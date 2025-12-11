Подход к статусу русского языка и УПЦ МП будет определять законодательство ЕС, - Зеленский

В соответствии с тем, что Украина в будущем будет членом Евросоюза, подход к статусу русского языка и деятельности УПЦ МП, чего требует РФ в мирном соглашении, будет определяться европейским законодательством и международным правом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал президент Владимир Зеленский во время беседы с журналистами.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Так, на вопрос, поддерживают ли американцы позицию России относительно статуса русского языка и УПЦ МП, Зеленский ответил, что такие вопросы будут решаться в соответствии с европейским законодательством.

"У нас в проекте рамочного соглашения, это те 20 пунктов, все написано в соответствии с международным правом. Есть международное право - это факт, который все должны признавать, и это единственное, что может всех объединить. Мы формировали подход к некоторым пунктам в соответствии с тем, что Украина в будущем будет членом Евросоюза. Поэтому отношение к таким вопросам будет соответствовать европейскому законодательству - тем нормам, которые являются базовыми для Евросоюза", - отметил президент.

Читайте также: Русский язык больше не защищен в Украине: Рада исключила его из текста Европейской хартии языков

Что предшествовало?