Зараз відчувається поступовий відкат української – деякі повертаються до комфортної "мовної бульбашки", - омбудсменка Івановська
Після початку повномасштабного російського вторгнення українці почали масово переходити на державну мову у побуті, але останнім часом ця тенденція сповільнилася.
Про це в інтерв'ю для Еспресо розповіла Уповноважена із захисту державної мови, Олена Івановська, передає Цензор.НЕТ.
Чому відбувається "мовний відкат"
Омбудсменка зазначила, що зростання кількості людей, які переходять на українську у повсякденному житті дуже помітне і підтверджується соціологічними даними після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
"Це одна з найбільш виразних і сталих тенденцій у зміні української ідентичності за останні роки. Перехід на українську мову став ціннісним вибором і маркером громадянської позиції, протиставленням російській агресії. Проте зараз відчувається поступовий відкат – деякі повертаються до комфортної мовної бульбашки", - розповіла мовна омбудсманка.
Мовне законодавство потребує адаптації
Олена Івановська додала, що серед першочергових завдань Уповноваженого, і це визначено мовним законом, насамперед:
- контроль за дотриманням мовного закону та захист права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.
Крім того, зараз працюють над оновленням мовного законодавства, щоб адаптувати його до нових викликів воєнного часу.
"В умовах війни, коли ворог продовжує політику "денацифікації", спрямовану на знищення української ідентичності, мовне законодавство потребує адаптації до сучасних реалій і відповіді на виклики, які виникли в процесі його реалізації. Шість років тому – це був компромісний варіант і його ухвалення було великим кроком уперед. Але вже зараз, очевидно, що в законі бракує деяких положень, необхідних для забезпечення його дієвості. Саме над удосконаленням окремих його норм зараз працює робоча група при Комітеті гуманітарної та інформаційної політики ВРУ. Йдеться не про перегляд принципів, а про уточнення деяких механізмів", - резюмувала вона.
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Але звичайно, що прорусняві вишкребки будуть проти цього, їм потрібна слабка Україна, яку можна буде захопити і знищити, тому вони публічно підтримують російську вимогу без'ядерного статусу України.
"надзвичайно дорогим, бо ми матимемо можливість знищити москву, спб та інші великі міста."
Ти дебіле не в курсі, що на одну нашу бомбу, полетять вже сотні з москви. Ми спалимо лише одне місто, а московські випалять всю територію України в зроблять як у Фаллауті.
Це лише твій bullshit, бо тобі треба підтримувати російську вимогу про без'ядерний статус України. В реальності, ЯЗ стримує індію, китай та пакистан від повномасштабних війн.
>Ти дебіле не в курсі, що на одну нашу бомбу, полетять вже сотні з москви. Ми спалимо лише одне місто, а московські випалять всю територію України в зроблять як у Фаллауті.
дурнику, перечитай ще раз, в якому випадку і для чого треба використовувати яз, бо ти сперечаєшся з голосами у своїй руснявій голові.
І мова їх не стримує від війни!
Бо там сутички на релігійному грунті!!
Та за територію.
Ти історію взагалі не вчив чи що?!
Нам би зробити піар українській мові, як зебілу хоча би. Не який рейтинг має, незламний, зебіли масово пишуть що то Порошенко крав, а обвинуватили Зеленського
Нельзя насилием , унижением, оскорблением
Добиться положительного результата
Вы хотите ,чтобы все переселенцы с востока Украины в Киеве
Говорили по- украински?
Так создайте условия для этого
В Киев приехали сотни тысяч украинцев
Они уже пострадали от войны
Они потеряли родные города
Дома и квартиры
Автомобили,все нажитое за годы имущество
Они потеряли работу
Коллег и друзей
Они оставили на оккупированной территории часть своих жизней
Иногда они бежали, не успев похоронить близких
Переселенцы - не просто жертвы войны
Они начинают жизнь на новом месте словно с чистого листа
Им всем нужна психологическая помощь
Им дали новые квартиры?
Нет!!!!!
У них есть деньги на то,чтобы снимать такое же жилье
Которое они потеряли ?
Нет!!!
Многие переселенцы сейчас ютятся в маленьких общежитиях и квартирах
Иногда три поколения одновременно
Вы хотите ,чтобы они заговорили на украинском?
Решите для них все проблемы с жильем
С работой и школами
Сделайте для всех них - бесплатные курсы украинского языка
Одним словом - эти люди не должны чувствовать себя брошенными
Никому не нужными
Моя подруга приехала в Америку
Первое ,что ей предоставила Америка
Бесплатное проживание в очень приличной гостинице
Бесплатное питание
И бесплатные курсы английского языка для всей семьи
Это сделала для моей подруги и ее семьи - чужая страна!!!!!
Моя подруга уже разговаривает на английском.......
Которая своих граждан обманула сначала с этими ШАШЛЫКАМИ
А потом бросила напризволяще
Многие переселенцы уже пенсионного возраста
Они и так в своей жизни особо ничего и не видели
Всю жизнь горбатились
По Европам не катались
И я теперь вижу их в Киеве - как эти старые люди работают
Консъержами
Дежурными
Охранниками
Убрщицами в магазине
Просто чтобы выжить
Концы с концами свести
Смотреть на это - нет сил !!!
Особенно когда понимаешь
Что тот ,кто должен был по Конституции
Гарантировать этим людям соблюдение законов и безопасность
Эта тварь ЖИРУЕТ!!!
Консъержами
Дежурными
Охранниками
Убрщицами в магазине
Просто чтобы выжить
Концы с концами свести
Война. Спрос превышает предложения. Дворник. Киев. 150 грн/час. Ща темнеет рано. 7 часов в охотку помохать метлой, листья собрать = штука в день. Пять дней в неделю - 20 штук + пенсия на сигареты.
И пособие переселенца 2 штуки на мелкие расходы.
Я тока сейчас жировать начал
Вы с ним оба во время войны - ЖИРУЕТЕ!!!!!
Западные фонды
Они постоянно дают помощь людям с оккупированной части Украины
2000 гривен - это постоянная выплата
Деньги ,которые люди могут тратить на себя
Но на 2000 в Киеве ваш знакомый не сможет даже питаться
Мужчине нужно на самое скромное питание в Киеве - хотя бы 4000
А еще подскажите ему вот что
В каждом районе Киева есть депутатские приемные
Я знаю,что в моем районе есть депутат БАТЬКИВЩИНЫ
Он раздает пенсионерам продуктовые наборы
Я никогда ничего не брала ни от кого,в том числе и от депутатов
Но я никогда так не нуждалась
Как многие ,кто потерял все
Знаю, что эту помощь депутат оказывает не только киевлянам
А недавно людям давали деньги
Я говорила об этом с женщиной из Авдеевки
Подскажите своему знакомому
Ему надо общаться с переселенцами в Киеве активно
И он будет знать всю информацию
Ему государство должно было обеспечить не 2000 6ривен
А хотя бы 8000 гривен
Это сумма,которая в Украине выплачивается по безработице
И это без денег на оплату квартиры
Ведь пособие по безработице предусматривает
Что работы у вас временно нет
А жилье - есть
И надо ,чтобы он собирал информацию по ВПО
Во- первых , это наполнит его жизнь в чужом городе смыслом
Сделает эту жизнь более активной
Он станет знакомиться с людьми
Психологи говорят,что человек встраивается в новую жизнь года два
А потом новая жизнь становится для него привычной
Киевляне ,в большинстве своем - открытые
Так что все постепенно наладится ,я полагаю
Главное - не впадать в уныние...
Вам нужно обдумать переезд в город очень серьезно
Жизнь человека рядом с природой очень отличается от городской
Вы там себе хозяин
Жизнь в квартире может резко изменить вашу жизнь
Люди во всем мире сейчас стараются не жить в мегаполисах
Они покупают себе жилье в пригороде
Так делают те, кто работает в Лондоне или Нью - Йорке
Прежде чем сделать такую резкую смену жизни
Стоит поэкспериментировать
Снять квартиру в Киеве на месяц хотя бы
И попробовать шумную жизнь большого города
Чтобы потом не сожалеть....
Берегите себя!
Хорошего дня !
Дякую за приятное общение....
Мне
Если Ваш родственник готовит себе еду дома
А не питается,допустим , в кафе
Продумывает свои траты
Впрочем,мужчине, это ,вероятно, непросто
Но ему повезло,что есть Вы
Всегда классно,когда кто-то проявляет заботу...
GoToShop.ua
Там вся информация про акции во всех торговых сетях
Я пользуюсь магазинами Сельпо и Велмарт
Покупаю все по скидкам
Это огромная экономия средств
И можно на сэкономленные деньги покупать то,что доставляет удовольствие
Это очень важно
Ограничение своих желаний в пище
Может привести даже к стрессу
Надо уметь слушать свой организм
Одним словом - искать всегда баланс
Золотую середину
И вашему родственнику надо не стесняться задавать вопросы в Киеве
Всегда найдутся те, кто захочет помочь
Я из Киева
Ни на каком Мотеле я никогда не была
Вы меня перепутали с кем- то
Но это нормально ....
Главное , что вы живы
Смогли наладить свою жизнь в Киеве
Это очень много.....
Сейчас цены начали падать
Потому что опасно в Киеве
Раз в 4 дня ракетный обстрел - как по расписанию
Але ж ніт - ви цілеспрямовано продовжуєте поширювати ворожу.
Закон мне этого не запрещает
Язык , на котором я пишу - русский литературный
И кстати - про Японию
Когда американцы воевали с японцами - они всех японцев интернировали
Но не запретили ЯПОНСКИЙ
Обожаю японские трехстишия
Японское кино
И конечно - сакуру
В Вашингтоне огромный сад сакуры.....
И напоследок вопрос - вы мои посты с помошью Гугл переводите?
Бедняжка
Не мучайтесь так
Увидели мое имя - и пропустили
Нервную систему надо беречь
Не мальчик ведь уже..
І при такому становищи речей не скігліть. 😁
******** на росію.
русский бы выучил только за то.Ти мову вивчив щоб незнайому жінку посилати?
Моє право - не сприймати ворогів.
А ти йдеш разом з нею.
У рази побільшало ватної шелупоні.
(попутчик Ржевский) Был я в Бологое - дыра беспросветная.
Были мы на Лента Ру. Поверьте - то же самое. В высоко интеллектуальных беседах ищут "хохлов". У них если слово против шерсти значит "хохол".
Одиннарод разный стиль дисскусий одинаковый
Поражает всегда одно
Писать в чате на русском - нельзя
А вот проливать кровь за Украину русскоговорящим бойцам ЗСУ - можно!!!
Проливать кровь за тех ,кто пишет по - украински в чате
Но не собирается пролить за Украину ни капли крови
Нема дурних !!!!
Вот такой он сегодня - патриотический патриотизм!!!!!!!
"Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным."
Когда у меня обнаруживают кацапську щелепу я позорно ретируюсь из высокоинтелектуального спора.
А я на украинском так я патриот. Но на фронт не пойду. Зашибись
Это не говоря о том как на Западной Украине ко мне отнеслись два года назад. Я с Юга всегда говорила на русском хотя украинский знаю тоже и довольно хорошо.
И западные "товарищи" меня чуть ли не бить бросались . Говоря что война из-за таких как я началась.
Камон? Серьезно? Что русскоговорящие Украинцы уже не люди?
От подобається мені, як всяка шелудива *******, яка важче чужого *** за щокою нічого не тримала, то патріотизм робить вадою, то на фронт всіх посилає чи фронтом дорікає.
Любиш російську мову, не хочешь розмовляти українською - зачекай кінця війни за колючим дротом.
Бо, якщо навмисне, свідоме надання переваги використання ворожого інструменту впливу не є проявом ворожості, то що це?
П.С. Виключенням можуть бути хибащо старі, яким жити років 5 залишилося.