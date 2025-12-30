РУС
Незаконное пересечение границы
390

Больше всего нарушителей границы задерживают на границе с Молдовой и Румынией, - ГПСУ

ГПСУ фиксирует попытки незаконного пересечения границы даже зимой

Больше всего попыток незаконного пересечения государственной границы Украины фиксируется на направлениях с Молдовой и Румынией. В то же время в этом году пограничники отмечают рост таких случаев и на границе с Беларусью, сообщили в ГПСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Ежедневно мы задерживаем граждан, которые хотят незаконно пересечь границу. И это происходит на многих направлениях. В первую очередь, больше всего их задерживается на границе с Румынией и Молдовой", - рассказал Демченко.

По его словам, с осени количество лиц, пытающихся незаконно покинуть территорию Украины, постепенно уменьшается по сравнению с летним периодом, но попытки нарушений остаются ежедневными. Уменьшение количества попыток частично связано с ухудшением погодных условий, но даже зимой люди продолжают рисковать жизнью, пытаясь пересечь границу через реки или труднодоступные горные участки.

Граница с Беларусью

Демченко отметил, что в этом году наблюдается увеличение попыток незаконно пересечь границу в направлении Беларуси.

"На данный момент таких нарушителей на участке границы с Беларусью было задержано почти 1400. То есть фактически это меньше, чем на участках границы со странами Европейского Союза, но, как видим, и на этом направлении также начались попытки незаконно пересечь государственную границу", - отметил спикер ГПСУ.

Ранее сообщалось, что с начала военного положения пограничники пресекли 1792 попытки подкупа на сумму более 22,4 миллиона гривен.

А чому порушників на Сумщині не затримують? Он день чи два тому зайшли аж 100 орків і хоч би що, тису охороняти безпечно, єгеж? А юзіка як прогавили?
30.12.2025 10:35 Ответить
Воювати проти беззбройних у гівнокомандувача поки що виходить
30.12.2025 10:37 Ответить
Для героїчних прикордонників основний фронт - західний, де щоденно ведуться запеклі бої з ухилянтами. Тут зосереджені найбільш боєздатні підрозділи, техніка та засоби. Сумщина нікому не цікава, там ще й поранити або вбити можуть.
30.12.2025 10:44 Ответить
нічого дивного в тому не має - протяжність лінії кордону з даними країнами найдовша
30.12.2025 10:31 Ответить
Так "на межі з Молдовою і Румунією" чи на межі України з Молдовою і України з Румунією?
30.12.2025 10:31 Ответить
30.12.2025 10:35 Ответить
30.12.2025 10:44 Ответить
30.12.2025 10:37 Ответить
Західний кордон захищений дуже потужно. Повсюду патрулі, літають дрони з тепловізорами, стоять фотопастки, нариті рови і все затягнуто колючим дротом - жоден кріпак не втече! Але чомусь ці тилові 'герої' з ДПСУ не рвуться так само убезпечити наші східні і північні рубежі, де русня ходить як у себе вдома.
30.12.2025 10:44 Ответить
Там небезпечно! Стріляють! Вбити можуть! В тут тепло спокійно і буковелі поряд можна піти покататися на лижах.
30.12.2025 10:45 Ответить
Міндіча з Юзіком та Аристовичем пропустили
30.12.2025 10:49 Ответить
Миндич с арестовичем "просочились", а Юзик "протыснувся"! ( Это из нового набора пресс офицеров)
30.12.2025 11:07 Ответить
А де можно законно перетнути кордон? Чи є такі пункти пропуску де виконуючи вимоги Закону та Конституції вертухаї Ze дають змогу громадянам, про безпеку яких не піклується власна держава, покинути тереиторию ведення бойових та корупційних дій, та тотального порушення міжнародного гуманітарного права бурятами обох країн?
30.12.2025 10:55 Ответить
Демченко міндічів цукерманів дерьмаків і кнуря юзіка незамічає ,
30.12.2025 11:00 Ответить
Для отаких доходяг з грошима є спеціальні КПП з розцінками, кафетерієм і повіями.
30.12.2025 11:05 Ответить
лучше бы на Сумщине так кордон защищали как на румынском фронте, иждивенцы
30.12.2025 11:01 Ответить
Вони воювати тільки зі своїм народом здатні, Тиса , тцк, тут в перших рядах йдуть ламати ухилянтів а як якась найменша небезпека так вони ховаються як щури по норам.
30.12.2025 11:04 Ответить
Ви ,підараси зеленського, вже обтягнули той кордон колючкою, бетонну стіну ставите ,дрони, куча техніки, озброєння.З ким ви там на західних кордонах воюєте, хто вас там так залякав.Йдіть на схід,південь,північ Україну захищати, чмирі ви сцяні.
30.12.2025 11:10 Ответить
 
 