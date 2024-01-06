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Зеленський підвищив у званні главу СБУ Малюка та його заступника Поклада
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Президент Володимир Зеленський підвищив у званні голову Служби безпеки України генерал-майора Василя Малюка та його заступника – бригадного генерала Олександра Поклада.
Укази №4/2024 та №3/2024 від 6 січня опубліковано на сайті Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.
Так, своїми указами Президент присвоїв генерал-майору Малюку звання генерал-лейтенанта, а бригадному генералу Покладу – звання генерал-майора.
Топ коментарі
+25 Павло Йовенко
показати весь коментар06.01.2024 20:28
+16 Sea Wolf
показати весь коментар06.01.2024 20:32
+15 Anatoliy Panchenko 93ebb138
показати весь коментар06.01.2024 20:40
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і вообще ні у чом нівінават
Може досить вже тієї радянщини?
Я спитав - навіщо в СБУ якісь "генерали"?
Якщо військовослужбовці СБУ, якщо полковник "Альфи" командує полком "Альфи" - то це норм, але - багатьох СБУ-шників з часом полковниками робити - мабуть занадто...
- нет? это дело тцк? а что это за контора и для чего тогда тогда вообще служба безопасности государства?