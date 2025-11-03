РУС
По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получили 11 предателей, воевавших против Сил обороны Украины

СБУ разоблачила боевиков, воевавших на стороне РФ

По данным Службы безопасности, реальные сроки заключения получили еще одиннадцать предателей, которые перешли на сторону врага и воевали против Сил обороны в Донецкой и Луганской областях.

Украинские воины взяли боевиков в плен во время ожесточенных боев на Покровском, Краматорском и Северском направлениях фронта, передает Цензор.НЕТ.

Задержанные боевики осуждены за государственную измену и коллаборационную деятельность

По материалам военной контрразведки и следователей СБУ суд назначил им по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установило расследование, осужденными оказались жители временно оккупированных территорий на востоке Украины, которые добровольно вступили в ряды ВС РФ.

Читайте также: 18-летний юноша расставлял "видеоловушки", чтобы шпионить за эшелонами ВСУ в двух областях, - СБУ

Кого осудили?

Среди них – пулеметчик из 125-го стрелкового полка рашистов, который сначала обстреливал позиции ВСУ в Херсонской области, а затем обустраивал укрепрайоны оккупантов вблизи поселка Ивановка в Донецкой области.

Еще пятеро – в рядах 5-й мотострелковой бригады и подразделений 1-го армейского корпуса РФ помогали врагу захватывать Курахово, где и попали в плен.

Остальные трое – присоединились к 123-й мотострелковой бригаде страны-агрессора, где возводили огневые позиции врага на территории захваченного нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске Луганской области.

Последние двое – из 85-й и 7-й мотострелковых бригад, первый – бывший заключенный, воевавший за рашистов вблизи Федоровки, второй – участвовал в штурмах позиций украинских защитников возле Верхнекаменского.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Читайте также: СБУ заочно сообщила о подозрении боевику, который вырезал "Z" на лбу пленного украинского воина

То я, як сумлінний налогоплатник повинен цю сволоту утримувати? 15 років??? Треба шукати шляхи для радикального зменшення навантаження...
