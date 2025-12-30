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Новини Незаконний перетин кордону
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Найбільше порушників кордону затримують на межі з Молдовою та Румунією, - ДПСУ

ДПСУ фіксує спроби незаконного перетину кордону навіть узимку

Найбільше спроб незаконного перетину державного кордону України фіксують на напрямках з Молдовою та Румунією. Водночас цього року прикордонники відзначають зростання таких випадків і на кордоні з Білоруссю, повідомили у ДПСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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"Щоденно ми затримуємо громадян, які хочуть незаконно перетнути кордон. І це відбувається на багатьох напрямках. В першу чергу, найбільше їх затримується на кордоні з Румунією та Молдовою", - розповів Демченко.

За його словами, з осені кількість осіб, які намагаються незаконно покинути територію України, поступово зменшується порівняно з літнім періодом, але спроби порушень залишаються щоденними. Зменшення кількості спроб частково пов’язане з погіршенням погодних умов, але навіть узимку люди продовжують ризикувати життям, намагаючись перетнути кордон через річки чи важкодоступні гірські ділянки.

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Кордон з Білоруссю

Демченко зауважив, що цьогоріч спостерігається збільшення спроб незаконно перетнути кордон на напрямку з Білоруссю.

"Станом на зараз таких порушників на ділянці кордону з Білоруссю було затримано майже 1400. Тобто фактично це менше, ніж на ділянках кордону з країнами Європейського Союзу, але, як бачимо, і на цьому напрямку також почалися спроби незаконно перетнути державний кордон", - зауважив речник ДПСУ.

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Раніше повідомлялося, що з початку воєнного стану прикордонники припинили 1792 спроби підкупу на суму понад 22,4 мільйона гривень.

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ДПСУ Держприкордонслужба (6802) кордон (5029) ухилянти (1459)
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Топ коментарі
+19
А чому порушників на Сумщині не затримують? Он день чи два тому зайшли аж 100 орків і хоч би що, тису охороняти безпечно, єгеж? А юзіка як прогавили?
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30.12.2025 10:35 Відповісти
+17
Для героїчних прикордонників основний фронт - західний, де щоденно ведуться запеклі бої з ухилянтами. Тут зосереджені найбільш боєздатні підрозділи, техніка та засоби. Сумщина нікому не цікава, там ще й поранити або вбити можуть.
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30.12.2025 10:44 Відповісти
+14
Воювати проти беззбройних у гівнокомандувача поки що виходить
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30.12.2025 10:37 Відповісти

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