Зеленський підвищив у званні голову Держприкордонслужби Дейнеку
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-лейтенанта голові Державної прикордонної служби України генерал-майору Сергію Дейнеку.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №252/2024 опублікований на сайті глави держави.
"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Дейнеку Сергію Васильовичу - голові Державної прикордонної служби України", - йдеться в указі.
Також указами №253/2024 і №254/2024 відповідно підвищено у званні з полковників до бригадних генералів заступника начальника регіонального управління, начальника оперативно-військового управління Східного регіонального управління Віталія Чаплю та директора департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації Державної прикордонної служби України Андрія Віхтюка.
Зазначимо, 30 квітня щорічно з 2018 року в Україні відзначається День прикордонника.
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а прикордонники які реально воюють, отримують чергові звання???
погодьтеся, заслужив....
А як він з штанів вистрибував, що вже о 9 ранку 24 лютого без жодних підстав виїзд чоловікам за кордон закрив. Хоча зараз в нього конкуренти є - Кулеба і Сибіга: ці придурки ст. 25 Конституції так само швидко порушувати взялися. Я про заборону видачі паспортів за кордоном
Согласно копии приказа Руслана Цобенко назначили на новую должность. Теперь. он будет проходить службу офицером отделения морального психологического обеспечения 355-й резервной роты.
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Якщо немає довіри у більшості населення до влади, то тому і ніхто не йде охоче на мобілізацію, то і ніхто вже не довіряє всяким нагородженням, підвищенням від влади, ні яким словам влади, ітд.
Це логіка життя.
пісюнограй,а де полонені яких примусив здатися в полон?
Через Тису плавати недобре, тільки через офіційні канали і тільки друзям.