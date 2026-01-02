Более 13 тысяч "уклонистов" было задержано в 2025 году: они пытались незаконно пересечь границу
Более 13 тысяч "уклонистов" было задержано в 2025 году. Они пытались незаконно пересечь границу Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Многие из этих лиц повторно хотели пересечь границу.
Пограничники назвали количество украинцев, которые пытались бежать в Беларусь в 2025 году
Также в течение 2025 года было задержано около 1400 граждан, которые пытались незаконно пересечь границу с Беларусью.
В последнее время количество попыток нелегального пересечения границы снизилось, - сообщают в ГПСУ.
Больше всего попыток незаконного пересечения границы остается на границе со странами Европейского Союза. Впрочем, в зимний период количество попыток незаконного пересечения границы снизилось, если сравнивать с теплым временем года.
Топ комментарии
+4 VasyaPetrenko2007 Petya
показать весь комментарий02.01.2026 13:01 Ответить Ссылка
+1 VasyaPetrenko2007 Petya
показать весь комментарий02.01.2026 13:02 Ответить Ссылка
+1 Sergis #587854
показать весь комментарий02.01.2026 13:02 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
VasyaPetrenko2007 Petya
показать весь комментарий02.01.2026 13:01 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Петрик Похмільський
показать весь комментарий02.01.2026 13:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
VasyaPetrenko2007 Petya
показать весь комментарий02.01.2026 13:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Sergis #587854
показать весь комментарий02.01.2026 13:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ivan Pogorelov
показать весь комментарий02.01.2026 13:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
VasyaPetrenko2007 Petya
показать весь комментарий02.01.2026 13:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
BOITAN NICOLAE
показать весь комментарий02.01.2026 13:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ljubov
показать весь комментарий02.01.2026 13:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Серый Вовк
показать весь комментарий02.01.2026 13:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ljubov
показать весь комментарий02.01.2026 13:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль