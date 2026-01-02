РУС
Зеленский анонсировал смену главы ГПСУ в ближайшее время: Дейнеко будет в МВД (дополнено)

Совещание Зеленского и Игоря Клименко

В ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Госпогранслужбы, а нынешний руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

Изменения в ГПСУ

  • Зеленский заслушал доклад Клименко. Обсудили, в частности, вопросы деятельности Государственной пограничной службы Украины.

По словам президента, под руководством Сергея Дейнеко в течение уже более шести лет ГПСУ прошла значительный путь развития и укрепления.

Дейнеко будет работать в системе МВД

"Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины воюют за наше государство на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с Беларусью и Россией. В то же время есть задачи по изменению подходов в работе ГПСУ. Говорили об этом и с Сергеем", - отметил он.

Зеленский добавил, что Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел.

Впоследствии Игорь Клименко также прокомментировал смену главы ГНСУ Дейнеко:

"Наша задача - постоянно усиливать эффективность системы безопасности. Что особенно ответственно во время войны.

В ближайшее время предложу кандидатуру на должность руководителя Государственной пограничной службы Украины. Сергей Дейнеко остается частью команды МВД. Его опыт, знание и понимание службы остаются ценными для государства и важными для меня лично. Убежден, что они и дальше будут работать на усиление безопасности и защиту Украины".

