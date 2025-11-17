Путинский олигарх Малофеев радуется, что в Киеве большинство детей в школах говорят на русском: "Ради этих людей мы обязаны довести свое дело до победы"
Российский олигарх Константин Малофеев радуется, что в Киеве большинство детей в школах говорят на русском языке на уроках и переменах.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Что заявил путинский олигарх?
"Официальный опрос в Украине. 66% киевских школьников не разговаривают на государственном языке на уроках, а 82% не используют его на переменах. Да что там дети – четверть учителей Киева ведут уроки не на мове. Это после десятилетия искоренения всего русского", – пишет российский олигарх.
Он назвал русский язык "великим и могущественным", который, по его словам, не удается вытеснить никакими запретами ни в Украине, ни в Молдове, ни в странах Балтии.
"Низкий поклон украинским семьям, которые во время террора сохраняют свой родной русский язык. И ради этих людей мы должны довести свое дело до победы", - добавляет приближенный к российскому диктатору олигарх.
Напомним, что в начале ноября Государственная служба качества образования Украины совместно с Уполномоченным по защите государственного языка обнародовала результаты опроса, проведенного весной 2025 года. Согласно ему:
- 66% учеников киевских школ общаются на русском языке на уроках,
- 82% – на переменах.
Такие данные вызвали волну обсуждений в социальных сетях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цих зелених 73%-их ідіотів врятує тільки мопед або куля.
знову попруться "Киев за три дня" і знову одержать по мордє.
Дуже велика частина дітей в школі і молоді на вулицях вже розмовляють української, а чудово знають її абсолютно всі !!!
дітки ростуть в полум'ї війни в Україні і будуть бити кацапів розмовляючи що українською, що російською.
надто багато найкращих ми втратили в цій війні, щоб задкувати в рузький мир.
.
.
після цього пєрестаньтє болтать єрундой, таваріщь !
І питати чи хочуть вони, щоб малофєєв з ху@лом їх захистили і звільнили від всього українського?
Галино, яким має бути інтелект людини, щоб жити на світі 60+ років і так і не вивчити української?
P.S. Вони, взагалі-то, мали сказати вам "Я з москалями не розмовляю". Так що за "уваженіє" дякуйте діткам особливо сильно.
Нужно срочно заменить в окопах русскоязычных.
И сразу вопрос, что насчёт англоязычных США?!
І відразу питання, ти ж не в "акопах" ********, так чому ж ти нікого не хочеш замЄніть?
потім вони перейшли на англійську
так що переходьте на українську - як німці США на англійську
Там точно всі розмовляють російською, бо вони працюють на ФСБ і навіть відправляють в москву вкрадені в українців гроші.