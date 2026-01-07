РУС
Новости Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
Священника УПЦ (МП) на Буковине будут судить за организацию побега мужчин за границу

В Буковине в суд направили обвинительный акт в отношении священнослужителя УПЦ (МП) и его сообщника, которых обвиняют в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Прокуроры Окружной прокуратуры города Черновцы направили в суд обвинительный акт в отношении священнослужителя УПЦ (МП) и его сообщника. Их обвиняют в организации незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, священнослужитель, пользуясь широким кругом знакомств, в частности благодаря религиозной деятельности, присоединился к схеме незаконного выезда мужчин за границу. Во время телефонного разговора он сообщил о возможности переправки в Румынию лиц, не имевших законных оснований для пересечения границы.

Кого планировали переправить

Речь шла о двух мужчинах из Тернополя. Стороны согласовали "стоимость услуги" - 13 тысяч евро с каждого, средства должны были быть переданы наличными одним платежом.

Для организации перевозки мужчин в Черновицкую область обвиняемый привлек 42-летнего жителя села Банчены Черновицкого района. Соучастник отвечал за доставку мужчин в определенное место.

Реализовать задуманное не удалось - в октябре 2025 года правоохранители задержали обоих во время передачи средств в Черновцах.

Этот эпизод является одним из уголовных производств 2025 года в отношении лиц, связанных с УПЦ (МП)

В течение прошлого года правоохранительные органы сообщили о подозрении 13 лицам и направили в суд 16 обвинительных актов по ряду статей УК Украины, в том числе за глорификацию вооруженной агрессии РФ, государственную измену, посягательство на территориальную целостность Украины и препятствование законной деятельности ВСУ.
По результатам судебного разбирательства вынесено 9 обвинительных приговоров, в частности с реальным наказанием в виде 11 лет лишения свободы.

Так це він Міндіча і Юзіка за кордон перевів?
07.01.2026 18:50
+3
Та який же він священник? Попушка - майор фсб!
07.01.2026 18:35
+3
07.01.2026 18:51
Та який же він священник? Попушка - майор фсб!
07.01.2026 18:35
Надо было попу верхом на них через границу скакать. Сошли бы за лошадей.
07.01.2026 18:36
https://www.youtube.com/watch?v=ZGoC1EqSVqo
07.01.2026 18:37
Андрей Емельянов #582078 откуда то появилось в чате это узкое говно,и смердит по каждому поводу.
07.01.2026 18:38
Факт злочину відсутній ! Треба просто стверджувати , що він , за 13 тисяч євро , просто підвозив лохів до кордону !
07.01.2026 18:38
На думку без'яйцевих ухилянтів він герой!
07.01.2026 18:41
Коли вже в ККУ буде стаття , священник московської церкви - буцегарня 11 рокі
прихожанин - 6 років
фінансисии цієї клоаки - 5 рокв

доки терпіти це все ? Чи ***** нападьот ?
07.01.2026 18:46
Так це він Міндіча і Юзіка за кордон перевів?
07.01.2026 18:50
07.01.2026 18:51
Чому ця сатанинська секта до цього часу діє в Україні?
07.01.2026 19:39
https://www.facebook.com/watch/?v=1368974744459445 «Наши воины по поручению Господа исполняют святую миссию в Украине», - заявил Путин после рождественского богослужения.
07.01.2026 19:57
 
 