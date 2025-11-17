Путинский олигарх Малофеев радуется, что в Киеве большинство детей в школах говорят на русском: "Ради этих людей мы обязаны довести свое дело до победы"

Российский олигарх Константин Малофеев радуется, что в Киеве большинство детей в школах говорят на русском языке на уроках и переменах.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Что заявил путинский олигарх?

"Официальный опрос в Украине. 66% киевских школьников не разговаривают на государственном языке на уроках, а 82% не используют его на переменах. Да что там дети – четверть учителей Киева ведут уроки не на мове. Это после десятилетия искоренения всего русского", – пишет российский олигарх.

Он назвал русский язык "великим и могущественным", который, по его словам, не удается вытеснить никакими запретами ни в Украине, ни в Молдове, ни в странах Балтии.

"Низкий поклон украинским семьям, которые во время террора сохраняют свой родной русский язык. И ради этих людей мы должны довести свое дело до победы", - добавляет приближенный к российскому диктатору олигарх.

Напомним, что в начале ноября Государственная служба качества образования Украины совместно с Уполномоченным по защите государственного языка обнародовала результаты опроса, проведенного весной 2025 года. Согласно ему:

66% учеников киевских школ общаются на русском языке на уроках,

82% – на переменах.

Такие данные вызвали волну обсуждений в социальных сетях.

