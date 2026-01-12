Более 5,8 млн грн за уклонение от мобилизации: в трех регионах раскрыты каналы переправки мужчин за границу. ВИДЕО

Прокуратура совместно с правоохранительными органами раскрыла ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой военнообязанных мужчин через государственную границу Украины.

Что известно?

Как отмечается, в разоблаченных эпизодах общая сумма неправомерной выгоды, которую должны были уплатить военнообязанные, превышает 5,8 млн гривен. Сообщено о подозрении 11 лицам.

В частности, в начале 2026 года зафиксированы такие случаи в Ивано-Франковской, Сумской и Черновицкой областях.

Ивано-Франковская область

Так, в Прикарпатье разоблачен 75-летний пенсионер, который повторно организовал незаконную переправку военнообязанных за границу, не дождавшись приговора по предыдущему делу. Подозрение в аналогичном преступлении ему сообщили еще в октябре 2024 года. Уже в декабре 2025 года вместе с сообщниками он подыскал двух мужчин и за 12,5 тыс. евро с человека обещал инструктаж, перевозку и сопровождение по горной местности из Черновицкой области в Молдову вне пунктов пропуска. Мужчину задержали при попытке переправки двух мужчин. Он находится под стражей с возможностью внесения залога.

Также прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили о новых подозрениях пяти жителям Прикарпатья, которых обвиняют в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу в составе организованной группы. Установлено, что организатор вместе с четырьмя сообщниками, среди которых двое инспекторов нацпарка "Верховинский", за 8 тыс. евро с человека проводили мужчин по горной местности. Дополнительно по этому делу еще трем лицам объявлено подозрение за участие в отдельном эпизоде переправки. Всего задокументировано четыре факта, всем подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Сумская область

Жителю г. Сумы сообщено о подозрении в организации схемы уклонения от мобилизации. Он обещал содействовать оформлению фиктивных документов об увольнении с военной службы, снятии с воинского учета и незаконном перемещении через границу. Стоимость услуг составляла 11 тыс. долларов с человека. При попытке перевозки пяти военнообязанных организатор был задержан. Общая сумма изъятой неправомерной выгоды - 55 тыс. долларов.

Черновицкая область

На Буковине разоблачен гражданин иностранного государства, который пытался незаконно переправить за границу семерых мужчин, спрятав их в грузовике с пивом. По данным следствия, стоимость незаконного выезда колебалась от 6 до 13 тыс. евро с человека. Во время задержания в пункте пропуска "Мамалыга" у подозреваемого изъято 34 тыс. евро.

Что инкриминируют?

Отмечается, что подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В зависимости от роли и совершенного, им инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенную в составе организованных групп (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

