Зеленський присвоїв звання бригадних генералів трьом полковникам СБУ
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадних генералів трьом високопосадовцям СБУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті Офісу Президента.
Так, указом №178/2024 військове звання бригадного генерала присвоєно начальнику Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ полковнику Іллі Вітюку.
Указом №177/2024 - заступнику голови СБУ полковнику Сергію Наумюку. А указом №179/2024 - начальнику Управління СБУ в Херсонській області полковнику Артему Борисевичу.
Топ коментарі
+18 саша паламарчук
показати весь коментар25.03.2024 15:46 Відповісти Посилання
+18 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар25.03.2024 15:58 Відповісти Посилання
+17 AbOriginal_UA
показати весь коментар25.03.2024 15:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо як журналісти починають розслідування, то з'ясовується, що більшість бригадних генералів сбу валило у той день у Чернівецьку область .
Деякі аж до Сербії доїхли.
Про присвоєння військового звання
1. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
14 жовтня 2020 року
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №429/2021
Про присвоєння військового звання
Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу - начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
24 серпня 2021 року
Бєня думал
Плюс ще УБД собі оформлюють, просидівши три дні десь у погребі в
Покровську.
Зернятко до зернятка, на "ленд кукурузер" 2019 р.в. виходить...
может на защите тела венценосного?