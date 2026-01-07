Підпільна школа при монастирі в Києві: освітня омбудсманка Лещик заявила про низку порушень

Після журналістського розслідування "Слідство.Інфо" щодо діяльності нелегальної школи при храмі "Голосіївська пустинь" у Києві розпочато перевірку можливих порушень законодавства, зокрема прав дітей на освіту, вимог ліцензування та державної політики національної пам’яті.

Про це освітня омбудсманка Надія Лещик написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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У цій ситуації варто виділити декілька питань, у яких вбачаю можливі порушення:

індоктринація дітей, пропаганда та порушення засад державної політики національної пам’яті Українського народу та закону про декомунізацію;

порушення прав дітей на освіту;

нелегальне надання освітніх послуг;

порушення вимог ліцензійних умов закладами освіти (ознаки можливого фіктивного зарахування учнів, неправомірного отримання освітньої субвенції, підробки документів тощо).

"Спільно з іншими органами буде з’ясовано обставини можливих порушень, надано їм правову оцінку та вжито відповідних заходів реагування", - зазначила Лещик.

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Як встановили журналісти редакції "Слідство.Інфо", у нелегальній школі дітей навчали "слов’янської мови" (російської), а також показували російські фільми та навчали російських пісень. Навчання проводилося за радянськими підручниками. Тобто є ознаки здійснення індоктринації дітей через насадження російських наративів та пропаганди.

"Наявність такої нелегальної школи в самій столиці України – це ознака знищення української ідентичності. Такі методи застосовуються ворогом на тимчасово окупованих територіях", - наголосила Лещик.

Також в цій ситуації, як зазначила освітній омбудсмен, є ознака порушення батьками права дітей на здобуття освіти.

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"Адже діти відвідують підпільну школу при монастирі московського патріархату в Києві, яка не має ліцензії на надання освітніх послуг, і, як свідчать матеріали розслідування, не здійснюють навчання у приватній та комунальній школах, до яких зараховані, чим порушується право дітей на освіту.

У майбутньому в дітей можуть виникнути проблеми з отриманням документів про освіту, а недостатній рівень володіння або неволодіння державною мовою може спричинити перешкоди доступу дітей до освіти", - написала Лещик.

Окрім того, як зауважила Лещик, серед порушень - нелегальне надання освітніх послуг і порушення ліцензійних вимог тими закладами освіти, де значилися ці учні, а також можливе шахрайство з освітньою субвенцією, яка видавалася у тому числі і на учнів, що фіктивно навчалися в школах, підробка документів.

"У межах реагування на цю ситуацію надіслала лист на Державну службу якості освіти щодо здійснення позапланової перевірки закладів загальної середньої освіти, також звернулася до окремих установ та до правоохоронних органів. Разом з іншими органами будемо встановлювати обставини можливих порушень, буде надано правову оцінку та застосоване відповідне реагування", - зазначила освітній омбудсмен.

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