Упродовж року прикордонники припинили 609 спроб надання неправомірної вигоди на суму 7,1 млн гривень

У грудні 2025 року прикордонники припинили 51 спробу надання неправомірної вигоди на загальну суму 227,5 тисяч гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

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Деталі викриття

Також протягом грудня 2025 року зафіксовано 3 факти можливого порушення норм антикорупційного законодавства особовим складом відомства. В одному випадку військовослужбовця притягнуто до кримінальної відповідальності, матеріали за іншими фактами передано до компетентних органів.

Протягом 2025 року прикордонники припинили 609 спроб надання неправомірної вигоди на суму 7,1 мільйона гривень.

А з початку дії воєнного стану припинено 1929 спроб підкупу на загальну суму понад 23,2 мільйона гривень.

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