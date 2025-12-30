Найбільше порушників кордону затримують на межі з Молдовою та Румунією, - ДПСУ

Найбільше спроб незаконного перетину державного кордону України фіксують на напрямках з Молдовою та Румунією. Водночас цього року прикордонники відзначають зростання таких випадків і на кордоні з Білоруссю, повідомили у ДПСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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"Щоденно ми затримуємо громадян, які хочуть незаконно перетнути кордон. І це відбувається на багатьох напрямках. В першу чергу, найбільше їх затримується на кордоні з Румунією та Молдовою", - розповів Демченко.

За його словами, з осені кількість осіб, які намагаються незаконно покинути територію України, поступово зменшується порівняно з літнім періодом, але спроби порушень залишаються щоденними. Зменшення кількості спроб частково пов’язане з погіршенням погодних умов, але навіть узимку люди продовжують ризикувати життям, намагаючись перетнути кордон через річки чи важкодоступні гірські ділянки.

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Кордон з Білоруссю

Демченко зауважив, що цьогоріч спостерігається збільшення спроб незаконно перетнути кордон на напрямку з Білоруссю.

"Станом на зараз таких порушників на ділянці кордону з Білоруссю було затримано майже 1400. Тобто фактично це менше, ніж на ділянках кордону з країнами Європейського Союзу, але, як бачимо, і на цьому напрямку також почалися спроби незаконно перетнути державний кордон", - зауважив речник ДПСУ.

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Раніше повідомлялося, що з початку воєнного стану прикордонники припинили 1792 спроби підкупу на суму понад 22,4 мільйона гривень.