Олена Івановська, передає Цензор.НЕТ.

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Чому відбувається "мовний відкат"

Омбудсменка зазначила, що зростання кількості людей, які переходять на українську у повсякденному житті дуже помітне і підтверджується соціологічними даними після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

"Це одна з найбільш виразних і сталих тенденцій у зміні української ідентичності за останні роки. Перехід на українську мову став ціннісним вибором і маркером громадянської позиції, протиставленням російській агресії. Проте зараз відчувається поступовий відкат – деякі повертаються до комфортної мовної бульбашки", - розповіла мовна омбудсманка.

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Мовне законодавство потребує адаптації

Олена Івановська додала, що серед першочергових завдань Уповноваженого, і це визначено мовним законом, насамперед:

контроль за дотриманням мовного закону та захист права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.

Крім того, зараз працюють над оновленням мовного законодавства, щоб адаптувати його до нових викликів воєнного часу.

"В умовах війни, коли ворог продовжує політику "денацифікації", спрямовану на знищення української ідентичності, мовне законодавство потребує адаптації до сучасних реалій і відповіді на виклики, які виникли в процесі його реалізації. Шість років тому – це був компромісний варіант і його ухвалення було великим кроком уперед. Але вже зараз, очевидно, що в законі бракує деяких положень, необхідних для забезпечення його дієвості. Саме над удосконаленням окремих його норм зараз працює робоча група при Комітеті гуманітарної та інформаційної політики ВРУ. Йдеться не про перегляд принципів, а про уточнення деяких механізмів", - резюмувала вона.

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