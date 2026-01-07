Священника УПЦ (МП) на Буковині судитимуть за організацію втечі чоловіків за кордон

На Буковині до суду скерували обвинувальний акт щодо священнослужителя УПЦ (МП) та його спільника, яких обвинувачують в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

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Прокурори Окружної прокуратури міста Чернівці скерували до суду обвинувальний акт щодо священнослужителя УПЦ (МП) та його спільника. Їх обвинувачують в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, священнослужитель, користуючись широким колом знайомств, зокрема завдяки релігійній діяльності, долучився до схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. Під час телефонної розмови він повідомив про можливість переправлення до Румунії осіб, які не мали законних підстав для перетину кордону.

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Кого планували переправити

Йшлося про двох чоловіків із Тернополя. Сторони узгодили "вартість послуги" - 13 тисяч євро з кожного, кошти мали бути передані готівкою одним платежем.

Для організації перевезення чоловіків до Чернівецької області обвинувачений залучив 42-річного жителя села Банчени Чернівецького району. Спільник відповідав за доставлення чоловіків до визначеного місця.

Реалізувати задумане не вдалося - у жовтні 2025 року правоохоронці затримали обох під час передачі коштів у Чернівцях.

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Цей епізод є одним із кримінальних проваджень 2025 року щодо осіб, пов’язаних з УПЦ (МП).

Упродовж минулого року правоохоронні органи повідомили про підозру 13 особам та скеровано до суду 16 обвинувальних актів за низкою статей КК України, у тому числі за глорифікацію збройної агресії рф, державну зраду, посягання на територіальну цілісність України та перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

За результатами судового розгляду ухвалено 9 обвинувальних вироків, зокрема з реальним покаранням у вигляді 11 років позбавлення волі.

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