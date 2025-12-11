РУС
Новости Русский язык в Украине
2 637 31

Подход к статусу русского языка и УПЦ МП будет определять законодательство ЕС, - Зеленский

Зеленский о русском языке и УПЦ МП

В соответствии с тем, что Украина в будущем будет членом Евросоюза, подход к статусу русского языка и деятельности УПЦ МП, чего требует РФ в мирном соглашении, будет определяться европейским законодательством и международным правом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал президент Владимир Зеленский во время беседы с журналистами.

Так, на вопрос, поддерживают ли американцы позицию России относительно статуса русского языка и УПЦ МП, Зеленский ответил, что такие вопросы будут решаться в соответствии с европейским законодательством.

"У нас в проекте рамочного соглашения, это те 20 пунктов, все написано в соответствии с международным правом. Есть международное право - это факт, который все должны признавать, и это единственное, что может всех объединить. Мы формировали подход к некоторым пунктам в соответствии с тем, что Украина в будущем будет членом Евросоюза. Поэтому отношение к таким вопросам будет соответствовать европейскому законодательству - тем нормам, которые являются базовыми для Евросоюза", - отметил президент.

Читайте также: Русский язык больше не защищен в Украине: Рада исключила его из текста Европейской хартии языков

Что предшествовало?

  • Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин настаивал, чтобы русский язык получил статус официального в Украине, а также просил гарантий "безопасности" для РПЦ.
  • Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская назвала неприемлемыми требования российского диктатора Владимира Путина предоставить русскому языку статус официального и легитимизировать Московскую патриархию.

Зеленский Владимир (22931) УПЦ МП (1591) русский язык (612)
+14
Феесбешна секта кірюші гундяєва, ці сталінські самосвяти, має бути не просто заборонена, а переслідуватись як ворожа терористична організація. Бийте кацапських попів! Паліть їх майно! Не продавайте їм нічого. Женіть звідусіль. Це вороги! Кати українського народу. ********** і холуї кацапської помийки. Геть!
11.12.2025 20:13 Ответить
+13
Зрадник, у якого немає українських коренів, буде щось розповідати про статус рашистської мови і сатанинської секти?
11.12.2025 20:18 Ответить
+8
яке відношення ма/ють якісь капітуляційні угоди до україни, ЄС і т.д., Україна сама розбиреться як їй жити, а не якісь там представниу-ухилянт вибраний на 5 років !
11.12.2025 20:15 Ответить
11.12.2025 20:07 Ответить
...коли Україна буде в ЄС- там щось про 2017 р прискорений вступ говорять...
11.12.2025 20:09 Ответить
Ага! Та то буде аж через рік у 2018! Дай бог доживемо.
11.12.2025 20:48 Ответить
вот это красиво сказал
11.12.2025 20:11 Ответить
11.12.2025 21:24 Ответить
яке відношення ма/ють якісь капітуляційні угоди до україни, ЄС і т.д., Україна сама розбиреться як їй жити, а не якісь там представниу-ухилянт вибраний на 5 років !
11.12.2025 20:15 Ответить
Кацапська мова і церква - це головна зброя московії. Українці цього ще не зрозуміли.
11.12.2025 20:23 Ответить
Ну ти з закордону точно не будеш нам вказувати, як має бути. І Україна пишеться з великої букви, так що ти спалився малорос тупий
11.12.2025 20:54 Ответить
запитання, чи підтримують американці позицію росії щодо статусу російської мови та УПЦ МП Джерело: https://censor.net/ua/n3589991
===============
пздц....Яким боком до цього взагалі американці? їм кацапські сектанти в Україні взагалі похер. Звучить як: -чи підтримують українці статус мови індіанців навахо в штаті Оклахома?
11.12.2025 20:16 Ответить
" .. підхід ...до мови церкви..." вже ковтнув. Буде наступний підхід твою дружину для бурятів , кадирівців - будеш узгоджувати?
11.12.2025 20:57 Ответить
Ой зря, якраз лівацькі закони ЄС дозволяють вільно жити і рос церкві і рос мові
11.12.2025 20:18 Ответить
Не зображуйте дурня, типу він про це не знає.
11.12.2025 20:23 Ответить
Ми вже в ЄС???
11.12.2025 20:27 Ответить
Відповідно до того, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу, підхід до статусу російської мови та діяльності УПЦ МП, чого вимагає РФ у мирній угоді, визначатиметься європейським законодавством та міжнародним правом Джерело: https://censor.net/ua/n3589991 це можна перекрутити, як умову вступу в ЄС, так як і орбан час від часу крутить мадярським питанням на Закарпатті
11.12.2025 20:38 Ответить
Красиво базаром с темы съехал. Давай, тогда, курва и всё остальное законодательство Украины приводи к международному праву.
11.12.2025 20:20 Ответить
Причому тут ЄС. Знову сховався ****.
11.12.2025 20:20 Ответить
Кацапстанська церква в Україні повинна бути ліквідована, а усі ті агенти в рясах - розстріляні, щоб в майбутньому був приклад для інших!
11.12.2025 20:23 Ответить
Слуга(мп).
11.12.2025 20:28 Ответить
Тупий меншовартісний гідрант вкотре підтерся Конституцією. Хочеться довго і натхненно розтирати його суче рило по асфальту.
11.12.2025 20:36 Ответить
свого часу угорщина та сербія входили до австро-угорської імперії

то чому ж вони забули рідну німецьку мову?
11.12.2025 20:40 Ответить
"Відповідно до того, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу, підхід до статусу російської мови та діяльності УПЦ МП, чого вимагає РФ у мирній угоді, визначатиметься європейським законодавством та міжнародним правом. Джерело: https://censor.net/ua/n3589991"
це якась гнила підарасня: єреф - агресор, що зрадила попередні домовленності й клятви напала на українську державу. Тому ми тут і зараз прибираємо це лайно. А коли будемо в ЄС в залежності від стану війни будемо пояснювати, що "російські xателки" - це просто гівно.
3аконодавство Євросоюзу на це не поширюється, бо вони не в стані війни чи військового положення: от коли яку країну НАТО окупують xай приймають акти на заxист мови агресора і замінють свою католицьку віру на порнославну! Угорщина - топчик-горобчик!
11.12.2025 20:46 Ответить
Ця зелена потвора вже готує виправдання своім поступкам росіі в питанні мови та церкви. Вже хоче перенести відповідальність на якесь там європейське законодавство. Що мовляв бачите , то не я , то вони.... З якого такого переляку хтось має вирішувати на якій мові мені розмовляти в своій власній краіні і якому Богу молитися? Яке таке чиєсь там законодавство? Вже зовсім кремлівський піськограй з московських саун береги поплутав.....Ще і на скорочення арміі не дай Боже погодиться стерво.... Недарма Порошенко казав свого часу що це три стовпи на яких стоіть держава: Армія Мова Віра.... І зміцнював іх.... Цей же блазень це все руйнує....
11.12.2025 20:53 Ответить
"ЗЕПОЦ" НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ ПОНАД УСЕ.В ІНШОМУ ВИПАДКУ МОЖЕШ ВЗУВАТИ БІЛІ ТАПОЧКИ З ЧОРНИМИ ШНУРКАМИ І ТЯГНУТИ НОГИ В БІК РОСТОВА...
11.12.2025 20:57 Ответить
Яке Єс??? Ну що ти малорос це ясно давно, який ти нах....президент, а на рахунок чортів в рясах мокшанських і мокшанської мови то це не обговорюється, на ...х...у..й!!!! Це як дати палець а потім і всю руку відкусять!!! Хто хоче розмовляти мокшанською теж на ...х....у....й на болота!!!!
11.12.2025 21:03 Ответить
А окупація пітарасами 23% території України буде у рамках міжнародного права, чи ні?
11.12.2025 21:07 Ответить
Так і скаже - це не я, це ЄС нам нав'язало домінуючий кацапський язик і домінуючу ФСЦ Церкву!
11.12.2025 21:13 Ответить
Зїхав *****,за недорого мову і віру продасть.І армію протасть,якщо вже не продав
11.12.2025 21:23 Ответить
Як тільки Мадяр почав знищувати паРашу і ті побачили що їй жопа, гнида з трампом кинулись зливати Україну.

Невже дозволять зе-гниді підписати капітуляцію?
11.12.2025 21:47 Ответить
 
 