Понад 13 тисяч "ухилянтів" було затримано в 2025 році: вони намагалися незаконно перетнути кордон

Більш ніж 13 тисяч "ухилянтів" було затримано в 2025 році. Вони намагалися незаконно перетнути кордон України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Багато з цих осіб повторно хотіли перетнути кордон.

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Прикордонники назвали кількість українців, які намагалися втекти до Білорусі у 2025 році

Також впродовж 2025 року було затримано близько 1400 громадян, які намагалися незаконно перетнути кордон із Білоруссю.

Останнім часом кількість спроб нелегального перетину кордону знизилася, - повідомляють у ДПСУ.

Найбільше спроб незаконного перетину кордону залишається на кордоні з країнами Європейського Союзу. Втім, у зимовий період кількість спроб незаконного перетину кордону знизилася, якщо порівнювати з теплою порою року.

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