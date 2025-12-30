Больше всего нарушителей границы задерживают на границе с Молдовой и Румынией, - ГПСУ

Больше всего попыток незаконного пересечения государственной границы Украины фиксируется на направлениях с Молдовой и Румынией. В то же время в этом году пограничники отмечают рост таких случаев и на границе с Беларусью, сообщили в ГПСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Ежедневно мы задерживаем граждан, которые хотят незаконно пересечь границу. И это происходит на многих направлениях. В первую очередь, больше всего их задерживается на границе с Румынией и Молдовой", - рассказал Демченко.

По его словам, с осени количество лиц, пытающихся незаконно покинуть территорию Украины, постепенно уменьшается по сравнению с летним периодом, но попытки нарушений остаются ежедневными. Уменьшение количества попыток частично связано с ухудшением погодных условий, но даже зимой люди продолжают рисковать жизнью, пытаясь пересечь границу через реки или труднодоступные горные участки.

Смотрите также: Мужчина на мотоцикле пытался прорваться в Румынию. ВИДЕО

Граница с Беларусью

Демченко отметил, что в этом году наблюдается увеличение попыток незаконно пересечь границу в направлении Беларуси.

"На данный момент таких нарушителей на участке границы с Беларусью было задержано почти 1400. То есть фактически это меньше, чем на участках границы со странами Европейского Союза, но, как видим, и на этом направлении также начались попытки незаконно пересечь государственную границу", - отметил спикер ГПСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники сорвали побег трех мужчин в Молдову — "гид" требовал $36 000. ФОТО

Ранее сообщалось, что с начала военного положения пограничники пресекли 1792 попытки подкупа на сумму более 22,4 миллиона гривен.