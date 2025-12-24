Почти 8 тыс. церквей УПЦ МП продолжают работать в Украине, - OpenDataBot. ИНФОГРАФИКА

В Украине до сих пор работают более 7,8 тыс. церквей Московского патриархата. Больше всего их в Днепропетровской, Винницкой и Закарпатской областях.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Лишь 934 религиозные общины официально перешли в Православную церковь Украины за почти 4 года полномасштабной войны.

Чаще всего в украинскую церковь обращались религиозные учреждения из Хмельницкой (205), Киевской (196) и Винницкой (105) областей.

Пик переходов пришелся на 2023 год: тогда сменили юрисдикцию 386 общин. В 2024 году таких было уже 191, а в 2025-м - 157.

Где больше всего церквей УПЦ МП?

Сейчас больше всего их остается в:

Донецкой области - 625;

Днепропетровской области - 522;

Винницкой области - 495;

Закарпатье - 487;

Хмельницкая область - 428.

Меньше всего - во Львовской (6) и Ивано-Франковской (8) областях.

Сейчас только 18 религиозных учреждений из почти 8 тысяч открыто показывают свои связи. В прошлом году таких общин было больше, однако 3 из них присоединились к ПЦУ, а одна, по данным из реестров, прекратила свою деятельность.

39 общин в госреестре обозначены как не указавшие свою принадлежность к МП. Все из Черновицкой области.

Еще 22 религиозные общины, которые скрывали или не декларировали связи с МП, прекратили деятельность или находятся в процессе прекращения по собственному желанию.

Отмечается, что переход церкви из одной митрополии в другую занимает длительное время, поэтому данные в ЕГР могут отличаться от информации "на местах" и в ПЦУ.

