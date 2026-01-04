РУС
3 543 25

Зеленский назначил Валерия Вавринюка и.о. главы ГПСУ

Вавринюк возглавил ГПСУ в статусе временно исполняющего обязанности

Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Вавринюка временно исполняющим обязанности главы Государственной пограничной службы Украины.

Об этом говорится в указе главы государства №10/2026, сообщает Цензор.НЕТ.

Назначение Вавринюка

"Первому заместителю главы Государственной пограничной службы Украины Вавринюку Валерию Павловичу временно исполнять обязанности главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе.

Также указом №9/2026 Зеленский уволил Сергея Дейнеко с должности главы Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, в ходе которого среди прочего определили кандидатуры для назначения нового главы Государственной пограничной службы Украины.

Что предшествовало

  • Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Госпогранслужбы, а нынешний руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД Украины.
  • 4 января глава МВД Игорь Клименко сообщил, что Сергей Дейнеко назначается советником министра внутренних дел Украины.

Читайте также: Зеленский и Клименко определили кандидатуры на должность нового главы ГПСУ: Назначение состоится в ближайшее время

 

Госпогранслужба (7047) Зеленский Владимир (23280)
Топ комментарии
+19
ДПСУ це повністю корумпована структура яка потребує повної зачистки та люстрації.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:52 Ответить
+11
погони як в наполеона
вони там усі таки прикоцані?
шо за пшонка-стайл???😁
показать весь комментарий
04.01.2026 17:50 Ответить
+10
Міністром ДПСУ станеш???!!!!

показать весь комментарий
04.01.2026 17:50 Ответить
погони як в наполеона
вони там усі таки прикоцані?
шо за пшонка-стайл???😁
показать весь комментарий
04.01.2026 17:50 Ответить
ДПСУ це повністю корумпована структура яка потребує повної зачистки та люстрації.
показать весь комментарий
04.01.2026 17:52 Ответить
У цього прикордонника навіть в декларації купа криптовалютних гаманців. Зрозуміло для чого
показать весь комментарий
04.01.2026 17:58 Ответить
Керівником ДПСУ має стати військовий який проведе повну заміну персоналу ДПСУ
показать весь комментарий
04.01.2026 19:06 Ответить
погоджуюсь
показать весь комментарий
04.01.2026 18:42 Ответить
Неозброєним оком видко-геть доброчесна людина !!))
показать весь комментарий
04.01.2026 18:19 Ответить
То дембельский китель.
показать весь комментарий
04.01.2026 18:20 Ответить
Міністром ДПСУ станеш???!!!!

показать весь комментарий
04.01.2026 17:50 Ответить
- ітак, гражданє алкоголікі, тунєядци, ******** ! Хто хоче поработать міністром ДПСУ?

показать весь комментарий
04.01.2026 17:53 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2026 17:54 Ответить
в сересері прикордонники підпорядковувались кегебе.
типу, логічно.
зовнішня безпека, зовнішні кордони.
як так сталося, що українські прикордонники, стали внутрішніми справами?
типу не від зовні боронять, а охороняють всередину?
вертухаї?
тиса, все таке....
показать весь комментарий
04.01.2026 17:56 Ответить
Контролюють, щоб раби не розбіглися ))
показать весь комментарий
04.01.2026 17:59 Ответить
Кріпак голос подав
показать весь комментарий
04.01.2026 18:33 Ответить
Людина хоч поправить своєматеріальне становище. Не призєдент, як ми всі,але теж місце "тепленьке"
показать весь комментарий
04.01.2026 17:58 Ответить
В совдепівськв часи прикордонники були елітними військами. А зараз погрязли в корупції. Їх такими робили всі роки після розпаду совка.
показать весь комментарий
04.01.2026 18:10 Ответить
А совдепівське було не елітним?
показать весь комментарий
04.01.2026 18:25 Ответить
Хто?
показать весь комментарий
04.01.2026 18:50 Ответить
Пропустив слово "що"...пробач, якщо можеш...
показать весь комментарий
04.01.2026 19:19 Ответить
Судячи по погонах дурак дураком..але ж інших не має
показать весь комментарий
04.01.2026 18:12 Ответить
Фсе, кордоны на замке.
показать весь комментарий
04.01.2026 18:13 Ответить
Я тільки не зрозумів за Дейнеку. Його зробили радником міністра МВС і в той же час він буде керувати бойовим підрозділом дпсу. Як таке можливо? Піде на фронт "іскупать кровью свою віну", чи це таке підвищення?
показать весь комментарий
04.01.2026 18:25 Ответить
ДПСУ під зачистку і люстрацію там половина бакановських псів і фсбешних почекунів,вони воювати проти своїх не будуть.
показать весь комментарий
04.01.2026 18:42 Ответить
Що не контора, то куча генералів і під кожного штат жополизів, кумів, однополчан. А воювати нікому.
показать весь комментарий
04.01.2026 18:50 Ответить
На Сумщині он прикордонці здали село і здались, і тепер їх обміняють на солдат, які знов підуть нас вбивати. Ще й героями зроблять. Колись це закінчиться? Силовики, офіцери, молоді відставники, охоронці будуть воювати чи тільки будуть продовжувати хапати хворих людей?
показать весь комментарий
04.01.2026 19:04 Ответить
Скажуть, нервіний бій? Так у нас повсюди нерівні бої, супротивник переважає в чисельності, і коли хапають хворих людей, он про яких Аліна Михайлова розповідає, чогось ніхто не турбується, що вони вчились на інше і шо взагалі хворі і не тримали зброї!
показать весь комментарий
04.01.2026 19:06 Ответить
 
 