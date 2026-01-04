Зеленский назначил Валерия Вавринюка и.о. главы ГПСУ
Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Вавринюка временно исполняющим обязанности главы Государственной пограничной службы Украины.
Об этом говорится в указе главы государства №10/2026, сообщает Цензор.НЕТ.
Назначение Вавринюка
"Первому заместителю главы Государственной пограничной службы Украины Вавринюку Валерию Павловичу временно исполнять обязанности главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе.
Также указом №9/2026 Зеленский уволил Сергея Дейнеко с должности главы Государственной пограничной службы Украины.
Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, в ходе которого среди прочего определили кандидатуры для назначения нового главы Государственной пограничной службы Украины.
Что предшествовало
- Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Госпогранслужбы, а нынешний руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД Украины.
- 4 января глава МВД Игорь Клименко сообщил, что Сергей Дейнеко назначается советником министра внутренних дел Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вони там усі таки прикоцані?
шо за пшонка-стайл???😁
типу, логічно.
зовнішня безпека, зовнішні кордони.
як так сталося, що українські прикордонники, стали внутрішніми справами?
типу не від зовні боронять, а охороняють всередину?
вертухаї?
тиса, все таке....