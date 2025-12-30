Больше всего нарушителей границы задерживают на границе с Молдовой и Румынией, - ГПСУ
Больше всего попыток незаконного пересечения государственной границы Украины фиксируется на направлениях с Молдовой и Румынией. В то же время в этом году пограничники отмечают рост таких случаев и на границе с Беларусью, сообщили в ГПСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
"Ежедневно мы задерживаем граждан, которые хотят незаконно пересечь границу. И это происходит на многих направлениях. В первую очередь, больше всего их задерживается на границе с Румынией и Молдовой", - рассказал Демченко.
По его словам, с осени количество лиц, пытающихся незаконно покинуть территорию Украины, постепенно уменьшается по сравнению с летним периодом, но попытки нарушений остаются ежедневными. Уменьшение количества попыток частично связано с ухудшением погодных условий, но даже зимой люди продолжают рисковать жизнью, пытаясь пересечь границу через реки или труднодоступные горные участки.
Граница с Беларусью
Демченко отметил, что в этом году наблюдается увеличение попыток незаконно пересечь границу в направлении Беларуси.
"На данный момент таких нарушителей на участке границы с Беларусью было задержано почти 1400. То есть фактически это меньше, чем на участках границы со странами Европейского Союза, но, как видим, и на этом направлении также начались попытки незаконно пересечь государственную границу", - отметил спикер ГПСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль