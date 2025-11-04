УКР
СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП на Донеччині за фейки про захисників України. ФОТО

Служба безпеки задокументувала нові злочини з боку настоятеля одного з монастирів УПЦ (МП) на прифронтовій території Донеччини.

За матеріалами справи, митрополит публічно заперечував злочини РФ та поширював фейки про Сили оборони, передає Цензор.НЕТ.

Священнослужитель заперечував злочини росіян і виправдовував агресію РФ

Читайте: СБУ заочно повідомила про підозру бойовику, який вирізав "Z" на чолі полоненого українського воїна

Як встановило розслідування, навесні 2022 року під час літургії клірик заперечував причетність окупантів до масованих обстрілів регіону, коли було пошкоджено декілька місцевих храмів разом із насельниками.

Більше того, фігурант виправдовував збройну агресію РФ та розповсюджував дезінформацію про українських захисників, які ведуть безперервні бої з рашистами на східному фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки вже викрила клірика на несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Досудове розслідування за цим епізодом завершено. Матеріали справи скеровано до суду.

Митрополит УПЦ (МП)
Читайте: За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали 11 зрадників, які воювали проти Сил оборони України

СБУ (13528) УПЦ МП (1234) Донецька область (10015)
Топ коментарі
+5
Митрополиту УПЦ Московського патріархату? Так немає такої секти в Україні. Після Томосу, який Варфоломій дав Україні і об'єднав церковні громади в ПЦУ, кацапи тут самозванці. Але влада "какой разніци" не забороняє їх і називає митрополитами? Ще дає безкоштовно користуватися храмами, які будувалися за гроші українців?
показати весь коментар
04.11.2025 10:21 Відповісти
+4
Вони ржуть з ваших "підозр" і при цьому всьому в Європі та США всюди ревуть як їх переслідують. Допоки проти них не розпочнуться справжні репресії а не показові іменування, спокою в Україні не буде.
Ах да, де Баканнов який демонстративно ходе до московської церкви та проклинає томос?
показати весь коментар
04.11.2025 10:34 Відповісти
+1
а хіба кгб з Татарстану,,,?а може куйло татарин,,.?
показати весь коментар
04.11.2025 10:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а хіба кгб з Татарстану,,,?а може куйло татарин,,.?
показати весь коментар
04.11.2025 10:24 Відповісти
а ти знаєш, що джихадисти, це не нація.???
показати весь коментар
04.11.2025 10:31 Відповісти
а це не Ти ?(((Куйло по фамилии Шеломов знаешь кто он по нации? Обрезанный джихадист!))
показати весь коментар
04.11.2025 10:42 Відповісти
Те РПЦ знищив Сталін. Потім коли пересічні платники податків в США почали прискіпливо питати - чому ми повинні допомагати Сталіну а не Гітлеру якій відновлює знищені храми? Сталін був змушений створити підконтрольну церкву. Ті залишки попів справжньої РПЦ закликали не мати нічого спільного з антихристами які прикидаються церквою.
показати весь коментар
04.11.2025 10:46 Відповісти
Митрополиту УПЦ Московського патріархату? Так немає такої секти в Україні. Після Томосу, який Варфоломій дав Україні і об'єднав церковні громади в ПЦУ, кацапи тут самозванці. Але влада "какой разніци" не забороняє їх і називає митрополитами? Ще дає безкоштовно користуватися храмами, які будувалися за гроші українців?
показати весь коментар
04.11.2025 10:21 Відповісти
Горе тому хто правду називає брехнею а брехню правдою...
показати весь коментар
04.11.2025 10:22 Відповісти
Вони ржуть з ваших "підозр" і при цьому всьому в Європі та США всюди ревуть як їх переслідують. Допоки проти них не розпочнуться справжні репресії а не показові іменування, спокою в Україні не буде.
Ах да, де Баканнов який демонстративно ходе до московської церкви та проклинає томос?
показати весь коментар
04.11.2025 10:34 Відповісти
Схоже нік ти собі вибрав без жартів.
показати весь коментар
04.11.2025 10:47 Відповісти
Добре, буде на кого міняти наших полоненних.
показати весь коментар
04.11.2025 10:46 Відповісти
В помещении сидит в пилотке - не по уставу!
показати весь коментар
04.11.2025 11:02 Відповісти
Ще один живий страждалець, з фсб на москові, за сруськай міф в Україні від воєнного злочинця ******??!! Орки УБИВАЮТЬ все Українське, на окупованих ними територіях України!!
А Українці в СБУ, з 2014 року, об'явили московіту, якусь там «підозру» …..
показати весь коментар
04.11.2025 11:12 Відповісти
А чому Ви написали 2014-й рік? Чому не написали 1991-й? Україна отримала Томос про автокефалію Православної церкви України 6 січня 2019 року. Вселенський патріарх Варфоломій підписав документ 5 січня 2019 року, а вручив його 6 січня в Стамбулі митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. Потім у Верховній Раді регионали і їх брати по "русскому миру" заблокували закон про перейменування УПЦ в російську православну церкву в Україні і рішення мав прийняти президент у 2020 році після розгляду Конституційного суду.
показати весь коментар
04.11.2025 11:25 Відповісти
 
 