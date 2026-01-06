П’ять діб блукав горами під час спроби незаконно перейти до Румунії: у Карпатах врятовано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
У неділю ввечері прикордонники відділу "Шибени" Чернівецького загону отримали інформацію від Нацполіції про чоловіка, який заблукав у Карпатах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Деталі операції
Невідомий звернувся на спецлінію і повідомив, що перебуває у горах Верховинського району Івано-Франківської області та не може самостійно пересуватися.
Пошукова операція тривала близько 12 годин. Під ранок охоронці кордону спільно зі співробітниками ДСНС виявили знесиленого чоловіка на снігу серед лісу. Йому допомогли спуститися з гори, нагодували, напоїли гарячим чаєм і надали можливість зігрітися.
Чоловік, 30-річний житель Дніпропетровської області, зізнався, що п’ять діб подорожував Карпатами і планував незаконно дістатися до Румунії, не усвідомлюючи складності маршруту.
За спробу перетину кордону поза пунктами пропуску на нього склали протокол за ст. 204-1 КУпАП. Суд визначить його подальшу долю.
Прикордонники нагадують, що незаконне перетинання кордону є небезпечним для життя і здоров’я.
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