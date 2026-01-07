Начато расследование по фактам, обнародованным СМИ, о подпольной школе на территории монастыря в Киеве, - Офис генпрокурора. ФОТО

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры следователи Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины в отношении подпольной школы на территории монастыря.

Что известно?

Как отмечается, основанием для начала уголовного производства стали факты, обнародованные в журналистском расследовании о деятельности на территории одного из монастырей Голосеевского района города Киева подпольного учебного заведения. По обнародованной информации, в этой школе детей обучали по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен.

Действия правоохранителей

"В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают обстоятельства создания и функционирования указанного учебного заведения, проверяют, посещали ли дети государственные учебные заведения, в которых они должны были учиться официально, а также выясняют источники финансирования деятельности подпольной школы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Всем установленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями уголовного законодательства.

Что предшествовало?