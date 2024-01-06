Зеленський підвищив у званні главу СБУ Малюка та його заступника Поклада

Президент Володимир Зеленський підвищив у званні голову Служби безпеки України генерал-майора Василя Малюка та його заступника – бригадного генерала Олександра Поклада.

Укази №4/2024 та №3/2024 від 6 січня опубліковано на сайті Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Так, своїми указами Президент присвоїв генерал-майору Малюку звання генерал-лейтенанта, а бригадному генералу Покладу – звання генерал-майора.

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