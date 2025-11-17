Путінський олігарх Малофєєв радіє, що у Києві більшість дітей у школах говорять російською: "Ради этих людей мы обязаны довести свое дело до победы"

Російський олігарх Костянтин Малофєєв радіє, що у Києві більшість дітей у школах говорять російською мовою на уроках і перервах.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Що заявив путінський олігарх?

"Офіційне опитування в Україні. 66% київських школярів не розмовляють державною мовою на уроках, а 82% не використовують її на перервах. Та що там діти – чверть учителів Києва ведуть уроки не на мові. Це після десятиліття викорінення всього російського", - пише російський олігарх.

Він назвав російську мову "великою та могутньою", яку, за його словами, не вдається витіснити жодними заборонами ні в Україні, ні в Молдові, ні в країнах Балтії.

"Низький уклін українським сім'ям, які під час терору зберігають свою рідну російську мову. І заради цих людей ми маємо довести свою справу до перемоги", - додає наближений до російського диктатора олігарх.

Нагадаємо, що на початку листопада Державна служба якості освіти України спільно з Уповноваженим із захисту державної мови результати опитування, проведеного навесні 2025 року. Згідно з ним:

66% учнів київських шкіл спілкуються російською мовою на уроках,

82% – на перервах.

Такі дані викликали хвилю обговорення у соціальних мережах.

