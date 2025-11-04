РУС
1 048 21

СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП в Донецкой области за фейки о защитниках Украины. ФОТО

Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны настоятеля одного из монастырей УПЦ (МП) на прифронтовой территории Донецкой области.

По материалам дела, митрополит публично отрицал преступления РФ и распространял фейки о Силах обороны, передает Цензор.НЕТ.

Священнослужитель отрицал преступления россиян и оправдывал агрессию РФ

Читайте: СБУ заочно сообщила о подозрении боевику, который вырезал "Z" на лбу пленного украинского воина

Как установило расследование, весной 2022 года во время литургии клирик отрицал причастность оккупантов к массированным обстрелам региона, когда было повреждено несколько местных храмов вместе с насельниками.

Более того, фигурант оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял дезинформацию об украинских защитниках, которые ведут непрерывные бои с рашистами на восточном фронте.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности уже разоблачила клирика в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Досудебное расследование по этому эпизоду завершено. Материалы дела направлены в суд.

Митрополит УПЦ (МП)
Митрополит УПЦ (МП)
Митрополит УПЦ (МП)

Смотрите также: Протоиерей УПЦ МП корректировал российские удары по Сумщине, - СБУ. ФОТО

СБУ (20576) УПЦ МП (1587) Донецкая область (11182)
Топ комментарии
+5
Митрополиту УПЦ Московського патріархату? Так немає такої секти в Україні. Після Томосу, який Варфоломій дав Україні і об'єднав церковні громади в ПЦУ, кацапи тут самозванці. Але влада "какой разніци" не забороняє їх і називає митрополитами? Ще дає безкоштовно користуватися храмами, які будувалися за гроші українців?
04.11.2025 10:21 Ответить
+4
Вони ржуть з ваших "підозр" і при цьому всьому в Європі та США всюди ревуть як їх переслідують. Допоки проти них не розпочнуться справжні репресії а не показові іменування, спокою в Україні не буде.
Ах да, де Баканнов який демонстративно ходе до московської церкви та проклинає томос?
04.11.2025 10:34 Ответить
+1
а хіба кгб з Татарстану,,,?а може куйло татарин,,.?
04.11.2025 10:24 Ответить
а хіба кгб з Татарстану,,,?а може куйло татарин,,.?
04.11.2025 10:24 Ответить
а ти знаєш, що джихадисти, це не нація.???
04.11.2025 10:31 Ответить
а це не Ти ?(((Куйло по фамилии Шеломов знаешь кто он по нации? Обрезанный джихадист!))
04.11.2025 10:42 Ответить
Те РПЦ знищив Сталін. Потім коли пересічні платники податків в США почали прискіпливо питати - чому ми повинні допомагати Сталіну а не Гітлеру якій відновлює знищені храми? Сталін був змушений створити підконтрольну церкву. Ті залишки попів справжньої РПЦ закликали не мати нічого спільного з антихристами які прикидаються церквою.
04.11.2025 10:46 Ответить
Митрополиту УПЦ Московського патріархату? Так немає такої секти в Україні. Після Томосу, який Варфоломій дав Україні і об'єднав церковні громади в ПЦУ, кацапи тут самозванці. Але влада "какой разніци" не забороняє їх і називає митрополитами? Ще дає безкоштовно користуватися храмами, які будувалися за гроші українців?
04.11.2025 10:21 Ответить
Горе тому хто правду називає брехнею а брехню правдою...
04.11.2025 10:22 Ответить
Вони ржуть з ваших "підозр" і при цьому всьому в Європі та США всюди ревуть як їх переслідують. Допоки проти них не розпочнуться справжні репресії а не показові іменування, спокою в Україні не буде.
Ах да, де Баканнов який демонстративно ходе до московської церкви та проклинає томос?
04.11.2025 10:34 Ответить
Схоже нік ти собі вибрав без жартів.
04.11.2025 10:47 Ответить
Добре, буде на кого міняти наших полоненних.
04.11.2025 10:46 Ответить
В помещении сидит в пилотке - не по уставу!
04.11.2025 11:02 Ответить
Ще один живий страждалець, з фсб на москові, за сруськай міф в Україні від воєнного злочинця ******??!! Орки УБИВАЮТЬ все Українське, на окупованих ними територіях України!!
А Українці в СБУ, з 2014 року, об'явили московіту, якусь там «підозру» …..
04.11.2025 11:12 Ответить
А чому Ви написали 2014-й рік? Чому не написали 1991-й? Україна отримала Томос про автокефалію Православної церкви України 6 січня 2019 року. Вселенський патріарх Варфоломій підписав документ 5 січня 2019 року, а вручив його 6 січня в Стамбулі митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. Потім у Верховній Раді регионали і їх брати по "русскому миру" заблокували закон про перейменування УПЦ в російську православну церкву в Україні і рішення мав прийняти президент у 2020 році після розгляду Конституційного суду.
04.11.2025 11:25 Ответить
 
 