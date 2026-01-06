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П’ять діб блукав горами під час спроби незаконно перейти до Румунії: у Карпатах врятовано чоловіка, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У неділю ввечері прикордонники відділу "Шибени" Чернівецького загону отримали інформацію від Нацполіції про чоловіка, який заблукав у Карпатах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

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У Карпатах врятували чоловіка, який п’ять діб пробирався горами до Румунії

Деталі операції

Невідомий звернувся на спецлінію і повідомив, що перебуває у горах Верховинського району Івано-Франківської області та не може самостійно пересуватися.

Пошукова операція тривала близько 12 годин. Під ранок охоронці кордону спільно зі співробітниками ДСНС виявили знесиленого чоловіка на снігу серед лісу. Йому допомогли спуститися з гори, нагодували, напоїли гарячим чаєм і надали можливість зігрітися.

Чоловік, 30-річний житель Дніпропетровської області, зізнався, що п’ять діб подорожував Карпатами і планував незаконно дістатися до Румунії, не усвідомлюючи складності маршруту.

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У Карпатах врятували чоловіка, який п’ять діб пробирався горами до Румунії

За спробу перетину кордону поза пунктами пропуску на нього склали протокол за ст. 204-1 КУпАП. Суд визначить його подальшу долю.

Прикордонники нагадують, що незаконне перетинання кордону є небезпечним для життя і здоров’я.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Упродовж року прикордонники припинили 609 спроб надання неправомірної вигоди на суму 7,1 млн гривень

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6813) Карпати (278) ухилянти (1466)
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Топ коментарі
+3
Ведмеді прошляпили...
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06.01.2026 14:55 Відповісти
+3
А то ні. Закон - це стіна, яку можна перелізти тільки якщо собі під ноги покласти щось. От в кого нема що підкласти, тих закон спиняє.
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06.01.2026 15:20 Відповісти
+2
"Прикордонники нагадують, що незаконне перетинання кордону є небезпечним для життя і здоров'я" - а от законне, то інша річ. Але шо ж...
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06.01.2026 14:55 Відповісти

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