Более 13 тысяч "уклонистов" было задержано в 2025 году. Они пытались незаконно пересечь границу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Многие из этих лиц повторно хотели пересечь границу.

Пограничники назвали количество украинцев, которые пытались бежать в Беларусь в 2025 году

Также в течение 2025 года было задержано около 1400 граждан, которые пытались незаконно пересечь границу с Беларусью.

В последнее время количество попыток нелегального пересечения границы снизилось, - сообщают в ГПСУ.

Больше всего попыток незаконного пересечения границы остается на границе со странами Европейского Союза. Впрочем, в зимний период количество попыток незаконного пересечения границы снизилось, если сравнивать с теплым временем года.

