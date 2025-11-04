СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП в Донецкой области за фейки о защитниках Украины. ФОТО

Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны настоятеля одного из монастырей УПЦ (МП) на прифронтовой территории Донецкой области.

По материалам дела, митрополит публично отрицал преступления РФ и распространял фейки о Силах обороны, передает Цензор.НЕТ.

Священнослужитель отрицал преступления россиян и оправдывал агрессию РФ

Как установило расследование, весной 2022 года во время литургии клирик отрицал причастность оккупантов к массированным обстрелам региона, когда было повреждено несколько местных храмов вместе с насельниками.

Более того, фигурант оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял дезинформацию об украинских защитниках, которые ведут непрерывные бои с рашистами на восточном фронте.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности уже разоблачила клирика в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Досудебное расследование по этому эпизоду завершено. Материалы дела направлены в суд.







