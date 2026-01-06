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Упродовж року прикордонники припинили 609 спроб надання неправомірної вигоди на суму 7,1 млн гривень
У грудні 2025 року прикордонники припинили 51 спробу надання неправомірної вигоди на загальну суму 227,5 тисяч гривень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Деталі викриття
Також протягом грудня 2025 року зафіксовано 3 факти можливого порушення норм антикорупційного законодавства особовим складом відомства. В одному випадку військовослужбовця притягнуто до кримінальної відповідальності, матеріали за іншими фактами передано до компетентних органів.
Протягом 2025 року прикордонники припинили 609 спроб надання неправомірної вигоди на суму 7,1 мільйона гривень.
А з початку дії воєнного стану припинено 1929 спроб підкупу на загальну суму понад 23,2 мільйона гривень.
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