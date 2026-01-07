Подпольная школа при монастыре в Киеве: образовательный омбудсмен Лещик заявила о ряде нарушений

После журналистского расследования "Слідство.Інфо" о деятельности нелегальной школы при храме "Голосеевская пустынь" в Киеве начата проверка возможных нарушений законодательства, в частности прав детей на образование, требований лицензирования и государственной политики национальной памяти.

Об этом образовательный омбудсмен Надия Лещик написала в Facebook.

В этой ситуации стоит выделить несколько вопросов, в которых я вижу возможные нарушения:

индоктринация детей, пропаганда и нарушение принципов государственной политики национальной памяти украинского народа и закона о декоммунизации;

нарушение прав детей на образование;

нелегальное предоставление образовательных услуг;

нарушение требований лицензионных условий учебными заведениями (признаки возможного фиктивного зачисления учеников, неправомерного получения образовательной субвенции, подделки документов и т. п.).

"Совместно с другими органами будут выяснены обстоятельства возможных нарушений, дана им правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования", - отметила Лещик.

Как установили журналисты редакции "Слідство.Інфо", в нелегальной школе детей учили "славянскому языку" (русскому), а также показывали российские фильмы и учили российским песням. Обучение проводилось по советским учебникам. То есть есть признаки индоктринации детей через насаждение российских нарративов и пропаганды.

"Наличие такой нелегальной школы в самой столице Украины – это признак уничтожения украинской идентичности. Такие методы применяются врагом на временно оккупированных территориях", – подчеркнула Лещик.

Также в этой ситуации, как отметила образовательный омбудсмен, есть признак нарушения родителями права детей на получение образования.

"Ведь дети посещают подпольную школу при монастыре Московского патриархата в Киеве, которая не имеет лицензии на предоставление образовательных услуг, и, как свидетельствуют материалы расследования, не обучаются в частной и коммунальной школах, в которые зачислены, чем нарушается право детей на образование.

В будущем у детей могут возникнуть проблемы с получением документов об образовании, а недостаточный уровень владения или невладение государственным языком может повлечь за собой препятствия доступа детей к образованию", - написала Лещик.

Кроме того, как отметила Лещик, среди нарушений - нелегальное предоставление образовательных услуг и нарушение лицензионных требований теми учебными заведениями, где учились эти ученики, а также возможное мошенничество с образовательной субвенцией, которая выдавала в том числе и на учеников, фиктивно обучавшихся в школах, подделка документов.

"В рамках реагирования на эту ситуацию направила письмо в Государственную службу качества образования о проведении внеплановой проверки учреждений общего среднего образования, также обратилась в отдельные учреждения и правоохранительные органы. Вместе с другими органами будем устанавливать обстоятельства возможных нарушений, будет дана правовая оценка и применены соответствующие меры реагирования", - отметила образовательный омбудсмен.

Что предшествовало?