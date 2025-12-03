РУС
2 331 43

Русский язык больше не защищен в Украине: Рада исключила его из текста Европейской хартии языков

Русский язык больше не защищен в Украине

Верховная Рада исключила русский язык из текста Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Об этом говорится в карточке законопроекта №14 120 на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект был принят 264 голосами нардепов.

Что это означает

Закон предусматривает приведение положений некоторых законов Украины в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков (далее - Хартия).

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, исключение русского языка не нарушает обязательств Украины по Хартии и соответствует положениям Преамбулы Хартии, согласно которым охрана и развитие региональных или миноритарных языков не должны наносить ущерб официальным языкам и необходимости их изучения.

В документе говорится, что русский язык на сегодняшний день в Украине в результате своего господства на протяжении нескольких веков остается наиболее употребительным языком национальных меньшинств и нет оснований считать его угрожаемым.

Какие языки добавили

Так, согласно обновленному официальному переводу, правильное название Хартии – Европейская хартия региональных или миноритарных языков. Также установлено, что в Украине положения Хартии будут применяться к следующим языкам:

  • белорусский;
  • болгарский;
  • гагаузский;
  • крымскотатарский;
  • новогреческий;
  • немецкий;
  • польский;
  • румынский;
  • словацкий;
  • венгерский;
  • чешский;
  • иврит.

Украина убрала русский язык из текста Европейской хартии языков

+7
вивчити мову країни проживання релігія не дозволяє?
03.12.2025 16:52 Ответить
+7
Відсутність мозкової речовини. Ну і зайва хромосома.
03.12.2025 16:54 Ответить
+5
Рассія ждьот русскаязичьних! Там всі русскаязичьниє! Більше ніхто їх ніде не чекає, хіба що у білоруссіі.
03.12.2025 16:54 Ответить
вивчити мову країни проживання релігія не дозволяє?
03.12.2025 16:52 Ответить
Відсутність мозкової речовини. Ну і зайва хромосома.
03.12.2025 16:54 Ответить
Ті, хто не може сказати "паляниця", повинні бути демобілізовані і видворені з країни.
03.12.2025 16:59 Ответить
Образився...ідиш не включили.
03.12.2025 16:55 Ответить
Чєлюсть падругому устроєнна, - каЦапарилая
03.12.2025 16:57 Ответить
Рассія ждьот русскаязичьних! Там всі русскаязичьниє! Більше ніхто їх ніде не чекає, хіба що у білоруссіі.
03.12.2025 16:54 Ответить
віктор федорович #394174- 50-60% мешканців москви так званого русського йазика не знають. Аллах акбар!
03.12.2025 16:55 Ответить
В напрямку россії кордон відкритий.
03.12.2025 16:54 Ответить
Ну так... і добре замінований
03.12.2025 17:17 Ответить
Думка свіже зареєстрованого кацапа дуже важлива для нас
показать весь комментарий
А кацапська хуцпа як Пилип з конопель...

То ти, кацапе, лише уззкій єзиґ готовий защіщять? Тобто: плегшити кацапії її роботу зі знищення України?
03.12.2025 16:57 Ответить
Законопроєкт ухвалили 264 голосами нардепів.

ШО ДЄЛАЄЦЦА з слугами МАРОДЕРАТУ, а конверти їм за це хто роздає - ОСОБИСТО ТАТАРОВ? і
03.12.2025 16:54 Ответить
Адже це один з пунктів плану-28 ...
тепер про церкву підкорегуйте старий - або голосуйте новий закон
03.12.2025 16:55 Ответить
Нарешті!
03.12.2025 16:54 Ответить
тепер ***** скаже, що є причина воювати далі,- узькій язік защємілі
03.12.2025 16:55 Ответить
Пох.. що там )(уйло скаже.
03.12.2025 16:57 Ответить
Коли йдеш по вулиці на заході України і чуєш як малі діти 6 років матюкаються і ведуть тупі розмови російською, то розумієш яку загрозу несе цей староболагрський церковний діалект, який називається російська мова.
03.12.2025 16:55 Ответить
А коли ідеш і чуєш як малі діти 6 років матюкаються і ведуть тупі розмови українською - то що ти тоді розумієш?
03.12.2025 16:58 Ответить
Що ти агент впливу російської федерації.
03.12.2025 17:03 Ответить
Російська "культура" прищеплюється у першу чергу російськими матюками.
03.12.2025 17:01 Ответить
браво!мова бидла та рабів не потрібна в Україні!
03.12.2025 16:56 Ответить
А чому не підарською? Якось не по фен-шую.
03.12.2025 17:06 Ответить
А у Конституції захист російської мови залишили. Щоб не забували, хто у домі хазяїн?
03.12.2025 17:07 Ответить
Гарна справа для подальшого розколу суспільства. Просто бравіссімо! Наступним логічним кроком була б демобілізація всіх російськомовних і надання їм змоги покинути країну, бо вони тут не потрібні і взагалі люди другого сорту.
03.12.2025 17:07 Ответить
Знаєш, хто захищає підеромовність?
03.12.2025 17:09 Ответить
Що ти мелеш тупий моzкалю?
03.12.2025 17:09 Ответить
згоден що цей закон сьогодні більш потрібен путіну щоб виправдати свою *****.памятаєте тягнибока в 2014 році - донбас був на межі розколу а воно внесло законопроект про заборону руського язика.гандон фсбешний.
03.12.2025 17:15 Ответить
Бідняжка... Як страшно жіть ...
03.12.2025 17:19 Ответить
та піди повішся.не живи.
03.12.2025 17:21 Ответить
З питаннями та претензіями просимо звертатися до В. В. Путіна. Це він вирішив, що ми з ними один народ, бо говоримо однією мовою. До того ніяких питань до російської мови у більшості населення не було. Хіба що державною її бачити ніхто не хотів, але то дрібниці, бо державна мова потрібна рідко і володіють нею і так маже всі. А от бути одним народом з Путіним ніхто тепер не захоче у найближчі десятки років, тому російська мова буде маргіналізуватися. І навіть вже маргіналізується у нас на очах. От тільки це не наша ініціатива.
03.12.2025 17:18 Ответить
Білоруська, угорська... чи є дно в цій історії. Ну, головне іврит лишили, фу, аж полегшало
03.12.2025 17:12 Ответить
немов гарно - але все те бидло що прийняло цей закон разгаварівает і не комплексує.
03.12.2025 17:12 Ответить
болота содрогаются)))
03.12.2025 17:17 Ответить
Мовосрач як засіб відволікання уваги від критичної ситуації в країні.
03.12.2025 17:19 Ответить
Можливо тут є лікарі психіатри? Тоді підкажіть, чому українці за громадянством та етнічним походженням звертаються до інших українців россійською?
03.12.2025 17:19 Ответить
головне шо івріт залишили
03.12.2025 17:20 Ответить
Стаття 10 Конституція України

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
03.12.2025 17:20 Ответить
тому,що вони або ждуни або безмозглі барани...
03.12.2025 17:22 Ответить
в телеграмканалах,типу Труха,Україна Онлайн,ІнсайдерЮА тощо...на цій темі кацапи волають,як біснуваті...
03.12.2025 17:21 Ответить
 
 