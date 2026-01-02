РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9266 посетителей онлайн
Новости Незаконное пересечение границы
565 10

Более 13 тысяч "уклонистов" было задержано в 2025 году: они пытались незаконно пересечь границу

Более 13 тысяч "уклонистов" было задержано в 2025 году

Более 13 тысяч "уклонистов" было задержано в 2025 году. Они пытались незаконно пересечь границу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Многие из этих лиц повторно хотели пересечь границу.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пограничники назвали количество украинцев, которые пытались бежать в Беларусь в 2025 году

Также в течение 2025 года было задержано около 1400 граждан, которые пытались незаконно пересечь границу с Беларусью.

В последнее время количество попыток нелегального пересечения границы снизилось, - сообщают в ГПСУ.

Больше всего попыток незаконного пересечения границы остается на границе со странами Европейского Союза. Впрочем, в зимний период количество попыток незаконного пересечения границы снизилось, если сравнивать с теплым временем года.

Читайте также: Больше всего нарушителей границы задерживают на границе с Молдовой и Румынией, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (7042) граница (5465) Демченко Андрей (330) уклонисты (1187)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А Міндіч і юзік як просковзнули? А як на рахунок пару сотень тисяч ухилянтів в синій формі? Чому вони досі тил своїми дупами гріють?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:01 Ответить
+1
Що там з кордоном на Сумщині? Ворог заходить по сотні орків без супротиву, в на тисі тихо і спокійно, можна ловити ухилянтів як собак і премії отримувати.
показать весь комментарий
02.01.2026 13:02 Ответить
+1
Наскільки я пам'ятаю, у нас не тільки придатні не можуть покинути країну, але і величезна кількість непридатних. Вони теж ухилянти, чи ця цифра відображає саме придатних? Чи у нас вже якщо не на фронті, то полюбому ухилянт?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Міндіч і юзік як просковзнули? А як на рахунок пару сотень тисяч ухилянтів в синій формі? Чому вони досі тил своїми дупами гріють?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:01 Ответить
Та як їм не соромно!
показать весь комментарий
02.01.2026 13:02 Ответить
Що там з кордоном на Сумщині? Ворог заходить по сотні орків без супротиву, в на тисі тихо і спокійно, можна ловити ухилянтів як собак і премії отримувати.
показать весь комментарий
02.01.2026 13:02 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, у нас не тільки придатні не можуть покинути країну, але і величезна кількість непридатних. Вони теж ухилянти, чи ця цифра відображає саме придатних? Чи у нас вже якщо не на фронті, то полюбому ухилянт?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:02 Ответить
А скільки ухилянтів намагалося перетнути кордон з рашою?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:08 Ответить
А як депутати "непомітно" літають в закордон на відпочинок, це вже ухилянт чи ще ні?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:10 Ответить
А 150 тис. віком 18-22 р. які покинули Україну це інше Зеля хоче виграти війну старими інвалідами хоча може такі інваліди як Залужний могли б це зробити, але нажаль їх послами в за кордон висилають ... тут все просто Захід заплатив зелі, щоб той відпустив 18-22 людей, які виїдуть і нормально інтегруються піднімаючи їх економіки... а ви воюйте ким хочете, або доки зможете...
показать весь комментарий
02.01.2026 13:12 Ответить
Дійсно спочатку закриває кордони збільшуючи корупцію до небачених плказників. При цьому пани обох статей катаються коли хочуть офіційно і ніхто їм не каже ні слова. І як вінець потужного лідорства "з царського плеча вольная" для молоді. Я ж не кажу про відношення до тих, хто не побоявся піти воювати. Корінь проблеми, зазначеної у статті у цьому.
показать весь комментарий
02.01.2026 13:22 Ответить
Интересно сколько таки отвалились, они ведь уже вряд-ли вернутся...
показать весь комментарий
02.01.2026 13:14 Ответить
А які причини цього явища? Хіба винуваті в цьому тільки громадяни, що втікають?
показать весь комментарий
02.01.2026 13:18 Ответить
 
 