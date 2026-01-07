Начато расследование по фактам, обнародованным СМИ, о подпольной школе на территории монастыря в Киеве, - Офис генпрокурора. ФОТО
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры следователи Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины в отношении подпольной школы на территории монастыря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что известно?
Как отмечается, основанием для начала уголовного производства стали факты, обнародованные в журналистском расследовании о деятельности на территории одного из монастырей Голосеевского района города Киева подпольного учебного заведения. По обнародованной информации, в этой школе детей обучали по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен.
Действия правоохранителей
"В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают обстоятельства создания и функционирования указанного учебного заведения, проверяют, посещали ли дети государственные учебные заведения, в которых они должны были учиться официально, а также выясняют источники финансирования деятельности подпольной школы", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается. Всем установленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями уголовного законодательства.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что подпольная школа при УПЦ МП в Киеве обучает детей основам "русского мира".
- Впоследствии в Службе безопасности Украины заявили "Суспильному", что исследуют "возможную противоправную деятельность" "в рамках уголовного производства". Продолжается досудебное расследование.
- Также, изложенные в расследовании факты будет проверять Государственная служба качества образования. Там отметили, что совместно с правоохранителями будут принимать все предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных к ответственности.
- Як не вдобно , знову про.бали!
Можна було ще радянські практики взаємодії з представниками релігії з 1920-30х років практикувати.
Все, що завгодно чули, але про підпільні школи - вперше!
Так може, при такій владі z-елених в Україні незабаром з'являться підпільні бібліотеки, підпільні музеї, підпільні університети, де дійсно будуть нарешті давати знання, а не креативити накштал аля - Нова Українська школа (НУШ)!
Агов, Оксене Лісовий, це питання особисто до Вас, бо ми знаємо,
Ви читаєте ЦЕНЗОР.НЕТ!
Так може нарешті поверніться до національної освіти й науки обличчям, а не своєю просидженою у кріслах пихатою дупою!
Бо при таких підходах щодо навчання, акредитацій закладів освіти, незабаром вчити нікого буде, та й нікому!
Всі кінці й початки саме там!
Такі речі робляться лише з подачі влади та правоохоронних органів.
Всі були в долі, тому й далі б собі працювала, поки комусь не стало малувато!
""Голубой огонек-200 (26)" на канале "россия-1" был организован в стиле некрогламура.
Из традиционных участников "огоньков" собрали команду для того, чтобы никто не заметил исчезновения людей. В частности по сравнению с 2022 годом из числа ключевых персонажей шоу пропали Меладзе и Ротару, причем роль Меладзе в качестве хедлайнера взял на себя Шаман. Дважды, том числе в финальной песне с детским хором, выступила Долина.
Основной товар, который продает "огонек", с учетом его аудитории, это по-прежнему ностальгия, только теперь к ностальгии по позднему СССР добавилась ностальгия по мирному довоенному прошлому. Соответственно все постоянно желали друг другу мира, но сначала все-таки победы.
Важным ингредиентом некрогламура стала интервенция псевдорусского стиля, примерно каждая пятая композиция исполнялась артистами, одетыми в "традиционные костюмы".
В качестве демонстрации миролюбивых устремлений россии на сцену вышла бывшая депутат Верховной Рады Таисия Повалий, которая исполнила песню на украинском языке. Такое место зарезервиновано рф для украинцев: они могут петь и плясать в специально отведенных местах в качестве элемента этнографии и фольклора.
Ключевой элемент некрогламура стали тосты от участников войны. Одетые в тяжеловесные псевдосталинские мундиры эти косплееры, которые смогли повторить, выглядели напряженными и произносили короткие фразы: "Боевые задачи будут выполнены, победа близка". К каждой группе военных преступников был приставлен специальный тамада, который рассказывал об их боевых подвигов.
В среднем такое вторжение риторической линии "над нами мирное небо, но мы всех убьем", происходило раз в час. К участникам войны присоединились "военкоры", которые тоже поздравляли россиян с Новым годом и близкой победой.
Лозунг НБП "Да, смерть", буквально воплощен в качестве государственной идеологии в рамках этого праздника. Некрогламур построен на внутренней диалектике: не замечать войну невозможно, а кроме того ею следует гордиться, но при этом праздник должен пройти в традиционном довоенном стиле, как если бы ничего не случилось.
Так выглядит новое двоемыслие, вокруг которого должно быть выстроено общество зрителей новогоднего телевизора в россии."
Боневтік і його команда разом з іншими ідіотами і ворогами України знищили законопроект Княжицького, після прийняґття якого і духу московитів тут би не залишилося.
так от:
віддані виборці комуняк, ригів, зеленої блювоти, дуже якісно проріджені на півдні та сході україни.
відбитих тупорилих, вже і нема. а, хитросракі, таких не дуже багато, прилаштувались хто де.
до речі, на оболоні жилий комплекс, сірий такий, ближчий до північного мосту, то донбаська діаспора.
буткевич все розписав.
малюк нічого не знав, бо він воїн!
а от його зами, то все вони.
кришують, кошмарять, репресують.
як що школа своєчасно платить куди треба, абонентську плату, то хай собі працює.
що, в тому поганого?
а ви, з отими дурними питаннями, звідки в пихатої губатої жаби генерала сбу такі хороми та мерседес.....
За межею! У нас же типу обмежували РПЦ? У нас є взагалі якісь "компетентні органи"?!