УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9364 відвідувача онлайн
Новини Російська мова в Україні
18 104 190

Путінський олігарх Малофєєв радіє, що у Києві більшість дітей у школах говорять російською: "Ради этих людей мы обязаны довести свое дело до победы"

Олігарх Малофєєв використав мовне питання у Києві для заклику до "перемоги"

Російський олігарх Костянтин Малофєєв радіє, що у Києві більшість дітей у школах говорять російською мовою на уроках і перервах. 

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що заявив путінський олігарх?

"Офіційне опитування в Україні. 66% київських школярів не розмовляють державною мовою на уроках, а 82% не використовують її на перервах. Та що там діти – чверть учителів Києва ведуть уроки не на мові. Це після десятиліття викорінення всього російського", - пише російський олігарх.

Він назвав російську мову "великою та могутньою", яку, за його словами, не вдається витіснити жодними заборонами ні в Україні, ні в Молдові, ні в країнах Балтії.

"Низький уклін українським сім'ям, які під час терору зберігають свою рідну російську мову. І заради цих людей ми маємо довести свою справу до перемоги", - додає наближений до російського диктатора олігарх.

допис малафєєва

Читайте також: Келлог - російському олігарху Малофєєву: "Залізь назад у свою коробку і краще зрозумій Трампа"

Нагадаємо, що на початку листопада Державна служба якості освіти України спільно з Уповноваженим із захисту державної мови результати опитування, проведеного навесні 2025 року. Згідно з ним:

  • 66% учнів київських шкіл спілкуються російською мовою на уроках,
  • 82% – на перервах.

Такі дані викликали хвилю обговорення у соціальних мережах.

Читайте також: Мораторій на публічний російськомовний контент запровадили у Дніпрі

Автор: 

Київ (20798) школа (2309) російська мова (355) Малофєєв Костянтин (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
тут на Цензорі більше 30 % досі гавкають кацапською .
показати весь коментар
17.11.2025 23:43 Відповісти
+36
в що треба впиратись в узкий мир ? я повторю в сотий раз - Україна може бути тільки українською все інше це колонія .
показати весь коментар
18.11.2025 00:00 Відповісти
+32
показати весь коментар
17.11.2025 23:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Дивись вище мій коментар мерзота.
І відразу питання, ти ж не в "акопах" ********, так чому ж ти нікого не хочеш замЄніть?
показати весь коментар
18.11.2025 00:24 Відповісти
іди на *** разом з язиком !
показати весь коментар
18.11.2025 00:28 Відповісти
коли США приймали Декларацію Незалежності, то 40% імігрантів були німці, які розмовляли німецькою мовою

потім вони перейшли на англійську

так що переходьте на українську - як німці США на англійську
показати весь коментар
18.11.2025 01:13 Відповісти
у США, тільки в цьому році прийняли державну мову. до цього його вчити було не обов'язково, та й зараз теж. повно провінцій і навіть міст говорять на своїй мові. іспаномовний південь, наприклад
показати весь коментар
18.11.2025 06:10 Відповісти
для імігрантів з Європи вчити англійську мову було справою честі і поваги до сусідів
в імігрантів з Латинської Америки поваги до сусідів небагато - ну як в кацапів
показати весь коментар
18.11.2025 08:25 Відповісти
навчання, преса, ТБ та інше, могли бути на будь-якій мові. Після введення національної мови, не знаю як йдуть справи. може тільки десь в уряді його треба використовувати.
показати весь коментар
18.11.2025 10:14 Відповісти
а чьто ти хочєш повєдать міру своїмі виступлєніямі, товаріщ ?
показати весь коментар
18.11.2025 10:20 Відповісти
Я кажу, що мова не є символом держави. у багатьох країнах і кілька, це пережиток минулого. ваш приклад з США, зовсім не в тему. там до чого року не було офіційної мови.
показати весь коментар
18.11.2025 16:57 Відповісти
русскій язик є символом російськой імпєрії
українці ******* українську мову не тому що вона "символ України", а просто тому що подобається
єщьо вопроси єсть, товаріщ ?
показати весь коментар
19.11.2025 00:07 Відповісти
А ти вже багато україноязичних і націоналістів замінив, ********* потужний?
показати весь коментар
18.11.2025 02:01 Відповісти
🐓🐓🐓🐓🐓🐓
показати весь коментар
18.11.2025 06:09 Відповісти
Яке відношення тилові ро卍ійськомовні мають до воїнів ЗСУ?

Окрім того, що примудряються ховатись за їх спинами не лише від кацапських ґвалтівників і вбивць, а навіть від української мови?
показати весь коментар
18.11.2025 08:48 Відповісти
"****** и провокация!" (с)
показати весь коментар
18.11.2025 00:15 Відповісти
то для кацапоїдів так. а для українців дуже прикро.
показати весь коментар
18.11.2025 09:37 Відповісти
Ти диви, путінська шмара довіряє опитуванню в Україні. У США, Ізраїлі, Канаді теж багато хто кацапською спілкується. То й що? До школярів Києва і їх батьків окреме питання.
показати весь коментар
18.11.2025 00:17 Відповісти
Київ завжди був російськомовним, і це впроваджувалось 70 років. А ви хочете це змінити за 10. Мені йде 59 рік , я народився у Києві , до речі пишу без перекладача, школа , КПІ були російськомовними. Українська мова для мене була як зарубіжна , і якби в мене батько , який теж, до речі ,говорив російською , хоча народився на полтавщині у селі і до 16 років говорив українською , а в 16 років приїхав у Київ і вчився в університеті і перевчився на російську , не був з селаі я не їздив влітку до бабусі з дідусем , то я й не знав би рідної мови.А так по два місяці був у селі ,де й навчився української. Але все життя розмовляв російською, і технічні терміни теж вчив російською. Коли я дивлюсь фільми, розмовляю з людьми , я навіть не пам'ятаю потім якою мовою це було. Але коли сам розмовляю , відчуваю дискомфорт , бо запинаюсь , особливо коли розмова йде технічного плану .І ,так , я намагаюсь розмовляти українською з тими , хто зі мною говорить нею , але коли доходить до технічних тем .... І це так швидко не лікується.
показати весь коментар
18.11.2025 00:20 Відповісти
В мене така ж сама ситуація була тільки інше місто де української ніколи не чув, десь з місяць раз на рік у селі але я завжди розмовляв виключно російською, в школі не вивчав, взагалі 2 чи три рази коротко поспілкувався українською у житті. Але ж бачите писати принаймні насобачився добре.
показати весь коментар
18.11.2025 01:57 Відповісти
Писати простіше , є час згадати слово , а говорити гірше , буває хрін згадаєш , а російське слово не лізе
показати весь коментар
18.11.2025 09:22 Відповісти
Це впроваджувалось за часів царської росії. На початку XX століття, серед інтелігенції українською говорили лише сім'ї Косачів і Старицьких. Батько Лесі Українки говорив російською.
показати весь коментар
18.11.2025 02:20 Відповісти
нічого складного немає в технічних темах - всі технічні слова у кацапів переважно запозичені
показати весь коментар
18.11.2025 09:06 Відповісти
Хто вас повинен змінювати? То може вас в концтабір, як кацапи змінюють?
показати весь коментар
18.11.2025 09:38 Відповісти
Ви в школі не вчилися? Чи були звільнені від вивчення української?
показати весь коментар
18.11.2025 11:29 Відповісти
Вчився і вчив українську , але одне діло кілька уроків на тиждень , а зовсім інше пару місяців практики. Вивчити мову людині без здібностей до мов у школі неможливо ,зубрити це не діло , а більшість людей такої здібності не має. А от практика ,коли слухаєш і говориш , то вивчає мову легко будь хто.У Києві такої практики не було.
показати весь коментар
18.11.2025 20:30 Відповісти
Але ж є література. Вона іноді краща за практику. Особливо, коли ця практика в суржикомовному середовищі.
показати весь коментар
18.11.2025 21:01 Відповісти
Якраз середовище було не дуже суржикове , полтавщина ,майже там де Сковорода народився.Мова була наближена до класичної украънської.Літератури тоді української дуже мало було.Подавляюча більшість книжок російською. Та й література це не жива мова. Я зараз можу прочитати книгу і не згадати якою мовою , дивитись фільм і теж не згадати. Для мене нема різниці якою мовою я чую чи читаю , але от розмова ,то інше. Навіть писати майже нема різниці . Я не перекладаю в голові з російської на українську , я просто висловлюю думки зразу тією мовою якою хочу , просто як перемикач у голові , але коли говорю українською час від часу не можу підібрати слово , спливає російське , я розумію,що не те і запинаюсь. От це і є проблема. І тот тільки практика і допомагає , в не література чи кіно чи щось інше , тільки розмова.
показати весь коментар
19.11.2025 00:25 Відповісти
Як цікаво. Я народився, і провів дитинство "майже там де Сковорода народився". І не відчував браку літератури українською. Пізніше дізнався, що журнал "Всесвіт", де була перекладна література українською, читали не лише скацаплені українці, а навіть кацапи. Бо ж гарна була література.
показати весь коментар
19.11.2025 13:24 Відповісти
Я ще раз повторюю , я ніколи не мав проблем з українською літературою і залюбки читав українською , але читати і говорити це різні речі.Я ,наприклад , коли читаю англійською , то ще розумію , але коли слухаю , то ні , а щодо говорити, то зовсім погано. Ще раз повторюю - саме практика , жива розмова дає справжнє володіння мовою.
показати весь коментар
19.11.2025 22:30 Відповісти
Це видно результати опитування якоїсь служби з жОПи.
Там точно всі розмовляють російською, бо вони працюють на ФСБ і навіть відправляють в москву вкрадені в українців гроші.
показати весь коментар
18.11.2025 00:26 Відповісти
Діти в Маріупольському драмтеатрі теж розмовляли російською, земля їм пухом...
показати весь коментар
18.11.2025 00:34 Відповісти
Школи, дітсадки це таке - якщо на відео з бойових дій накази через одного віддають кацапською. На командному центрі спілкування переважно кацапською и це все знімають на видео та викладають в мережу, щоб мордва та мокша вчилася та розуміла, як діє ЗСУ.
показати весь коментар
18.11.2025 01:13 Відповісти
Падлюка ти! Фаріон і загинула в боротьбі за Україну, як і її зять. А за яких азовців ти патякаєш? Тих кого доблесні командири залишили в полоні? Чи тих кому рота зикрили зіркою героя?
показати весь коментар
18.11.2025 07:24 Відповісти
Видно здаля великого гуманіста. Про свободу слова він ніколи не чув, а от свободу москалям убивати українців схвалює.
показати весь коментар
18.11.2025 09:04 Відповісти
недалекі!!! вам прямо кажуть!!!! або ви остаточно окацаплюєтеся, або ми будемо воювати до кінця і прийдемо знову вас КАЦАПЇДІВ визволяти. і через вас!!!! знову загинуть сотні тисяч українців.
показати весь коментар
18.11.2025 09:40 Відповісти
Ну що, кацапомовні манкурти… не ви війну привели?
показати весь коментар
18.11.2025 01:19 Відповісти
Всі прекрасно розуміють що російськомовні українці также ненавидять кацапських окупантів як і україномовні. Все що каже той малофєєв це пропаганда для кацапського обивателя.
показати весь коментар
18.11.2025 01:28 Відповісти
хто ж тоді наводить ракети ? кого кожного дня ловить СБУ ?
показати весь коментар
18.11.2025 01:37 Відповісти
Більше 99% спійманих СБУ і поліцією навідників ракет і дронів і платних диверсантів - москаломовні.
показати весь коментар
18.11.2025 01:43 Відповісти
я саме про це . сьогодні падлу впіймали в Конотопі куди наприлітало більш ніж треба .
показати весь коментар
18.11.2025 02:03 Відповісти
РоZійськомовні "українці" в тилу вважають, що з кацапськими ґвалтівниками і вбивцями можна домовитись.

Бо хто б що не казав, а мова, віра - це чудові інструменти для відчуття близкості з людиною, навіть якщо та людина - кацапський маніяк.
показати весь коментар
18.11.2025 08:52 Відповісти
Цей москальський виродок на диво висловив чесну позицію усієї москальської окупаційної наволочі - До тих пір поки в Україні хоч десь буде москальська мова - до тих пір москалі будуть воювати проти України і вбивати Українців.

Українська мова = шанс на життя.
москальська мова = смерть.
показати весь коментар
18.11.2025 01:39 Відповісти
+1. Более того - нужно переходить с кириллицы на латиницу
показати весь коментар
18.11.2025 10:44 Відповісти
Не берите на работу не владеющих украинским языком и будет вам счастье. И чем выше зп, тем вильнее они должны будут на мове гутарить.
показати весь коментар
18.11.2025 02:01 Відповісти
Мудра пропозиція.
показати весь коментар
18.11.2025 09:03 Відповісти
що таке "гутаріть"?
показати весь коментар
18.11.2025 09:08 Відповісти
Ну вроде разговаривать по кубански
показати весь коментар
19.11.2025 01:29 Відповісти
У колишніх кубанських козаків було багато від українців.
Зараз на Кубані майже не залишилося тих автентичних козаків.
Ви, кацапи, майже усіх їх знищили.
А в українській мові нема такого розмовного слова "гутарити".
показати весь коментар
19.11.2025 01:51 Відповісти
Звісно рашисти можуть взяти в голову що завгодно аби виправдати свою бидловату агресію, але як могло би бути краще коли мовне питання не було в їх переліку...
показати весь коментар
18.11.2025 02:10 Відповісти
Це все висер молофї. Не перекладайте з больної голови на здорову
показати весь коментар
18.11.2025 02:57 Відповісти
після повідомлень про язик в київських школах. бомбардування києва лише зросли....ппутін починав сво, щоби панував рускій язик, а зараз зосередився на києві, бо бачить чк воно там...
київ не дивує..він свого часу обрав черновецького, в 19 зеленського і слуг... столиця без лиця...
показати весь коментар
18.11.2025 08:52 Відповісти
Якщо вони не відмовилися від мови ворога, який це використовує як привід, за дванадцять років війни, я не знаю як можна вилікувати цей народ.
показати весь коментар
18.11.2025 03:04 Відповісти
Необходимо принять закон о лишении гражданства лиц не знающих и не желающих знать Государственный Язык. После Победы. Все будет Украина! Слава Украине!
показати весь коментар
18.11.2025 04:35 Відповісти
Повторення історії:

"После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BA_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2 прихода к власти Адольф Гитлер начал реализовывать идею по объединению всех земель с проживающими там немцами в единое государство. Опираясь на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C военную мощь и дипломатическое давление, в марте https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1938 года Германия беспрепятственно провела https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%88%D0%BB%D1%8E%D1%81_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8 аншлюс Австрии. В сентябре того же года заключение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Мюнхенского соглашения привело к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8 разделу Чехословакии между Германией, Польшей и Венгриейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-8 [8]"
показати весь коментар
18.11.2025 04:37 Відповісти
Ще у когось є питання, чому треба говорити державною?!
показати весь коментар
18.11.2025 05:27 Відповісти
РПЦ - філіал,департамент сатани.кирило діючий резидент ФСБ.Коли знімає головний убор-тіару то в нього проглядуються ріжки.
Тепер що касається мови.Чи відомо одігарху що в українській мові 250 тис слів,а в руській - 200тис.
Скільки українців були під гнітом московії,скільки і забороняли українську мову.Комуняки викорінили навчання в вишах,технікумах українською.Також в великих містах особливо на південному сході і північному сході.В селищних і сільських школах тільки в шістдесятих роках теж перевели на російську.Всі адміністрації влади та адміністрації підприємств комунікувати російською.Всі паперові справи велись виключно російською.Тільки після 2014 року по бажанню батьків записували дітей в класи з українськомовним навчанням.
показати весь коментар
18.11.2025 06:10 Відповісти
Не в руській а в російській , руська/українська це Київ це наша мова ...
показати весь коментар
18.11.2025 07:37 Відповісти
Дурачок ти кацапський. 300 років хотіли викорінити москалі українську мову, якій тисяча років, своїм псевдослов'янським нарєчієм. І мова до сих пір існує і розвивається. Вас, кацапських окупантів, нищили російськомовні чеченці, нищать російськомовні українці. Ви, тварюки, знищили сотні тисяч мирних росмовних жителів Маріуполя і інших міст. А тут вхопились за опитування. Всрались ви, коли напали на Україну.
показати весь коментар
18.11.2025 07:06 Відповісти
армія, віра, мова це не гасла слуг...
криворожжя лише краде і, як вміє, втуляє своє видіння не своїх замислів...пародіюють, одним словом...
а ще вони носять воєнні прикиди, щоб виглядати грізно, як хунта...
показати весь коментар
18.11.2025 09:00 Відповісти
Кацап чорт на кацапщину до варварів.
показати весь коментар
18.11.2025 07:46 Відповісти
Мосвороты г@нdoни це колаборанти, зрадники, їх потрібно позбавляти громадянства
показати весь коментар
18.11.2025 07:13 Відповісти
На жаль 300 років лютої колонізації ,геноциду і асиміляції з боку московії своє робить ...
Для того щоб викорінити цю заразу потрібні якісь міри , лагідно це зробити не вийде на жаль.
Будь яке московське слово в громадському місті на території України штраф 17 тисяч , для вчителів 34 тисячі, для посадовців 68 тисяч і т д ...
московити вбивали за руську/українську мову , а у нас така толеранія ....
показати весь коментар
18.11.2025 07:34 Відповісти
Війна іде за ресурси, за гроші, а стільки людей ведуться на цю мульку, що якщо б не було російської мови і війни б не було. Не існує ніяких "московських слів" (перший раз чую про "московську мову). Ви цих людей спочатку житлом забезпечте, які це житло втратили, потім щось вимагайте. Ви одного не розумієте, якщо війна буде тривати і далі в такій інтенсивності, то відтік населення не припиниться. Рано чи пізно Україну почнуть заполоняти мігранти з іншою мовою та іншою вірою. І я хочу подивитися, як їх хтось буде штрафувати, коли вони почнуть створювати свої етнічні групи. І ви своїх співгромадян, яких ви ображали за мову, будете згадувати, але вже буде пізно. Але слава богу, що такі люди тільки десь в інтернеті періодично вилазять. В житті їх зазвичай не видно
показати весь коментар
18.11.2025 07:48 Відповісти
з якогось дива ви ставите знак рівняння між мовою та добробутом.
а це зовсім не ті речі, які залежать одна від одної.
але я розумію для чого ви це робите: маніпуляція.
показати весь коментар
18.11.2025 08:18 Відповісти
Можете вважати, як Вам заманеться. Просто я не підслуховую ніколи на вулиці приватні розмови
показати весь коментар
18.11.2025 08:34 Відповісти
Люди і є найважливіший ресурс.Людський ресурс України є якісним .За нього борються не тільки московити
показати весь коментар
18.11.2025 08:43 Відповісти
А це що за чурка нєрускій?
показати весь коментар
18.11.2025 09:02 Відповісти
Ось на кого парацюють недолугі батьки , дирекутори цих закладів і горе вчителі і ,під час війни ви працюєте на ворога.,що це за педагоги що на уроках говорять мовою ворога в українських школах ,це місто згідно перепису 2001 року 82 ,2 % вважали себе українцями і лише 13 росіянами ,що це за міністр освіти,цйе дно тупої малоросійщини ?
показати весь коментар
18.11.2025 07:44 Відповісти
Я не знаю, де на уроках говорять російською - на уроках і на роботі використовують виключно українську
показати весь коментар
18.11.2025 07:50 Відповісти
руській язик - це язик бидла,язик любавіцького ребе,язик чікотіло,міндічєй,єрмаків і зеленського.а ще язик уїбанів,які з автоматами в руках ідуть убивати українців за вонючі руські рублв.
показати весь коментар
18.11.2025 07:59 Відповісти
І ще хотілося знати що це саціологічна група проводила це опитування ,тому що враження що це замовляли в кремлі .
показати весь коментар
18.11.2025 08:03 Відповісти
Рашиський чорт подякував так званим російськомовним батькам ,вам не соромно що чорти які вас убивають дякують за просування "русского мира" ?
показати весь коментар
18.11.2025 08:14 Відповісти
цей куй який є недоістотою. з боліт ніяк не купе білет до Кабзона
показати весь коментар
18.11.2025 08:34 Відповісти
Нічого дивного - Київ заполонили переселенці зі сходу та півдня, а це суцільно рускагаварящіє. І одразу українською вони спілкуватись не почнуть. Тим більше, що Київ теж не був взірцем україномовності - тотальна русифікація даллась взнаки. Але нічого, перетравимо і це
показати весь коментар
18.11.2025 08:59 Відповісти
довольно очевидная попытка расколоть общество. Переложить вину за свою агрессию, на украинцев. Которые не такие.
показати весь коментар
18.11.2025 09:03 Відповісти
Тупий конкретно.
Мова це засіб спілкування, в не привід для агресії. На жаль, багато патріотів ведуться на московську пропаганду та не помічають мову щирих колаборантів та не поважають мову легіону свобода.
Східні та південні області говорять суржиком. Вони хто.??
Не давайте приводу на рівному місці. Треба єднатися та розуміти одне одного
показати весь коментар
18.11.2025 09:17 Відповісти
Не потрібно порівнювати суржик і мАААсковскую гАворку , якою намагаються говорити ідіоти в Києві та інших містах. Вони навіть не помічають, як тупо і жалюгідно вони виглядают .
показати весь коментар
18.11.2025 10:48 Відповісти
Мова це засіб спілкування, в не привід для агресії. - як можна бути настільки тупим щоб отаке настрочити
показати весь коментар
18.11.2025 12:21 Відповісти
Чесно кажучи, останній рік у нас в місті (Київська обл.) спостерігаю тенденцію, що діти, молодь все частіше розмовляють кацапською...Це дуже коробить, бо я важала, що у нашому місті такого не буде. Звідки ноги ростуть?..
Приклад з життя - у співробітниці на роботі син сім років, вона розмовляє українською (у нас всі на роботі розмовляють тільки українською, може пару співробітників в побуті кацапською) коли вона телефонує сину, переходить на російську..Я її питаю, Аня, що за москальщина, вона мені відповідає, син мультики дивиться в інтернеті російською.і звик ...Я від відповіді була просто в шоці. ...В її будинок рік тому влетіла російська ракета, але не в мізки)))
показати весь коментар
18.11.2025 09:20 Відповісти
Хлопці, які побували в полоні, розповідають що для каtsапів мова має значення: вони примушують всіх спілкуватися язиком, вчити російські пісні та віршики. І обов'язково їхній гімн. Проходячи через неймовірні катування полоненим доводиться це робити. І тільки раби в Україні обирають мову агресора добровільно.
Гарно про це сказав Лесь Подерев'янський: ви хочете бути господарями в своїй хаті і послуговуватися своєю мовою, чи служкою в хаті господаря і розмовляти його мовою?
А резюме посту малофєєва просте: "ви харошіє раби! Ми ідьом вас защіщать."
показати весь коментар
18.11.2025 09:49 Відповісти
Це тим малоросам яким "какая разніца" - коли, суки, ви повиздихаєте?
показати весь коментар
18.11.2025 09:57 Відповісти
Не вживайте слова "руський", щодо кацапського язиГа. Запам"ятайте : руський (історично) = український, а русскій = староболгарський. Русь = Україна, а Россія = Московія. Староболгарський язиГ прийшрв до московитських земель (Залісся) з біблією через Русь-Україну, де був лише мовою церковної служби, а населення Русі (Київ, Чернігів, Переяслав, Галич) спілкувалося своєю слов"янською мовою, дуже блізькою до ******** української мови. Московити у 1919 році запровадили етнонім "русскій", щоб замінити царатську назву "вєлікарос", але насправді це суто релігійна лексема. Етносу "русскіє" не існує, бо етнічна основа того населення угро-фіно-татарська.
показати весь коментар
18.11.2025 10:33 Відповісти
Ірина Фаріон життя поклала щоб донести тупим хохлам що мова це зброя і кордон, а московський язик це засіб агресії. Які ще докази потрібні
показати весь коментар
18.11.2025 12:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 