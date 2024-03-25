УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9616 відвідувачів онлайн
Новини
6 435 30

Зеленський присвоїв звання бригадних генералів трьом полковникам СБУ

зеленський

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадних генералів трьом високопосадовцям СБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента.

Так, указом №178/2024 військове звання бригадного генерала присвоєно начальнику Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ полковнику Іллі Вітюку.

Указом №177/2024 - заступнику голови СБУ полковнику Сергію Наумюку. А указом №179/2024 - начальнику Управління СБУ в Херсонській області полковнику Артему Борисевичу.

Читайте: Зеленський підвищив у званні главу СБУ Малюка та його заступника Поклада

Автор: 

звання (118) Зеленський Володимир (25542) СБУ (13379)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
А Баканову хєроя присвоїв?
показати весь коментар
25.03.2024 15:46 Відповісти
+18
Бажано ще б інформувати суспільство, де ці бригадні генерали були 24.02.2022?

Бо як журналісти починають розслідування, то з'ясовується, що більшість бригадних генералів сбу валило у той день у Чернівецьку область .
Деякі аж до Сербії доїхли.
показати весь коментар
25.03.2024 15:58 Відповісти
+17
Баканову - звание криворожского генерал-адвоката....
показати весь коментар
25.03.2024 15:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Баканову хєроя присвоїв?
показати весь коментар
25.03.2024 15:46 Відповісти
в ФСБу, таких "баканових" - тисячі....
показати весь коментар
25.03.2024 15:50 Відповісти
Баканову - звание криворожского генерал-адвоката....
показати весь коментар
25.03.2024 15:51 Відповісти
Вибачте, але враховуючи те що кількість корупціонерів, мафії при владі, ухилянтів з прокацапськими поглядами невпинно збільшується, то справжньої роботи СБУ не видно
показати весь коментар
25.03.2024 15:49 Відповісти
Мабуть тому що це і є "справжня" робота.
показати весь коментар
25.03.2024 16:18 Відповісти
це мабуть за розмінування Чонгару
показати весь коментар
25.03.2024 15:55 Відповісти
Або за "хоум-відео" з журналістами.
показати весь коментар
25.03.2024 16:02 Відповісти
Бажано ще б інформувати суспільство, де ці бригадні генерали були 24.02.2022?

Бо як журналісти починають розслідування, то з'ясовується, що більшість бригадних генералів сбу валило у той день у Чернівецьку область .
Деякі аж до Сербії доїхли.
показати весь коментар
25.03.2024 15:58 Відповісти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №443/2020

Про присвоєння військового звання

1. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

14 жовтня 2020 року
показати весь коментар
25.03.2024 16:01 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 16:02 Відповісти
Головна https://www.president.gov.ua/documents Документи https://www.president.gov.ua/documents/decrees Укази

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №429/2021

Про присвоєння військового звання

Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу - начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 серпня 2021 року
показати весь коментар
25.03.2024 16:06 Відповісти
Ну, якось треба було прикриття від гниди оманської.
показати весь коментар
25.03.2024 16:32 Відповісти
То в Україні вже є три бригади СБУ? На невидимих фронтах?..)
показати весь коментар
25.03.2024 16:11 Відповісти
то розказав би про кожного, що вони робили з 24.02.22? де та як воювали? як боронили нас? які заслуги? і це я не підгобую а реально хочу знати кому през присвоює вання? і чи не виявиться згодом що при наступі ***** 2022го, хтось з них одним з перши тікали з Чернігова, Сум, Харкова, Херсону, Запоріжжя???бо ***, вже дістало.... хочу, призначу, хочу, зніму. хочу дам званя,,, і все без любих пояснень!!! цар ***ть...
показати весь коментар
25.03.2024 16:12 Відповісти
Останнє речення - це підпис?
показати весь коментар
25.03.2024 17:51 Відповісти
если есть три новых бригадных генерала значит должно быть и три новых бригады - делайте выводы . Немного не по теме . У меня в доме уже ноу хау ввели : если раньше повестки бросали в почтовый ящик то теперь в развернутом виде приклеивают к входным дверям квартиры
показати весь коментар
25.03.2024 16:15 Відповісти
В якому місті ти живеш?
показати весь коментар
25.03.2024 16:20 Відповісти
Киев
показати весь коментар
25.03.2024 16:57 Відповісти
А мені цікаво, думав лі один мелкій, шмаркливий та трусливий 3,14дюк, з підворотні Кривого Ріга, шо колись стадо віслюков зробить його президентом держави?
показати весь коментар
25.03.2024 16:25 Відповісти
не царскоє єнто дєло "думать"....
Бєня думал
показати весь коментар
25.03.2024 16:29 Відповісти
Там прогнати через американський детектор брехні,та требо керівництво ФБР ,бо мафію зелену не здолати,на фронті нікого,а виродки за бігусом бігають
показати весь коментар
25.03.2024 16:28 Відповісти
Якесь воно сбу, крім тих хлопців що нищать ворожу техніку на фронті, стало після бананова дуже хрінове - їх там вчать бути всякою херрю - вони і раді таким як зеленский та бананов.
показати весь коментар
25.03.2024 16:35 Відповісти
В ФБР ЦРУ Мі5/6 Масад БНД і т.д. У службовців цих інституцій не має військових звань. Є посади типу агент старший агент детектив аналітик і т.д. І тільки в нашій супербагатій країні…..всім заправляють якісь колишні педагоги і історики у військовому званні генерал-армії України. Був такий пан гелетей, ну який з нього генерал??? Совок-с панове!!!
показати весь коментар
25.03.2024 16:49 Відповісти
За звання бригадного генерала хороша доплата.
Плюс ще УБД собі оформлюють, просидівши три дні десь у погребі в
Покровську.
Зернятко до зернятка, на "ленд кукурузер" 2019 р.в. виходить...
показати весь коментар
25.03.2024 17:08 Відповісти
Я не проте, якщо ми йдемо до ЄС то НАТО то в нас не повинно бути у спецслужбах людей з військовими званнями, це неправильно і занадто коштовно, ну і взагалі це пережитки совка. Таке тільки у країнах колишнього союзу практикується та йде з часів чк-нквд-кгб.
показати весь коментар
25.03.2024 17:25 Відповісти
У тупорилого ішака це любима і найголовніша, з його погляду, справа: відосіки, нагородження, присвоєння, статистика. І, головне, максимально публічно, щоб такий же безтолковий пійпл знав, хто "рулить" в державі.
показати весь коментар
25.03.2024 16:51 Відповісти
Та вже б краще присвоіл звання полковникам фсб.
показати весь коментар
25.03.2024 16:57 Відповісти
на каких фронтах эти вояки себя проявили?
может на защите тела венценосного?
показати весь коментар
25.03.2024 17:22 Відповісти
гундосик будує навколо себе коло лояльних хенералів
показати весь коментар
25.03.2024 17:26 Відповісти
Прикормка.
показати весь коментар
25.03.2024 17:42 Відповісти
 
 