Русский язык больше не защищен в Украине: Рада исключила его из текста Европейской хартии языков

Верховная Рада исключила русский язык из текста Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

Об этом говорится в карточке законопроекта №14 120 на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект был принят 264 голосами нардепов.

Что это означает

Закон предусматривает приведение положений некоторых законов Украины в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков (далее - Хартия).

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, исключение русского языка не нарушает обязательств Украины по Хартии и соответствует положениям Преамбулы Хартии, согласно которым охрана и развитие региональных или миноритарных языков не должны наносить ущерб официальным языкам и необходимости их изучения.

В документе говорится, что русский язык на сегодняшний день в Украине в результате своего господства на протяжении нескольких веков остается наиболее употребительным языком национальных меньшинств и нет оснований считать его угрожаемым.

Какие языки добавили

Так, согласно обновленному официальному переводу, правильное название Хартии – Европейская хартия региональных или миноритарных языков. Также установлено, что в Украине положения Хартии будут применяться к следующим языкам:

белорусский;

болгарский;

гагаузский;

крымскотатарский;

новогреческий;

немецкий;

польский;

румынский;

словацкий;

венгерский;

чешский;

иврит.

