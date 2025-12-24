РУС
1 095 31

Почти 8 тыс. церквей УПЦ МП продолжают работать в Украине, - OpenDataBot. ИНФОГРАФИКА

Сколько церквей Московского патриархата в Украине?

В Украине до сих пор работают более 7,8 тыс. церквей Московского патриархата. Больше всего их в Днепропетровской, Винницкой и Закарпатской областях.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Лишь 934 религиозные общины официально перешли в Православную церковь Украины за почти 4 года полномасштабной войны.

Чаще всего в украинскую церковь обращались религиозные учреждения из Хмельницкой (205), Киевской (196) и Винницкой (105) областей.

Пик переходов пришелся на 2023 год: тогда сменили юрисдикцию 386 общин. В 2024 году таких было уже 191, а в 2025-м - 157.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2022 года по материалам СБУ начато более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП)

Где больше всего церквей УПЦ МП?

Сейчас больше всего их остается в:

  • Донецкой области - 625;
  • Днепропетровской области - 522;
  • Винницкой области - 495;
  • Закарпатье - 487;
  • Хмельницкая область - 428.

Меньше всего - во Львовской (6) и Ивано-Франковской (8) областях.

Сейчас только 18 религиозных учреждений из почти 8 тысяч открыто показывают свои связи. В прошлом году таких общин было больше, однако 3 из них присоединились к ПЦУ, а одна, по данным из реестров, прекратила свою деятельность.

39 общин в госреестре обозначены как не указавшие свою принадлежность к МП. Все из Черновицкой области.

Читайте также: Белый дом примет связанных с РПЦ лоббистов, чтобы обсудить "притеснения церкви" в Украине, - The Hill

Еще 22 религиозные общины, которые скрывали или не декларировали связи с МП, прекратили деятельность или находятся в процессе прекращения по собственному желанию.

Отмечается, что переход церкви из одной митрополии в другую занимает длительное время, поэтому данные в ЕГР могут отличаться от информации "на местах" и в ПЦУ.

Читайте: Подход к статусу русского языка и УПЦ МП будет определять законодательство ЕС, - Зеленский

Топ комментарии
+13
Це просто якась дикість! Коли ми навчимося не боятися гнати з наших земель ворогів?!
показать весь комментарий
24.12.2025 12:18 Ответить
+10
Кожного московського свинопопа можна обміняти на сотню полонених! Мешканці сіл з церквами свиней ловіть свинопопів та вимінюйте їх через телеграм!
показать весь комментарий
24.12.2025 12:18 Ответить
+8
Ну то куди дивиться влада?? Усі ті кацапські церкви повинні бути ліквідовані!
показать весь комментарий
24.12.2025 12:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Кожного московського свинопопа можна обміняти на сотню полонених! Мешканці сіл з церквами свиней ловіть свинопопів та вимінюйте їх через телеграм!
показать весь комментарий
24.12.2025 12:18 Ответить
Московської церкви не буде в Україні, поступово всі парафії пейдуть в ПЦУ або УГКЦ
показать весь комментарий
24.12.2025 12:48 Ответить
Наш бог Перун
показать весь комментарий
24.12.2025 12:51 Ответить
Українці християнська нація.
показать весь комментарий
24.12.2025 12:58 Ответить
Це просто якась дикість! Коли ми навчимося не боятися гнати з наших земель ворогів?!
показать весь комментарий
24.12.2025 12:18 Ответить
Срать на тих промитомізких бабуль які рвати будуть за параських попів… силою прийти закрити і крапка.
цвіт нації гине поки ці пережитки совка в тилу за парашу стоять
показать весь комментарий
24.12.2025 12:24 Ответить
Ну то куди дивиться влада?? Усі ті кацапські церкви повинні бути ліквідовані!
показать весь комментарий
24.12.2025 12:19 Ответить
Або хоча би закрити
показать весь комментарий
24.12.2025 12:32 Ответить
якщо ліквідувати всі кацапські церкви, то владі доведеться не двушку, а десятку на москву відправляти.
показать весь комментарий
24.12.2025 12:37 Ответить
8 000 москвопопов по курсу 1/29 =это 232 000 освобожденных нащих пленных. Хватит на всех, плюс обменный фонд останется на будущее. Чего ждем?
показать весь комментарий
24.12.2025 12:20 Ответить
Ти думаєш воно в ху.... лостані комусь потрібно? Воно тут потрібно для знищення України. А в ху....лостані вони будуть заважати встановленій схемі обдурення холопів і звичайно ж їх заробітку. Тому їх туди і не забирають
показать весь комментарий
24.12.2025 12:29 Ответить
Вони потрібні, навчених їх у Казахстан чи Якутію зашлють скрєпи прадвіґать
показать весь комментарий
24.12.2025 12:31 Ответить
львівщина та франківщина..допоможіть сусідам, а то якийсь дисбаланс на карті
показать весь комментарий
24.12.2025 12:20 Ответить
В сенсі, прийняти до себе частину сусідських попів?
показать весь комментарий
24.12.2025 12:24 Ответить
ну ви як двері..якщо там грунти каменисті, гілки на деревах тонкі, мотузок немає чи річки не глибокі, то можна і в себе
показать весь комментарий
24.12.2025 12:50 Ответить
Які ми тупі… нус винищують а ми такі лояльні залишаємо сотні кацапських центрів по країні… це пздц якийсь🤬
показать весь комментарий
24.12.2025 12:21 Ответить
Мало того, ми залишаємо і промосковську владу в країні…
показать весь комментарий
24.12.2025 12:48 Ответить
Мабуть вони пройшли перепідготовку і зараз належать фсб, а попи виконують обов'язки по збору розвідувальній інформації мабуть даже звання отримали.
показать весь комментарий
24.12.2025 12:22 Ответить
ці церкви просто відкриті і працюють без прихожан? чи туди хтось ходить?

Дуже цікаво - скільки прихожан приблизно ходить в ті церкви?
показать весь комментарий
24.12.2025 12:23 Ответить
Правильне питання
показать весь комментарий
24.12.2025 12:31 Ответить
73%, нє?
показать весь комментарий
24.12.2025 12:47 Ответить
Ходять.Овердохуя ходять.А на волині коли попа з церви вигнали то він удома служби проводить.І,до нього до дому ходять на "службу"
показать весь комментарий
24.12.2025 12:55 Ответить
ходять. цікаво, скільки людей ходить. це 1% від всього народу, чи 30? чи більше?
показать весь комментарий
24.12.2025 12:57 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2025 12:24 Ответить
Все як хотів мудрий нарід
показать весь комментарий
24.12.2025 12:30 Ответить
усі вони однакові
показать весь комментарий
24.12.2025 12:56 Ответить
Зелена влада оберігиє фсбешне кубло, "сваі люді" жеш.
показать весь комментарий
24.12.2025 12:25 Ответить
безродного верховного зєлєнскага та його мародерів какаразніц така ганебна ситуація цілком влаштовує...
показать весь комментарий
24.12.2025 12:25 Ответить
І про це добре знають у кремлі.
показать весь комментарий
24.12.2025 12:25 Ответить
Є люди, які в 21 столітті не вірили у велику війну в 2022 при тому що зброя і тоталітарні режими нікуди не зникли. А є люди, які при наявності вищої освіти досі відключають свої мізки і вірять у якогось чувака на небі і рай після смерті, попри те що бородаті в рясах в більшості самі намагаються влаштувати той самий особистий рай на землі, про який брешуть віруючим. Найкращий спосіб позбутися московського паханату і сект - це розум і здоровий глузд.
показать весь комментарий
24.12.2025 12:36 Ответить
Агов!Українці,вам ***** не тисне до московських попів ходити?Що з нами не так?
показать весь комментарий
24.12.2025 12:53 Ответить
 
 