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Зеленский повысил в звании главу СБУ Малюка и его заместителя Поклада
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский повысил в звании главу Службы безопасности Украины генерал-майора Василия Малюка и его заместителя – бригадного генерала Александра Поклада.
Указы №4/2024 и №3/2024 от 6 января опубликованы на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
Так, своими указами президент присвоил генерал-майору Малюку звание генерал-лейтенанта, а бригадному генералу Покладу – звание генерал-майора.
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+25 Павло Йовенко
показать весь комментарий06.01.2024 20:28
+16 Sea Wolf
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+15 Anatoliy Panchenko 93ebb138
показать весь комментарий06.01.2024 20:40
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і вообще ні у чом нівінават
Може досить вже тієї радянщини?
Я спитав - навіщо в СБУ якісь "генерали"?
Якщо військовослужбовці СБУ, якщо полковник "Альфи" командує полком "Альфи" - то це норм, але - багатьох СБУ-шників з часом полковниками робити - мабуть занадто...
- нет? это дело тцк? а что это за контора и для чего тогда тогда вообще служба безопасности государства?