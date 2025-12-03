Русский язык больше не защищен в Украине: Рада исключила его из текста Европейской хартии языков
Верховная Рада исключила русский язык из текста Европейской хартии региональных или миноритарных языков.
Об этом говорится в карточке законопроекта №14 120 на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.
Законопроект был принят 264 голосами нардепов.
Что это означает
Закон предусматривает приведение положений некоторых законов Украины в соответствие с обновленным официальным переводом Европейской хартии региональных или миноритарных языков (далее - Хартия).
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, исключение русского языка не нарушает обязательств Украины по Хартии и соответствует положениям Преамбулы Хартии, согласно которым охрана и развитие региональных или миноритарных языков не должны наносить ущерб официальным языкам и необходимости их изучения.
В документе говорится, что русский язык на сегодняшний день в Украине в результате своего господства на протяжении нескольких веков остается наиболее употребительным языком национальных меньшинств и нет оснований считать его угрожаемым.
Какие языки добавили
Так, согласно обновленному официальному переводу, правильное название Хартии – Европейская хартия региональных или миноритарных языков. Также установлено, что в Украине положения Хартии будут применяться к следующим языкам:
- белорусский;
- болгарский;
- гагаузский;
- крымскотатарский;
- новогреческий;
- немецкий;
- польский;
- румынский;
- словацкий;
- венгерский;
- чешский;
- иврит.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То ти, кацапе, лише уззкій єзиґ готовий защіщять? Тобто: плегшити кацапії її роботу зі знищення України?
ШО ДЄЛАЄЦЦА з слугами МАРОДЕРАТУ, а конверти їм за це хто роздає - ОСОБИСТО ТАТАРОВ? і
тепер про церкву підкорегуйте старий - або голосуйте новий закон
Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.