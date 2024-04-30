Зеленський підвищив у званні голову Держприкордонслужби Дейнеку

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-лейтенанта голові Державної прикордонної служби України генерал-майору Сергію Дейнеку.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №252/2024 опублікований на сайті глави держави.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Дейнеку Сергію Васильовичу - голові Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі.

Також указами №253/2024 і №254/2024 відповідно підвищено у званні з полковників до бригадних генералів заступника начальника регіонального управління, начальника оперативно-військового управління Східного регіонального управління Віталія Чаплю та директора департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації Державної прикордонної служби України Андрія Віхтюка.

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Зазначимо, 30 квітня щорічно з 2018 року в Україні відзначається День прикордонника.