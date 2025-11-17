РУС
2 727 68

Путинский олигарх Малофеев радуется, что в Киеве большинство детей в школах говорят на русском: "Ради этих людей мы обязаны довести свое дело до победы"

Олигарх Малофеев использовал языковой вопрос в Киеве для призыва к "победе"

Российский олигарх Константин Малофеев радуется, что в Киеве большинство детей в школах говорят на русском языке на уроках и переменах.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Что заявил путинский олигарх?

"Официальный опрос в Украине. 66% киевских школьников не разговаривают на государственном языке на уроках, а 82% не используют его на переменах. Да что там дети – четверть учителей Киева ведут уроки не на мове. Это после десятилетия искоренения всего русского", – пишет российский олигарх.

Он назвал русский язык "великим и могущественным", который, по его словам, не удается вытеснить никакими запретами ни в Украине, ни в Молдове, ни в странах Балтии.

"Низкий поклон украинским семьям, которые во время террора сохраняют свой родной русский язык. И ради этих людей мы должны довести свое дело до победы", - добавляет приближенный к российскому диктатору олигарх.

сообщение малафеева

Напомним, что в начале ноября Государственная служба качества образования Украины совместно с Уполномоченным по защите государственного языка обнародовала результаты опроса, проведенного весной 2025 года. Согласно ему:

  • 66% учеников киевских школ общаются на русском языке на уроках,
  • 82% – на переменах.

Такие данные вызвали волну обсуждений в социальных сетях.

Топ комментарии
+16
тут на Цензорі більше 30 % досі гавкають кацапською .
17.11.2025 23:43 Ответить
+14
17.11.2025 23:55 Ответить
+13
Може показувати це відео на пед. нарадах в школах і батькам на батьківських зборах?
І питати чи хочуть вони, щоб малофєєв з ху@лом їх захистили і звільнили від всього українського?
17.11.2025 23:49 Ответить
тут на Цензорі більше 30 % досі гавкають кацапською .
17.11.2025 23:43 Ответить
Тут майже все через перекладач пишуть.
17.11.2025 23:50 Ответить
хай пишуть через перекладача , сусіда , словничок але державною ! через рік два до перекладача звертатись не будуть , а узкоязичні як гавкали 30 років том так досі гавкаю .
17.11.2025 23:57 Ответить
Тобто, ви два дебіла підтримуєте тези цього Спєрмова?
17.11.2025 23:57 Ответить
У твоєму нікчемному житті це щось змінить?
18.11.2025 00:21 Ответить
Тому що не треба впиратись в мову і віру а навпаки обернути все проти них.
17.11.2025 23:55 Ответить
в що треба впиратись в узкий мир ? я повторю в сотий раз - Україна може бути тільки українською все інше це колонія .
18.11.2025 00:00 Ответить
ЕТА ЖЕ ЯЗИК МАІХ РАДІТЄЛЄЙ, А ВАЄНИЄ ,ВАЄНИЄ ТОЖЄ ГАВАРЯТ НА РУСКАМ. ЯЗИК НЄ ПРІНАДЛЄЖИТ ПУТЄНУ.

Цих зелених 73%-их ідіотів врятує тільки мопед або куля.
17.11.2025 23:56 Ответить
"Дурак ты, малофеев! И мысли твои дурацкие !"

знову попруться "Киев за три дня" і знову одержать по мордє.
Дуже велика частина дітей в школі і молоді на вулицях вже розмовляють української, а чудово знають її абсолютно всі !!!
дітки ростуть в полум'ї війни в Україні і будуть бити кацапів розмовляючи що українською, що російською.
надто багато найкращих ми втратили в цій війні, щоб задкувати в рузький мир.

.
18.11.2025 00:07 Ответить
шановна , про що ви ? дітки ростуть в полум'ї війни гавкають кацапською ,слухають кацапські пісні, дивляться кацапській тік ток , а потім танцюють на могилах загиблих батьків, наводять ракети і дрони . ось саме це результат кацапізації на четвертому році війни і одинадцятому році АТО.
18.11.2025 00:22 Ответить
я про Україну, а ви о чьом, таваріщь ?
18.11.2025 00:33 Ответить
я про незалежну державу Україна , а ви про колонію кацапії Україну . товарищи в кремлі сидять ви адресою помилились !
18.11.2025 00:40 Ответить
так цей пост про таких осьо таваріщей як ви, які і на Цензорі зрадоньку розводять

.
18.11.2025 00:46 Ответить
подивіться відео з фронту і скажіть якою мовою там розмовляють.

після цього пєрестаньтє болтать єрундой, таваріщь !
18.11.2025 00:49 Ответить
поки не розкривала рота на розумну була схожа , як тільки розкрила так поліз узкий мир і какая задница . зрадонька через таких дуреп я ти . дорого коштували українцям Київ за три дні , якщо тебе це торкнулось то можно глузувати ? в мене фронт за 15 км вживу не по відео тож якою мовою розмовляють хлопці розкажеш своєму товарищу .
18.11.2025 01:00 Ответить
100% 👍...
18.11.2025 00:54 Ответить
і доведуть до кінця, бо українці проти створення ядерної зброї
показать весь комментарий
17.11.2025 23:45 Ответить
власне, кожен, хто виступає проти створення яз має отримати спеціальний бонус від русні, у вигляді індульгенції та захисту від геноциду
17.11.2025 23:52 Ответить
А в Українців хтось запитував?Думаю що 80% будуть ЗА створення ядерної зброї.Тільки проблема в тому що ніхто нам її створити не дасть.
17.11.2025 23:59 Ответить
я виходжу з коментарів, які я отримую в якості відповідей на мою пропаганду створення ЯЗ. Ця нація хоче смерті.
18.11.2025 00:01 Ответить
На цьому сайті пише багато ботів.З тих людей яких я знаю всі ЗА створення ядерної зброї.Просто багато хто розуміє що нам цього не дадуть зробити ні РФ ні США
18.11.2025 00:07 Ответить
В таких обставинах, нормальна нація в будь-якому випадку би працювала над створенням яз, і їм було би начхати на реакцію сша чи рф. А українці хочуть смерті та геноциду.
18.11.2025 00:16 Ответить
Так і є, але ви бачили що США зробили з Іраном? Він також хотів створити свою ядерну зброю.
18.11.2025 00:20 Ответить
Просто не відчули на собі всі "принади" рускава міра. От якби їх щодня бомбили та обстрілювали зі ствольної артилерії, а потім саджали "на падвал" і катували, то почалм б дуже швидко прозрівати.
17.11.2025 23:46 Ответить
боюся,що таких вже ніщо не навчить...
17.11.2025 23:48 Ответить
Вони ж не здатні собі це уявити. Надто вже мозок розріджений соцмережами. Тому можуть робити висновки, виходячи лише з власного досвіду
17.11.2025 23:50 Ответить
щось не дуже прозріли на Донбасі з 2014 та в нас на Сумщині і в Харкові прозрівших мало
17.11.2025 23:49 Ответить
Ну бо там відвертої вати дофіга. А у центрі просто пасивні. Вони навіть не можуть чітко сформулювати свою єиттєву позицію. Тупо споживачі.
17.11.2025 23:52 Ответить
Кругом всі дурні, один ти розумний.
17.11.2025 23:58 Ответить
Creyda Gibson #585205 , ану ж, розкажи про права русскоязичних та їх ;ущємлєнія;.
17.11.2025 23:47 Ответить
Може показувати це відео на пед. нарадах в школах і батькам на батьківських зборах?
І питати чи хочуть вони, щоб малофєєв з ху@лом їх захистили і звільнили від всього українського?
17.11.2025 23:49 Ответить
Та їм по фіг. Більшості українців зараз по ночам сниться в кошмарах отаке:
17.11.2025 23:51 Ответить
тю, так їм можна просто не відчиняти двері, чого боятися? от окупації та геноциду українці дійсно не бояться, дякуючи земарафону
17.11.2025 23:55 Ответить
А що ці два відкормлених бугая роблять під дверями українців? На інвалідів не схожі. На пенсіонерів теж.
18.11.2025 00:59 Ответить
А вже ж! Треба, щоб в тцк працювали 18рiчнi дiвчiни, тодi усi ухiлянти самi пiдуть вiдновляти свої папери.
18.11.2025 01:15 Ответить
Замовлене "опитування", яке не відповідає дійсності. Проте бальзам для орків
17.11.2025 23:51 Ответить
Чому? Держструктури проводили. Тому, на жаль, правдиве.
17.11.2025 23:58 Ответить
Не відповідає дійсності? Та заїдь в будь-яке місто України не на заході і побачиш та почуєш ,що не меньше 80% іпланів досі скавучать на свинособачому.
18.11.2025 00:00 Ответить
Я в Києві. Мала в школу ходить, я сам викладаю. На уроках ніхто російською не говорить. Викладання виключно українською
18.11.2025 00:02 Ответить
Вітаю, ви потрапили в ті 20%.
18.11.2025 00:19 Ответить
Деяких баранів ні ракети ні бомби не можуть вилікувати
17.11.2025 23:52 Ответить
І їх в Києві серед певної вікової групи аж 82%. Це критично багато.
17.11.2025 23:59 Ответить
17.11.2025 23:55 Ответить
Як тільки гучний корупційний скандал, відразу згадують про мовний срач щоб відволікти. І кожного разу це працює.
18.11.2025 00:01 Ответить
Щодо процентів рускагаварящіх кацап правий, таке враження що весь Київ розмовляє на язику і нічого не змінилося з 2022. І це привід Киянам та і всім рускагаварящім українцям задуматися над тим скільки ще ракет і дронів має прилетіти по їхнім домівкам щоб вони перестали нарешті розмовляти ворожим язиком. Коли Пуйло розповідає що українці і кацапи адіннарот, бо розмовляють однією говіркою (за виключенням сіл та західних регіонів), то йому вірять багато людей на планеті, дякуючи пропаганді. І чхати їм на історію України і справжні причини рускагаварящості українців. Чому рускагаварящі біженці вчать польську і німецьку мови, але ніяк не можуть вивчити рідну державну? В чому причина такої зневаги до своєї мови? Всі так вимагають санкцій від Заходу, але не здатні влаштувати особисті санкції проти пуйла.
18.11.2025 00:02 Ответить
До речі той хто володіє українською, тому легше вчити німецьку, бо багато спільного, навіть слова однаково звучать, наприклад дах теж дах, кома теж кома, Берлін теж...а ні я вже не того...
18.11.2025 00:58 Ответить
соромно за Київ-окацапився
18.11.2025 00:07 Ответить
Бо багато лугандонів й донецьких понаїхало.
18.11.2025 00:42 Ответить
Чого лише Київ на заході уже також багато російської
18.11.2025 01:14 Ответить
Так у них є агент козир потужній, ото він дійсно доведе Україну до кінця, якщо його не прибрати.
18.11.2025 00:08 Ответить
>> Из уважения к незнакомому человеку Стараются перейти на рсускій

Галино, яким має бути інтелект людини, щоб жити на світі 60+ років і так і не вивчити української?

P.S. Вони, взагалі-то, мали сказати вам "Я з москалями не розмовляю". Так що за "уваженіє" дякуйте діткам особливо сильно.
18.11.2025 00:19 Ответить
саме ти є тією тупою малороскою ,яка не здатна вивчити мову за 34 роки ! це каже про твої розумові здібності і совкову впертість .
18.11.2025 00:27 Ответить
Предлагаю каждому недовольному комментатору на передовую !
Нужно срочно заменить в окопах русскоязычных.

И сразу вопрос, что насчёт англоязычных США?!
18.11.2025 00:13 Ответить
Дивись вище мій коментар мерзота.
І відразу питання, ти ж не в "акопах" ********, так чому ж ти нікого не хочеш замЄніть?
18.11.2025 00:24 Ответить
іди на *** разом з язиком !
18.11.2025 00:28 Ответить
коли США приймали Декларацію Незалежності, то 40% імігрантів були німці, які розмовляли німецькою мовою

потім вони перейшли на англійську

так що переходьте на українську - як німці США на англійську
18.11.2025 01:13 Ответить
"****** и провокация!" (с)
18.11.2025 00:15 Ответить
Ти диви, путінська шмара довіряє опитуванню в Україні. У США, Ізраїлі, Канаді теж багато хто кацапською спілкується. То й що? До школярів Києва і їх батьків окреме питання.
18.11.2025 00:17 Ответить
Київ завжди був російськомовним, і це впроваджувалось 70 років. А ви хочете це змінити за 10. Мені йде 59 рік , я народився у Києві , до речі пишу без перекладача, школа , КПІ були російськомовними. Українська мова для мене була як зарубіжна , і якби в мене батько , який теж, до речі ,говорив російською , хоча народився на полтавщині у селі і до 16 років говорив українською , а в 16 років приїхав у Київ і вчився в університеті і перевчився на російську , не був з селаі я не їздив влітку до бабусі з дідусем , то я й не знав би рідної мови.А так по два місяці був у селі ,де й навчився української. Але все життя розмовляв російською, і технічні терміни теж вчив російською. Коли я дивлюсь фільми, розмовляю з людьми , я навіть не пам'ятаю потім якою мовою це було. Але коли сам розмовляю , відчуваю дискомфорт , бо запинаюсь , особливо коли розмова йде технічного плану .І ,так , я намагаюсь розмовляти українською з тими , хто зі мною говорить нею , але коли доходить до технічних тем .... І це так швидко не лікується.
18.11.2025 00:20 Ответить
Це видно результати опитування якоїсь служби з жОПи.
Там точно всі розмовляють російською, бо вони працюють на ФСБ і навіть відправляють в москву вкрадені в українців гроші.
18.11.2025 00:26 Ответить
Діти в Маріупольському драмтеатрі теж розмовляли російською, земля їм пухом...
18.11.2025 00:34 Ответить
Школи, дітсадки це таке - якщо на відео з бойових дій накази через одного віддають кацапською. На командному центрі спілкування переважно кацапською и це все знімають на видео та викладають в мережу, щоб мордва та мокша вчилася та розуміла, як діє ЗСУ.
18.11.2025 01:13 Ответить
Ну що, кацапомовні манкурти… не ви війну привели?
18.11.2025 01:19 Ответить
 
 