Начато расследование по фактам, обнародованным СМИ, о подпольной школе на территории монастыря в Киеве, - Офис генпрокурора. ФОТО

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры следователи Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины в отношении подпольной школы на территории монастыря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что известно?

Как отмечается, основанием для начала уголовного производства стали факты, обнародованные в журналистском расследовании о деятельности на территории одного из монастырей Голосеевского района города Киева подпольного учебного заведения. По обнародованной информации, в этой школе детей обучали по советским учебникам и привлекали к исполнению советских песен.

Читайте также: Почти 8 тыс. церквей УПЦ МП продолжают работать в Украине, - OpenDataBot. ИНФОГРАФИКА

школа на территории монастыря

Действия правоохранителей

"В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают обстоятельства создания и функционирования указанного учебного заведения, проверяют, посещали ли дети государственные учебные заведения, в которых они должны были учиться официально, а также выясняют источники финансирования деятельности подпольной школы", - говорится в сообщении.

Читайте также: С 2022 года по материалам СБУ начато более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП)

Досудебное расследование продолжается. Всем установленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями уголовного законодательства.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что подпольная школа при УПЦ МП в Киеве обучает детей основам "русского мира".
  • Впоследствии в Службе безопасности Украины заявили "Суспильному", что исследуют "возможную противоправную деятельность" "в рамках уголовного производства". Продолжается досудебное расследование.
  • Также, изложенные в расследовании факты будет проверять Государственная служба качества образования. Там отметили, что совместно с правоохранителями будут принимать все предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных к ответственности.

Киев (26504) УПЦ МП (1594) школа (3087) Офис Генпрокурора (2877)
Ви уявіть собі навпаки ! В мАсквЄ українська школа ! Ви думаєте хтось би вів слідство ? Спалили би школу , батьків з дітьми місцеві би ногами забили !
07.01.2026 09:29
+15
Для чого СБУ , якщо все протизаконне виявляють журналісти? Цей МП як був по всій Україні, так і є, як сидів в Лаврі, так і сидить.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:31
+10
"учителів" на примусову працю - крутити динамо машину - бо цука уряд змінив пріоритетність і електротранспорт без струму. Крутити або доки копита не відпадуть - або до переможного кінця війни.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:28
07.01.2026 09:28
Діти нехай ходять, але батьків , якщо державні службовці, або працюють держкорпораціях під санкції!
показать весь комментарий
07.01.2026 09:31
Відповідь СБУ:
- Як не вдобно , знову про.бали!
показать весь комментарий
07.01.2026 09:33
Питання до тіньового керівника СБУ Поклада, це сфера його відповідальності як заступника голови.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:36
Тут "школу" треба у лапки брати, бо це не є школа
показать весь комментарий
07.01.2026 09:34
"За оприлюдненою інформацією, у цій школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень."

Можна було ще радянські практики взаємодії з представниками релігії з 1920-30х років практикувати.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:37
Байдужість, беззубість, толерантність = загибель України.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:38
Ось це так да!
Все, що завгодно чули, але про підпільні школи - вперше!
Так може, при такій владі z-елених в Україні незабаром з'являться підпільні бібліотеки, підпільні музеї, підпільні університети, де дійсно будуть нарешті давати знання, а не креативити накштал аля - Нова Українська школа (НУШ)!
Агов, Оксене Лісовий, це питання особисто до Вас, бо ми знаємо,
Ви читаєте ЦЕНЗОР.НЕТ!
Так може нарешті поверніться до національної освіти й науки обличчям, а не своєю просидженою у кріслах пихатою дупою!
Бо при таких підходах щодо навчання, акредитацій закладів освіти, незабаром вчити нікого буде, та й нікому!
показать весь комментарий
07.01.2026 09:39
Там треба ще багато чого зробити. Закрити цей кацапський гадюшник, позбавити вчителів права обіймати посади, пов'язані з вихованням дітей, розібратися з батьками, які не виконують своїх батьківських обов'язків щодо виховання дітей, включно з позбавленням батьківських прав,. І щоб усі без винятку несли відповідальність за пропаганду " руського міру" під час воєнного стану.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:39
Ви про що?! Хто ж це буде робити, якщо весь Офіс Президента складається саме з таких пропагандистів та їх родичів в расєє!
показать весь комментарий
07.01.2026 09:44
Та що там розслідувати- спалити разом з їхніми бесами і все!
показать весь комментарий
07.01.2026 09:42
Тоді треба почати з лінча Адміністрації Преz-едента України Боби Зеленого!
Всі кінці й початки саме там!
показать весь комментарий
07.01.2026 09:46
А щодо школи, так Ви, шановні дописувачи на гілці особливо не переймайтесь!
Такі речі робляться лише з подачі влади та правоохоронних органів.
Всі були в долі, тому й далі б собі працювала, поки комусь не стало малувато!
показать весь комментарий
07.01.2026 09:43
і яка ж то була ДОЛЯ , що всім вистачало аж з 60 учнів ? Там мабуть батьки не тільки довбні а поголовно міліонери ?
показать весь комментарий
07.01.2026 09:54
@ (мова оригіналу допису):

""Голубой огонек-200 (26)" на канале "россия-1" был организован в стиле некрогламура.
Из традиционных участников "огоньков" собрали команду для того, чтобы никто не заметил исчезновения людей. В частности по сравнению с 2022 годом из числа ключевых персонажей шоу пропали Меладзе и Ротару, причем роль Меладзе в качестве хедлайнера взял на себя Шаман. Дважды, том числе в финальной песне с детским хором, выступила Долина.
Основной товар, который продает "огонек", с учетом его аудитории, это по-прежнему ностальгия, только теперь к ностальгии по позднему СССР добавилась ностальгия по мирному довоенному прошлому. Соответственно все постоянно желали друг другу мира, но сначала все-таки победы.
Важным ингредиентом некрогламура стала интервенция псевдорусского стиля, примерно каждая пятая композиция исполнялась артистами, одетыми в "традиционные костюмы".
В качестве демонстрации миролюбивых устремлений россии на сцену вышла бывшая депутат Верховной Рады Таисия Повалий, которая исполнила песню на украинском языке. Такое место зарезервиновано рф для украинцев: они могут петь и плясать в специально отведенных местах в качестве элемента этнографии и фольклора.
Ключевой элемент некрогламура стали тосты от участников войны. Одетые в тяжеловесные псевдосталинские мундиры эти косплееры, которые смогли повторить, выглядели напряженными и произносили короткие фразы: "Боевые задачи будут выполнены, победа близка". К каждой группе военных преступников был приставлен специальный тамада, который рассказывал об их боевых подвигов.
В среднем такое вторжение риторической линии "над нами мирное небо, но мы всех убьем", происходило раз в час. К участникам войны присоединились "военкоры", которые тоже поздравляли россиян с Новым годом и близкой победой.
Лозунг НБП "Да, смерть", буквально воплощен в качестве государственной идеологии в рамках этого праздника. Некрогламур построен на внутренней диалектике: не замечать войну невозможно, а кроме того ею следует гордиться, но при этом праздник должен пройти в традиционном довоенном стиле, как если бы ничего не случилось.
Так выглядит новое двоемыслие, вокруг которого должно быть выстроено общество зрителей новогоднего телевизора в россии."
показать весь комментарий
07.01.2026 09:52
Якщо правда, то ето прєкрасно.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:08
І хтогсь повірив в те, що Боневтік Позорно-Брехливий, який вихований на "русском мире" і який притягнув "русский мир" в Україну і постійно його пропагував зі сцени закборонить тут все російське? Так то його виборці. Прихожани і московські попи УПЦ МП агутували і голосували за Зеленського. Цікаво те, що такі школи є в кожному місті, московити миають цілі квартали нерухомості на які примурувати куполи і хрести та вважають їх своєю власністю, обслуговують за рахунок України.
Боневтік і його команда разом з іншими ідіотами і ворогами України знищили законопроект Княжицького, після прийняґття якого і духу московитів тут би не залишилося.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:05
може не забанять.
так от:
віддані виборці комуняк, ригів, зеленої блювоти, дуже якісно проріджені на півдні та сході україни.
відбитих тупорилих, вже і нема. а, хитросракі, таких не дуже багато, прилаштувались хто де.
до речі, на оболоні жилий комплекс, сірий такий, ближчий до північного мосту, то донбаська діаспора.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:24
ну чого ви?
буткевич все розписав.
малюк нічого не знав, бо він воїн!
а от його зами, то все вони.
кришують, кошмарять, репресують.
як що школа своєчасно платить куди треба, абонентську плату, то хай собі працює.
що, в тому поганого?
а ви, з отими дурними питаннями, звідки в пихатої губатої жаби генерала сбу такі хороми та мерседес.....
показать весь комментарий
07.01.2026 10:17
Покажите списки родителей водивших в эту школу своих детишек с должностями и местом их работы,у некоторых откроются глаза.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:40
Шокувало - цілу ніч кацапи лупили по Дніпру, а зранку під дружні дзвони гундяєвських храмів (типу Різдво по москві) місцеві любителі русскаго мира дружно понесли гроші до РПЦ для переправки їх кирилу, який благословляє путінскьких вбивць українців та використає гроші наших бовдурів з цією ж метою! І цих же місцевих вірян секти гундяєва за їхні ж гроші будуть путінці далі бивати/калічити та руйнувати все навкруги...
За межею! У нас же типу обмежували РПЦ? У нас є взагалі якісь "компетентні органи"?!
показать весь комментарий
07.01.2026 10:51
 
 