За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали 11 зрадників, які воювали проти Сил оборони України

За доказовою базою Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще одинадцять зрадників, які перейшли на бік ворога і воювали проти Сил оборони на Донеччині та Луганщині.

Українські воїни взяли бойовиків у полон під час запеклих боїв на Покровському, Краматорському та Сіверському напрямках фронту, передає Цензор.НЕТ.

Затримані бойовики засуджені за державну зраду та колабораційну діяльність

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих СБУ суд призначив їм по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, засудженими виявились жителі тимчасово захоплених територій на сході України, які добровільно вступили до лав ЗС РФ.

Кого було засуджено?

Серед них – кулеметник з 125-го стрілецького полку рашистів, який спочатку обстрілював позиції ЗСУ у Херсонській області, а згодом облаштовував укріпрайони окупантів поблизу селища Іванівка на Донеччині.

Ще п’ятеро – у лавах 5-ї мотострілецької бригади та підрозділів 1-го армійського корпусу рф допомагали ворогу захоплювати Курахове, де і потрапили у полон.

Інші троє – приєднались до 123-ї мотострілецької бригади країни-агресора, де зводили вогневі позиції ворога на території захопленого нафтопереробного заводу у Лисичанську Луганської області.

Останні двоє – з 85-ї та 7-ї мотострілецьких бригад, перший – колишній в’язень, який воював за рашистів поблизу Федорівки, другий – брав участь у штурмах позицій українських захисників біля Верхньокам’янського.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України.

