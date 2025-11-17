Путінський олігарх Малофєєв радіє, що у Києві більшість дітей у школах говорять російською: "Ради этих людей мы обязаны довести свое дело до победы"
Російський олігарх Костянтин Малофєєв радіє, що у Києві більшість дітей у школах говорять російською мовою на уроках і перервах.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Що заявив путінський олігарх?
"Офіційне опитування в Україні. 66% київських школярів не розмовляють державною мовою на уроках, а 82% не використовують її на перервах. Та що там діти – чверть учителів Києва ведуть уроки не на мові. Це після десятиліття викорінення всього російського", - пише російський олігарх.
Він назвав російську мову "великою та могутньою", яку, за його словами, не вдається витіснити жодними заборонами ні в Україні, ні в Молдові, ні в країнах Балтії.
"Низький уклін українським сім'ям, які під час терору зберігають свою рідну російську мову. І заради цих людей ми маємо довести свою справу до перемоги", - додає наближений до російського диктатора олігарх.
Нагадаємо, що на початку листопада Державна служба якості освіти України спільно з Уповноваженим із захисту державної мови результати опитування, проведеного навесні 2025 року. Згідно з ним:
- 66% учнів київських шкіл спілкуються російською мовою на уроках,
- 82% – на перервах.
Такі дані викликали хвилю обговорення у соціальних мережах.
І відразу питання, ти ж не в "акопах" ********, так чому ж ти нікого не хочеш замЄніть?
потім вони перейшли на англійську
так що переходьте на українську - як німці США на англійську
в імігрантів з Латинської Америки поваги до сусідів небагато - ну як в кацапів
українці ******* українську мову не тому що вона "символ України", а просто тому що подобається
єщьо вопроси єсть, товаріщ ?
Окрім того, що примудряються ховатись за їх спинами не лише від кацапських ґвалтівників і вбивць, а навіть від української мови?
Там точно всі розмовляють російською, бо вони працюють на ФСБ і навіть відправляють в москву вкрадені в українців гроші.
Бо хто б що не казав, а мова, віра - це чудові інструменти для відчуття близкості з людиною, навіть якщо та людина - кацапський маніяк.
Українська мова = шанс на життя.
москальська мова = смерть.
Зараз на Кубані майже не залишилося тих автентичних козаків.
Ви, кацапи, майже усіх їх знищили.
А в українській мові нема такого розмовного слова "гутарити".
київ не дивує..він свого часу обрав черновецького, в 19 зеленського і слуг... столиця без лиця...
"После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BA_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2 прихода к власти Адольф Гитлер начал реализовывать идею по объединению всех земель с проживающими там немцами в единое государство. Опираясь на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C военную мощь и дипломатическое давление, в марте https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1938 года Германия беспрепятственно провела https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%88%D0%BB%D1%8E%D1%81_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8 аншлюс Австрии. В сентябре того же года заключение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Мюнхенского соглашения привело к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8 разделу Чехословакии между Германией, Польшей и Венгриейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-8 [8]"
Тепер що касається мови.Чи відомо одігарху що в українській мові 250 тис слів,а в руській - 200тис.
Скільки українців були під гнітом московії,скільки і забороняли українську мову.Комуняки викорінили навчання в вишах,технікумах українською.Також в великих містах особливо на південному сході і північному сході.В селищних і сільських школах тільки в шістдесятих роках теж перевели на російську.Всі адміністрації влади та адміністрації підприємств комунікувати російською.Всі паперові справи велись виключно російською.Тільки після 2014 року по бажанню батьків записували дітей в класи з українськомовним навчанням.
криворожжя лише краде і, як вміє, втуляє своє видіння не своїх замислів...пародіюють, одним словом...
а ще вони носять воєнні прикиди, щоб виглядати грізно, як хунта...
Для того щоб викорінити цю заразу потрібні якісь міри , лагідно це зробити не вийде на жаль.
Будь яке московське слово в громадському місті на території України штраф 17 тисяч , для вчителів 34 тисячі, для посадовців 68 тисяч і т д ...
московити вбивали за руську/українську мову , а у нас така толеранія ....
а це зовсім не ті речі, які залежать одна від одної.
але я розумію для чого ви це робите: маніпуляція.
Мова це засіб спілкування, в не привід для агресії. На жаль, багато патріотів ведуться на московську пропаганду та не помічають мову щирих колаборантів та не поважають мову легіону свобода.
Східні та південні області говорять суржиком. Вони хто.??
Не давайте приводу на рівному місці. Треба єднатися та розуміти одне одного
Приклад з життя - у співробітниці на роботі син сім років, вона розмовляє українською (у нас всі на роботі розмовляють тільки українською, може пару співробітників в побуті кацапською) коли вона телефонує сину, переходить на російську..Я її питаю, Аня, що за москальщина, вона мені відповідає, син мультики дивиться в інтернеті російською.і звик ...Я від відповіді була просто в шоці. ...В її будинок рік тому влетіла російська ракета, але не в мізки)))
Гарно про це сказав Лесь Подерев'янський: ви хочете бути господарями в своїй хаті і послуговуватися своєю мовою, чи служкою в хаті господаря і розмовляти його мовою?
А резюме посту малофєєва просте: "ви харошіє раби! Ми ідьом вас защіщать."