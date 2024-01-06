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Зеленский повысил в звании главу СБУ Малюка и его заместителя Поклада

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

василь,малюк

Президент Владимир Зеленский повысил в звании главу Службы безопасности Украины генерал-майора Василия Малюка и его заместителя – бригадного генерала Александра Поклада.

Указы №4/2024 и №3/2024 от 6 января опубликованы на сайте Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Так, своими указами президент присвоил генерал-майору Малюку звание генерал-лейтенанта, а бригадному генералу Покладу – звание генерал-майора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вручил генеральские погоны военным и правоохранителям. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+25
Зазвичай, корисних для країни людей, зельці не заохочують.
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06.01.2024 20:28
+16
Блін, скоро в цьому зеленому шапіто одні генералісімуси будуть
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06.01.2024 20:32
+15
Це мабудь за Червінського. Вже другий рік тримають у в.язниці українського патріота по сфальшованій справ. А ось ще тільки що і другу справу почали шити. Тут і звання посипались.
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06.01.2024 20:40
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Зазвичай, корисних для країни людей, зельці не заохочують.
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06.01.2024 20:28 Ответить
Червінський сидить у СІЗО.
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06.01.2024 22:09 Ответить
... А звання "генерал-майор" звучить якось солідніше, ніж "генерал-лейтенант..." По аналогії...
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06.01.2024 20:30 Ответить
Тільки звучить)) там інша ієрархія вистроюється..
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06.01.2024 20:36 Ответить
Ти то відкіля знаєш
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06.01.2024 23:22 Ответить
Ще одне тупе хамло вилізло.
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07.01.2024 01:34 Ответить
Ну это старый прикол, очень старый. Майор выше лейтенанта, но генерал-лейтенант выше генерал-майора
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06.01.2024 20:40 Ответить
а самий главний луччий друг був просто літінант, але натворив таких ділов, шо хрєн який гінірал сподобиться.

і вообще ні у чом нівінават
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06.01.2024 21:15 Ответить
У майора 1 зірка на погоні, у лейтенанта - 2 (щоправда, у майора та зірка більша, ніж дві лейтенантських). Генерал-майор має на погоні 1 генеральську зірку, генерал-лейтенант - 2, і ці зірки таки однакові.
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06.01.2024 22:11 Ответить
Блін, скоро в цьому зеленому шапіто одні генералісімуси будуть
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06.01.2024 20:32 Ответить
Нахіба в СБУ досі військові звання?
Може досить вже тієї радянщини?
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06.01.2024 20:32 Ответить
Читай уважно "Закон про СБУ". Якщо в МВС спеціальні звання, то по призиву до МО він може оказатись сержантом.
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06.01.2024 20:58 Ответить
Навіщо тут про МВС?
Я спитав - навіщо в СБУ якісь "генерали"?
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06.01.2024 21:06 Ответить
При мені начальники обласних управлінь - посади генеал майор, генеал лейтенант. Потім розкваліфікували, що в деяких областях стали полковнічі посади. Разом з тим, у Києві вони плодились, як гриби після дошу. У ВКР СБУ трохи по іншому....
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06.01.2024 21:11 Ответить
Так, Наумову також дали бригадного генерала.
Якщо військовослужбовці СБУ, якщо полковник "Альфи" командує полком "Альфи" - то це норм, але - багатьох СБУ-шників з часом полковниками робити - мабуть занадто...
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06.01.2024 21:20 Ответить
Он величайший генералиссимус вселенной
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06.01.2024 21:10 Ответить
Боневтік тільки і вміє, що роздавати звання і медальки кому треба і кому не треба.
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06.01.2024 20:38 Ответить
Це мабудь за Червінського. Вже другий рік тримають у в.язниці українського патріота по сфальшованій справ. А ось ще тільки що і другу справу почали шити. Тут і звання посипались.
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06.01.2024 20:40 Ответить
Навряд. Це за водні дрони, які кацапські корита топлять.
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07.01.2024 16:05 Ответить
Якось дрібнувато - присвоїв би відразу всім своїм на чолі з лисим кварталівцем звання геніралісімусів одним списком, щоб даремно не витрачити папір.
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06.01.2024 20:42 Ответить
А це їм за те,що в інтернеті в відкритому доступі є всі дані наших оборонних підприємств, які виклала агентура РФ в органах влади, в тому числі в СБУ
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06.01.2024 20:46 Ответить
Далі вже лишилось тільки 95 кварталу генералів подавати....Доречі після виборів,на яких зе шобла отримає свою оцінку,новій владі прийдеться всих цих зелених генералів брати у розробку...так як зешобла це антиУкраїнськаорганізація.....а слуги і халуї зе шобли також зрозуміло вже також є антиукраїнськими чи антинародними...чи майбутній президент має відмінити звання цих весільних......
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06.01.2024 20:48 Ответить
Ти тварина хавало не відкривай,а прив'яжу....
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06.01.2024 22:18 Ответить
А кашєвому коли генерала даси?
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06.01.2024 21:09 Ответить
А почему зеленая сопля обидела ваню баканова? Почему ему не дали старлеля ?
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06.01.2024 21:11 Ответить
Это за отсутствии реакции на публикацию адресов предприятий ВПК?
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06.01.2024 21:15 Ответить
А, еще московских попов погонял в режиме предварительных ласк
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06.01.2024 22:07 Ответить
За що - за те що штампує відосики і саботує роботу СБУ?
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06.01.2024 21:20 Ответить
Сподіваюся що героїв вдалих операцій наших спецслужб також не оминуть нагородами.
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06.01.2024 21:23 Ответить
,,,а мо.. тей то як його СБУ "козирного " разом із розміновувачем Чонгарським пуймало,за антиукраїнську діяльність,та національну зраду ???
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06.01.2024 21:32 Ответить
Це він йому за "поїмку"полковника Романа Червинського !
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06.01.2024 21:48 Ответить
так это его люди хватают людей на улице, избивают и силой тащат в мобилизационные пункты на войну? и это видео крутят на всех кацапских пропагандистких каналах с целью поднятия собственного боевого духа, мол украинци боятся и не хотят воевать и т.д. и т.п.
- нет? это дело тцк? а что это за контора и для чего тогда тогда вообще служба безопасности государства?
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06.01.2024 22:23 Ответить
Осталось ввести звание генерал-прапорщик
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06.01.2024 22:25 Ответить
Well deserved! Вітання! Дуже круто!
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06.01.2024 22:29 Ответить
то ж наші специ всупереч канторським камандірам влучають по тим цілям. Операції вдаються лише коли начальство не знає подробиць та дійсних цілей
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06.01.2024 22:31 Ответить
Плата за закриті очі на Зельоне шобло?
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06.01.2024 22:32 Ответить
Охранять квартальный театр должны только маршалогенералиссимусы,с сотней,не меньне,звонких медалей на груди.
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06.01.2024 22:43 Ответить
Тобто зе-лідора разом з бакановим, єрмаком, портновим, татаровим, подоляком, шурмою, гетьманцевим, гогілашвілі тощо, посадженими за держзраду, за корупцію та мародерство України ми ще не скоро побачимо?
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06.01.2024 23:36 Ответить
А хто їх буде садить? "Мудра більшість" що дивиться марафон, мосейчучку і квартал?
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07.01.2024 01:04 Ответить
Є за що! Слава Україні!
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07.01.2024 00:21 Ответить
 
 