Подход к статусу русского языка и УПЦ МП будет определять законодательство ЕС, - Зеленский
В соответствии с тем, что Украина в будущем будет членом Евросоюза, подход к статусу русского языка и деятельности УПЦ МП, чего требует РФ в мирном соглашении, будет определяться европейским законодательством и международным правом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал президент Владимир Зеленский во время беседы с журналистами.
Так, на вопрос, поддерживают ли американцы позицию России относительно статуса русского языка и УПЦ МП, Зеленский ответил, что такие вопросы будут решаться в соответствии с европейским законодательством.
"У нас в проекте рамочного соглашения, это те 20 пунктов, все написано в соответствии с международным правом. Есть международное право - это факт, который все должны признавать, и это единственное, что может всех объединить. Мы формировали подход к некоторым пунктам в соответствии с тем, что Украина в будущем будет членом Евросоюза. Поэтому отношение к таким вопросам будет соответствовать европейскому законодательству - тем нормам, которые являются базовыми для Евросоюза", - отметил президент.
Что предшествовало?
- Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин настаивал, чтобы русский язык получил статус официального в Украине, а также просил гарантий "безопасности" для РПЦ.
- Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская назвала неприемлемыми требования российского диктатора Владимира Путина предоставить русскому языку статус официального и легитимизировать Московскую патриархию.
пздц....Яким боком до цього взагалі американці? їм кацапські сектанти в Україні взагалі похер. Звучить як: -чи підтримують українці статус мови індіанців навахо в штаті Оклахома?
то чому ж вони забули рідну німецьку мову?
це якась гнила підарасня: єреф - агресор, що зрадила попередні домовленності й клятви напала на українську державу. Тому ми тут і зараз прибираємо це лайно. А коли будемо в ЄС в залежності від стану війни будемо пояснювати, що "російські xателки" - це просто гівно.
3аконодавство Євросоюзу на це не поширюється, бо вони не в стані війни чи військового положення: от коли яку країну НАТО окупують xай приймають акти на заxист мови агресора і замінють свою католицьку віру на порнославну! Угорщина - топчик-горобчик!
Невже дозволять зе-гниді підписати капітуляцію?