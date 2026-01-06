127 1
В течение года пограничники пресекли 609 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму 7,1 млн гривен
В декабре 2025 года пограничники пресекли 51 попытку предоставления неправомерной выгоды на общую сумму 227,5 тысяч гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Детали разоблачения
Также в течение декабря 2025 года зафиксировано 3 факта возможного нарушения норм антикоррупционного законодательства личным составом ведомства. В одном случае военнослужащий привлечен к уголовной ответственности, материалы по другим фактам переданы в компетентные органы.
В течение 2025 года пограничники пресекли 609 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму 7,1 миллиона гривен.
А с начала действия военного положения пресечено 1929 попыток подкупа на общую сумму более 23,2 миллиона гривен.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр #478167
показать весь комментарий06.01.2026 11:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль