Зеленский повысил в звании главу Госпогранслужбы Дейнеко
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-лейтенанта главе Государственной пограничной службы Украины генерал-майору Сергею Дейнеко.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №252/2024 опубликован на сайте главы государства.
"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Дейнеко Сергею Васильевичу - председателю Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе.
Также указами №253/2024 и №254/2024 соответственно повышены в звании с полковников до бригадных генералов заместитель начальника регионального управления, начальник оперативно-военного управления Восточного регионального управления Виталий Чапля и директор департамента организации работы, планирования и контроля Администрации Государственной пограничной службы Украины Андрей Вихтюк.
Отметим, 30 апреля ежегодно с 2018 года в Украине отмечается День пограничника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а прикордонники які реально воюють, отримують чергові звання???
погодьтеся, заслужив....
А як він з штанів вистрибував, що вже о 9 ранку 24 лютого без жодних підстав виїзд чоловікам за кордон закрив. Хоча зараз в нього конкуренти є - Кулеба і Сибіга: ці придурки ст. 25 Конституції так само швидко порушувати взялися. Я про заборону видачі паспортів за кордоном
Согласно копии приказа Руслана Цобенко назначили на новую должность. Теперь. он будет проходить службу офицером отделения морального психологического обеспечения 355-й резервной роты.
http://t.me/Donbasschat_bot
Якщо немає довіри у більшості населення до влади, то тому і ніхто не йде охоче на мобілізацію, то і ніхто вже не довіряє всяким нагородженням, підвищенням від влади, ні яким словам влади, ітд.
Це логіка життя.
пісюнограй,а де полонені яких примусив здатися в полон?
Через Тису плавати недобре, тільки через офіційні канали і тільки друзям.