В течение года пограничники пресекли 609 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму 7,1 млн гривен

В течение года пограничники пресекли 609 попыток дачи взяток

В декабре 2025 года пограничники пресекли 51 попытку предоставления неправомерной выгоды на общую сумму 227,5 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали разоблачения

Также в течение декабря 2025 года зафиксировано 3 факта возможного нарушения норм антикоррупционного законодательства личным составом ведомства. В одном случае военнослужащий привлечен к уголовной ответственности, материалы по другим фактам переданы в компетентные органы.

В течение 2025 года пограничники пресекли 609 попыток предоставления неправомерной выгоды на сумму 7,1 миллиона гривен.

А с начала действия военного положения пресечено 1929 попыток подкупа на общую сумму более 23,2 миллиона гривен.

Читайте также: Зеленский назначил Валерия Вавринюка и.о. главы ГПСУ

