Подпольная школа при монастыре в Киеве: образовательный омбудсмен Лещик заявила о ряде нарушений
После журналистского расследования "Слідство.Інфо" о деятельности нелегальной школы при храме "Голосеевская пустынь" в Киеве начата проверка возможных нарушений законодательства, в частности прав детей на образование, требований лицензирования и государственной политики национальной памяти.
Об этом образовательный омбудсмен Надия Лещик написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В этой ситуации стоит выделить несколько вопросов, в которых я вижу возможные нарушения:
- индоктринация детей, пропаганда и нарушение принципов государственной политики национальной памяти украинского народа и закона о декоммунизации;
- нарушение прав детей на образование;
- нелегальное предоставление образовательных услуг;
- нарушение требований лицензионных условий учебными заведениями (признаки возможного фиктивного зачисления учеников, неправомерного получения образовательной субвенции, подделки документов и т. п.).
"Совместно с другими органами будут выяснены обстоятельства возможных нарушений, дана им правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования", - отметила Лещик.
Как установили журналисты редакции "Слідство.Інфо", в нелегальной школе детей учили "славянскому языку" (русскому), а также показывали российские фильмы и учили российским песням. Обучение проводилось по советским учебникам. То есть есть признаки индоктринации детей через насаждение российских нарративов и пропаганды.
"Наличие такой нелегальной школы в самой столице Украины – это признак уничтожения украинской идентичности. Такие методы применяются врагом на временно оккупированных территориях", – подчеркнула Лещик.
Также в этой ситуации, как отметила образовательный омбудсмен, есть признак нарушения родителями права детей на получение образования.
"Ведь дети посещают подпольную школу при монастыре Московского патриархата в Киеве, которая не имеет лицензии на предоставление образовательных услуг, и, как свидетельствуют материалы расследования, не обучаются в частной и коммунальной школах, в которые зачислены, чем нарушается право детей на образование.
В будущем у детей могут возникнуть проблемы с получением документов об образовании, а недостаточный уровень владения или невладение государственным языком может повлечь за собой препятствия доступа детей к образованию", - написала Лещик.
Кроме того, как отметила Лещик, среди нарушений - нелегальное предоставление образовательных услуг и нарушение лицензионных требований теми учебными заведениями, где учились эти ученики, а также возможное мошенничество с образовательной субвенцией, которая выдавала в том числе и на учеников, фиктивно обучавшихся в школах, подделка документов.
"В рамках реагирования на эту ситуацию направила письмо в Государственную службу качества образования о проведении внеплановой проверки учреждений общего среднего образования, также обратилась в отдельные учреждения и правоохранительные органы. Вместе с другими органами будем устанавливать обстоятельства возможных нарушений, будет дана правовая оценка и применены соответствующие меры реагирования", - отметила образовательный омбудсмен.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что подпольная школа при УПЦ МП в Киеве обучает детей основам "русского мира".
- Впоследствии в Службе безопасности Украины заявили "Суспільному", что исследуют "возможную противоправную деятельность" "в рамках уголовного производства". Продолжается досудебное расследование.
- Также, изложенные в расследовании факты будет проверять Государственная служба качества образования. Там отметили, что совместно с правоохранителями будут принимать все предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных к ответственности.
