Зеленский анонсировал смену главы ГПСУ в ближайшее время: Дейнеко будет в МВД (дополнено)
В ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы Госпогранслужбы, а нынешний руководитель Сергей Дейнеко продолжит работу в системе МВД Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.
Изменения в ГПСУ
- Зеленский заслушал доклад Клименко. Обсудили, в частности, вопросы деятельности Государственной пограничной службы Украины.
По словам президента, под руководством Сергея Дейнеко в течение уже более шести лет ГПСУ прошла значительный путь развития и укрепления.
Дейнеко будет работать в системе МВД
"Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины воюют за наше государство на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с Беларусью и Россией. В то же время есть задачи по изменению подходов в работе ГПСУ. Говорили об этом и с Сергеем", - отметил он.
Зеленский добавил, что Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел.
Впоследствии Игорь Клименко также прокомментировал смену главы ГНСУ Дейнеко:
"Наша задача - постоянно усиливать эффективность системы безопасности. Что особенно ответственно во время войны.
В ближайшее время предложу кандидатуру на должность руководителя Государственной пограничной службы Украины. Сергей Дейнеко остается частью команды МВД. Его опыт, знание и понимание службы остаются ценными для государства и важными для меня лично. Убежден, что они и дальше будут работать на усиление безопасности и защиту Украины".
растов ждьот !
.
Господи Боже, коли ти вже зжалишся над українцями і даш їм хоча б краплину розуму не вбивати на виборах своїх дітей і самих себе ?
.
"засаленная колода карт" образное выражение, означающее старую, изношенную колоду, которую часто использовали, и которая стала жирной/грязной от прикосновений; в переносном смысле - ограниченный, предсказуемый набор «козырей» или «карт», который кто-то постоянно использует, например, в политике, не предлагая ничего нового
.
в новорічному вітанні ЗЄля знову НЕ виявив ніякої поваги до Українських Воїнів та торочив про "два-три тижні"
ЗЄлю НЕ читаю, Фурсі та Совсун вірю
.
курва !
.
.
заодно чоловік машки - ЗЄліної секретарки
.
Чи як рейтингово спойлєра вовки?
Чому вовка тягнув з призначенням ОПУ - чекали поведення піароперраці Буданги СПАСТІ. КАПУСТІНА ( Гогалішвілі був консультатном)
оцінка дипломованого шпіона Ю.Швеця
.
===========================================================
від перестановки ліжок у борделі бордель не перестане бути борделем