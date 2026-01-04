Зеленский назначил Валерия Вавринюка и.о. главы ГПСУ

Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Вавринюка временно исполняющим обязанности главы Государственной пограничной службы Украины.

Об этом говорится в указе главы государства №10/2026, сообщает Цензор.НЕТ.

Назначение Вавринюка

"Первому заместителю главы Государственной пограничной службы Украины Вавринюку Валерию Павловичу временно исполнять обязанности главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе.

Также указом №9/2026 Зеленский уволил Сергея Дейнеко с должности главы Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, в ходе которого среди прочего определили кандидатуры для назначения нового главы Государственной пограничной службы Украины.

Что предшествовало

Напомним, что 2 января президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Госпогранслужбы, а нынешний руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД Украины.

4 января глава МВД Игорь Клименко сообщил, что Сергей Дейнеко назначается советником министра внутренних дел Украины.

