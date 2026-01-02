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Новини Незаконний перетин кордону
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Понад 13 тисяч "ухилянтів" було затримано в 2025 році: вони намагалися незаконно перетнути кордон

Більше 13 тисяч "ухилянтів" було затримано в 2025 році

Більш ніж 13 тисяч "ухилянтів" було затримано в 2025 році. Вони намагалися незаконно перетнути кордон України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Багато з цих осіб повторно хотіли перетнути кордон.

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Також впродовж 2025 року було затримано близько 1400 громадян, які намагалися незаконно перетнути кордон із Білоруссю.

Останнім часом кількість спроб нелегального перетину кордону знизилася, - повідомляють у ДПСУ.

Найбільше спроб незаконного перетину кордону залишається на кордоні з країнами Європейського Союзу. Втім, у зимовий період кількість спроб незаконного перетину кордону знизилася, якщо порівнювати з теплою порою року.

Також читайте: Найбільше порушників кордону затримують на межі з Молдовою та Румунією, - ДПСУ

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6808) кордон (5031) Демченко Андрій (421) ухилянти (1465)
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Топ коментарі
+22
А Міндіч і юзік як просковзнули? А як на рахунок пару сотень тисяч ухилянтів в синій формі? Чому вони досі тил своїми дупами гріють?
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02.01.2026 13:01 Відповісти
+16
Що там з кордоном на Сумщині? Ворог заходить по сотні орків без супротиву, в на тисі тихо і спокійно, можна ловити ухилянтів як собак і премії отримувати.
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02.01.2026 13:02 Відповісти
+13
Так вже фактично анархія в Україні і є, ніхто за мобілізацію не відповідає, хапають на вулиці людей , закони не діють..
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02.01.2026 13:29 Відповісти

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