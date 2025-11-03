По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получили 11 предателей, воевавших против Сил обороны Украины

По данным Службы безопасности, реальные сроки заключения получили еще одиннадцать предателей, которые перешли на сторону врага и воевали против Сил обороны в Донецкой и Луганской областях.

Украинские воины взяли боевиков в плен во время ожесточенных боев на Покровском, Краматорском и Северском направлениях фронта.

Задержанные боевики осуждены за государственную измену и коллаборационную деятельность

По материалам военной контрразведки и следователей СБУ суд назначил им по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как установило расследование, осужденными оказались жители временно оккупированных территорий на востоке Украины, которые добровольно вступили в ряды ВС РФ.

Кого осудили?

Среди них – пулеметчик из 125-го стрелкового полка рашистов, который сначала обстреливал позиции ВСУ в Херсонской области, а затем обустраивал укрепрайоны оккупантов вблизи поселка Ивановка в Донецкой области.

Еще пятеро – в рядах 5-й мотострелковой бригады и подразделений 1-го армейского корпуса РФ помогали врагу захватывать Курахово, где и попали в плен.

Остальные трое – присоединились к 123-й мотострелковой бригаде страны-агрессора, где возводили огневые позиции врага на территории захваченного нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске Луганской области.

Последние двое – из 85-й и 7-й мотострелковых бригад, первый – бывший заключенный, воевавший за рашистов вблизи Федоровки, второй – участвовал в штурмах позиций украинских защитников возле Верхнекаменского.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

