СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП в Донецкой области за фейки о защитниках Украины. ФОТО
Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны настоятеля одного из монастырей УПЦ (МП) на прифронтовой территории Донецкой области.
По материалам дела, митрополит публично отрицал преступления РФ и распространял фейки о Силах обороны, передает Цензор.НЕТ.
Священнослужитель отрицал преступления россиян и оправдывал агрессию РФ
Как установило расследование, весной 2022 года во время литургии клирик отрицал причастность оккупантов к массированным обстрелам региона, когда было повреждено несколько местных храмов вместе с насельниками.
Более того, фигурант оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял дезинформацию об украинских защитниках, которые ведут непрерывные бои с рашистами на восточном фронте.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее Служба безопасности уже разоблачила клирика в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Досудебное расследование по этому эпизоду завершено. Материалы дела направлены в суд.
Ах да, де Баканнов який демонстративно ходе до московської церкви та проклинає томос?
А Українці в СБУ, з 2014 року, об'явили московіту, якусь там «підозру» …..