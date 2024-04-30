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Зеленский повысил в звании главу Госпогранслужбы Дейнеко

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-лейтенанта главе Государственной пограничной службы Украины генерал-майору Сергею Дейнеко.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №252/2024 опубликован на сайте главы государства.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Дейнеко Сергею Васильевичу - председателю Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе.

Также указами №253/2024 и №254/2024 соответственно повышены в звании с полковников до бригадных генералов заместитель начальника регионального управления, начальник оперативно-военного управления Восточного регионального управления Виталий Чапля и директор департамента организации работы, планирования и контроля Администрации Государственной пограничной службы Украины Андрей Вихтюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звания бригадных генералов трем полковникам СБУ

Отметим, 30 апреля ежегодно с 2018 года в Украине отмечается День пограничника.

Автор: 

Госпогранслужба (6372) звание (199) Дейнеко Сергей (83)


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Топ комментарии
+12
Совок совком, звання до свят.
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30.04.2024 14:30
+9
Коли это чмо було начальником погранотряда по Луганській області, то безперешкодно, віддав пункти пропуску, без единого пострілу, тобто зассяв і не давав наказ, у мене родич був прикордонником на одному з них. Ну постріляли пару раз у себе на базі в Луганську, коли до них прийшли. При Пороху був обласкан і при ЗЕ, тобто караван іде і іде. Жополізи і ссикуни- ось портрет наших генералів, є парочку нормальних, но їх система вичавила.
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30.04.2024 14:36
+8
дейнека, так старався! стільки схвальних відгуків про зе!стрижня написав та наговорив в марафоні!
погодьтеся, заслужив....
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30.04.2024 14:32
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Правила форума Совет форумчан
за затримання водіїв фур???
а прикордонники які реально воюють, отримують чергові звання???
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30.04.2024 14:29 Ответить
мобілізованим бійцям нічого не дають , тільки стукачам Контрактникам
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30.04.2024 17:35 Ответить
Совок совком, звання до свят.
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30.04.2024 14:30 Ответить
дейнека, так старався! стільки схвальних відгуків про зе!стрижня написав та наговорив в марафоні!
погодьтеся, заслужив....
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30.04.2024 14:32 Ответить
Хоча і не дивно.. . Кожен хто хоча стати генерал-лейтенаном, а може й МАРШАЛОМ не буде ж критикувати таку прекрасну, чудову, мудру, найчеснішу, найпрозорішу, найпрофесійнішу, найдієвішу, найвідповідальнішу, найшляхетнішу, найсумліннішу, найправдивішу, найдемократичнішу, найзбалансованішу, найпатріотичнішу, найвідданішу, най-най-най у всенькому світі владу? Після от таких слів і до маршала не далеко........
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30.04.2024 14:37 Ответить
дякую, дуже дякую за такі приємні слова) але забули ще "найпотужнішого з найпотужних українців всіх часів і народів"
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30.04.2024 15:00 Ответить
Головне те, скільки разів його придурки підлеглі ст. 24 і ст. 33 Конституції порушили
А як він з штанів вистрибував, що вже о 9 ранку 24 лютого без жодних підстав виїзд чоловікам за кордон закрив. Хоча зараз в нього конкуренти є - Кулеба і Сибіга: ці придурки ст. 25 Конституції так само швидко порушувати взялися. Я про заборону видачі паспортів за кордоном
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30.04.2024 16:50 Ответить
Подполковник, задержанный на взятке в 1 млн гривен, продолжит службу в ВСУ , - https://368.media/2024/04/29/************-zatrimanij-na-habari-u-1-mln-griven-prodovzhit-sluzhbu-v-zsu/ 368media ...

Согласно копии приказа Руслана Цобенко назначили на новую должность. Теперь. он будет проходить службу офицером отделения морального психологического обеспечения 355-й резервной роты.

http://t.me/Donbasschat_bot
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30.04.2024 14:34 Ответить
вихователі і психологи - то посади для 'своїх'
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30.04.2024 17:49 Ответить
Мабуть ця людина і заслуговує на підвищення в званні. Але все, що робить сьогодні Херпіду і його мародерсько-антимайданна команда, то якось викликають недовіру, бо можливо то послуга наперед, щоб якщо шо, то не побачив, як будуть драпати з єлдаком і татаровим з України і скільки всього будуть вивозити забороненого. Все може бути.
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30.04.2024 14:34 Ответить
Коли это чмо було начальником погранотряда по Луганській області, то безперешкодно, віддав пункти пропуску, без единого пострілу, тобто зассяв і не давав наказ, у мене родич був прикордонником на одному з них. Ну постріляли пару раз у себе на базі в Луганську, коли до них прийшли. При Пороху був обласкан і при ЗЕ, тобто караван іде і іде. Жополізи і ссикуни- ось портрет наших генералів, є парочку нормальних, но їх система вичавила.
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30.04.2024 14:36 Ответить
Коли немає довіри, то нічого нормального не буде.
Якщо немає довіри у більшості населення до влади, то тому і ніхто не йде охоче на мобілізацію, то і ніхто вже не довіряє всяким нагородженням, підвищенням від влади, ні яким словам влади, ітд.
Це логіка життя.
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30.04.2024 14:48 Ответить
чотирьох кратний ухилянт?...підвищує звання?
пісюнограй,а де полонені яких примусив здатися в полон?
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30.04.2024 14:49 Ответить
погранцы у нас мвд?
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30.04.2024 15:12 Ответить
ну погранцы и таможенники народ богатый -любое звание и награду могут купить
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30.04.2024 15:26 Ответить
Узнать бы где предыдущий глав-погранец-засранец? Один из трёх братов мушкетёров! Эпоха негодяев! Таможня, граница и рада-зрада и долго и очень и в одной семейке! Люблю про Сомали напоминать. Там такого нет. Но рвут волоски на сраке с зависти черносракие пираты!
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30.04.2024 15:38 Ответить
Цей не Червінській, цей слухняний.
Через Тису плавати недобре, тільки через офіційні канали і тільки друзям.
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30.04.2024 15:53 Ответить
Добре лиже !
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30.04.2024 17:15 Ответить
тому, що начасі, блеат
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30.04.2024 18:23 Ответить
 
 