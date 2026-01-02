Понад 13 тисяч "ухилянтів" було затримано в 2025 році: вони намагалися незаконно перетнути кордон
Більш ніж 13 тисяч "ухилянтів" було затримано в 2025 році. Вони намагалися незаконно перетнути кордон України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Багато з цих осіб повторно хотіли перетнути кордон.
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Також впродовж 2025 року було затримано близько 1400 громадян, які намагалися незаконно перетнути кордон із Білоруссю.
Останнім часом кількість спроб нелегального перетину кордону знизилася, - повідомляють у ДПСУ.
Найбільше спроб незаконного перетину кордону залишається на кордоні з країнами Європейського Союзу. Втім, у зимовий період кількість спроб незаконного перетину кордону знизилася, якщо порівнювати з теплою порою року.
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