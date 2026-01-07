Священника УПЦ (МП) на Буковине будут судить за организацию побега мужчин за границу

В Буковине в суд направили обвинительный акт в отношении священнослужителя УПЦ (МП) и его сообщника, которых обвиняют в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Прокуроры Окружной прокуратуры города Черновцы направили в суд обвинительный акт в отношении священнослужителя УПЦ (МП) и его сообщника. Их обвиняют в организации незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, священнослужитель, пользуясь широким кругом знакомств, в частности благодаря религиозной деятельности, присоединился к схеме незаконного выезда мужчин за границу. Во время телефонного разговора он сообщил о возможности переправки в Румынию лиц, не имевших законных оснований для пересечения границы.

Кого планировали переправить

Речь шла о двух мужчинах из Тернополя. Стороны согласовали "стоимость услуги" - 13 тысяч евро с каждого, средства должны были быть переданы наличными одним платежом.

Для организации перевозки мужчин в Черновицкую область обвиняемый привлек 42-летнего жителя села Банчены Черновицкого района. Соучастник отвечал за доставку мужчин в определенное место.

Реализовать задуманное не удалось - в октябре 2025 года правоохранители задержали обоих во время передачи средств в Черновцах.

Этот эпизод является одним из уголовных производств 2025 года в отношении лиц, связанных с УПЦ (МП)

В течение прошлого года правоохранительные органы сообщили о подозрении 13 лицам и направили в суд 16 обвинительных актов по ряду статей УК Украины, в том числе за глорификацию вооруженной агрессии РФ, государственную измену, посягательство на территориальную целостность Украины и препятствование законной деятельности ВСУ.

По результатам судебного разбирательства вынесено 9 обвинительных приговоров, в частности с реальным наказанием в виде 11 лет лишения свободы.

