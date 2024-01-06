Зеленский повысил в звании главу СБУ Малюка и его заместителя Поклада

Президент Владимир Зеленский повысил в звании главу Службы безопасности Украины генерал-майора Василия Малюка и его заместителя – бригадного генерала Александра Поклада.

Указы №4/2024 и №3/2024 от 6 января опубликованы на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Так, своими указами президент присвоил генерал-майору Малюку звание генерал-лейтенанта, а бригадному генералу Покладу – звание генерал-майора.

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